Тур: 38. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Масса Давиде
0'
2' Желтая карточкаГьяси Эммануэль
1:0
13' ГолКанчельери Маттео
19' Undefined phrase: football_event_Кристанте Бриан
34' Желтая карточкаДестро Маттиа
1:1
45' ГолАуа Уссем
Ход матча
13'
19'
34'
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Каприле
Элия
18
Марин
Рэзван
29
Мале
Юссеф
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
52
Бове
Эдоардо
22
Ауа
Уссем
21
Дибала
Пауло
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
-
21 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Кошта ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
17 Азмун СердарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эмполи
Рома
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
6.3%
18.8%
74.9%
1 победа 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.56
Среднее время на гол
105
162
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.56
2
Среднее время на гол
35
45
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.81
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
49
75
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|5 (4)
|0.13
|Канчельери Маттео
|4
|0.11
|Журковски Шимон
|4
|0.11
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.08
|Коваленко Виктор
|2
|0.05
|Бальданци Томмазо
|2
|0.05
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.03
|Луперто Себастьяно
|1
|0.03
|Камбьяги Николо
|1
|0.03
|Фаццини Якопо
|1
|0.03
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Мале Юссеф
|0
|0
|Какаче Либерато
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|14
|0.37
|Дибала Пауло
|13 (7)
|0.34
|Пеллегрини Лоренцо
|8 (1)
|0.21
|Манчини Джанлука
|4
|0.11
|Кристанте Бриан
|3
|0.08
|Паредес Леандро
|3 (3)
|0.08
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.08
|Белотти Андреа
|3
|0.08
|Азмун Сердар
|3
|0.08
|Ауа Уссем
|3
|0.08
|Хёйсен Дин
|2
|0.05
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Льоренте Диего
|1
|0.03
|Кристенсен Расмус
|1
|0.03
|Абрахам Тэмми
|1
|0.03
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|11
|0
|Гьяси Эммануэль
|8
|0
|Канчельери Маттео
|7
|0
|Грасси Альберто
|5
|1
|Валюкевич Себастьян
|6
|0
|Какаче Либерато
|6
|0
|Фаццини Якопо
|6
|0
|Луперто Себастьяно
|4
|0
|Пеццелла Джузеппе
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|Бастони Симоне
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Черри Альберто
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Исмайли Ардиан
|2
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|15
|1
|Манчини Джанлука
|9
|0
|Кристанте Бриан
|8
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|0
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Н'Дика Эван
|6
|0
|Льоренте Диего
|5
|0
|Кристенсен Расмус
|5
|0
|Азмун Сердар
|4
|0
|Бальданци Томмазо
|4
|0
|Хёйсен Дин
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Дибала Пауло
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0
|Карсдорп Рик
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Абрахам Тэмми
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Рома
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
10
Эмполи
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Рома
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
11
34
Эмполи
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
38% (14)
35% (13)
Рома
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
14% (5)
43% (16)
43% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)
Сухие победы
12
1
Сухие поражения
10
11
Волевые победы
26
13
Упущенные победы
15
44
Голы по времени матча
Забито
12
27
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 6
31 Не забивали 23
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
2
17%
3
11%
31-45
1
8%
7
26%
46-60
2
17%
7
26%
61-75
2
17%
7
26%
76-90
Пропущено
23
24
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
4
17%
3
13%
1-15
4
17%
5
21%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
6
26%
4
17%
61-75
5
22%
7
29%
29%
76-90
Забито
14
39
3 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 14
27 Не забивали 18
1
7%
5
13%
1-15
1
7%
7
18%
16-30
1
7%
4
10%
31-45
0
0%
7
18%
46-60
4
29%
1
3%
61-75
7
50%
15
38%
76-90
Пропущено
31
18
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
4
13%
3
17%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
5
16%
5
28%
31-45
7
23%
4
22%
46-60
3
10%
3
17%
61-75
9
29%
29%
2
11%
76-90
Забито
26
66
10 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 44
9 Забивали первыми 20
21 Не забивали 4
5
19%
5
8%
1-15
2
8%
10
15%
16-30
3
12%
7
11%
31-45
1
4%
14
21%
46-60
6
23%
8
12%
61-75
9
35%
22
33%
76-90
Пропущено
54
42
21 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 22
24 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 27
8
15%
6
14%
1-15
7
13%
6
14%
16-30
6
11%
8
19%
31-45
10
19%
6
14%
46-60
9
17%
7
17%
61-75
14
26%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0
Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0
Рома
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1
Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3
Результаты матчей
Эмполи
Рома
Точный счет
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%
Точный счет
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
21 раз 57%
1
10 раз 27%
3
5 раз 14%
2
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
711
Больше Меньше
315
109
315
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
135
316
810
217
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1621
Больше Меньше
325
631
1819
532
730
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|38
|29
|7
|2
|89 - 22
|94
|2.
|Заявка
|38
|22
|9
|7
|76 - 49
|75
|3.
|Заявка
|38
|19
|14
|5
|54 - 31
|71
|4.
|Заявка
|37
|21
|6
|10
|70 - 39
|69
|5.
|Заявка
|38
|18
|14
|6
|54 - 32
|68
|6.
|1:1 Заявка
|38
|18
|10
|10
|66 - 46
|64
|7.
|0:0 Заявка
|38
|18
|7
|13
|48 - 38
|61
|8.
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|58 - 44
|57
|9.
|Заявка
|38
|13
|14
|11
|55 - 48
|53
|10.
|Заявка
|38
|13
|14
|11
|36 - 36
|53
|11.
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|45 - 45
|49
|12.
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|39 - 51
|45
|13.
|2:2 Заявка
|38
|9
|11
|18
|38 - 51
|38
|14.
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|32 - 54
|38
|15.
|0:0 Заявка
|38
|8
|12
|18
|44 - 68
|36
|16.
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|42 - 68
|36
|17.
|0:0 Заявка
|38
|5
|20
|13
|37 - 54
|35
|18.
|1:1 Заявка
|38
|8
|10
|20
|28 - 54
|34
|19.
|0:0 Заявка
|38
|7
|9
|22
|42 - 74
|30
|20.
|Заявка
|38
|2
|11
|25
|32 - 81
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|19
|14
|4
|1
|44 - 11
|46
|2.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|40 - 13
|41
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 17
|40
|5.
|1:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 19
|40
|6.
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|26 - 11
|40
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|22 - 13
|34
|9.
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|18 - 9
|33
|10.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 22
|30
|11.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|28 - 31
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|24 - 27
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 32
|25
|14.
|2:2 Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|17.
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 34
|20
|18.
|1:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 23
|18
|19.
|0:0 Заявка
|19
|1
|11
|7
|22 - 30
|14
|20.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|17 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|19
|15
|3
|1
|45 - 11
|48
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|38 - 32
|35
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 25
|27
|7.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 20
|27
|8.
|1:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|28 - 27
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 22
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 25
|21
|11.
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|15 - 24
|21
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 27
|20
|13.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|1:1 Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|15.
|2:2 Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 25
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|15 - 27
|14
|17.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
|18.
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 40
|10
|19.
|0:0 Заявка
|19
|1
|7
|11
|16 - 37
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|15 - 43
|9
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|24 (3)
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|Милан
|Жиру Оливье
|15 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (4)
|Рома
|Паредес Леандро
|1 15
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|15
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 1:1 Рома
Исход игры
Эмполи
7.5% (9)
Ничья
21.7% (26)
Рома
70.8% (85)
Тотал 2.5
Больше
52.59% (61)
Меньше
47.41% (55)
Обе команды забьют
Да
72.41% (84)
Нет
27.59% (32)
Популярный счёт
1:2 Рома
43.3% (52)
1:1 Ничья
19.2% (23)
0:1 Рома
10.8% (13)
0:2 Рома
10.8% (13)
1:0 Эмполи
4.2% (5)
2:1 Эмполи
3.3% (4)
1:3 Рома
2.5% (3)
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