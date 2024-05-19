Тур: 37. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Манганьелло Джанлука
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
268 Количество передач 217
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
52
Бове
Эдоардо
22
Васкес
Хоан
90
Спенс
Джед
47
Бадель
Милан
18
Экубан
Калеб
19
Ретеги
Матео
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
- Полузащитник
-
67 Кошта ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
17 Азмун СердарНападающий
-
21 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
-
90 Спенс ДжедПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Анкей ДэвидНападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Дженоа
24 матча
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
125%
0 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
32 матча
68.8%
12.5%
18.7%
22 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
14 побед 16 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.9%
34.4%
18.7%
15 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.56
0.75
Среднее время на гол
57
120
Всего голов
61
40
Голов в среднем за матч
1.91
1.25
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
47
72
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|13 (7)
|0.35
|Лукаку Ромелу
|13
|0.35
|Пеллегрини Лоренцо
|8 (1)
|0.22
|Манчини Джанлука
|4
|0.11
|Кристанте Бриан
|3
|0.08
|Паредес Леандро
|3 (3)
|0.08
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.08
|Белотти Андреа
|3
|0.08
|Азмун Сердар
|3
|0.08
|Ауа Уссем
|3
|0.08
|Хёйсен Дин
|2
|0.05
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Льоренте Диего
|1
|0.03
|Кристенсен Расмус
|1
|0.03
|Абрахам Тэмми
|1
|0.03
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|14 (4)
|0.38
|Ретеги Матео
|7 (1)
|0.19
|Экубан Калеб
|4
|0.11
|Малиновский Руслан
|3
|0.08
|Френдруп Мортен
|2
|0.05
|Торсбю Мортен
|2
|0.05
|Дрэгушин Раду
|2
|0.05
|Бани Маттиа
|2
|0.05
|Бадель Милан
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Бираски Давиде
|1
|0.03
|Мессиас Жуниор
|1
|0.03
|Оливейра Витор
|1
|0.03
|Стротман Кевин
|0
|0
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Вольякко Алессандро
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|14
|0
|Манчини Джанлука
|9
|0
|Кристанте Бриан
|8
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Н'Дика Эван
|6
|0
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|Льоренте Диего
|5
|0
|Кристенсен Расмус
|5
|0
|Азмун Сердар
|4
|0
|Хёйсен Дин
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Дибала Пауло
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Бальданци Томмазо
|3
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0
|Карсдорп Рик
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Абрахам Тэмми
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|9
|0
|Де Винтер Кони
|7
|1
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Бадель Милан
|6
|0
|Васкес Хоан
|6
|0
|Френдруп Мортен
|6
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Сабелли Стефано
|5
|0
|Ретеги Матео
|5
|0
|Кариколь Аарон
|3
|1
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Вольякко Алессандро
|4
|0
|Торсбю Мортен
|2
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Спенс Джед
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Результаты матчей
Рома
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Дженоа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
10
11
Рома
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Дженоа
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
22
20
Рома
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (16)
42% (15)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
28% (10)
33% (12)
Дженоа
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
33% (12)
42% (15)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
32
31
Голы по времени матча
Забито
38
18
16 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 6
18 Не забивали 24
5
13%
3
17%
1-15
7
18%
2
11%
16-30
4
11%
4
22%
31-45
7
18%
6
33%
46-60
1
3%
1
6%
61-75
14
37%
2
11%
76-90
Пропущено
18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
17%
2
9%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
2
11%
8
36%
76-90
Забито
27
24
6 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
0
0%
1
4%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
3
11%
8
33%
31-45
7
26%
6
25%
46-60
7
26%
4
17%
61-75
7
26%
2
8%
76-90
Пропущено
24
23
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
13%
3
13%
1-15
5
21%
4
17%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
7
29%
29%
6
26%
76-90
Забито
65
42
22 В 1-м тайме 21
43 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 14
4 Не забивали 9
5
8%
4
10%
1-15
10
15%
5
12%
16-30
7
11%
12
29%
31-45
14
22%
12
29%
46-60
8
12%
5
12%
61-75
21
32%
4
10%
76-90
Пропущено
42
45
20 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 28
6
14%
5
11%
1-15
6
14%
7
16%
16-30
8
19%
8
18%
31-45
6
14%
4
9%
46-60
7
17%
7
16%
61-75
9
21%
14
31%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2
Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1
Дженоа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1
Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2
Результаты матчей
Рома
Дженоа
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
2
11 раз 31%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
7
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рома
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
711
414
216
216
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
810
513
315
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
315
Больше Меньше
279
1818
1224
729
333
432
135
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|6
|2
|87 - 20
|93
|2.
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|73 - 46
|74
|3.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|49 - 28
|67
|5.
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|67 - 39
|66
|6.
|0:0 Заявка
|37
|17
|10
|10
|64 - 45
|61
|7.
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|48 - 38
|60
|8.
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|55 - 42
|54
|9.
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|36 - 33
|53
|10.
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|11.
|0:0 Заявка
|37
|11
|14
|12
|43 - 44
|47
|12.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|39 - 49
|45
|13.
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|32 - 54
|37
|14.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|40 - 65
|36
|15.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|44 - 68
|35
|16.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 48
|34
|17.
|Заявка
|37
|5
|19
|13
|37 - 54
|34
|18.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|27 - 53
|33
|19.
|Заявка
|37
|7
|8
|22
|42 - 74
|29
|20.
|Заявка
|36
|2
|10
|24
|28 - 76
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|44 - 11
|46
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|5.
|0:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|37 - 19
|38
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|18 - 9
|33
|10.
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 34
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|22 - 30
|14
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|38 - 32
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|7.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 25
|27
|8.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|12.
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 22
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|16 - 37
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома 0:0 Дженоа
Исход игры
Рома
94.3% (116)
Ничья
4.1% (5)
Дженоа
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.98% (61)
Меньше
46.02% (52)
Обе команды забьют
Да
54.87% (62)
Нет
45.13% (51)
Популярный счёт
2:1 Рома
44.7% (55)
2:0 Рома
29.3% (36)
1:0 Рома
10.6% (13)
3:1 Рома
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!