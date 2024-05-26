Николо Барелла выполнил заброс вперёд по правому флангу на Марка Арнаутовича, и в собственной штрафной площадке мяч забрал Симоне Перилли.

Если смотреть на прошлый тур, то там "Интер" отыгрался против "Лацио", а "Верона" одержала победу над "Салернитаной".

Дензел Дюмфрис упал на газон впереди на правом полуфланге между двумя оппонентами. Ни углового, ни штрафного не довелось заработать здесь "интеристам".

Штрафной удар заработал "Интер" по центру примерно в десяти метрах от чужой штрафной площадки. Хуан Кабаль уронил Маркуса Тюрама и получил жёлтую карточку.

Халкан Чалханоглу любимым делом занялся - пробил прямым ударом со штрафного. Но чересчур уж высоко вышло.

Момент у "Интера"! Спасает сейчас свою команду Симоне Перилли. Марко Арнаутович лёжа на газоне закинул ногой вперёд на левый полуфланг, Маркус Тюрам поперечно головой скинул, а Давиде Фраттези пробивал по воротам вторым этажом.

Марко Арнаутович с левой стороны вырвался почти один на один с Симоне Перилли, однако защитник хозяев успел спасти ситуацию, да ещё и офсайд был.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ТЕЙЯНИ НОСЛИН! Томаш Суслов покатил с подступов к штрафной площади передачу вперёд и чуть левее Тейяни Нослину, который пробил низом в правый угол мимо Эмиля Аудеро.

Демонстрирует "Верона", что не намерена довольствоваться домашним поражением. Похвально, не так ли?

Момент у "Интера"! Маркус Тюрам пробивает из центральной зоны с шестнадцати метров, и мяч после рикошета стремится за шиворот Симоне Перилли, то тому удаётся перемахнуть сферу за перекладину на угловой.

Дарко Лазович принял диагональный перевод партнёра слева в чужой штрафной площадке, попробовал сделать прострел и заработал угловой.

Дарко Лазович выполнил подачу корнера с левого фланга, в результате которой мяч пересёк штрафную площадь, никого на своём пути не коснувшись, и ускакал за противоположную боковую линию.

Нарушили хозяева правила против Франческо Ачерби где-то в середине половины поля "Интера".

По такой игре голов вполне могли и не быть, однако команды сумели уже по разу отправить мяч в ворота друг друга.

Тягомотина сейчас наблюдается на половине поля "Интера", где футболисты гостей раскатывают между собой игровой снаряд.

14' Дензел Дюмфрис избежал офсайда на правом полуфланге и выполнил прострельную передачу. Мяч около ближней штанги забрал Симоне Перилли.

13' Подача следует со штрафного слева у хозяев, после чего пробивает Стефан Митрович, но не пропускает мяч Эмиль Аудеро.

12' "Верона" добилась штрафного удара в нападении на левом фланге. Янн-Аурель Биссекк сфолил в той зоне против Хуана Кабаля.

11' "Верона" может чувствовать себя уверенно, поскольку заранее обезопасила себя от вылета в Серию B.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! МАРКО АРНАУТОВИЧ!

Сам себе сделал этот гол Марко Арнаутович. Продавил он по центру Диего Копполу и примерно из середины чужой штрафной площади отправил мяч в сетку мимо Симоне Перилли. Голевая передача на счету Яна-Ауреля Биссекка.

9' Низкий темп в игре, команды абсолютно не взвинчивают скорости.

8' Давиде Фраттези на чужой половине поля нарушил правила против Дарко Лазовича, подтолкнув его в условиях конкуренции за мяч.

7' Сто очков не смогут набрать "нерадзурри" по итогам чемпионата. Ибо не надо было допускать осечки в предыдущих турах.

6' Не самый основной стартовый состав выставил Симоне Индзаги, что вполне предсказуемо, учитывая, что "Интер" не имеет больше турнирных задач в уходящем сезоне.