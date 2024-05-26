Анхелиньо с двадцати восьми метров с небольшим рикошетом от Абрахама пробил чуть выше перекладины.

БЬерешиньски на чужой половине поля толкнул в спину Абрахама.

Анхелиньо слева навесил к ближней штанге на Бове, но Каприле выдвинулся навстречу мячу и опередил Эдоардо.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! АУА!!! Анхелиньо слева получил пас на ход и навесил к воротам. Мяч прилетел точно в голову Ауа, который с четырёх метров не промахнулся.

Дибала со штрафного сделал заброс к правой штанге, куда сместился Каприле и забрал мяч в руки.

Каприле выскочил далеко за пределы штрафной площади и ногой прервал длинный заброс вперёд на Абрахама.

Залевски мягко сделал заброс к воротам, где Каприле нее смог поймать мяч. Рядом оказался Исмайли, который и вынес мяч после неуклюжего действия голкипера.

Канчельери из центрального круга пробил по воротам. Свилар успевал вернуться на линию, а мяч полетел на несколько метров левее цели.

Челик справа получил пас от Абрахама и сильно навесил к дальней штанге. Залевски пары шагов вперёд не сделал и до мяча не добрался.

Дестро обыгрался с Мале и по центру прорвался в штрафную площадь "Ромы", где оказался в окружении четырёх соперников и мяч потерял.

Дестро слева из пределов штрафной площади из офсайда пробил по воротам. Свилар мяч отбил.

Пас Дибалы в штрафную площадь на Абрахама перехватил Гьяси, после чего Тэмми руками прихватил Эммануэля.

Канчельери на чужой половине поля подтолкнул в спину Анхелиньо.

Ауа в центральном круге получил передачу от Свилара и сделал неточный пас налево на Анхелиньо.

Канчельери справа прорвался к воротам, где его удар с острого угла Свилар парировал коленями.

Мале слева подключился к атаке, но у Дестро пас в касание на фланг точным не получился.

Берешиньски на фланге завалил на газон Залевски.

Дибала слева со штрафного навесил на Абрахама, который опустил мяч на газон, но его удар пришёлся в партнёра.

Дестро ударил по ногам Залевски и получил жёлтую карточку. Тридцать метров до ворот.

25' Марин выдал пас в штрафную площадь на Дестро, у которого удар в касание не получился. Мяч прикатился в руки Свилару.

24' Ауа у центрального круга ударил по ногам Бастони.

22' Римляне снова принялись катать мяч на своей половине поля.

21' ВАР проверил эпизод с голом и определил офсайд у Кристанте при ударе головой. Гол отменён.

20' После подачи слева со штрафного удар головой Кристанте отразил Каприле. Голкипер справился и с добиванием Абрахама, но в дело снова с=вмешался Кристанте и уже ногой отправил мяч в сетку. Но...

19' Гьяси на фланге ударил сзади по ногам Залевски.

18' Дибала с двадцати метров пробил выше ворот. Пас на Пауло сделал Абрахам, сыгравший в отборе.

17' Исмайли на фланге опередил Дибалу и выбил мяч за боковую линию поля.

16' Дестро на чужой половине поля отобрал мяч у Кристанте, дошёл до штрафной площади, где его удар успел заблокировать Н'Дика.

15' Победа "Эмполи" обеспечит им путёвку в Серию А на следующий сезон, поражение - опустит в Серию В, а при ничейном исходе всё будет зависеть от параллельного матча.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

КАНЧЕЛЬЕРИ!!! Гьяси справа ушёл от Анхелиньо, вошёл в штрафную площадь и выдал пас в центр на Канчельери, который с десяти метров точно проб.ил в левый угол ворот.

13' Какаче здорово слева прошёл вперёд, а вот подачу к дальней штанге исполнил слишком сильно.

12' Дестро по центру прокинул себе мяч пяткой на ход, но оббежать соперника не смог. Свилар на выходе забрал сферу в руки.

11' Дибала вошёл в штрафную площадь по центру, но ударил Пауло слабо, а мяч полетел правее ворот.

10' Гьяси на левом фланге забрался в офсайд.

9' Манчини сделал длинный заброс вперёд на Абрахама, где Луперто сопроводил сферу за пределы поля, не позволив сыграть Тэмми.

8' Хозяева сделали пару забросов вперёд, но защитники "Ромы" вверху сыграли уверено и мяч перехватили.

7' Абрахам на фланге подтолкнул в спину Луперто.

6' Н'Дика в центральном круге сзади ударил по ногам Канчельери.

5' По правому флангу римляне продвинулись вперёд, но Бове снова сделал передачу на свою половину поля.

4' Гьяси на чужой половине поля рукой попал в лицо Анхелиньо и получил жёлтую карточку.

3' Римляне подержали мяч на своей половине поля. Хозяева выдвинулись вперёд, но в прессинг не идут.

2' "Эмполи" играет в синей форме, "Рома" - в бордовой.