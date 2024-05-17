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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Рома
 
Позже
Дженоа
Прогнозы 51
Рома 92.2% (47)
X 5.9% (3)
Дженоа 2% (1)
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Рома
Дженоа

История личных встреч

Рома
Дженоа

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

125%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

32 матча

68.8%
12.5%
18.7%
22 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
14 побед 16 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.9%
34.4%
18.7%
15 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

СA
4:1
К
1:0
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:3
СA
3:3
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:0
СA
3:1
СA
2:4
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
3:2
СA
0:1

Голы

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.56
0.75

Среднее время на гол

57
120

Всего голов

61
40

Голов в среднем за матч

1.91
1.25

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

47
72

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 13 (7) 0.36
Лукаку Ромелу 13 0.36
Пеллегрини Лоренцо 8 (1) 0.22
Манчини Джанлука 4 0.11
Кристанте Бриан 3 0.08
Паредес Леандро 3 (3) 0.08
Эль-Шаарави Стефан 3 0.08
Белотти Андреа 3 0.08
Азмун Сердар 3 0.08
Ауа Уссем 3 0.08
Хёйсен Дин 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Льоренте Диего 1 0.03
Кристенсен Расмус 1 0.03
Абрахам Тэмми 1 0.03
Саншеш Ренату 1 0.03
Н'Дика Эван 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Залевски Никола 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 14 (4) 0.39
Ретеги Матео 7 (1) 0.19
Экубан Калеб 4 0.11
Малиновский Руслан 3 0.08
Френдруп Мортен 2 0.06
Торсбю Мортен 2 0.06
Дрэгушин Раду 2 0.06
Бани Маттиа 2 0.06
Бадель Милан 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Бираски Давиде 1 0.03
Мессиас Жуниор 1 0.03
Оливейра Витор 1 0.03
Стротман Кевин 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Вольякко Алессандро 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 14 0
Манчини Джанлука 9 0
Кристанте Бриан 8 0
Пеллегрини Лоренцо 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Н'Дика Эван 6 0
Лукаку Ромелу 4 1
Льоренте Диего 5 0
Кристенсен Расмус 5 0
Азмун Сердар 4 0
Хёйсен Дин 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Ауа Уссем 3 0
Бальданци Томмазо 3 0
Эль-Шаарави Стефан 2 0
Карсдорп Рик 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Де Росси Даниэле 1 0
Патрисиу Руй 1 0
Белотти Андреа 1 0
Абрахам Тэмми 1 0
Свилар Миле 1 0
Челик Зеки 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 9 0
Де Винтер Кони 7 1
Малиновский Руслан 7 0
Бадель Милан 6 0
Васкес Хоан 6 0
Френдруп Мортен 6 0
Джилардино Альберто 5 0
Сабелли Стефано 5 0
Ретеги Матео 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Стротман Кевин 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Вольякко Алессандро 4 0
Торсбю Мортен 2 0
Оливейра Витор 2 0
Спенс Джед 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Рома
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Дженоа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

10
11
Рома
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Дженоа
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

22
20
Рома
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (16)
42% (15)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
28% (10)
33% (12)
Дженоа
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
33% (12)
42% (15)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

32
31

Голы по времени матча

Забито

38
18
16 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 6
18 Не забивали 24
5
13%
3
17%
1-15
7
18%
2
11%
16-30
4
11%
4
22%
31-45
7
18%
6
33%
46-60
1
3%
1
6%
61-75
14
37%
2
11%
76-90

Пропущено

18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
17%
2
9%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
2
11%
8
36%
76-90

Забито

27
24
6 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
0
0%
1
4%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
3
11%
8
33%
31-45
7
26%
6
25%
46-60
7
26%
4
17%
61-75
7
26%
2
8%
76-90

Пропущено

24
23
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
13%
3
13%
1-15
5
21%
4
17%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
7
29%
29%
6
26%
76-90

Забито

65
42
22 В 1-м тайме 21
43 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 14
4 Не забивали 9
5
8%
4
10%
1-15
10
15%
5
12%
16-30
7
11%
12
29%
31-45
14
22%
12
29%
46-60
8
12%
5
12%
61-75
21
32%
4
10%
76-90

Пропущено

42
45
20 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 28
6
14%
5
11%
1-15
6
14%
7
16%
16-30
8
19%
8
18%
31-45
6
14%
4
9%
46-60
7
17%
7
16%
61-75
9
21%
14
31%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2
Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1
Дженоа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1
Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2

Результаты матчей

Рома
Дженоа

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
2
11 раз 31%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
7
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рома
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
1.5
Больше Меньше
7
11
4
14
2.5
2
16
2
16
3.5
1
17
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
6
8
10
1.5
5
13
3
15
2.5
1
17
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
5
0.5
Больше Меньше
27
9
18
18
1.5
12
24
7
29
2.5
3
33
4
32
3.5
1
35
1
35
4.5
1
35
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 36 29 5 2 86 - 19 92
2.
Милан
 Заявка 36 22 8 6 72 - 43 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 36 18 13 5 49 - 28 67
5.
Аталанта
 Заявка 35 19 6 10 65 - 39 63
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 64 - 45 60
7.
Лацио
 Заявка 36 18 5 13 47 - 37 59
8.
Фиорентина
 Заявка 35 15 8 12 53 - 40 53
9.
Наполи
 Заявка 36 13 12 11 53 - 46 51
10.
Торино
 Заявка 36 12 14 10 33 - 32 50
11.
Дженоа
 Заявка 36 11 13 12 43 - 44 46
12.
Монца
 Заявка 36 11 12 13 39 - 48 45
13.
Лечче
 Заявка 36 8 13 15 32 - 52 37
14.
Верона
 Заявка 36 8 10 18 34 - 48 34
15.
Кальяри
 Заявка 36 7 12 17 38 - 65 33
16.
Удинезе
 Заявка 36 5 18 13 36 - 53 33
17.
Эмполи
 Заявка 36 8 8 20 26 - 52 32
18.
Фрозиноне
 Заявка 36 7 11 18 43 - 68 32
19.
Сассуоло
 Заявка 36 7 8 21 42 - 72 29
20.
Салернитана
 Заявка 36 2 10 24 28 - 76 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
4.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
5.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
13.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
14.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
15.
Лечче
 Заявка 18 6 6 6 17 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 18 7 6 5 29 - 19 27
5.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
6.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
7.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
10.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
12.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
13.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
14.
Эмполи
 Заявка 18 4 3 11 13 - 30 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
18.
Кальяри
 Заявка 18 1 5 12 12 - 36 8
19.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 31 минуту.

    Главный судья: Манганьелло Джанлука

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.1% пользователей.
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    • Прогнозы 51
    Рома 92.2% (47)
    X 5.9% (3)
    Дженоа 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Дженоа
    4.50
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    4.45
    7.00
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    Прогнозы на матч Рома - Дженоа

    Исход игры
    Рома
    92.2% (47)
    Ничья
    5.9% (3)
    Дженоа
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.06% (26)
    Меньше
    46.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    53.06% (26)
    Нет
    46.94% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    45.1% (23)
    2:0 Рома
    35.3% (18)
    1:0 Рома
    5.9% (3)
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