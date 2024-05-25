Миретти вышел на поле на последние минуты матча. Йылдыз поменял своего партнера по позиции.

Продолжает "Монца" в осаде держать ворота соперника. Один навес идет за другим, но в обороне смотрится довольно уверенно коллектив из Турина.

А у нас красная карточка! Дзербин получает за свой фол второй "горчичник". В меньшинстве доиграет встречу гостевой коллектив.

Четыре минуты ко второму тайму компенсировано в нас.

Раз за разом нам Алекса Сандро показывают. Идет и идет он по периметру стадиона, отбивая ладошки болельщикам на первых рядах родной для Сандро арены.

Веа снес сейчас Моту на газон. А не был ли в этой ситуации совершен фон против игрока атаки "Монцы"?

Интересно! Судьи "ВАР" определили, что до фола Веа был фол со стороны игрока "Монцы" перед штрафной. За игру рукой!

Угловой удар заработали футболисты "Ювентуса". Последовала подача в центр штрафной, но там были только футболисты "Монцы".

Карбони все-таки с игры снимают. Вместо него Феррарис на футбольный газон вступает.

Заслужил сегодня не пропустить в свои ворота Пинсольо. Он играл во втором тайме великолепно и не раз спас свой коллектив спасал.

Да, скорее всего, матч так и закончится со счетом 2:0. Пропускать Пинсольо не хочет. А сам "Ювентус" уже не атакует, так что о третьем забитом голе говорить не приходится.

Угловой сейчас подали игроки "Монцы" с правого края - Айлинг до снаряда первым добирается, успевая смахнуть снаряд в аут.

Алекс Сандро сейчас завершает свой круг почета по стадиону. Любят этого игрока здесь и, конечно же, будут всегда ждать в гости.

В составе "Монцы" готовится сейчас ротация. Кто-то из лавочников гостей на футбольном поле сейчас появится. Посмотрим, кто пределы поля покинет.

Ага, чемпион Италии в составе "Наполи" Дзербин на поле вышел. Он заменил в составе своего коллектив Биринделли.

Угловой "Монца" разыграла у ворот соперника. Последовала подача с левого края в штрафную соперника - мяч на выходе забрал Пинсольо.

Дзербин только на поле вышел, как тут же получил от рефери карточку желтого цвета. Снес он в подкате Алекса Сандро. Карточки посыпались на поле.

Карбони на Джурича прокинул мяч, получил ответный пас от партнера и выполнил прострел, но попал в защитника. Заработан угловой игроками "Монцы".

Корнер не лучшим образом подали "красно-белые". На выходе уверенно сработал вратарь, который кулаками отбил мяч в сторону от рамки.

20 минут до конца встречи остается играть. "Монце" нужно попытаться забить гол сейчас, чтобы клуб сумел создать интригу в этом противостоянии.

Джало вместо Алекса Сандро появился на футбольном газоне местного стадиона. Алекс провел сегодня свой последний матч за "Ювентус".

МОМЕНТИЩЕ! Джурич! Классный момент у него был! После передачи с правого края в касание он нанес выстрел по рамке "Юве", но Пинсольо свой коллектив сумел спасти!

Замена в составе хозяев состоялась. На поле появился Пинсольо. Сменил он Перина на второй тайм.

Двойная замена в составе гостей. На поле появились Джурич и Бондо. Пределы футбольного поля покинули Кольпани и Гальярдини.

Впервые Пинсольо вступил в этом матче в игру после удара Карбони. Сорвал игрок аплодисменты с трибун. Было сыграно голкипером очень здорово!

Пинсольо снова принимает на себя удар соперника. Все тот же Карбони выстреливал по рамке оппонента, и голкипер туринского коллектива добрался до снаряда.

Да, Пинсольо в эту игру ворвался очень здорово. Не готов вратарь пропускать в этом матче. Настроен вратарь сыграть на "ноль" в рамке.

"Ювентус" сейчас стал катать вату. "Монца" пытается что-то в атаке придумать, а вот ее соперник, забив два мяча, решил все пустить на самотек.

Айлинг с левого края подавал мяч в центр штрафной - Соррентино на выходе сыграл в рамке. Кипер "Монцы" сработал на выходе очень уверенно.

Йылдыз столкнулся с соперником в центре поля головами. Там было слишком жесткий фол. Главный арбитр встречи дает свисток. Медики нужны на футбольном поле.

Пока медики над Йылдызом продолжают сейчас колдовать. Никак игрок подняться с поля не может. У Иццо и вовсе рассечение. Там обматывают ему голову врачи.

Джурич получил по ноге от соперника сейчас. В руках судьи не появилась карточка желтого цвета, хотя вполне могла возникнуть.

А тут уже ит Карбони фолит против соперника. Только чужом в руках судьи вторая желтая для Валентина не показалась. Повезло "Монце".

Йылдыз фолит против соперника в центре поля. В руках рефери мы увидели первую для туринской команды желтую карточку. Отметим ее в нашем протоколе.

Первый тайм

— Минута была добавлена, и компенсированное время уже истекло. Прозвучал свисток на перерыв. 2:0, впереди пока "Ювентус" за счет голов Кьезы и Алекса Сандро!

44' Карбони фолил, рискуя получить вторую карточку желтого цвета. Арбитресса нашего поединка пока удалять Валентина не намерена, но он уже у нее на карандаше.

43' Мота попытался с линии штрафной нанести удар по воротам соперника, но сорвался мяч с ноги у футболиста, улетев далеко за пределе поля.

42' Да, забил "Ювентус" два гола и теперь стал откровенно тянуть время. Даже не стесняется отдавать снаряд сопернику "старая синьора". Неужели туринцы уверены, что этот матч они уже выиграли?

40' Неудачно угловой разыграла по итогу "Монца". Второй волной в итоге гости атаковали, но навес в центр штрафной оставлял желать лучшего.

39' Карбони нанес удар по воротам после смещения с левого края в центр. В Данило мяч попал, улетев за пределы поля. Угловой зарабатывают гости.

38' Уффф... Карбони на полном ходу в ногу Алексу Сандро сыграл. В итоге получил игрок "Монцы" в свой пассив карточку желтого цвета.

36' Биринделли с правого края простреливал мяч в район линии вратарской, но в той зоне был только Алекс Сандро, который вывел снаряд уверенно из своей штрафной.

35' Болельщики туринской команды активно себя на трибунах проявляют. Они пребывают в хорошем настроении, а тут еще и любимая команда уверенно ведет в счете.

34' Оба наставника сейчас вышли к кромке поля, чтобы что-то подсказать своим подопечным, которые, как кажется, после двух голов потеряли интерес к игре.

32' Дани Мота в подкате попытался мяч у голкипера "Ювентуса" сейчас отобрать, но тот сумел уверенно сыграть на вынос, выбив мяч в район центрального круга.

31' Менее 15 минут до конца первого тайма остается играть. Туринский коллектив сейчас продолжает владеть снарядом в районе центрального круга.

29' Да, "Ювентус" уже практически обеспечил себе победу в этом матче. Два красивый гола туринская команда забила. Причем оба мяча выглядели совершенно логичными.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЛЕКС САНДРО! 2:0!

Второй мяч "Юве" в ворота соперника забивает. Фаджоли от углового флага навесил на ближнюю штангу. Алекс Сандро до мяча добрался и сумел переправить сферу в сетку!

27' Милик получил сейчас мяч от партнера, нанес удар по воротам соперника, но попал в ногу защитнику. В итоге угловой в этой ситуации зарабатывают хозяева.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЬЕЗА! 1:0!

Просто напролом пошел в штрафную Федерико. Слева он вышел на ударную позицию, выстрелил в дальний угол и смог поразить цель! Красивый мяч от игрока туринцев!

24' ОПАСНО! Кьеза мог забивать гол в ворота соперника, но на линии вратарской внезапно "вырос" защитник "Монцы", который по кратчайшей траектории отправил сферу в аут.

23' Алекс Сандро уверенно сыграл в обороне, выбив мяч в центр поля. Попытался Милик далее сам протащить мяч к воротам соперника и пробить по рамке оппонента, но прямо по позиции вратаря он выстрелил.

21' Милик нанес удар по воротам соперника, но попал в защитника. Так до вратаря сфера и не дошла. Защитники "Монцы" выбили сферу в центр поля.

20' Пессина получил мяч в центре, после чего нанес удар по воротам соперника - мяч попал в спину защитнику и достался кому-то из оборонцев "Ювентуса".

19' Отличная поддержка у "Ювентуса" сегодня. По сути, этот матч уже мало что решает в Серии А. Туринская команда, как мы знаем, в этом сезоне выиграла трофей - Кубок Италии.

17' Алекс Сандро нанес теперь удар по рамке "Монцы" - на сей раз было не так опасно, как в предыдущем эпизоде. Мяч проводил взглядом вратарь.

16' ОПАСНО! Фаджоли сейчас продрался к воротам соперника. С линии штрафной он пробивал, но попал в перекладину, ударившись о которую мяч полетел выше цели.

15' Кольпани получил удар по ноге. С огромным трудом футболист смог с газона подняться. Явные проблемы со здоровьем у игрока возникли.

13' Самые маленькие болельщики сегодня на трибунах присутствуют. Многим из них нет даже 2-3 месяцев. В Италии детей приучают к футболу с рождения.

12' Еще одна атака в исполнении команды хозяев, но Йылдыз в попытке добраться до снаряда на фланге нарушает правила, получая и сам небольшое повреждение.

11' Кьеза сбегал в атаку сейчас. В итоге в отборе он пытался чисто сыграть, но оприходовал по ноге он одного из своих оппонентов.

10' Не самая простая игра для судейства пока что. Девушка арбитр сегодня на игре работает у нас. Мария-Соле Феррьери-Капути игру судит.

8' ОПАСНО! Дважды Перин в воротах сумел свою команду спасти после ударов игроков "Монцы". Маттиа сработал на "ленточке" оба раза.

7' Йылдыз получил по ноге в районе центрального круга. Рефери тут же дал свисток, определив нарушение правил в этой ситуации. Фол имел место быть.

6' Кьеза на Милика сейчас отдавал передачу. Тот простреливал мяч в центр штрафной, где никого из партнеров в той ситуации не оказалось.

5' Пять минут отыграли соперники в первом тайм. Пока "Юве" толком мяч сопернику не отдавал. Сегодня туринцы хотят победить и на мажорной ноте закончить сезон.

3' Штрафной удар заработали игроки "Ювентуса", подача в центр штрафной последовала, и на выходе сумел голкипер спокойно забрать сферу в перчатки.

2' Футболисты "Ювентуса" вышли сегодня на поле в черно-бело полосатых цветах, а игроки "Монцы" - в красном обмундировании.