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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Зуфферли Лука
Верона
1:1
Первый тайм: 34'
Интер Милан
0'
0:1
10' Гол
Арнаутович Марко
1:1
16' Гол
Нослин Тейяни
30' Желтая карточка
Хуан Кабаль

Ход матча

10'
0:1
Арнаутович Марко
(Биссекк Янн-Аурель)
16'
Нослин Тейяни
(Суслов Томаш)
1:1
30'
Хуан Кабаль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 120
Верона 3.3% (4)
X 12.5% (15)
Интер Милан 84.2% (101)
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Верона
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Интер Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Перилли
Симоне
38
Тчатчуа
Джексон
42
Коппола
Диего
32
Кабаль
Хуан
19
Винагре
Рубен
6
Белахяне
Реда
25
Сердар
Суат
10
Митрович
Стефан
31
Суслов
Томаш
8
Лазович
Дарко
17
Нослин
Тейяни
77
Аудеро
Эмиль
31
Биссекк
Янн-Аурель
15
Ачерби
Франческо
30
Аугусто
Карлос
2
Дюмфрис
Дензел
16
Фраттези
Давиде
20
Чалханоглу
Хакан
23
Барелла
Николо
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
8
Арнаутович
Марко
Верона
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Верона
Интер Милан

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:6
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:3
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
4:2
К
2:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

2
2.88

Среднее время на гол

45
31

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.56
1.61

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

57
55

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.18
Нослин Тейяни 5 0.13
Фолоруншо Майкл 5 0.13
Джурич Милан II 5 (1) 0.13
Лазович Дарко 3 (1) 0.08
Бонаццоли Федерико 3 0.08
Анри Тома 3 0.08
Суслов Томаш 2 (1) 0.05
Свидерски Кароль 2 0.05
Коппола Диего 2 0.05
Дуда Ондрей 1 0.03
Сердар Суат 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сентонз Фабьен 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 24 (2) 0.63
Тюрам Маркус 13 0.34
Чалханоглу Хакан 13 (10) 0.34
Фраттези Давиде 6 0.16
Димарко Федерико 5 0.13
Дюмфрис Дензел 4 0.11
Арнаутович Марко 4 0.11
Ачерби Франческо 3 0.08
Мхитарян Генрих 2 0.05
Санчес Алексис 2 (1) 0.05
Барелла Николо 2 0.05
Дармиан Маттео 2 0.05
Биссекк Янн-Аурель 2 0.05
Бастони Алессандро 1 0.03
Аслани Кристьян 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Бушанан Тажон 1 0.03
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Сенси Стефано 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 12 2
Коппола Диего 9 0
Сердар Суат 7 0
Суслов Томаш 7 0
Маньяни Джанджакомо 6 0
Анри Тома 2 2
Фараони Марко 5 0
Давидович Павел 5 0
Фолоруншо Майкл 5 0
Кабаль Хуан 5 0
Марко Барони 5 0
Нгонж Сириль 4 0
Хин Исак 2 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Сентонз Фабьен 2 0
Силва Даниэл 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Тчатчуа Джексон 2 0
Джурич Милан II 2 0
Нослин Тейяни 2 0
Лазович Дарко 0 1
Терраччано Филиппо 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 8 0
Барелла Николо 6 0
Павар Бенжамен 6 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Мартинес Лаутаро 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Дюмфрис Дензел 2 1
Тюрам Маркус 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Классен Дэви 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0

Результаты матчей

Верона
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Интер Милан
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
11% (2)
84% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
11% (2)
63% (12)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

11
2
Верона
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Интер Милан
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
44% (8)
0% (0)

Сухие победы

6
10

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

10
42
Верона
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)
Интер Милан
51.6%
48.4%
16 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (11)
19% (7)
51% (19)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
27% (10)
32% (12)

Сухие победы

9
10

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

21
44

Голы по времени матча

Забито

21
42
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 15
22 Не забивали 20
5
24%
4
10%
1-15
0
0%
5
12%
16-30
3
14%
6
14%
31-45
5
24%
10
24%
46-60
3
14%
5
12%
61-75
5
24%
12
29%
76-90

Пропущено

24
10
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
3
30%
16-30
5
21%
3
30%
31-45
7
29%
29%
1
10%
46-60
3
13%
2
20%
61-75
4
17%
1
10%
76-90

Забито

15
43
5 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 17
26 Не забивали 19
0
0%
7
16%
1-15
3
20%
5
12%
16-30
2
13%
11
26%
31-45
3
20%
6
14%
46-60
4
27%
4
9%
61-75
3
20%
10
23%
76-90

Пропущено

25
12
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 9
4
16%
0
0%
1-15
6
24%
1
8%
16-30
2
8%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
7
28%
3
25%
61-75
6
24%
2
17%
76-90

Забито

36
85
13 В 1-м тайме 38
23 Во 2-м тайме 47
15 Забивали первыми 32
11 Не забивали 2
5
14%
11
13%
1-15
3
8%
10
12%
16-30
5
14%
17
20%
31-45
8
22%
16
19%
46-60
7
19%
9
11%
61-75
8
22%
22
26%
76-90

Пропущено

49
22
22 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 13
19 Пропускали первыми 5
29 Не пропускали 17
5
10%
0
0%
1-15
10
20%
4
18%
16-30
7
14%
5
23%
31-45
7
14%
5
23%
46-60
10
20%
5
23%
61-75
10
20%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0
Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0
Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1

Результаты матчей

Верона
Интер Милан

Точный счет

1:3
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 26%
4:0
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
2
9 раз 47%
1
5 раз 26%
4
4 раза 21%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
2:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
4:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:4
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 46%
0
11 раз 30%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%
2
14 раз 38%
1
10 раз 27%
4
7 раз 19%
5
3 раза 8%
3
2 раза 5%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Верона
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
6
12
1.5
14
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
17
1
3
16
1.5
12
6
1
18
2.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
36
1
9
28
1.5
26
11
1
36
2.5
12
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 38 29 7 2 88 - 21 94
2.
Милан
 Заявка 38 22 9 7 76 - 49 75
3.
Ювентус
 Заявка 38 19 14 5 54 - 31 71
4.
Аталанта
 Заявка 37 21 6 10 70 - 39 69
5.
Болонья
 Заявка 38 18 14 6 54 - 32 68
6.
Рома
 0:1 Заявка 38 18 9 11 65 - 46 63
7.
Лацио
 0:0 Заявка 38 18 7 13 48 - 38 61
8.
Фиорентина
 Заявка 37 16 9 12 58 - 44 57
9.
Наполи
 Заявка 38 13 14 11 55 - 48 53
10.
Торино
 Заявка 38 13 14 11 36 - 36 53
11.
Дженоа
 Заявка 38 12 13 13 45 - 45 49
12.
Монца
 Заявка 38 11 12 15 39 - 51 45
13.
Верона
 1:1 Заявка 38 9 11 18 37 - 50 38
14.
Лечче
 Заявка 38 8 14 16 32 - 54 38
15.
Эмполи
 1:0 Заявка 38 9 9 20 28 - 53 36
16.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 38 8 12 18 44 - 68 36
17.
Кальяри
 Заявка 38 8 12 18 42 - 68 36
18.
Удинезе
 0:0 Заявка 38 5 20 13 37 - 54 35
19.
Сассуоло
 0:0 Заявка 38 7 9 22 42 - 74 30
20.
Салернитана
 Заявка 38 2 11 25 32 - 81 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 19 14 4 1 44 - 11 46
2.
Аталанта
 Заявка 18 13 2 3 40 - 13 41
3.
Болонья
 Заявка 19 12 5 2 33 - 12 41
4.
Милан
 Заявка 19 12 4 3 38 - 17 40
5.
Рома
 0:1 Заявка 19 12 4 3 38 - 19 40
6.
Ювентус
 Заявка 19 11 7 1 26 - 11 40
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 0:0 Заявка 19 10 4 5 22 - 13 34
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 19 8 6 5 27 - 22 30
11.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 19 7 5 7 28 - 31 26
12.
Наполи
 Заявка 19 6 7 6 24 - 27 25
13.
Кальяри
 Заявка 19 6 7 6 28 - 32 25
14.
Верона
 1:1 Заявка 19 6 6 7 22 - 25 24
15.
Монца
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
16.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
17.
Эмполи
 1:0 Заявка 19 5 5 9 14 - 22 20
18.
Сассуоло
 0:0 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
19.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 5 13 17 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 19 15 3 1 44 - 10 48
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 19 8 7 4 28 - 20 31
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Лацио
 0:0 Заявка 19 8 3 8 26 - 25 27
7.
Болонья
 Заявка 19 6 9 4 21 - 20 27
8.
Рома
 0:1 Заявка 19 6 5 8 27 - 27 23
9.
Фиорентина
 Заявка 18 6 4 8 21 - 22 22
10.
Монца
 Заявка 19 5 6 8 16 - 25 21
11.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 4 9 6 15 - 24 21
12.
Торино
 Заявка 19 5 5 9 18 - 27 20
13.
Дженоа
 Заявка 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Эмполи
 1:0 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Верона
 1:1 Заявка 19 3 5 11 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 19 2 8 9 15 - 27 14
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Сассуоло
 0:0 Заявка 19 2 4 13 19 - 40 10
19.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 6 12 15 - 43 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 15 (8)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 1 15
Верона Дуда Ондрей 2 12
Фиорентина Раньери Лука 15
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    33'
    Марко Арнаутович с левой стороны вырвался почти один на один с Симоне Перилли, однако защитник хозяев успел спасти ситуацию, да ещё и офсайд был.
  • Опасный момент
    32'
    Момент у "Интера"! Спасает сейчас свою команду Симоне Перилли. Марко Арнаутович лёжа на газоне закинул ногой вперёд на левый полуфланг, Маркус Тюрам поперечно головой скинул, а Давиде Фраттези пробивал по воротам вторым этажом.
  • 31'
    Халкан Чалханоглу любимым делом занялся - пробил прямым ударом со штрафного. Но чересчур уж высоко вышло.
  • Желтая карточка
    30'
    Штрафной удар заработал "Интер" по центру примерно в десяти метрах от чужой штрафной площадки. Хуан Кабаль уронил Маркуса Тюрама и получил жёлтую карточку.
  • Судья
    28'
    Дензел Дюмфрис упал на газон впереди на правом полуфланге между двумя оппонентами. Ни углового, ни штрафного не довелось заработать здесь "интеристам".
  • 27'
    Если смотреть на прошлый тур, то там "Интер" отыгрался против "Лацио", а "Верона" одержала победу над "Салернитаной".
  • 26'
    Николо Барелла выполнил заброс вперёд по правому флангу на Марка Арнаутовича, и в собственной штрафной площадке мяч забрал Симоне Перилли.
  • 24'
    Тягомотина сейчас наблюдается на половине поля "Интера", где футболисты гостей раскатывают между собой игровой снаряд.
  • 23'
    По такой игре голов вполне могли и не быть, однако команды сумели уже по разу отправить мяч в ворота друг друга.
  • Фол, нарушение
    22'
    Нарушили хозяева правила против Франческо Ачерби где-то в середине половины поля "Интера".
  • Угловой
    21'
    Дарко Лазович выполнил подачу корнера с левого фланга, в результате которой мяч пересёк штрафную площадь, никого на своём пути не коснувшись, и ускакал за противоположную боковую линию.
  • 20'
    Дарко Лазович принял диагональный перевод партнёра слева в чужой штрафной площадке, попробовал сделать прострел и заработал угловой.
  • Опасный момент
    18'
    Момент у "Интера"! Маркус Тюрам пробивает из центральной зоны с шестнадцати метров, и мяч после рикошета стремится за шиворот Симоне Перилли, то тому удаётся перемахнуть сферу за перекладину на угловой.
  • 17'
    Демонстрирует "Верона", что не намерена довольствоваться домашним поражением. Похвально, не так ли?
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ТЕЙЯНИ НОСЛИН!
    Томаш Суслов покатил с подступов к штрафной площади передачу вперёд и чуть левее Тейяни Нослину, который пробил низом в правый угол мимо Эмиля Аудеро.
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    • 14'
      Дензел Дюмфрис избежал офсайда на правом полуфланге и выполнил прострельную передачу. Мяч около ближней штанги забрал Симоне Перилли.
    • 13'
      Подача следует со штрафного слева у хозяев, после чего пробивает Стефан Митрович, но не пропускает мяч Эмиль Аудеро.
    • 12'
      "Верона" добилась штрафного удара в нападении на левом фланге. Янн-Аурель Биссекк сфолил в той зоне против Хуана Кабаля.
    • 11'
      "Верона" может чувствовать себя уверенно, поскольку заранее обезопасила себя от вылета в Серию B.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! МАРКО АРНАУТОВИЧ!
      Сам себе сделал этот гол Марко Арнаутович. Продавил он по центру Диего Копполу и примерно из середины чужой штрафной площади отправил мяч в сетку мимо Симоне Перилли. Голевая передача на счету Яна-Ауреля Биссекка.
    • 9'
      Низкий темп в игре, команды абсолютно не взвинчивают скорости.
    • Фол, нарушение
      8'
      Давиде Фраттези на чужой половине поля нарушил правила против Дарко Лазовича, подтолкнув его в условиях конкуренции за мяч.
    • 7'
      Сто очков не смогут набрать "нерадзурри" по итогам чемпионата. Ибо не надо было допускать осечки в предыдущих турах.
    • 6'
      Не самый основной стартовый состав выставил Симоне Индзаги, что вполне предсказуемо, учитывая, что "Интер" не имеет больше турнирных задач в уходящем сезоне.
    • 5'
      Атака у "Интера" не получается - потеря мяча на половине поля "Вероны". Хозяевам не пришлось особо трудиться, чтобы забрать себе владение.
    • Угловой
      4'
      Ещё один угловой у "Вероны" на правом фланге, в результате которого события по такому же сценарию разворачиваются. Дарко Лазович навешивает, и выбивают мяч интеристы.
    • Угловой
      2'
      Угловой на правом фланге у "Вероны". Дарко Лазович выполняет подачу ссо стандарта, и ничего опасного не образуется.
    • 2'
      В почти полностью синей форме сегодня играет "Верона", тогда как у миланского "Интера" преимущественно белая экипировка.
    • 1'
      "Интер" давно уже стал чемпионом, а вылетел из Лиги чемпионов ещё раньше, поэтому завершает сезон в своё удовольствие.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 1:1 Интер Милан

    Исход игры
    Верона
    3.3% (4)
    Ничья
    12.5% (15)
    Интер Милан
    84.2% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.96% (77)
    Меньше
    33.04% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (85)
    Нет
    26.09% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    47.5% (57)
    0:2 Интер Милан
    15% (18)
    1:1 Ничья
    10% (12)
    1:3 Интер Милан
    8.3% (10)
    0:1 Интер Милан
    6.7% (8)
    0:3 Интер Милан
    3.3% (4)
    2:1 Верона
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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