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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Ювентус
2:0
Второй тайм: 90+'
Монца
0'
1:0
26' Гол
Кьеза Федерико
2:0
28' Гол
Алекс Сандро
38' Желтая карточка
Карбони Валентин
63' Желтая карточка
Йылдыз Кенан
67' Желтая карточка
Дзербин Алессио
90' Вторая желтая карточка
Дзербин Алессио

Ход матча

26'
Кьеза Федерико
1:0
28'
Алекс Сандро
(Фаджоли Николо)
2:0
38'
 
Карбони Валентин
46'
Пинсольо Карло
Перин Маттиа
 
46'
 
Джурич Милан
Кольпани Андреа
46'
 
Бондо Уоррен
Гальярдини Роберто
63'
Йылдыз Кенан
 
65'
 
Дзербин Алессио
Биринделли Самуэле
67'
 
Дзербин Алессио
73'
Влахович Душан
Милик Аркадиуш
 
73'
Джало Тьягу
Алекс Сандро
 
74'
 
Кирьякопулос Георгиос
Перейра Педру
78'
Николусси Кавилья Ханс
Фаджоли Николо
 
81'
 
Феррарис Андреа
Карбони Валентин
87'
Миретти Фабио
Йылдыз Кенан
 
90'
 
Дзербин Алессио

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 189 Количество передач 291
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 115
Ювентус 96.5% (111)
X 2.6% (3)
Монца 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ювентус
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Перин
Маттиа
6
Данило
Луис
24
Ругани
Даниэле
12
Алекс
Сандро
22
Веа
Тимоти
21
Фаджоли
Николо
26
Алькарас
Карлос
17
Айлинг
Самуэль
7
Кьеза
Федерико
14
Милик
Аркадиуш
15
Йылдыз
Кенан
23
Соррентино
Алессандро
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
33
Д'Амброзио
Данило
19
Биринделли
Самуэле
13
Перейра
Педру
II
6
Гальярдини
Роберто
32
Пессина
Маттео
28
Кольпани
Андреа
21
Карбони
Валентин
47
Мота
Дани
Ювентус
3-4-3
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Ювентус
Монца

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:2
СA
0:2
К
2:1
СA
1:0
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 16 (2) 0.42
Кьеза Федерико 9 (1) 0.24
Рабио Адриен 5 0.13
Милик Аркадиуш 4 0.11
Гатти Федерико 4 0.11
Бремер Глейсон 3 0.08
Камбьясо Андреа 2 0.05
Ругани Даниэле 2 0.05
Йылдыз Кенан 2 0.05
Локателли Мануэль 1 0.03
Айлинг Самуэль 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Миретти Фабио 1 0.03
Алекс Сандро 1 0.03
Маккенни Уэстон 0 0
Костич Филип 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Веа Тимоти 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Алькарас Карлос 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольпани Андреа 8 0.21
Пессина Маттео 6 (4) 0.16
Мота Дани 4 0.11
Коломбо Лоренцо 4 0.11
Мальдини Даниэль 4 0.11
Джурич Милан II 4 0.11
Карбони Валентин 2 0.05
Гальярдини Роберто 1 0.03
Кальдирола Лука 1 0.03
Бондо Уоррен 1 0.03
Марич Мирко 1 0.03
Карбони Андреа 1 0.03
Виньято Самуэле 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Дзербин Алессио 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камбьясо Андреа 10 0
Бремер Глейсон 9 0
Влахович Душан 7 1
Рабио Адриен 8 0
Данило Луис 7 0
Гатти Федерико 7 0
Локателли Мануэль 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Веа Тимоти 5 0
Милик Аркадиуш 2 1
Миретти Фабио 3 0
Массимилиано Аллегри 3 0
Йылдыз Кенан 3 0
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Щесны Войцех 1 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Фаджоли Николо 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Боэнде Джозеф 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 9 0
Бондо Уоррен 9 0
Кальдирола Лука 6 1
Мари Пабло 7 0
Биринделли Самуэле 7 0
Палладино Раффаэле 3 2
Д'Амброзио Данило 4 1
Пессина Маттео 4 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 5 0
Гальярдини Роберто 5 0
Перейра Педру II 3 0
Мота Дани 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Коломбо Лоренцо 3 0
Джурич Милан II 3 0
Донати Джулио 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Мачин Хосе 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Карбони Валентин 2 0
Марич Мирко 0 1
Дзербин Алессио 1 0
Кольпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Читтадини Джорджо 1 0

Результаты матчей

Ювентус
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
39% (7)
0% (0)
Монца
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
4
Ювентус
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Монца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

7
19

Упущенные победы

24
17
Ювентус
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (9)
49% (18)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
46% (17)
16% (6)
Монца
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

11
25

Упущенные победы

30
21

Голы по времени матча

Забито

24
15
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 6
22 Не забивали 28
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
5
21%
3
20%
61-75
5
21%
5
33%
76-90

Пропущено

11
24
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
9%
5
21%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
4
36%
4
17%
61-75
0
0%
7
29%
29%
76-90

Забито

28
23
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
4
14%
2
9%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
3
11%
5
22%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
11
39%
8
35%
76-90

Пропущено

20
26
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
5
25%
7
27%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
3
12%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
5
25%
6
23%
76-90

Забито

52
38
19 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 21
21 Забивали первыми 14
6 Не забивали 13
7
13%
4
11%
1-15
7
13%
5
13%
16-30
5
10%
8
21%
31-45
8
15%
1
3%
46-60
9
17%
7
18%
61-75
16
31%
13
34%
76-90

Пропущено

31
50
18 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 25
6
19%
12
24%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
6
19%
8
16%
31-45
4
13%
7
14%
46-60
4
13%
10
20%
61-75
5
16%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1
Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3
Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1
Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0

Результаты матчей

Ювентус
Монца

Точный счет

1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
6 раз 16%
1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
4
6
12
1.5
5
14
3
15
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
9
9
10
9
1.5
4
14
3
16
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
7
0.5
Больше Меньше
24
13
16
21
1.5
9
28
6
31
2.5
5
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 37 29 6 2 87 - 20 93
2.
Милан
 Заявка 37 22 8 7 73 - 46 74
3.
Ювентус
 2:0 Заявка 38 19 14 5 54 - 31 71
4.
Болонья
 Заявка 38 18 14 6 54 - 32 68
5.
Аталанта
 Заявка 36 20 6 10 67 - 39 66
6.
Рома
 Заявка 37 18 9 10 65 - 45 63
7.
Лацио
 Заявка 37 18 6 13 48 - 38 60
8.
Фиорентина
 Заявка 37 16 9 12 58 - 44 57
9.
Торино
 Заявка 37 13 14 10 36 - 33 53
10.
Наполи
 Заявка 37 13 13 11 55 - 48 52
11.
Дженоа
 Заявка 38 12 13 13 45 - 45 49
12.
Монца
 0:2 Заявка 38 11 12 15 39 - 51 45
13.
Верона
 Заявка 37 9 10 18 36 - 49 37
14.
Лечче
 Заявка 37 8 13 16 32 - 54 37
15.
Кальяри
 Заявка 38 8 12 18 42 - 68 36
16.
Фрозиноне
 Заявка 37 8 11 18 44 - 68 35
17.
Удинезе
 Заявка 37 5 19 13 37 - 54 34
18.
Эмполи
 Заявка 37 8 9 20 27 - 53 33
19.
Сассуоло
 Заявка 37 7 8 22 42 - 74 29
20.
Салернитана
 Заявка 37 2 10 25 29 - 78 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 14 4 1 44 - 11 46
2.
Болонья
 Заявка 19 12 5 2 33 - 12 41
3.
Рома
 Заявка 19 12 4 3 38 - 19 40
4.
Ювентус
 2:0 Заявка 19 11 7 1 26 - 11 40
5.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
6.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 19 8 6 5 27 - 22 30
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 19 6 7 6 28 - 32 25
13.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
14.
Монца
 0:2 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
15.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 5 13 17 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 2:0 Заявка 19 8 7 4 28 - 20 31
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Лацио
 Заявка 19 8 3 8 26 - 25 27
7.
Болонья
 Заявка 19 6 9 4 21 - 20 27
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Фиорентина
 Заявка 18 6 4 8 21 - 22 22
10.
Монца
 0:2 Заявка 19 5 6 8 16 - 25 21
11.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
12.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
13.
Дженоа
 Заявка 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Эмполи
 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Фрозиноне
 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
19.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 1 15
Верона Дуда Ондрей 2 12
Фиорентина Раньери Лука 15
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    90'
    Интересно! Судьи "ВАР" определили, что до фола Веа был фол со стороны игрока "Монцы" перед штрафной. За игру рукой!
  • Судья
    90'
    Веа снес сейчас Моту на газон. А не был ли в этой ситуации совершен фон против игрока атаки "Монцы"?
  • 90'
    Раз за разом нам Алекса Сандро показывают. Идет и идет он по периметру стадиона, отбивая ладошки болельщикам на первых рядах родной для Сандро арены.
  • Дополнительное время
    90'
    Четыре минуты ко второму тайму компенсировано в нас. 
  • Жёлтая и сразу красная
    89'
    А у нас красная карточка! Дзербин получает за свой фол второй "горчичник". В меньшинстве доиграет встречу гостевой коллектив.
  • 88'
    Продолжает "Монца" в осаде держать ворота соперника. Один навес идет за другим, но в обороне смотрится довольно уверенно коллектив из Турина.
  • Замена
    86'
    Миретти вышел на поле на последние минуты матча. Йылдыз поменял своего партнера по позиции. 
  • 85'
    Алекс Сандро сейчас завершает свой круг почета по стадиону. Любят этого игрока здесь и, конечно же, будут всегда ждать в гости. 
  • Угловой
    84'
    Угловой сейчас подали игроки "Монцы" с правого края - Айлинг до снаряда первым добирается, успевая смахнуть снаряд в аут.
  • 83'
    Да, скорее всего, матч так и закончится со счетом 2:0. Пропускать Пинсольо не хочет. А сам "Ювентус" уже не атакует, так что о третьем забитом голе говорить не приходится.
  • 81'
    Заслужил сегодня не пропустить в свои ворота Пинсольо. Он играл во втором тайме великолепно и не раз спас свой коллектив спасал.
  • Замена
    79'
    Карбони все-таки с игры снимают. Вместо него Феррарис на футбольный газон вступает. 
  • Замена
    78'
    Николусси на поле вместо Фаджоли появился в составе туринского коллектива. 
  • Замена
    77'
    Кирьякопулос на поле появился. Перейра отправился отдыхать за пределы поля. 
  • Угловой
    76'
    Угловой удар заработали футболисты "Ювентуса". Последовала подача в центр штрафной, но  там были только футболисты "Монцы".
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    • Опасный момент
      75'
      МОМЕНТИЩЕ! Джурич! Классный момент у него был! После передачи с правого края в касание он нанес выстрел по рамке "Юве", но Пинсольо свой коллектив сумел спасти!
    • Замена
      74'
      Джало вместо Алекса Сандро появился на футбольном газоне местного стадиона. Алекс провел сегодня свой последний матч за "Ювентус".
    • Замена
      72'
      Вместо Милика на поле Душан Влахович появляется в составе "Ювентуса". 
    • 71'
      20 минут до конца встречи остается играть. "Монце" нужно попытаться забить гол сейчас, чтобы клуб сумел создать интригу в этом противостоянии. 
    • 69'
      Корнер не лучшим образом подали "красно-белые". На выходе уверенно сработал вратарь, который кулаками отбил мяч в сторону от рамки. 
    • Угловой
      68'
      Карбони на Джурича прокинул мяч, получил ответный пас от партнера и выполнил прострел, но попал в защитника. Заработан угловой игроками "Монцы". 
    • Желтая карточка
      67'
      Дзербин только на поле вышел, как тут же получил от рефери карточку желтого цвета. Снес он в подкате Алекса Сандро. Карточки посыпались на поле. 
    • Угловой
      65'
      Угловой "Монца" разыграла у ворот соперника. Последовала подача с левого края в штрафную соперника - мяч на выходе забрал Пинсольо.
    • Замена
      64'
      Ага, чемпион Италии в составе "Наполи" Дзербин на поле вышел. Он заменил в составе своего коллектив Биринделли. 
    • 63'
      В составе "Монцы" готовится сейчас ротация. Кто-то из лавочников гостей на футбольном поле сейчас появится. Посмотрим, кто пределы поля покинет. 
    • Желтая карточка
      62'
      Йылдыз фолит против соперника в центре поля. В руках рефери мы увидели первую для туринской команды желтую карточку. Отметим ее в нашем протоколе.
    • Фол, нарушение
      60'
      А тут уже ит Карбони фолит против соперника. Только чужом в руках судьи вторая желтая для Валентина не показалась. Повезло "Монце". 
    • Фол, нарушение
      59'
      Джурич получил по ноге от соперника сейчас. В руках судьи не появилась карточка желтого цвета, хотя вполне могла возникнуть. 
    • 58'
      Пока медики над Йылдызом продолжают сейчас колдовать. Никак игрок подняться с поля не может. У Иццо и вовсе рассечение. Там обматывают ему голову врачи. 
    • Травма, повреждение
      56'
      Йылдыз столкнулся с соперником в центре поля головами. Там было слишком жесткий фол. Главный арбитр встречи дает свисток. Медики нужны на футбольном поле. 
    • 55'
      Айлинг с левого края подавал мяч в центр штрафной - Соррентино на выходе сыграл в рамке. Кипер "Монцы" сработал на выходе очень уверенно. 
    • 54'
      "Ювентус" сейчас стал катать вату. "Монца" пытается что-то в атаке придумать, а вот ее соперник, забив два мяча, решил все пустить на самотек. 
    • 52'
      Да, Пинсольо в эту игру ворвался очень здорово. Не готов вратарь пропускать в этом матче. Настроен вратарь сыграть на "ноль" в рамке. 
    • Опасный момент
      51'
      Пинсольо снова принимает на себя удар соперника. Все тот же Карбони выстреливал по рамке оппонента, и голкипер туринского коллектива добрался до снаряда. 
    • 50'
      Впервые Пинсольо вступил в этом матче в игру после удара Карбони. Сорвал игрок аплодисменты с трибун. Было сыграно голкипером очень здорово!
    • Замена
      48'
      Двойная замена в составе гостей. На поле появились Джурич и Бондо. Пределы футбольного поля покинули Кольпани и Гальярдини. 
    • Замена
      47'
      Замена в составе хозяев состоялась. На поле появился Пинсольо. Сменил он Перина на второй тайм. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в Турине! Удачи командам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Минута была добавлена, и компенсированное время уже истекло. Прозвучал свисток на перерыв. 2:0, впереди пока "Ювентус" за счет голов Кьезы и Алекса Сандро!
    • Фол, нарушение
      44'
      Карбони фолил, рискуя получить вторую карточку желтого цвета. Арбитресса нашего поединка пока удалять Валентина не намерена, но он уже у нее на карандаше.
    • 43'
      Мота попытался с линии штрафной нанести удар по воротам соперника, но сорвался мяч с ноги у футболиста, улетев далеко за пределе поля.
    • 42'
      Да, забил "Ювентус" два гола и теперь стал откровенно тянуть время. Даже не стесняется отдавать снаряд сопернику "старая синьора". Неужели туринцы уверены, что этот матч они уже выиграли? 
    • 40'
      Неудачно угловой разыграла по итогу "Монца". Второй волной в итоге гости атаковали, но навес в центр штрафной оставлял желать лучшего. 
    • Угловой
      39'
      Карбони нанес удар по воротам после смещения с левого края в центр. В Данило мяч попал, улетев за пределы поля. Угловой зарабатывают гости. 
    • Желтая карточка
      38'
      Уффф... Карбони на полном ходу в ногу Алексу Сандро сыграл. В итоге получил игрок "Монцы" в свой пассив карточку желтого цвета. 
    • 36'
      Биринделли с правого края простреливал мяч в район линии вратарской, но в той зоне был только Алекс Сандро, который вывел снаряд уверенно из своей штрафной. 
    • 35'
      Болельщики туринской команды активно себя на трибунах проявляют. Они пребывают в хорошем настроении, а тут еще и любимая команда уверенно ведет в счете. 
    • 34'
      Оба наставника сейчас вышли к кромке поля, чтобы что-то подсказать своим подопечным, которые, как кажется, после двух голов потеряли интерес к игре. 
    • 32'
      Дани Мота в подкате попытался мяч у голкипера "Ювентуса" сейчас отобрать, но тот сумел уверенно сыграть на вынос, выбив мяч в район центрального круга. 
    • 31'
      Менее 15 минут до конца первого тайма остается играть. Туринский коллектив сейчас продолжает владеть снарядом в районе центрального круга. 
    • 29'
      Да, "Ювентус" уже практически обеспечил себе победу в этом матче. Два красивый гола туринская команда забила. Причем оба мяча выглядели совершенно логичными. 
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЛЕКС САНДРО! 2:0!
      Второй мяч "Юве" в ворота соперника забивает. Фаджоли от углового флага навесил на ближнюю штангу. Алекс Сандро до мяча добрался и сумел переправить сферу в сетку!
    • Угловой
      27'
      Милик получил сейчас мяч от партнера, нанес удар по воротам соперника, но попал в ногу защитнику. В итоге угловой в этой ситуации зарабатывают хозяева. 
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЬЕЗА! 1:0!
      Просто напролом пошел в штрафную Федерико. Слева он вышел на ударную позицию, выстрелил в дальний угол и смог поразить цель! Красивый мяч от игрока туринцев!
    • Опасный момент
      24'
      ОПАСНО! Кьеза мог забивать гол в ворота соперника, но на линии вратарской внезапно "вырос" защитник "Монцы", который по кратчайшей траектории отправил сферу в аут. 
    • 23'
      Алекс Сандро уверенно сыграл в обороне, выбив мяч в центр поля. Попытался Милик далее сам протащить мяч к воротам соперника и пробить по рамке оппонента, но прямо по позиции вратаря он выстрелил.
    • 21'
      Милик нанес удар по воротам соперника, но попал в защитника. Так до вратаря сфера и не дошла. Защитники "Монцы" выбили сферу в центр поля. 
    • 20'
      Пессина получил мяч в центре, после чего нанес удар по воротам соперника - мяч попал в спину защитнику и достался кому-то из оборонцев "Ювентуса". 
    • 19'
      Отличная поддержка у "Ювентуса" сегодня. По сути, этот матч уже мало что решает в Серии А. Туринская команда, как мы знаем, в этом сезоне выиграла трофей - Кубок Италии.
    • 17'
      Алекс Сандро нанес теперь удар по рамке "Монцы" - на сей раз было не так опасно, как в предыдущем эпизоде. Мяч проводил взглядом вратарь.
    • Штанга
      16'
      ОПАСНО! Фаджоли сейчас продрался к воротам соперника. С линии штрафной он пробивал, но попал в перекладину, ударившись о которую мяч полетел выше цели. 
    • Травма, повреждение
      15'
      Кольпани получил удар по ноге. С огромным трудом футболист смог с газона подняться. Явные проблемы со здоровьем у игрока возникли. 
    • 13'
      Самые маленькие болельщики сегодня на трибунах присутствуют. Многим из них нет даже 2-3 месяцев. В Италии детей приучают к футболу с рождения. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Еще одна атака в исполнении команды хозяев, но Йылдыз в попытке добраться до снаряда на фланге нарушает правила, получая и сам небольшое повреждение.
    • 11'
      Кьеза сбегал в атаку сейчас. В итоге в отборе он пытался чисто сыграть, но оприходовал по ноге он одного из своих оппонентов. 
    • Судья
      10'
      Не самая простая игра для судейства пока что. Девушка арбитр сегодня на игре работает у нас. Мария-Соле Феррьери-Капути игру судит. 
    • Опасный момент
      8'
      ОПАСНО! Дважды Перин в воротах сумел свою команду спасти после ударов игроков "Монцы". Маттиа сработал на "ленточке" оба раза. 
    • 7'
      Йылдыз получил по ноге в районе центрального круга. Рефери тут же дал свисток, определив нарушение правил в этой ситуации. Фол имел место быть. 
    • 6'
      Кьеза на Милика сейчас отдавал передачу. Тот простреливал мяч в центр штрафной, где никого из партнеров в той ситуации не оказалось. 
    • 5'
      Пять минут отыграли соперники в первом тайм. Пока "Юве" толком мяч сопернику не отдавал. Сегодня туринцы хотят победить и на мажорной ноте закончить сезон. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Штрафной удар заработали игроки "Ювентуса", подача в центр штрафной последовала, и на выходе сумел голкипер спокойно забрать сферу в перчатки. 
    • 2'
      Футболисты "Ювентуса" вышли сегодня на поле в черно-бело полосатых цветах, а игроки "Монцы" - в красном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Турине стартовала! Удачи соперникам, поехали!