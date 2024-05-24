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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Эмполи
 
Позже
Рома
Прогнозы 47
Эмполи 6.4% (3)
X 19.1% (9)
Рома 74.5% (35)
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История личных встреч

Эмполи
Рома

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

6.3%
18.8%
74.9%
1 победа 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

СA
7:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:4
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
1:1
К
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.56

Среднее время на гол

105
162

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.56
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.81
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

49
75

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 5 (4) 0.14
Журковски Шимон 4 0.11
Канчельери Маттео 3 0.08
Капуто Франческо 3 (1) 0.08
Коваленко Виктор 2 0.05
Бальданци Томмазо 2 0.05
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Камбьяги Николо 1 0.03
Фаццини Якопо 1 0.03
Черри Альберто 1 0.03
Бастони Симоне 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Мале Юссеф 0 0
Какаче Либерато 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 14 0.38
Дибала Пауло 13 (7) 0.35
Пеллегрини Лоренцо 8 (1) 0.22
Манчини Джанлука 4 0.11
Кристанте Бриан 3 0.08
Паредес Леандро 3 (3) 0.08
Эль-Шаарави Стефан 3 0.08
Белотти Андреа 3 0.08
Азмун Сердар 3 0.08
Ауа Уссем 3 0.08
Хёйсен Дин 2 0.05
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Льоренте Диего 1 0.03
Кристенсен Расмус 1 0.03
Абрахам Тэмми 1 0.03
Саншеш Ренату 1 0.03
Н'Дика Эван 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 11 0
Гьяси Эммануэль 7 0
Канчельери Маттео 7 0
Грасси Альберто 5 1
Валюкевич Себастьян 6 0
Какаче Либерато 6 0
Фаццини Якопо 6 0
Луперто Себастьяно 4 0
Пеццелла Джузеппе 4 0
Журковски Шимон 4 0
Берешиньски Бартош 3 0
Бастони Симоне 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Черри Альберто 2 0
Марин Рэзван 2 0
Исмайли Ардиан 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Хаас Николас 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 15 1
Манчини Джанлука 9 0
Кристанте Бриан 8 0
Пеллегрини Лоренцо 7 0
Лукаку Ромелу 5 1
Жозе Моуринью 3 2
Н'Дика Эван 6 0
Льоренте Диего 5 0
Кристенсен Расмус 5 0
Азмун Сердар 4 0
Бальданци Томмазо 4 0
Хёйсен Дин 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Ауа Уссем 3 0
Эль-Шаарави Стефан 2 0
Карсдорп Рик 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Де Росси Даниэле 1 0
Патрисиу Руй 1 0
Белотти Андреа 1 0
Абрахам Тэмми 1 0
Свилар Миле 1 0
Челик Зеки 1 0

Результаты матчей

Эмполи
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Рома
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
10
Эмполи
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Рома
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

11
34
Эмполи
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
38% (14)
35% (13)
Рома
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
14% (5)
43% (16)
43% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)

Сухие победы

12
1

Сухие поражения

10
11

Волевые победы

26
13

Упущенные победы

15
44

Голы по времени матча

Забито

12
27
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 6
31 Не забивали 23
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
2
17%
3
11%
31-45
1
8%
7
26%
46-60
2
17%
7
26%
61-75
2
17%
7
26%
76-90

Пропущено

23
24
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
4
17%
3
13%
1-15
4
17%
5
21%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
6
26%
4
17%
61-75
5
22%
7
29%
29%
76-90

Забито

14
39
3 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 14
27 Не забивали 18
1
7%
5
13%
1-15
1
7%
7
18%
16-30
1
7%
4
10%
31-45
0
0%
7
18%
46-60
4
29%
1
3%
61-75
7
50%
15
38%
76-90

Пропущено

31
18
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
4
13%
3
17%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
5
16%
5
28%
31-45
7
23%
4
22%
46-60
3
10%
3
17%
61-75
9
29%
29%
2
11%
76-90

Забито

26
66
10 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 44
9 Забивали первыми 20
21 Не забивали 4
5
19%
5
8%
1-15
2
8%
10
15%
16-30
3
12%
7
11%
31-45
1
4%
14
21%
46-60
6
23%
8
12%
61-75
9
35%
22
33%
76-90

Пропущено

54
42
21 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 22
24 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 27
8
15%
6
14%
1-15
7
13%
6
14%
16-30
6
11%
8
19%
31-45
10
19%
6
14%
46-60
9
17%
7
17%
61-75
14
26%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0
Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0
Рома
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1
Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3

Результаты матчей

Эмполи
Рома

Точный счет

0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Точный счет

2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
21 раз 57%
1
10 раз 27%
3
5 раз 14%
2
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
11
0.5
Больше Меньше
3
15
1.5
10
9
3
15
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
13
5
3
16
1.5
8
10
2
17
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
21
0.5
Больше Меньше
32
5
6
31
1.5
18
19
5
32
2.5
7
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 37 29 6 2 87 - 20 93
2.
Милан
 Заявка 37 22 8 7 73 - 46 74
3.
Болонья
 Заявка 37 18 14 5 54 - 30 68
4.
Ювентус
 Заявка 37 18 14 5 52 - 31 68
5.
Аталанта
 Заявка 36 20 6 10 67 - 39 66
6.
Рома
 Заявка 37 18 9 10 65 - 45 63
7.
Лацио
 Заявка 37 18 6 13 48 - 38 60
8.
Фиорентина
 Заявка 37 16 9 12 58 - 44 57
9.
Торино
 Заявка 37 13 14 10 36 - 33 53
10.
Наполи
 Заявка 37 13 13 11 55 - 48 52
11.
Дженоа
 Заявка 37 11 13 13 43 - 45 46
12.
Монца
 Заявка 37 11 12 14 39 - 49 45
13.
Верона
 Заявка 37 9 10 18 36 - 49 37
14.
Лечче
 Заявка 37 8 13 16 32 - 54 37
15.
Кальяри
 Заявка 38 8 12 18 42 - 68 36
16.
Фрозиноне
 Заявка 37 8 11 18 44 - 68 35
17.
Удинезе
 Заявка 37 5 19 13 37 - 54 34
18.
Эмполи
 Заявка 37 8 9 20 27 - 53 33
19.
Сассуоло
 Заявка 37 7 8 22 42 - 74 29
20.
Салернитана
 Заявка 37 2 10 25 29 - 78 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 14 4 1 44 - 11 46
2.
Болонья
 Заявка 19 12 5 2 33 - 12 41
3.
Рома
 Заявка 19 12 4 3 38 - 19 40
4.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
5.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 19 6 7 6 28 - 32 25
13.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
14.
Монца
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
15.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 5 13 17 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 19 8 7 4 28 - 20 31
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
7.
Лацио
 Заявка 19 8 3 8 26 - 25 27
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Фиорентина
 Заявка 18 6 4 8 21 - 22 22
10.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
11.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
12.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
13.
Дженоа
 Заявка 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Эмполи
 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Фрозиноне
 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
19.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Рома Лукаку Ромелу 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 1 15
Верона Дуда Ондрей 2 12
Фиорентина Раньери Лука 15
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 47 минут.

    Главный судья: Масса Давиде

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    • Прогнозы 47
    Эмполи 6.4% (3)
    X 19.1% (9)
    Рома 74.5% (35)
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    Эмполи
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    Прогнозы на матч Эмполи - Рома

    Исход игры
    Эмполи
    8.3% (4)
    Ничья
    18.8% (9)
    Рома
    72.9% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.45% (27)
    Меньше
    42.55% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    74.47% (35)
    Нет
    25.53% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    50% (24)
    1:1 Ничья
    16.7% (8)
    0:2 Рома
    12.5% (6)
    0:1 Рома
    6.3% (3)
    1:0 Эмполи
    4.2% (2)
    2:1 Эмполи
    4.2% (2)
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