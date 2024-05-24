Тур: 38. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Масса Давиде
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Рома
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
6.3%
18.8%
74.9%
1 победа 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.56
Среднее время на гол
105
162
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.56
2
Среднее время на гол
35
45
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.81
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
49
75
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|5 (4)
|0.14
|Журковски Шимон
|4
|0.11
|Канчельери Маттео
|3
|0.08
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.08
|Коваленко Виктор
|2
|0.05
|Бальданци Томмазо
|2
|0.05
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.03
|Луперто Себастьяно
|1
|0.03
|Камбьяги Николо
|1
|0.03
|Фаццини Якопо
|1
|0.03
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Мале Юссеф
|0
|0
|Какаче Либерато
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|14
|0.38
|Дибала Пауло
|13 (7)
|0.35
|Пеллегрини Лоренцо
|8 (1)
|0.22
|Манчини Джанлука
|4
|0.11
|Кристанте Бриан
|3
|0.08
|Паредес Леандро
|3 (3)
|0.08
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.08
|Белотти Андреа
|3
|0.08
|Азмун Сердар
|3
|0.08
|Ауа Уссем
|3
|0.08
|Хёйсен Дин
|2
|0.05
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Льоренте Диего
|1
|0.03
|Кристенсен Расмус
|1
|0.03
|Абрахам Тэмми
|1
|0.03
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|11
|0
|Гьяси Эммануэль
|7
|0
|Канчельери Маттео
|7
|0
|Грасси Альберто
|5
|1
|Валюкевич Себастьян
|6
|0
|Какаче Либерато
|6
|0
|Фаццини Якопо
|6
|0
|Луперто Себастьяно
|4
|0
|Пеццелла Джузеппе
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|Бастони Симоне
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Черри Альберто
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Исмайли Ардиан
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|15
|1
|Манчини Джанлука
|9
|0
|Кристанте Бриан
|8
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|0
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Н'Дика Эван
|6
|0
|Льоренте Диего
|5
|0
|Кристенсен Расмус
|5
|0
|Азмун Сердар
|4
|0
|Бальданци Томмазо
|4
|0
|Хёйсен Дин
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Дибала Пауло
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0
|Карсдорп Рик
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Абрахам Тэмми
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Рома
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
10
Эмполи
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Рома
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
11
34
Эмполи
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
38% (14)
35% (13)
Рома
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
14% (5)
43% (16)
43% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)
Сухие победы
12
1
Сухие поражения
10
11
Волевые победы
26
13
Упущенные победы
15
44
Голы по времени матча
Забито
12
27
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 6
31 Не забивали 23
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
2
17%
3
11%
31-45
1
8%
7
26%
46-60
2
17%
7
26%
61-75
2
17%
7
26%
76-90
Пропущено
23
24
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
4
17%
3
13%
1-15
4
17%
5
21%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
6
26%
4
17%
61-75
5
22%
7
29%
29%
76-90
Забито
14
39
3 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 14
27 Не забивали 18
1
7%
5
13%
1-15
1
7%
7
18%
16-30
1
7%
4
10%
31-45
0
0%
7
18%
46-60
4
29%
1
3%
61-75
7
50%
15
38%
76-90
Пропущено
31
18
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
4
13%
3
17%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
5
16%
5
28%
31-45
7
23%
4
22%
46-60
3
10%
3
17%
61-75
9
29%
29%
2
11%
76-90
Забито
26
66
10 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 44
9 Забивали первыми 20
21 Не забивали 4
5
19%
5
8%
1-15
2
8%
10
15%
16-30
3
12%
7
11%
31-45
1
4%
14
21%
46-60
6
23%
8
12%
61-75
9
35%
22
33%
76-90
Пропущено
54
42
21 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 22
24 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 27
8
15%
6
14%
1-15
7
13%
6
14%
16-30
6
11%
8
19%
31-45
10
19%
6
14%
46-60
9
17%
7
17%
61-75
14
26%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0
Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0
Рома
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1
Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3
Результаты матчей
Эмполи
Рома
Точный счет
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%
Точный счет
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
21 раз 57%
1
10 раз 27%
3
5 раз 14%
2
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
711
Больше Меньше
315
109
315
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
135
316
810
217
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1621
Больше Меньше
325
631
1819
532
730
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|6
|2
|87 - 20
|93
|2.
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|73 - 46
|74
|3.
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|54 - 30
|68
|4.
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|52 - 31
|68
|5.
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|67 - 39
|66
|6.
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|65 - 45
|63
|7.
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|48 - 38
|60
|8.
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|58 - 44
|57
|9.
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|36 - 33
|53
|10.
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|43 - 45
|46
|12.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|39 - 49
|45
|13.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 49
|37
|14.
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|32 - 54
|37
|15.
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|42 - 68
|36
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|44 - 68
|35
|17.
|Заявка
|37
|5
|19
|13
|37 - 54
|34
|18.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|27 - 53
|33
|19.
|Заявка
|37
|7
|8
|22
|42 - 74
|29
|20.
|Заявка
|37
|2
|10
|25
|29 - 78
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|44 - 11
|46
|2.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|3.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 19
|40
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|5.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|18 - 9
|33
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 32
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 34
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|22 - 30
|14
|20.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|17 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|38 - 32
|35
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|7.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 25
|27
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 22
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|12.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|13.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|15.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|16 - 37
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|14 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|1 15
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|15
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи - Рома
Исход игры
Эмполи
8.3% (4)
Ничья
18.8% (9)
Рома
72.9% (35)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (27)
Меньше
42.55% (20)
Обе команды забьют
Да
74.47% (35)
Нет
25.53% (12)
Популярный счёт
1:2 Рома
50% (24)
1:1 Ничья
16.7% (8)
0:2 Рома
12.5% (6)
0:1 Рома
6.3% (3)
1:0 Эмполи
4.2% (2)
2:1 Эмполи
4.2% (2)
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