Тур: 38. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Монтеро Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Ювентус
Монца
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|16 (2)
|0.43
|Кьеза Федерико
|8 (1)
|0.22
|Рабио Адриен
|5
|0.14
|Милик Аркадиуш
|4
|0.11
|Гатти Федерико
|4
|0.11
|Бремер Глейсон
|3
|0.08
|Камбьясо Андреа
|2
|0.05
|Ругани Даниэле
|2
|0.05
|Йылдыз Кенан
|2
|0.05
|Локателли Мануэль
|1
|0.03
|Айлинг Самуэль
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Миретти Фабио
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Алькарас Карлос
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольпани Андреа
|8
|0.22
|Пессина Маттео
|6 (4)
|0.16
|Мота Дани
|4
|0.11
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.11
|Мальдини Даниэль
|4
|0.11
|Джурич Милан II
|4
|0.11
|Карбони Валентин
|2
|0.05
|Гальярдини Роберто
|1
|0.03
|Кальдирола Лука
|1
|0.03
|Бондо Уоррен
|1
|0.03
|Марич Мирко
|1
|0.03
|Карбони Андреа
|1
|0.03
|Виньято Самуэле
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Дзербин Алессио
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камбьясо Андреа
|10
|0
|Бремер Глейсон
|9
|0
|Влахович Душан
|7
|1
|Рабио Адриен
|8
|0
|Данило Луис
|7
|0
|Гатти Федерико
|7
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Веа Тимоти
|5
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Миретти Фабио
|3
|0
|Массимилиано Аллегри
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Йылдыз Кенан
|2
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Фаджоли Николо
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
|Боэнде Джозеф
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|9
|0
|Бондо Уоррен
|9
|0
|Кальдирола Лука
|6
|1
|Мари Пабло
|7
|0
|Биринделли Самуэле
|7
|0
|Палладино Раффаэле
|3
|2
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Пессина Маттео
|4
|1
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|5
|0
|Гальярдини Роберто
|5
|0
|Перейра Педру II
|3
|0
|Мота Дани
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Коломбо Лоренцо
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Донати Джулио
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
39% (7)
0% (0)
Монца
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
4
Ювентус
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Монца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
7
19
Упущенные победы
24
17
Ювентус
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (9)
49% (18)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
46% (17)
16% (6)
Монца
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
11
25
Упущенные победы
30
21
Голы по времени матча
Забито
24
15
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 6
22 Не забивали 28
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
5
21%
3
20%
61-75
5
21%
5
33%
76-90
Пропущено
11
24
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
9%
5
21%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
4
36%
4
17%
61-75
0
0%
7
29%
29%
76-90
Забито
28
23
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
4
14%
2
9%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
3
11%
5
22%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
11
39%
8
35%
76-90
Пропущено
20
26
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
5
25%
7
27%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
3
12%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
5
25%
6
23%
76-90
Забито
52
38
19 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 21
21 Забивали первыми 14
6 Не забивали 13
7
13%
4
11%
1-15
7
13%
5
13%
16-30
5
10%
8
21%
31-45
8
15%
1
3%
46-60
9
17%
7
18%
61-75
16
31%
13
34%
76-90
Пропущено
31
50
18 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 25
6
19%
12
24%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
6
19%
8
16%
31-45
4
13%
7
14%
46-60
4
13%
10
20%
61-75
5
16%
13
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1
Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3
Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1
Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0
Результаты матчей
Ювентус
Монца
Точный счет
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 19%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
6 раз 16%
1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
154
612
514
315
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
99
109
414
316
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
2413
1621
928
631
532
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|6
|2
|87 - 20
|93
|2.
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|73 - 46
|74
|3.
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|54 - 30
|68
|4.
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|52 - 31
|68
|5.
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|67 - 39
|66
|6.
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|65 - 45
|63
|7.
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|48 - 38
|60
|8.
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|58 - 44
|57
|9.
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|36 - 33
|53
|10.
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|43 - 45
|46
|12.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|39 - 49
|45
|13.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 49
|37
|14.
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|32 - 54
|37
|15.
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|42 - 68
|36
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|44 - 68
|35
|17.
|Заявка
|37
|5
|19
|13
|37 - 54
|34
|18.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|27 - 53
|33
|19.
|Заявка
|37
|7
|8
|22
|42 - 74
|29
|20.
|Заявка
|37
|2
|10
|25
|29 - 78
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|44 - 11
|46
|2.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|3.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 19
|40
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|5.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|18 - 9
|33
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 32
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 34
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|22 - 30
|14
|20.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|17 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|38 - 32
|35
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|7.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 25
|27
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 22
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|12.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|13.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|15.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|16 - 37
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|14 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|1 15
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|15
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус - Монца
Исход игры
Ювентус
95.8% (46)
Ничья
4.2% (2)
Монца
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
25.53% (12)
Меньше
74.47% (35)
Обе команды забьют
Да
27.66% (13)
Нет
72.34% (34)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
56.3% (27)
2:1 Ювентус
18.8% (9)
1:0 Ювентус
12.5% (6)
1:1 Ничья
4.2% (2)
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