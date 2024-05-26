  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Эмполи
1:1
Перерыв
Рома
0'
2' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
1:0
13' Гол
Канчельери Маттео
19' Undefined phrase: football_event_
Кристанте Бриан
34' Желтая карточка
Дестро Маттиа
1:1
45' Гол
Ауа Уссем

Ход матча

2'
Гьяси Эммануэль
 
13'
Канчельери Маттео
(Гьяси Эммануэль)
1:0
19'
 
Кристанте Бриан
34'
Дестро Маттиа
 
45'
1:1
Ауа Уссем
(Анхелиньо Хосе)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 120
Эмполи 7.5% (9)
X 21.7% (26)
Рома 70.8% (85)
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Эмполи
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Каприле
Элия
19
Берешиньски
Бартош
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
11
Гьяси
Эммануэль
30
Бастони
Симоне
18
Марин
Рэзван
29
Мале
Юссеф
13
Какаче
Либерато
20
Канчельери
Маттео
23
Дестро
Маттиа
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
23
Манчини
Джанлука
5
Н'Дика
Эван
69
Анхелиньо
Хосе
4
Кристанте
Бриан
52
Бове
Эдоардо
22
Ауа
Уссем
21
Дибала
Пауло
9
Абрахам
Тэмми
59
Залевски
Никола
Эмполи
3-5-2
Рома
4-1-2-3

История личных встреч

Эмполи
Рома

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

6.3%
18.8%
74.9%
1 победа 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

СA
7:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:4
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
1:1
К
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.56

Среднее время на гол

105
162

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.56
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.81
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

49
75

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 5 (4) 0.13
Канчельери Маттео 4 0.11
Журковски Шимон 4 0.11
Капуто Франческо 3 (1) 0.08
Коваленко Виктор 2 0.05
Бальданци Томмазо 2 0.05
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Камбьяги Николо 1 0.03
Фаццини Якопо 1 0.03
Черри Альберто 1 0.03
Бастони Симоне 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Мале Юссеф 0 0
Какаче Либерато 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 14 0.37
Дибала Пауло 13 (7) 0.34
Пеллегрини Лоренцо 8 (1) 0.21
Манчини Джанлука 4 0.11
Кристанте Бриан 3 0.08
Паредес Леандро 3 (3) 0.08
Эль-Шаарави Стефан 3 0.08
Белотти Андреа 3 0.08
Азмун Сердар 3 0.08
Ауа Уссем 3 0.08
Хёйсен Дин 2 0.05
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Льоренте Диего 1 0.03
Кристенсен Расмус 1 0.03
Абрахам Тэмми 1 0.03
Саншеш Ренату 1 0.03
Н'Дика Эван 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 11 0
Гьяси Эммануэль 8 0
Канчельери Маттео 7 0
Грасси Альберто 5 1
Валюкевич Себастьян 6 0
Какаче Либерато 6 0
Фаццини Якопо 6 0
Луперто Себастьяно 4 0
Пеццелла Джузеппе 4 0
Журковски Шимон 4 0
Берешиньски Бартош 3 0
Бастони Симоне 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Черри Альберто 2 0
Марин Рэзван 2 0
Исмайли Ардиан 2 0
Коваленко Виктор 1 0
Хаас Николас 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 15 1
Манчини Джанлука 9 0
Кристанте Бриан 8 0
Пеллегрини Лоренцо 7 0
Лукаку Ромелу 5 1
Жозе Моуринью 3 2
Н'Дика Эван 6 0
Льоренте Диего 5 0
Кристенсен Расмус 5 0
Азмун Сердар 4 0
Бальданци Томмазо 4 0
Хёйсен Дин 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Ауа Уссем 3 0
Эль-Шаарави Стефан 2 0
Карсдорп Рик 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Де Росси Даниэле 1 0
Патрисиу Руй 1 0
Белотти Андреа 1 0
Абрахам Тэмми 1 0
Свилар Миле 1 0
Челик Зеки 1 0

Результаты матчей

Эмполи
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Рома
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
10
Эмполи
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Рома
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

11
34
Эмполи
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
38% (14)
35% (13)
Рома
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
14% (5)
43% (16)
43% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)

Сухие победы

12
1

Сухие поражения

10
11

Волевые победы

26
13

Упущенные победы

15
44

Голы по времени матча

Забито

12
27
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 6
31 Не забивали 23
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
2
17%
3
11%
31-45
1
8%
7
26%
46-60
2
17%
7
26%
61-75
2
17%
7
26%
76-90

Пропущено

23
24
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
4
17%
3
13%
1-15
4
17%
5
21%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
6
26%
4
17%
61-75
5
22%
7
29%
29%
76-90

Забито

14
39
3 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 14
27 Не забивали 18
1
7%
5
13%
1-15
1
7%
7
18%
16-30
1
7%
4
10%
31-45
0
0%
7
18%
46-60
4
29%
1
3%
61-75
7
50%
15
38%
76-90

Пропущено

31
18
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
4
13%
3
17%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
5
16%
5
28%
31-45
7
23%
4
22%
46-60
3
10%
3
17%
61-75
9
29%
29%
2
11%
76-90

Забито

26
66
10 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 44
9 Забивали первыми 20
21 Не забивали 4
5
19%
5
8%
1-15
2
8%
10
15%
16-30
3
12%
7
11%
31-45
1
4%
14
21%
46-60
6
23%
8
12%
61-75
9
35%
22
33%
76-90

Пропущено

54
42
21 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 22
24 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 27
8
15%
6
14%
1-15
7
13%
6
14%
16-30
6
11%
8
19%
31-45
10
19%
6
14%
46-60
9
17%
7
17%
61-75
14
26%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0
Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0
Рома
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1
Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3

Результаты матчей

Эмполи
Рома

Точный счет

0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Точный счет

2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
21 раз 57%
1
10 раз 27%
3
5 раз 14%
2
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
11
0.5
Больше Меньше
3
15
1.5
10
9
3
15
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
13
5
3
16
1.5
8
10
2
17
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
21
0.5
Больше Меньше
32
5
6
31
1.5
18
19
5
32
2.5
7
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 2:2 Заявка 38 29 7 2 89 - 22 94
2.
Милан
 Заявка 38 22 9 7 76 - 49 75
3.
Ювентус
 Заявка 38 19 14 5 54 - 31 71
4.
Аталанта
 Заявка 37 21 6 10 70 - 39 69
5.
Болонья
 Заявка 38 18 14 6 54 - 32 68
6.
Рома
 1:1 Заявка 38 18 10 10 66 - 46 64
7.
Лацио
 0:0 Заявка 38 18 7 13 48 - 38 61
8.
Фиорентина
 Заявка 37 16 9 12 58 - 44 57
9.
Наполи
 Заявка 38 13 14 11 55 - 48 53
10.
Торино
 Заявка 38 13 14 11 36 - 36 53
11.
Дженоа
 Заявка 38 12 13 13 45 - 45 49
12.
Монца
 Заявка 38 11 12 15 39 - 51 45
13.
Верона
 2:2 Заявка 38 9 11 18 38 - 51 38
14.
Лечче
 Заявка 38 8 14 16 32 - 54 38
15.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 38 8 12 18 44 - 68 36
16.
Кальяри
 Заявка 38 8 12 18 42 - 68 36
17.
Удинезе
 0:0 Заявка 38 5 20 13 37 - 54 35
18.
Эмполи
 1:1 Заявка 38 8 10 20 28 - 54 34
19.
Сассуоло
 0:0 Заявка 38 7 9 22 42 - 74 30
20.
Салернитана
 Заявка 38 2 11 25 32 - 81 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 2:2 Заявка 19 14 4 1 44 - 11 46
2.
Аталанта
 Заявка 18 13 2 3 40 - 13 41
3.
Болонья
 Заявка 19 12 5 2 33 - 12 41
4.
Милан
 Заявка 19 12 4 3 38 - 17 40
5.
Рома
 1:1 Заявка 19 12 4 3 38 - 19 40
6.
Ювентус
 Заявка 19 11 7 1 26 - 11 40
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 0:0 Заявка 19 10 4 5 22 - 13 34
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 19 8 6 5 27 - 22 30
11.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 19 7 5 7 28 - 31 26
12.
Наполи
 Заявка 19 6 7 6 24 - 27 25
13.
Кальяри
 Заявка 19 6 7 6 28 - 32 25
14.
Верона
 2:2 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
15.
Монца
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
16.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
17.
Сассуоло
 0:0 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
18.
Эмполи
 1:1 Заявка 19 4 6 9 14 - 23 18
19.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 5 13 17 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 2:2 Заявка 19 15 3 1 45 - 11 48
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 19 8 7 4 28 - 20 31
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Лацио
 0:0 Заявка 19 8 3 8 26 - 25 27
7.
Болонья
 Заявка 19 6 9 4 21 - 20 27
8.
Рома
 1:1 Заявка 19 6 6 7 28 - 27 24
9.
Фиорентина
 Заявка 18 6 4 8 21 - 22 22
10.
Монца
 Заявка 19 5 6 8 16 - 25 21
11.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 4 9 6 15 - 24 21
12.
Торино
 Заявка 19 5 5 9 18 - 27 20
13.
Дженоа
 Заявка 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Эмполи
 1:1 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Верона
 2:2 Заявка 19 3 5 11 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 19 2 8 9 15 - 27 14
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Сассуоло
 0:0 Заявка 19 2 4 13 19 - 40 10
19.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 6 12 15 - 43 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 15 (8)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 1 15
Верона Дуда Ондрей 2 12
Фиорентина Раньери Лука 15
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Перерыв! "Эмполи" - "Рома" - 1:1.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    АУА!!! Анхелиньо слева получил пас  на ход и навесил к воротам. Мяч прилетел точно в голову Ауа, который с четырёх метров не промахнулся.
  • 45'
    Анхелиньо слева навесил к ближней штанге на Бове, но Каприле выдвинулся навстречу мячу и опередил Эдоардо.
  • Фол, нарушение
    45'
    БЬерешиньски на чужой половине поля толкнул в спину Абрахама.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Масса в первом тайме.
  • 45'
    Анхелиньо с двадцати восьми метров с небольшим рикошетом от Абрахама пробил чуть выше перекладины.
  • Травма, повреждение
    44'
    Дестро потребовалась помощь медиков. Отправился Маттиа за пределы поля.
  • Офсайд
    43'
    Дестро слева из пределов штрафной площади из офсайда пробил по воротам. Свилар мяч отбил.
  • 42'
    Дестро обыгрался с Мале и по центру прорвался в штрафную площадь "Ромы", где оказался в окружении четырёх соперников и мяч потерял.
  • 41'
    Челик справа получил пас от Абрахама и сильно навесил к дальней штанге. Залевски пары шагов вперёд не сделал и до мяча не добрался.
  • 40'
    Канчельери из центрального круга пробил по воротам. Свилар успевал вернуться на линию, а мяч полетел на несколько метров левее цели.
  • 39'
    Залевски мягко сделал заброс к воротам, где Каприле нее смог поймать мяч. Рядом оказался Исмайли, который и вынес мяч после неуклюжего действия голкипера.
  • 38'
    Каприле выскочил далеко за пределы штрафной площади и ногой прервал длинный заброс вперёд на Абрахама.
  • 37'
    Дибала со штрафного сделал заброс к правой штанге, куда сместился Каприле и забрал мяч в руки.
  • Травма, повреждение
    36'
    Медики оказывают Залевски помощь. Небольшая пауза в матче.
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    • Желтая карточка
      35'
      Дестро ударил по ногам Залевски и получил жёлтую карточку. Тридцать метров до ворот.
    • 34'
      Дибала слева со штрафного навесил на Абрахама, который опустил мяч на газон, но его удар пришёлся в партнёра.
    • Фол, нарушение
      33'
      Берешиньски на фланге завалил на газон Залевски.
    • 32'
      Мале слева подключился к атаке, но у Дестро пас в касание на фланг точным не получился.
    • 31'
      Канчельери справа прорвался к воротам, где его удар с острого угла Свилар парировал коленями.
    • 30'
      Ауа в центральном круге получил передачу от Свилара и сделал неточный пас налево на Анхелиньо.
    • Фол, нарушение
      29'
      Канчельери на чужой половине поля подтолкнул в спину Анхелиньо.
    • Фол, нарушение
      28'
      Пас Дибалы в штрафную площадь на Абрахама перехватил Гьяси, после чего Тэмми руками прихватил Эммануэля.
    • Фол, нарушение
      27'
      Бове на чужой половине поля сбил Мале.
    • Офсайд
      26'
      Канчельери забежал в офсайд.
    • 25'
      Марин выдал пас в штрафную площадь на Дестро, у которого удар в касание не получился. Мяч прикатился в руки Свилару.
    • Фол, нарушение
      24'
      Ауа у центрального круга ударил по ногам Бастони.
    • 22'
      Римляне снова принялись катать мяч на своей половине поля.
    • Видеоповтор
      21'
      ВАР проверил эпизод с голом и определил офсайд у Кристанте при ударе головой. Гол отменён.
    • Офсайд
      20'
      После подачи слева со штрафного удар головой Кристанте отразил Каприле. Голкипер справился и с добиванием Абрахама, но в дело снова с=вмешался Кристанте и уже ногой отправил мяч в сетку. Но...
    • Фол, нарушение
      19'
      Гьяси на фланге ударил сзади по ногам Залевски.
    • 18'
      Дибала с двадцати метров пробил выше ворот. Пас на Пауло сделал Абрахам, сыгравший в отборе.
    • 17'
      Исмайли на фланге опередил Дибалу и выбил мяч за боковую линию поля.
    • 16'
      Дестро на чужой половине поля отобрал мяч у Кристанте, дошёл до штрафной площади, где его удар успел заблокировать Н'Дика.
    • 15'
      Победа "Эмполи" обеспечит им путёвку в Серию А на следующий сезон, поражение - опустит в Серию В, а при ничейном исходе всё будет зависеть от параллельного матча.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      КАНЧЕЛЬЕРИ!!! Гьяси справа ушёл от Анхелиньо, вошёл в штрафную площадь и выдал пас в центр на Канчельери, который с десяти метров точно проб.ил в левый угол ворот.
    • 13'
      Какаче здорово слева прошёл вперёд, а вот подачу к дальней штанге исполнил слишком сильно.
    • 12'
      Дестро по центру прокинул себе мяч пяткой на ход, но оббежать соперника не смог. Свилар на выходе забрал сферу в руки.
    • 11'
      Дибала вошёл в штрафную площадь по центру, но ударил Пауло слабо, а мяч полетел правее ворот.
    • Офсайд
      10'
      Гьяси на левом фланге забрался в офсайд.
    • 9'
      Манчини сделал длинный заброс вперёд на Абрахама, где Луперто сопроводил сферу за пределы поля, не позволив сыграть Тэмми.
    • 8'
      Хозяева сделали пару забросов вперёд, но защитники "Ромы" вверху сыграли уверено и мяч перехватили.
    • Фол, нарушение
      7'
      Абрахам на фланге подтолкнул в спину Луперто.
    • Фол, нарушение
      6'
      Н'Дика в центральном круге сзади ударил по ногам Канчельери.
    • 5'
      По правому флангу римляне продвинулись вперёд, но Бове снова сделал передачу на свою половину поля.
    • Желтая карточка
      4'
      Гьяси на чужой половине поля рукой попал в лицо Анхелиньо и получил жёлтую карточку.
    • 3'
      Римляне подержали мяч на своей половине поля. Хозяева выдвинулись вперёд, но в прессинг не идут.
    • 2'
      "Эмполи" играет в синей форме, "Рома" - в бордовой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Карло Кастеллани"!
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    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 1:1 Рома

    Исход игры
    Эмполи
    7.5% (9)
    Ничья
    21.7% (26)
    Рома
    70.8% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.59% (61)
    Меньше
    47.41% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    72.41% (84)
    Нет
    27.59% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    43.3% (52)
    1:1 Ничья
    19.2% (23)
    0:1 Рома
    10.8% (13)
    0:2 Рома
    10.8% (13)
    1:0 Эмполи
    4.2% (5)
    2:1 Эмполи
    3.3% (4)
    1:3 Рома
    2.5% (3)
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