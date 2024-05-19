Почти час отыграли соперники. Римский коллектив пытается прессинговать соперника в атаке, но получается у столичного клуба в эти минуты далеко не все.

Попытался Кристанте на Бове отдать передачу. Там защитник подставил ногу. Мяч был по итогу направлен за пределы поля. На угловой.

Анхелиньо с левого края подавал на дальнюю штангу - там были только игроки "Дженоа", который удалось перевести мяч за пределы поля. В аут на сей раз.

Замены в составе хозяев, судя по всему, готовятся. Там Дибала готовился на футбольное поле выйти. Стало быть, ждем его появления на поле.

Да, двойная замена в составе "Ромы". Вместо Пеллегрини на поле Дибалы появился. Бальданци уступил место на поле Эль-Шаарави.

У Дибалы вообще насыщенное лето ожидается. Игрока, к примеру, участие в Копа Америка ждет. Тут еще и с девушкой должен летом узаконить отношения аргентинец. Не жизнь, а сказка!

Эль-Шаарави получил сейчас мяч на левом фланге. Сместился он с левого края в центр, после чего нанес сильный удар по воротам соперника. Мяч в сторону от рамки был закручен.

Не вижу я пока что замен в составах команд. Судя по всему, ротация в стане коллективов действительно произведено не было.

Спокойно "Рома" перекатывает мяч на своей половине поля. Пока особо никуда не торопятся "волки", хотя время поджимает, и нужно бы пытаться римлянам забить.

Ретеги сейчас успевает снаряда в чужой штрафной коснуться. До удара дело довести ему не удалось. Умело его от снаряда оттеснил Челик.

Челик подавал мяч в штрафную "Дженоа" с левого фланга - мяч прилетел по высокой траектории прямо в руки голкиперу "Дженоа".

Кристанте из центра отдал пас на Анхелиньо. Тот навесил мяч с левого края на Лукаку. Ромелу головой с отскоком от газона пробил, но прямо в руки Мартинесу.

Бове отдал передачу на Бальданци, который справа на сей раз оказался. Он пробил по рамке оппонента, но попал в ногу одному из защитников.

Снова Бове освободился от оппонента, а затем против по рамке противника. Сфера полетела намного выше мишени.

То, что "Рома" проиграла в первом круге "Дженоа", мы сказали, но забыли упомянуть, что до того поражения "волки" не проигрывали генуэзцам на протяжении 17 матчей!

Снова Бальданци с мячом, и снова подача с левого края. Лукаку в центр пытался допрыгнуть до мяча, но пас в сторону Ромелу явно подкачал.

Васкес смог отдать передачу с левого края в центр штрафной. Мяч по высочайшей траектории прилетел в руки Свилару, который снова сработал на выходе.

Де Росси сегодня очень активен у кромки поля. Ну, а Челик после прострела с левого края выносит мяч на угловой. "Дженоа" готовится подавать.

Чуть больше 5 минут остается играть до конца встречи. Кристанте сейчас в подкате сработал здорово против соперника, но выбил мяч он за боковую линию.

Кристанте отметился ударом издали. Снова мяч в Стротмана попадает, после чего достается игрокам "Дженоа". Никак "Рома" не может взломать оборонительные редуты соперника.

Видимо, какой-то челлендж выполняет "Рома" сегодня. Соревнуются игроки в ударах издали. Пробил теперь Паредес по рамке соперника - сфера улетела метров на пять выше мишени.

Бальданци нанес дальний удар по воротам соперника - мяч летит слишком сильно и высоко. Но этого парнишку, некогда игравшего в "Эмполи", мы с вами на заметку взяли по итогам первого тайма.

Челик теперь издалека бьет по воротам соперника. Тут уж и рикошета мы не увидели. Сфера полетела слишком высоко и очень неточно.

Ничего главный арбитр не добавил к основному времени первого тайма. Прозвучал свисток на перерыв. Пока без голов в первом тайме - 0:0!

33' В этом сезоне "Дженоа" и "Рома" играли между собой в первом круге, как вы понимаете. И в той встрече "Рома" проиграла "грифонам" на выезде со счетом 1:4. Сегодня "волки" полны решимости поквитаться с оппонентом за тот неудачный результат.

32' Бове на Бальданци отдавал передачу. Тот у бровки снаряд сумел перехватить, выполнил навес в центр штрафной, и на выходе уверенно сыграл голкипер, забравший мяч в перчатки.

31' Кевин Стротман уезжает из Италии после окончания сезона. Скорее всего, он вернется в Нидерланды, и будет играть за один из клубов. Когда-то он в Риме играл, и тут болельщики его не забыли. Во время разминки фанаты "волков" активно своего бывшего игрока приветствовали.

30' А теперь уже Кристанте пробивает по воротам гостей. Мяч летит намного выше цели. Сфера ушла за пределы футбольного стадиона.

28' После подачи с левой бровки Васкес головой по воротам Свилара пробил - сфера прямо в руки вратарю прилетела. Слишком уж предсказуемый удар.

27' Челик на левом фланге против Экубана сейчас правила нарушил. Будут подавать со штрафного сейчас генуэзцы. Берут гости паузы и готовят навес.

25' Как-то "Дженоа" полным составом ушел на свою половину поля. Дибалу нам показывают тем временем режиссеры. Поговаривают о том, что Пауло после этого сезона уйдет в другой клуб. Поедет играть в Саудовскую Аравию. Ну посмотрим.

24' Анхелиньо снова пробил по воротам соперника, но попал в защитника. Бове был первым на подборе, но и его удар был слишком далек от успеха.

23' Бальданци сейчас нанес удар по воротам соперника с линии штрафной. Мяч полетел чуть выше мишени. Неплохо себя игрок "Ромы" в первом тайме проявляет.

22' Спенс после передачи с левого края добрался до мяча раньше других. Головой он в центр сбрасывал снаряд, но там никого из партнеров не оказалось.

20' Паредеса снесли на фланге. Ударили по ноге игроку "Ромы" сейчас. Судья решил даже игру остановить, пока футболист приходил в себя.

19' Пока 100%-ных голевых моментов в матче мы не видели. Все больше друг к другу присматриваются соперники, на регулярной основе выбегая в атаки по флангам.

18' Показали нам процент владения мячом сейчас режиссеры. Он в пользу римлян. По данному показателю 53% против 47%. Визуально "Рома" действительно лучше впереди взаимодействует.

16' Против Кристанте были правила сейчас нарушены. Соперник наступил Брайану на ногу. Рефери моментально дал свисток. Слишком грязный отбор.

15' Анхелиньо сейчас нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Не лучшим образом римляне этот угловой разыграли.

14' Ромелу Лукаку поборолся сейчас за мяч на левом краю штрафной соперника. В итоге заработал футболист "Ромы" первый для своей команды угловой.

12' Первый угловой подали в матче гости. Последовал навес в центр штрафной, где Свилар кулаками сыграл по мячу, выбив его в сторону от рамки.

11' Свилар после заброса с левого края сыграл на выходе. Забрал футболист сферу в высоченном прыжке в свои перчатки. Сыграно было великолепно.

10' 10 минут откатали соперники в этой встрече. Пока весьма неплохо мяч перекатывает "Рома", но пока отличиться столичному коллективу не удается.

8' Стротман отдавал передачу на Ретеги, но того сзади по ноге тут же огрел Челик. Свисток рефери не заставил себя слишком долго ждать.

7' Кариколь сейчас с левого края также выполнял пас в штрафную "Ромы" - на выходе уверенно играет голкипер столичного коллектива, фиксирующий сферу в перчатках.

6' Пеллегрини сумел пройти по левому краю к воротам соперника, сделал пас в район 11-метровой отметки, но до снаряда добрался первым все же вратарь.

5' Челику досталось по ноге сейчас. Рефери не стал фиксировать нарушение правил, поскольку сфера осталась у римского коллектива.

3' Простреливали сейчас хозяева мяч в штрафную. Лукаку там в подкате пытался до снаряда добраться, но не дотянулся игрок до снаряда. Мяч за пределы поля спланировал.

2' Футболисты "Ромы" вышли на футбольное поле в красных цветах, а игроки "Дженоа" - в белом обмундировании.