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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Рома
0:0
Второй тайм: 67'
Дженоа
0'

Ход матча

63'
Дибала Пауло
Пеллегрини Лоренцо
 
63'
Эль-Шаарави Стефан
Бальданци Томмазо
 
67'
 
Гудмундссон Альберт
Экубан Калеб
67'
 
Торсбю Мортен
Стротман Кевин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 268 Количество передач 217
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 123
Рома 94.3% (116)
X 4.1% (5)
Дженоа 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Рома
Ничья
Дженоа
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
14
Льоренте
Диего
5
Н'Дика
Эван
69
Анхелиньо
Хосе
52
Бове
Эдоардо
16
Паредес
Леандро
4
Кристанте
Бриан
35
Бальданци
Томмазо
90
Лукаку
Ромелу
7
Пеллегрини
Лоренцо
1
Мартинес
Хосеп
14
Вольякко
Алессандро
4
Де
Винтер
Кони
22
Васкес
Хоан
90
Спенс
Джед
32
Френдруп
Мортен
47
Бадель
Милан
8
Стротман
Кевин
3
Кариколь
Аарон
18
Экубан
Калеб
19
Ретеги
Матео
Рома
4-3-3
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Рома
Дженоа

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

125%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

32 матча

68.8%
12.5%
18.7%
22 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
14 побед 16 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.9%
34.4%
18.7%
15 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

СA
4:1
К
1:0
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:3
СA
3:3
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:0
СA
3:1
СA
2:4
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
3:2
СA
0:1

Голы

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.56
0.75

Среднее время на гол

57
120

Всего голов

61
40

Голов в среднем за матч

1.91
1.25

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

47
72

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 13 (7) 0.35
Лукаку Ромелу 13 0.35
Пеллегрини Лоренцо 8 (1) 0.22
Манчини Джанлука 4 0.11
Кристанте Бриан 3 0.08
Паредес Леандро 3 (3) 0.08
Эль-Шаарави Стефан 3 0.08
Белотти Андреа 3 0.08
Азмун Сердар 3 0.08
Ауа Уссем 3 0.08
Хёйсен Дин 2 0.05
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Льоренте Диего 1 0.03
Кристенсен Расмус 1 0.03
Абрахам Тэмми 1 0.03
Саншеш Ренату 1 0.03
Н'Дика Эван 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Залевски Никола 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 14 (4) 0.38
Ретеги Матео 7 (1) 0.19
Экубан Калеб 4 0.11
Малиновский Руслан 3 0.08
Френдруп Мортен 2 0.05
Торсбю Мортен 2 0.05
Дрэгушин Раду 2 0.05
Бани Маттиа 2 0.05
Бадель Милан 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Бираски Давиде 1 0.03
Мессиас Жуниор 1 0.03
Оливейра Витор 1 0.03
Стротман Кевин 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Вольякко Алессандро 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 14 0
Манчини Джанлука 9 0
Кристанте Бриан 8 0
Пеллегрини Лоренцо 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Н'Дика Эван 6 0
Лукаку Ромелу 4 1
Льоренте Диего 5 0
Кристенсен Расмус 5 0
Азмун Сердар 4 0
Хёйсен Дин 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Ауа Уссем 3 0
Бальданци Томмазо 3 0
Эль-Шаарави Стефан 2 0
Карсдорп Рик 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Де Росси Даниэле 1 0
Патрисиу Руй 1 0
Белотти Андреа 1 0
Абрахам Тэмми 1 0
Свилар Миле 1 0
Челик Зеки 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 9 0
Де Винтер Кони 7 1
Малиновский Руслан 7 0
Бадель Милан 6 0
Васкес Хоан 6 0
Френдруп Мортен 6 0
Джилардино Альберто 5 0
Сабелли Стефано 5 0
Ретеги Матео 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Стротман Кевин 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Вольякко Алессандро 4 0
Торсбю Мортен 2 0
Оливейра Витор 2 0
Спенс Джед 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Рома
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Дженоа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

10
11
Рома
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Дженоа
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

22
20
Рома
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (16)
42% (15)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
28% (10)
33% (12)
Дженоа
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
33% (12)
42% (15)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

32
31

Голы по времени матча

Забито

38
18
16 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 6
18 Не забивали 24
5
13%
3
17%
1-15
7
18%
2
11%
16-30
4
11%
4
22%
31-45
7
18%
6
33%
46-60
1
3%
1
6%
61-75
14
37%
2
11%
76-90

Пропущено

18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
17%
2
9%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
2
11%
8
36%
76-90

Забито

27
24
6 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
0
0%
1
4%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
3
11%
8
33%
31-45
7
26%
6
25%
46-60
7
26%
4
17%
61-75
7
26%
2
8%
76-90

Пропущено

24
23
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
13%
3
13%
1-15
5
21%
4
17%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
7
29%
29%
6
26%
76-90

Забито

65
42
22 В 1-м тайме 21
43 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 14
4 Не забивали 9
5
8%
4
10%
1-15
10
15%
5
12%
16-30
7
11%
12
29%
31-45
14
22%
12
29%
46-60
8
12%
5
12%
61-75
21
32%
4
10%
76-90

Пропущено

42
45
20 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 28
6
14%
5
11%
1-15
6
14%
7
16%
16-30
8
19%
8
18%
31-45
6
14%
4
9%
46-60
7
17%
7
16%
61-75
9
21%
14
31%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2
Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1
Дженоа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1
Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2

Результаты матчей

Рома
Дженоа

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
2
11 раз 31%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
7
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рома
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
1.5
Больше Меньше
7
11
4
14
2.5
2
16
2
16
3.5
1
17
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
6
8
10
1.5
5
13
3
15
2.5
1
17
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
5
0.5
Больше Меньше
27
9
18
18
1.5
12
24
7
29
2.5
3
33
4
32
3.5
1
35
1
35
4.5
1
35
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 37 29 6 2 87 - 20 93
2.
Милан
 Заявка 37 22 8 7 73 - 46 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 36 18 13 5 49 - 28 67
5.
Аталанта
 Заявка 36 20 6 10 67 - 39 66
6.
Рома
 0:0 Заявка 37 17 10 10 64 - 45 61
7.
Лацио
 Заявка 37 18 6 13 48 - 38 60
8.
Фиорентина
 Заявка 36 15 9 12 55 - 42 54
9.
Торино
 Заявка 37 13 14 10 36 - 33 53
10.
Наполи
 Заявка 37 13 13 11 55 - 48 52
11.
Дженоа
 0:0 Заявка 37 11 14 12 43 - 44 47
12.
Монца
 Заявка 37 11 12 14 39 - 49 45
13.
Лечче
 Заявка 37 8 13 16 32 - 54 37
14.
Кальяри
 Заявка 37 8 12 17 40 - 65 36
15.
Фрозиноне
 Заявка 37 8 11 18 44 - 68 35
16.
Верона
 Заявка 36 8 10 18 34 - 48 34
17.
Удинезе
 Заявка 37 5 19 13 37 - 54 34
18.
Эмполи
 Заявка 37 8 9 20 27 - 53 33
19.
Сассуоло
 Заявка 37 7 8 22 42 - 74 29
20.
Салернитана
 Заявка 36 2 10 24 28 - 76 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 14 4 1 44 - 11 46
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
4.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
5.
Рома
 0:0 Заявка 19 11 5 3 37 - 19 38
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 0:0 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
13.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
14.
Монца
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
15.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
7.
Лацио
 Заявка 19 8 3 8 26 - 25 27
8.
Рома
 0:0 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
10.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
12.
Дженоа
 0:0 Заявка 19 4 8 7 18 - 22 20
13.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
14.
Эмполи
 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Фрозиноне
 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
19.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Эль-Шаарави получил сейчас мяч на левом фланге. Сместился он с левого края в центр, после чего нанес сильный удар по воротам соперника. Мяч в сторону от рамки был закручен. 
  • 64'
    У Дибалы вообще насыщенное лето ожидается. Игрока, к примеру, участие в Копа Америка ждет. Тут еще и с девушкой должен летом узаконить отношения аргентинец. Не жизнь, а сказка!
  • Замена
    62'
    Да, двойная замена в составе "Ромы". Вместо Пеллегрини на поле Дибалы появился. Бальданци уступил место на поле Эль-Шаарави. 
  • 61'
    Замены в составе хозяев, судя по всему, готовятся. Там Дибала готовился на футбольное поле выйти. Стало быть, ждем его появления на поле.
  • 60'
    Анхелиньо с левого края подавал на дальнюю штангу - там были только игроки "Дженоа", который удалось перевести мяч за пределы поля. В аут на сей раз.
  • Угловой
    59'
    Попытался Кристанте на Бове отдать передачу. Там защитник подставил ногу. Мяч был по итогу направлен за пределы поля. На угловой.
  • 58'
    Почти час отыграли соперники. Римский коллектив пытается прессинговать соперника в атаке, но получается у столичного клуба в эти минуты далеко не все. 
  • 56'
    То, что "Рома" проиграла в первом круге "Дженоа", мы сказали, но забыли упомянуть, что до того поражения "волки" не проигрывали генуэзцам на протяжении 17 матчей!
  • 55'
    Снова Бове освободился от оппонента, а затем против по рамке противника. Сфера полетела намного выше мишени. 
  • 54'
    Бове отдал передачу на Бальданци, который справа на сей раз оказался. Он пробил по рамке оппонента, но попал в ногу одному из защитников. 
  • Опасный момент
    53'
    Кристанте из центра отдал пас на Анхелиньо. Тот навесил мяч с левого края на Лукаку. Ромелу головой с отскоком от газона пробил, но прямо в руки Мартинесу. 
  • 51'
    Челик подавал мяч в штрафную "Дженоа" с левого фланга - мяч прилетел по высокой траектории прямо в руки голкиперу "Дженоа". 
  • 50'
    Ретеги сейчас успевает снаряда в чужой штрафной коснуться. До удара дело довести ему не удалось. Умело его от снаряда оттеснил Челик. 
  • 49'
    Спокойно "Рома" перекатывает мяч на своей половине поля. Пока особо никуда не торопятся "волки", хотя время поджимает, и нужно бы пытаться римлянам забить. 
  • 47'
    Не вижу я пока что замен в составах команд. Судя по всему, ротация в стане коллективов действительно произведено не было. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего главный арбитр не добавил к основному времени первого тайма. Прозвучал свисток на перерыв. Пока без голов в  первом тайме - 0:0!
    • 44'
      Челик теперь издалека бьет по воротам соперника. Тут уж и рикошета мы не увидели. Сфера полетела слишком высоко и очень неточно. 
    • 43'
      Бальданци нанес дальний удар по воротам соперника - мяч летит слишком сильно и высоко. Но этого парнишку, некогда игравшего в "Эмполи", мы с вами на заметку взяли по итогам первого тайма. 
    • 41'
      Видимо, какой-то челлендж выполняет "Рома" сегодня. Соревнуются игроки в ударах издали. Пробил теперь Паредес по рамке соперника - сфера улетела метров на пять выше мишени.
    • 40'
      Кристанте отметился ударом издали. Снова мяч в Стротмана попадает, после чего достается игрокам "Дженоа". Никак "Рома" не может взломать оборонительные редуты соперника. 
    • 39'
      Чуть больше 5 минут остается играть до конца встречи. Кристанте сейчас в подкате сработал здорово против соперника, но выбил мяч он за боковую линию. 
    • Угловой
      37'
      Де Росси сегодня очень активен у кромки поля. Ну, а Челик после прострела с левого края выносит мяч на угловой. "Дженоа" готовится подавать. 
    • 36'
      Васкес смог отдать передачу с левого края в центр штрафной. Мяч по высочайшей траектории прилетел в руки Свилару, который снова сработал на выходе. 
    • 35'
      Снова Бальданци с мячом, и снова подача с левого края. Лукаку в центр пытался допрыгнуть до мяча, но пас в сторону Ромелу явно подкачал.  
    • Анонс
      33'
      В этом сезоне "Дженоа" и "Рома" играли между собой в первом круге, как вы понимаете. И в той встрече "Рома" проиграла "грифонам" на выезде со счетом 1:4. Сегодня "волки" полны решимости поквитаться с оппонентом за тот неудачный результат. 
    • 32'
      Бове на Бальданци отдавал передачу. Тот у бровки снаряд сумел перехватить, выполнил навес в центр штрафной, и на выходе уверенно сыграл голкипер, забравший мяч в перчатки. 
    • Анонс
      31'
      Кевин Стротман уезжает из Италии после окончания сезона. Скорее всего, он вернется в Нидерланды, и будет играть за один из клубов. Когда-то он в Риме играл, и тут болельщики его не забыли. Во время разминки фанаты "волков" активно своего бывшего игрока приветствовали. 
    • 30'
      А теперь уже Кристанте пробивает по воротам гостей. Мяч летит намного выше цели. Сфера ушла за пределы футбольного стадиона. 
    • 28'
      После подачи с левой бровки Васкес головой по воротам Свилара пробил - сфера прямо в руки вратарю прилетела. Слишком уж предсказуемый удар. 
    • 27'
      Челик на левом фланге против Экубана сейчас правила нарушил. Будут подавать со штрафного сейчас генуэзцы. Берут гости паузы и готовят навес. 
    • 25'
      Как-то "Дженоа" полным составом ушел на свою половину поля. Дибалу нам показывают тем временем режиссеры. Поговаривают о том, что Пауло после этого сезона уйдет в другой клуб. Поедет играть в Саудовскую Аравию. Ну посмотрим. 
    • 24'
      Анхелиньо снова пробил по воротам соперника, но попал в защитника. Бове был первым на подборе, но и его удар был слишком далек от успеха. 
    • 23'
      Бальданци сейчас нанес удар по воротам соперника с линии штрафной. Мяч полетел чуть выше мишени. Неплохо себя игрок "Ромы" в первом тайме проявляет. 
    • 22'
      Спенс после передачи с левого края добрался до мяча раньше других. Головой он в центр сбрасывал снаряд, но там никого из партнеров не оказалось.
    • 20'
      Паредеса снесли на фланге. Ударили по ноге игроку "Ромы" сейчас. Судья решил даже игру остановить, пока футболист приходил в себя. 
    • 19'
      Пока 100%-ных голевых моментов в матче мы не видели. Все больше друг к другу присматриваются соперники, на регулярной основе выбегая в атаки по флангам. 
    • 18'
      Показали нам процент владения мячом сейчас режиссеры. Он в пользу римлян. По данному показателю 53% против 47%. Визуально "Рома" действительно лучше впереди взаимодействует. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Против Кристанте были правила сейчас нарушены. Соперник наступил Брайану на ногу. Рефери моментально дал свисток. Слишком грязный отбор. 
    • 15'
      Анхелиньо сейчас нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Не лучшим образом римляне этот угловой разыграли. 
    • Угловой
      14'
      Ромелу Лукаку поборолся сейчас за мяч на левом краю штрафной соперника. В итоге заработал футболист "Ромы" первый для своей команды угловой. 
    • Угловой
      12'
      Первый угловой подали в матче гости. Последовал навес в центр штрафной, где Свилар кулаками сыграл по мячу, выбив его в сторону от рамки. 
    • 11'
      Свилар после заброса с левого края сыграл на выходе. Забрал футболист сферу в высоченном прыжке в свои перчатки. Сыграно было великолепно. 
    • 10'
      10 минут откатали соперники в этой встрече. Пока весьма неплохо мяч перекатывает "Рома", но пока отличиться столичному коллективу не удается. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Стротман отдавал передачу на Ретеги, но того сзади по ноге тут же огрел Челик. Свисток рефери не заставил себя слишком долго ждать. 
    • 7'
      Кариколь сейчас с левого края также выполнял пас в штрафную "Ромы" - на выходе уверенно играет голкипер столичного коллектива, фиксирующий сферу в перчатках. 
    • 6'
      Пеллегрини сумел пройти по левому краю к воротам соперника, сделал пас в район 11-метровой отметки, но до снаряда добрался первым все же вратарь. 
    • 5'
      Челику досталось по ноге сейчас. Рефери не стал фиксировать нарушение правил, поскольку сфера осталась у римского коллектива.
    • 3'
      Простреливали сейчас хозяева мяч в штрафную. Лукаку там в подкате пытался до снаряда добраться, но не дотянулся игрок до снаряда. Мяч за пределы поля спланировал. 
    • 2'
      Футболисты "Ромы" вышли на футбольное поле в красных цветах, а игроки "Дженоа" - в белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, друзья, встреча в Риме со свистком рефери стартовала! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 0:0 Дженоа

    Исход игры
    Рома
    94.3% (116)
    Ничья
    4.1% (5)
    Дженоа
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.98% (61)
    Меньше
    46.02% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    54.87% (62)
    Нет
    45.13% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    44.7% (55)
    2:0 Рома
    29.3% (36)
    1:0 Рома
    10.6% (13)
    3:1 Рома
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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    Рома
    Дженоа
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