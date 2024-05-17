Тур: 37. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Манганьелло Джанлука
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Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
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Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Дженоа
24 матча
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
125%
0 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
32 матча
68.8%
12.5%
18.7%
22 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
14 побед 16 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.9%
34.4%
18.7%
15 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.56
0.75
Среднее время на гол
57
120
Всего голов
61
40
Голов в среднем за матч
1.91
1.25
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
47
72
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|13 (7)
|0.36
|Лукаку Ромелу
|13
|0.36
|Пеллегрини Лоренцо
|8 (1)
|0.22
|Манчини Джанлука
|4
|0.11
|Кристанте Бриан
|3
|0.08
|Паредес Леандро
|3 (3)
|0.08
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.08
|Белотти Андреа
|3
|0.08
|Азмун Сердар
|3
|0.08
|Ауа Уссем
|3
|0.08
|Хёйсен Дин
|2
|0.06
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Льоренте Диего
|1
|0.03
|Кристенсен Расмус
|1
|0.03
|Абрахам Тэмми
|1
|0.03
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|14 (4)
|0.39
|Ретеги Матео
|7 (1)
|0.19
|Экубан Калеб
|4
|0.11
|Малиновский Руслан
|3
|0.08
|Френдруп Мортен
|2
|0.06
|Торсбю Мортен
|2
|0.06
|Дрэгушин Раду
|2
|0.06
|Бани Маттиа
|2
|0.06
|Бадель Милан
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Бираски Давиде
|1
|0.03
|Мессиас Жуниор
|1
|0.03
|Оливейра Витор
|1
|0.03
|Стротман Кевин
|0
|0
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Вольякко Алессандро
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|14
|0
|Манчини Джанлука
|9
|0
|Кристанте Бриан
|8
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Н'Дика Эван
|6
|0
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|Льоренте Диего
|5
|0
|Кристенсен Расмус
|5
|0
|Азмун Сердар
|4
|0
|Хёйсен Дин
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Дибала Пауло
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Бальданци Томмазо
|3
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0
|Карсдорп Рик
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Абрахам Тэмми
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|9
|0
|Де Винтер Кони
|7
|1
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Бадель Милан
|6
|0
|Васкес Хоан
|6
|0
|Френдруп Мортен
|6
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Сабелли Стефано
|5
|0
|Ретеги Матео
|5
|0
|Кариколь Аарон
|3
|1
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Вольякко Алессандро
|4
|0
|Торсбю Мортен
|2
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Спенс Джед
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Результаты матчей
Рома
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Дженоа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
10
11
Рома
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Дженоа
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
22
20
Рома
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (16)
42% (15)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
28% (10)
33% (12)
Дженоа
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
33% (12)
42% (15)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
32
31
Голы по времени матча
Забито
38
18
16 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 6
18 Не забивали 24
5
13%
3
17%
1-15
7
18%
2
11%
16-30
4
11%
4
22%
31-45
7
18%
6
33%
46-60
1
3%
1
6%
61-75
14
37%
2
11%
76-90
Пропущено
18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
17%
2
9%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
2
11%
8
36%
76-90
Забито
27
24
6 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
0
0%
1
4%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
3
11%
8
33%
31-45
7
26%
6
25%
46-60
7
26%
4
17%
61-75
7
26%
2
8%
76-90
Пропущено
24
23
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
13%
3
13%
1-15
5
21%
4
17%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
7
29%
29%
6
26%
76-90
Забито
65
42
22 В 1-м тайме 21
43 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 14
4 Не забивали 9
5
8%
4
10%
1-15
10
15%
5
12%
16-30
7
11%
12
29%
31-45
14
22%
12
29%
46-60
8
12%
5
12%
61-75
21
32%
4
10%
76-90
Пропущено
42
45
20 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 28
6
14%
5
11%
1-15
6
14%
7
16%
16-30
8
19%
8
18%
31-45
6
14%
4
9%
46-60
7
17%
7
16%
61-75
9
21%
14
31%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2
Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1
Дженоа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1
Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2
Результаты матчей
Рома
Дженоа
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
2
11 раз 31%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
7
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рома
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
711
414
216
216
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
810
513
315
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
315
Больше Меньше
279
1818
1224
729
333
432
135
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2.
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|72 - 43
|74
|3.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|49 - 28
|67
|5.
|Заявка
|35
|19
|6
|10
|65 - 39
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|64 - 45
|60
|7.
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|47 - 37
|59
|8.
|Заявка
|35
|15
|8
|12
|53 - 40
|53
|9.
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|53 - 46
|51
|10.
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|33 - 32
|50
|11.
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|43 - 44
|46
|12.
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|39 - 48
|45
|13.
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|32 - 52
|37
|14.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 48
|34
|15.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|38 - 65
|33
|16.
|Заявка
|36
|5
|18
|13
|36 - 53
|33
|17.
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|26 - 52
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|43 - 68
|32
|19.
|Заявка
|36
|7
|8
|21
|42 - 72
|29
|20.
|Заявка
|36
|2
|10
|24
|28 - 76
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|5.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|17 - 25
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|21 - 29
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|7.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 30
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|18.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 36
|8
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Дженоа
Исход игры
Рома
92.2% (47)
Ничья
5.9% (3)
Дженоа
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (26)
Меньше
46.94% (23)
Обе команды забьют
Да
53.06% (26)
Нет
46.94% (23)
Популярный счёт
2:1 Рома
45.1% (23)
2:0 Рома
35.3% (18)
1:0 Рома
5.9% (3)
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