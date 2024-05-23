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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Ювентус
 
Позже
Монца
Прогнозы 48
Ювентус 95.8% (46)
X 4.2% (2)
Монца 0% (0)
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История личных встреч

Ювентус
Монца

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:2
СA
0:2
К
2:1
СA
1:0
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 16 (2) 0.43
Кьеза Федерико 8 (1) 0.22
Рабио Адриен 5 0.14
Милик Аркадиуш 4 0.11
Гатти Федерико 4 0.11
Бремер Глейсон 3 0.08
Камбьясо Андреа 2 0.05
Ругани Даниэле 2 0.05
Йылдыз Кенан 2 0.05
Локателли Мануэль 1 0.03
Айлинг Самуэль 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Миретти Фабио 1 0.03
Маккенни Уэстон 0 0
Костич Филип 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Алькарас Карлос 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольпани Андреа 8 0.22
Пессина Маттео 6 (4) 0.16
Мота Дани 4 0.11
Коломбо Лоренцо 4 0.11
Мальдини Даниэль 4 0.11
Джурич Милан II 4 0.11
Карбони Валентин 2 0.05
Гальярдини Роберто 1 0.03
Кальдирола Лука 1 0.03
Бондо Уоррен 1 0.03
Марич Мирко 1 0.03
Карбони Андреа 1 0.03
Виньято Самуэле 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Дзербин Алессио 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камбьясо Андреа 10 0
Бремер Глейсон 9 0
Влахович Душан 7 1
Рабио Адриен 8 0
Данило Луис 7 0
Гатти Федерико 7 0
Локателли Мануэль 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Веа Тимоти 5 0
Милик Аркадиуш 2 1
Миретти Фабио 3 0
Массимилиано Аллегри 3 0
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Йылдыз Кенан 2 0
Щесны Войцех 1 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Фаджоли Николо 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Боэнде Джозеф 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 9 0
Бондо Уоррен 9 0
Кальдирола Лука 6 1
Мари Пабло 7 0
Биринделли Самуэле 7 0
Палладино Раффаэле 3 2
Д'Амброзио Данило 4 1
Пессина Маттео 4 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 5 0
Гальярдини Роберто 5 0
Перейра Педру II 3 0
Мота Дани 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Коломбо Лоренцо 3 0
Джурич Милан II 3 0
Донати Джулио 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Мачин Хосе 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Кольпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Ювентус
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
39% (7)
0% (0)
Монца
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
4
Ювентус
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Монца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

7
19

Упущенные победы

24
17
Ювентус
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (9)
49% (18)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
46% (17)
16% (6)
Монца
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

11
25

Упущенные победы

30
21

Голы по времени матча

Забито

24
15
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 6
22 Не забивали 28
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
5
21%
3
20%
61-75
5
21%
5
33%
76-90

Пропущено

11
24
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
9%
5
21%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
4
36%
4
17%
61-75
0
0%
7
29%
29%
76-90

Забито

28
23
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
4
14%
2
9%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
3
11%
5
22%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
11
39%
8
35%
76-90

Пропущено

20
26
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
5
25%
7
27%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
3
12%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
5
25%
6
23%
76-90

Забито

52
38
19 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 21
21 Забивали первыми 14
6 Не забивали 13
7
13%
4
11%
1-15
7
13%
5
13%
16-30
5
10%
8
21%
31-45
8
15%
1
3%
46-60
9
17%
7
18%
61-75
16
31%
13
34%
76-90

Пропущено

31
50
18 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 25
6
19%
12
24%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
6
19%
8
16%
31-45
4
13%
7
14%
46-60
4
13%
10
20%
61-75
5
16%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1
Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3
Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1
Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0

Результаты матчей

Ювентус
Монца

Точный счет

1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
6 раз 16%
1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
4
6
12
1.5
5
14
3
15
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
9
9
10
9
1.5
4
14
3
16
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
7
0.5
Больше Меньше
24
13
16
21
1.5
9
28
6
31
2.5
5
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 37 29 6 2 87 - 20 93
2.
Милан
 Заявка 37 22 8 7 73 - 46 74
3.
Болонья
 Заявка 37 18 14 5 54 - 30 68
4.
Ювентус
 Заявка 37 18 14 5 52 - 31 68
5.
Аталанта
 Заявка 36 20 6 10 67 - 39 66
6.
Рома
 Заявка 37 18 9 10 65 - 45 63
7.
Лацио
 Заявка 37 18 6 13 48 - 38 60
8.
Фиорентина
 Заявка 37 16 9 12 58 - 44 57
9.
Торино
 Заявка 37 13 14 10 36 - 33 53
10.
Наполи
 Заявка 37 13 13 11 55 - 48 52
11.
Дженоа
 Заявка 37 11 13 13 43 - 45 46
12.
Монца
 Заявка 37 11 12 14 39 - 49 45
13.
Верона
 Заявка 37 9 10 18 36 - 49 37
14.
Лечче
 Заявка 37 8 13 16 32 - 54 37
15.
Кальяри
 Заявка 38 8 12 18 42 - 68 36
16.
Фрозиноне
 Заявка 37 8 11 18 44 - 68 35
17.
Удинезе
 Заявка 37 5 19 13 37 - 54 34
18.
Эмполи
 Заявка 37 8 9 20 27 - 53 33
19.
Сассуоло
 Заявка 37 7 8 22 42 - 74 29
20.
Салернитана
 Заявка 37 2 10 25 29 - 78 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 14 4 1 44 - 11 46
2.
Болонья
 Заявка 19 12 5 2 33 - 12 41
3.
Рома
 Заявка 19 12 4 3 38 - 19 40
4.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
5.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 19 6 7 6 28 - 32 25
13.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
14.
Монца
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
15.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 5 13 17 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 19 8 7 4 28 - 20 31
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
7.
Лацио
 Заявка 19 8 3 8 26 - 25 27
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Фиорентина
 Заявка 18 6 4 8 21 - 22 22
10.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
11.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
12.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
13.
Дженоа
 Заявка 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Эмполи
 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Фрозиноне
 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
19.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Рома Лукаку Ромелу 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 1 15
Верона Дуда Ондрей 2 12
Фиорентина Раньери Лука 15
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Монца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 1 день 16 часов 21 минуту.

    Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 56.3% пользователей.
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    • Прогнозы 48
    Ювентус 95.8% (46)
    X 4.2% (2)
    Монца 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Монца
    1.35
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    5.50
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    8.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус - Монца

    Исход игры
    Ювентус
    95.8% (46)
    Ничья
    4.2% (2)
    Монца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.53% (12)
    Меньше
    74.47% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    27.66% (13)
    Нет
    72.34% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    56.3% (27)
    2:1 Ювентус
    18.8% (9)
    1:0 Ювентус
    12.5% (6)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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