Тур: 38. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Зуфферли Лука
1:1
Первый тайм: 34'
Ход матча
10'
16'
1:1
30'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Кабаль
Хуан
25
Сердар
Суат
31
Суслов
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
77 Аудеро ЭмильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
История личных встреч
Верона
Интер Милан
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
2
2.88
Среднее время на гол
45
31
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
1.56
1.61
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
57
55
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.18
|Нослин Тейяни
|5
|0.13
|Фолоруншо Майкл
|5
|0.13
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.13
|Лазович Дарко
|3 (1)
|0.08
|Бонаццоли Федерико
|3
|0.08
|Анри Тома
|3
|0.08
|Суслов Томаш
|2 (1)
|0.05
|Свидерски Кароль
|2
|0.05
|Коппола Диего
|2
|0.05
|Дуда Ондрей
|1
|0.03
|Сердар Суат
|0
|0
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сентонз Фабьен
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|24 (2)
|0.63
|Тюрам Маркус
|13
|0.34
|Чалханоглу Хакан
|13 (10)
|0.34
|Фраттези Давиде
|6
|0.16
|Димарко Федерико
|5
|0.13
|Дюмфрис Дензел
|4
|0.11
|Арнаутович Марко
|4
|0.11
|Ачерби Франческо
|3
|0.08
|Мхитарян Генрих
|2
|0.05
|Санчес Алексис
|2 (1)
|0.05
|Барелла Николо
|2
|0.05
|Дармиан Маттео
|2
|0.05
|Биссекк Янн-Аурель
|2
|0.05
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|Аслани Кристьян
|1
|0.03
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|Бушанан Тажон
|1
|0.03
|Аугусто Карлос
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Сенси Стефано
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|12
|2
|Коппола Диего
|9
|0
|Сердар Суат
|7
|0
|Суслов Томаш
|7
|0
|Маньяни Джанджакомо
|6
|0
|Анри Тома
|2
|2
|Фараони Марко
|5
|0
|Давидович Павел
|5
|0
|Фолоруншо Майкл
|5
|0
|Кабаль Хуан
|5
|0
|Марко Барони
|5
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Хин Исак
|2
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|Силва Даниэл
|2
|0
|Дойг Джош
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Тчатчуа Джексон
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Нослин Тейяни
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|8
|0
|Барелла Николо
|6
|0
|Павар Бенжамен
|6
|0
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Мартинес Лаутаро
|5
|0
|Бастони Алессандро
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|1
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
Результаты матчей
Верона
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Интер Милан
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
11% (2)
84% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
11% (2)
63% (12)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
11
2
Верона
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Интер Милан
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
44% (8)
0% (0)
Сухие победы
6
10
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
10
42
Верона
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)
Интер Милан
51.6%
48.4%
16 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (11)
19% (7)
51% (19)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
27% (10)
32% (12)
Сухие победы
9
10
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
21
44
Голы по времени матча
Забито
21
42
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 15
22 Не забивали 20
5
24%
4
10%
1-15
0
0%
5
12%
16-30
3
14%
6
14%
31-45
5
24%
10
24%
46-60
3
14%
5
12%
61-75
5
24%
12
29%
76-90
Пропущено
24
10
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
3
30%
16-30
5
21%
3
30%
31-45
7
29%
29%
1
10%
46-60
3
13%
2
20%
61-75
4
17%
1
10%
76-90
Забито
15
43
5 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 17
26 Не забивали 19
0
0%
7
16%
1-15
3
20%
5
12%
16-30
2
13%
11
26%
31-45
3
20%
6
14%
46-60
4
27%
4
9%
61-75
3
20%
10
23%
76-90
Пропущено
25
12
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 9
4
16%
0
0%
1-15
6
24%
1
8%
16-30
2
8%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
7
28%
3
25%
61-75
6
24%
2
17%
76-90
Забито
36
85
13 В 1-м тайме 38
23 Во 2-м тайме 47
15 Забивали первыми 32
11 Не забивали 2
5
14%
11
13%
1-15
3
8%
10
12%
16-30
5
14%
17
20%
31-45
8
22%
16
19%
46-60
7
19%
9
11%
61-75
8
22%
22
26%
76-90
Пропущено
49
22
22 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 13
19 Пропускали первыми 5
29 Не пропускали 17
5
10%
0
0%
1-15
10
20%
4
18%
16-30
7
14%
5
23%
31-45
7
14%
5
23%
46-60
10
20%
5
23%
61-75
10
20%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0
Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0
Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1
Результаты матчей
Верона
Интер Милан
Точный счет
1:3
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 26%
4:0
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
2
9 раз 47%
1
5 раз 26%
4
4 раза 21%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 19%
2:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
4:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:4
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 46%
0
11 раз 30%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%
2
14 раз 38%
1
10 раз 27%
4
7 раз 19%
5
3 раза 8%
3
2 раза 5%
0
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Верона
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
612
145
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
171
316
126
118
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
361
928
2611
136
1225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|38
|29
|7
|2
|88 - 21
|94
|2.
|Заявка
|38
|22
|9
|7
|76 - 49
|75
|3.
|Заявка
|38
|19
|14
|5
|54 - 31
|71
|4.
|Заявка
|37
|21
|6
|10
|70 - 39
|69
|5.
|Заявка
|38
|18
|14
|6
|54 - 32
|68
|6.
|0:1 Заявка
|38
|18
|9
|11
|65 - 46
|63
|7.
|0:0 Заявка
|38
|18
|7
|13
|48 - 38
|61
|8.
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|58 - 44
|57
|9.
|Заявка
|38
|13
|14
|11
|55 - 48
|53
|10.
|Заявка
|38
|13
|14
|11
|36 - 36
|53
|11.
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|45 - 45
|49
|12.
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|39 - 51
|45
|13.
|1:1 Заявка
|38
|9
|11
|18
|37 - 50
|38
|14.
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|32 - 54
|38
|15.
|1:0 Заявка
|38
|9
|9
|20
|28 - 53
|36
|16.
|0:0 Заявка
|38
|8
|12
|18
|44 - 68
|36
|17.
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|42 - 68
|36
|18.
|0:0 Заявка
|38
|5
|20
|13
|37 - 54
|35
|19.
|0:0 Заявка
|38
|7
|9
|22
|42 - 74
|30
|20.
|Заявка
|38
|2
|11
|25
|32 - 81
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|19
|14
|4
|1
|44 - 11
|46
|2.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|40 - 13
|41
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 17
|40
|5.
|0:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 19
|40
|6.
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|26 - 11
|40
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|22 - 13
|34
|9.
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|18 - 9
|33
|10.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 22
|30
|11.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|28 - 31
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|24 - 27
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 32
|25
|14.
|1:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|17.
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|14 - 22
|20
|18.
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 34
|20
|19.
|0:0 Заявка
|19
|1
|11
|7
|22 - 30
|14
|20.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|17 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|19
|15
|3
|1
|44 - 10
|48
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|38 - 32
|35
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 25
|27
|7.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 20
|27
|8.
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 27
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 22
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 25
|21
|11.
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|15 - 24
|21
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 27
|20
|13.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|1:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|15.
|1:1 Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 25
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|15 - 27
|14
|17.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
|18.
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 40
|10
|19.
|0:0 Заявка
|19
|1
|7
|11
|16 - 37
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|15 - 43
|9
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|15 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (4)
|Рома
|Паредес Леандро
|1 15
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|15
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 1:1 Интер Милан
Исход игры
Верона
3.3% (4)
Ничья
12.5% (15)
Интер Милан
84.2% (101)
Тотал 2.5
Больше
66.96% (77)
Меньше
33.04% (38)
Обе команды забьют
Да
73.91% (85)
Нет
26.09% (30)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
47.5% (57)
0:2 Интер Милан
15% (18)
1:1 Ничья
10% (12)
1:3 Интер Милан
8.3% (10)
0:1 Интер Милан
6.7% (8)
0:3 Интер Милан
3.3% (4)
2:1 Верона
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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