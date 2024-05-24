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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Зуфферли Лука
Верона
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 47
Верона 2.1% (1)
X 10.6% (5)
Интер Милан 87.2% (41)
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Верона
Интер Милан

История личных встреч

Верона
Интер Милан

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:6
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:3
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
4:2
К
2:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

2
2.88

Среднее время на гол

45
31

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.56
1.61

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

57
55

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.19
Фолоруншо Майкл 5 0.14
Джурич Милан II 5 (1) 0.14
Нослин Тейяни 4 0.11
Лазович Дарко 3 (1) 0.08
Бонаццоли Федерико 3 0.08
Анри Тома 3 0.08
Суслов Томаш 2 (1) 0.05
Свидерски Кароль 2 0.05
Коппола Диего 2 0.05
Дуда Ондрей 1 0.03
Сердар Суат 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сентонз Фабьен 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 24 (2) 0.65
Тюрам Маркус 13 0.35
Чалханоглу Хакан 13 (10) 0.35
Фраттези Давиде 6 0.16
Димарко Федерико 5 0.14
Дюмфрис Дензел 4 0.11
Арнаутович Марко 3 0.08
Ачерби Франческо 3 0.08
Мхитарян Генрих 2 0.05
Санчес Алексис 2 (1) 0.05
Барелла Николо 2 0.05
Дармиан Маттео 2 0.05
Биссекк Янн-Аурель 2 0.05
Бастони Алессандро 1 0.03
Аслани Кристьян 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Бушанан Тажон 1 0.03
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Сенси Стефано 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 12 2
Коппола Диего 9 0
Сердар Суат 7 0
Суслов Томаш 7 0
Маньяни Джанджакомо 6 0
Анри Тома 2 2
Фараони Марко 5 0
Давидович Павел 5 0
Фолоруншо Майкл 5 0
Кабаль Хуан 5 0
Марко Барони 5 0
Нгонж Сириль 4 0
Хин Исак 2 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Сентонз Фабьен 2 0
Силва Даниэл 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Тчатчуа Джексон 2 0
Джурич Милан II 2 0
Нослин Тейяни 2 0
Лазович Дарко 0 1
Терраччано Филиппо 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 8 0
Барелла Николо 6 0
Павар Бенжамен 6 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Мартинес Лаутаро 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Дюмфрис Дензел 2 1
Тюрам Маркус 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Классен Дэви 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0

Результаты матчей

Верона
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Интер Милан
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
11% (2)
84% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
11% (2)
63% (12)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

11
2
Верона
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Интер Милан
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
44% (8)
0% (0)

Сухие победы

6
10

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

10
42
Верона
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)
Интер Милан
51.6%
48.4%
16 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (11)
19% (7)
51% (19)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
27% (10)
32% (12)

Сухие победы

9
10

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

21
44

Голы по времени матча

Забито

21
42
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 15
22 Не забивали 20
5
24%
4
10%
1-15
0
0%
5
12%
16-30
3
14%
6
14%
31-45
5
24%
10
24%
46-60
3
14%
5
12%
61-75
5
24%
12
29%
76-90

Пропущено

24
10
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
3
30%
16-30
5
21%
3
30%
31-45
7
29%
29%
1
10%
46-60
3
13%
2
20%
61-75
4
17%
1
10%
76-90

Забито

15
43
5 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 17
26 Не забивали 19
0
0%
7
16%
1-15
3
20%
5
12%
16-30
2
13%
11
26%
31-45
3
20%
6
14%
46-60
4
27%
4
9%
61-75
3
20%
10
23%
76-90

Пропущено

25
12
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 9
4
16%
0
0%
1-15
6
24%
1
8%
16-30
2
8%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
7
28%
3
25%
61-75
6
24%
2
17%
76-90

Забито

36
85
13 В 1-м тайме 38
23 Во 2-м тайме 47
15 Забивали первыми 32
11 Не забивали 2
5
14%
11
13%
1-15
3
8%
10
12%
16-30
5
14%
17
20%
31-45
8
22%
16
19%
46-60
7
19%
9
11%
61-75
8
22%
22
26%
76-90

Пропущено

49
22
22 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 13
19 Пропускали первыми 5
29 Не пропускали 17
5
10%
0
0%
1-15
10
20%
4
18%
16-30
7
14%
5
23%
31-45
7
14%
5
23%
46-60
10
20%
5
23%
61-75
10
20%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0
Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0
Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1

Результаты матчей

Верона
Интер Милан

Точный счет

1:3
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 26%
4:0
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
2
9 раз 47%
1
5 раз 26%
4
4 раза 21%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
2:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
4:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:4
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 46%
0
11 раз 30%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%
2
14 раз 38%
1
10 раз 27%
4
7 раз 19%
5
3 раза 8%
3
2 раза 5%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Верона
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
6
12
1.5
14
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
17
1
3
16
1.5
12
6
1
18
2.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
36
1
9
28
1.5
26
11
1
36
2.5
12
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 37 29 6 2 87 - 20 93
2.
Милан
 Заявка 37 22 8 7 73 - 46 74
3.
Болонья
 Заявка 37 18 14 5 54 - 30 68
4.
Ювентус
 Заявка 37 18 14 5 52 - 31 68
5.
Аталанта
 Заявка 36 20 6 10 67 - 39 66
6.
Рома
 Заявка 37 18 9 10 65 - 45 63
7.
Лацио
 Заявка 37 18 6 13 48 - 38 60
8.
Фиорентина
 Заявка 37 16 9 12 58 - 44 57
9.
Торино
 Заявка 37 13 14 10 36 - 33 53
10.
Наполи
 Заявка 37 13 13 11 55 - 48 52
11.
Дженоа
 Заявка 37 11 13 13 43 - 45 46
12.
Монца
 Заявка 37 11 12 14 39 - 49 45
13.
Верона
 Заявка 37 9 10 18 36 - 49 37
14.
Лечче
 Заявка 37 8 13 16 32 - 54 37
15.
Кальяри
 Заявка 38 8 12 18 42 - 68 36
16.
Фрозиноне
 Заявка 37 8 11 18 44 - 68 35
17.
Удинезе
 Заявка 37 5 19 13 37 - 54 34
18.
Эмполи
 Заявка 37 8 9 20 27 - 53 33
19.
Сассуоло
 Заявка 37 7 8 22 42 - 74 29
20.
Салернитана
 Заявка 37 2 10 25 29 - 78 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 14 4 1 44 - 11 46
2.
Болонья
 Заявка 19 12 5 2 33 - 12 41
3.
Рома
 Заявка 19 12 4 3 38 - 19 40
4.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
5.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 19 6 7 6 28 - 32 25
13.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
14.
Монца
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
15.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 5 13 17 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 19 8 7 4 28 - 20 31
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
7.
Лацио
 Заявка 19 8 3 8 26 - 25 27
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Фиорентина
 Заявка 18 6 4 8 21 - 22 22
10.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
11.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
12.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
13.
Дженоа
 Заявка 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Эмполи
 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Фрозиноне
 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
19.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Рома Лукаку Ромелу 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 1 15
Верона Дуда Ондрей 2 12
Фиорентина Раньери Лука 15
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 47 минут.

    Главный судья: Зуфферли Лука

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    • Прогнозы 47
    Верона 2.1% (1)
    X 10.6% (5)
    Интер Милан 87.2% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Интер Милан
    5.90
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    Прогнозы на матч Верона - Интер Милан

    Исход игры
    Верона
    2.1% (1)
    Ничья
    10.6% (5)
    Интер Милан
    87.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.74% (33)
    Меньше
    28.26% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    76.09% (35)
    Нет
    23.91% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    51.1% (24)
    0:2 Интер Милан
    17% (8)
    1:3 Интер Милан
    10.6% (5)
    1:1 Ничья
    8.5% (4)
    0:3 Интер Милан
    4.3% (2)
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