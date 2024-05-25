Пеллегрино на поле вместо Дьомбера появляется тем временем. Очередная ротация случилась в нашем противостоянии.

Выход Сими явно многое упростил. В частности, в атаке стало многое получаться у "морских коньков". Но смогут ли гости все-таки спастись?

Адли отдал пас на Пулишича. Последний прострелил мяч в центр штрафной - получилось крайне неточно. Снова снаряд теряют хозяева.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАЛАБРИЯ! 3:1! Забивает третий гол "Милан"! С левого края последовал сейчас прострел от Пулишича, и Калабрия посылает в падении мяч в ворота соперника!

МОМЕНТ! Угловой заработали гости! После навеса с правого края Пьероцци головой пробил в сторону левой "девятки". Мяч просвистел рядом со стойкой!

Ну что? Может, теперь можно все-таки на поле выпустить Кьяера? Все-таки два гола в такой ситуации сопернику отыграть будет уже непросто.

Беннасер затянул с передачей сейчас. Жиру был в центре открыт, но передачу от партнера он так и не получил. Далее последовала потеря.

Угловой сейчас на левом фланге заработали игроки "Салернитаны". Будет подача в центр штрафной, судя по всему. Посмотрим, что из этого выйдет.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИМИ! 2:1! Отыгрывают один гол игроки гостевой команды! Уже не зря Сими вышел. С левого края последовала подача в штрафную "Милана", и Сими, опередив Томори, переправил сферу в левый угол!

МОМЕНТ! Сими! Оказался снова он на ударной позиции, но Миранте успевает до снаряда добраться и свой коллектив спасает!

Да, и теперь не понятно, выйдет ли Кьяер на газон сыграть за "Милан". Сегодня миланская публика с этим игроком прощается.

МОМЕНТ! Чауна нанес удар по воротам соперника, но мяч по высокой траектории полетел за пределы футбольного поля. Получилось очень неточно. Визуально было опаснее.

Рейндерс попытался один в один переиграть защитника, но в борьбе с соперником игровой снаряд он умудрился потерять.

Флоренци на фланге тянулся за игровым снарядом, но даже его подкат не помог оставить снаряд в игре. За лицевую линию сфера укатилась.

Дьомбер получил сейчас повреждение. Медики на поле появились. Оказывается игроку обороны "Салернитаны" сейчас медицинская помощь.

Жиру с левого края отправлял мяч в центр штрафной, но Леау не смог игровой снаряд обработать. Случилась в итоге потеря. Сфера за пределы поля вылетела.

Кандрева по левому флангу забегал с мячом. Выполнял он передачу в центр штрафной, но пас был слишком сильным и неточным. Сфера за пределы поля ушла.

Габбия сейчас лежит на газоне. От Кулибали ему знатно прилетело по лицу. Хочется понять, отмашка была случайной или нет. Медики уже на поле.

Ну, злого умысла у Кулибали точно не было. Однако Габбия от того не легче, ведь получил он тычок в глаз от своего соперника.

Затянуло облако дыма сейчас стадион. Очевидно, что разожгли петарды сейчас болельщики. Плохо видно нам на поле футболистов команд.

Штрафной удар разыграли гости. Последовал у нас удар от Кулибали. Прямо по позиции голкипера сфера в итоге прилетела! Вратарь "Милана" справился с угрозой!

Вместо Леау на поле Адли появился. Время замена. Первая ротация в составе миланского коллектива происходит.

Габбия отправился за пределы поля. Кальдара вышел на футбольный газон местного стадиона. У гостей сейчас также ротации произойдут.

Сими на поле вышел вместо Кастаноса. Виньято также на футбольный газон. Кандрева ушел за пределы футбольного газона.

Сими сразу же у "морских коньков" выполнил подачу с левого края, и мяч в перчатки голкиперу прилетел. Здорово сработал страж рамки в этой ситуации.

Судя по всему, замен в перерыве в составе коллективов не было. В прежнем сочетании игроков на поле вышли оппоненты.

МОМЕНТ! Кандрева нанес удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. Было опасно, но неточно! Кипер сопроводил мяч взглядом.

Тео снесли сейчас на газон соперники. Штрафной удар заработала миланская команда. Пьероцци получает от рефери карточку желтого цвета.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 2:0. Впереди после 45 минут матча у нас "Милан".

45' Неудачно угловой разыграли хозяева. Но следует атака второй волной. Габбия после навеса с правого края пробивает под перекладину - Фиорилло тащит на угловой!

44' МОМЕНТИЩЕ! Тео хотел забить сейчас! Слева он мяч получил, в ближний угол пробил, но сферу отбил на угловой вратарь гостей! Какой там по счету угловой уже?

43' Заканчивается основное время первого тайма у нас. Жиру в атаке получил сейчас мяч и сумел нанести удар по воротам - сфера выше цели пошла.

42' Флоренци сейчас получил мяч слева в штрафной, готовился пробить по воротам соперника, но было уже поздно. Да и нога поехала у игрока.

40' Новый угловой миланцы сейчас подали, но ничего интересного после розыгрыша стандартного положения придумать не удалось хозяевам.

39' Это только разозлит теперь миланскую команду. Думаю, что немало попыток сделает коллектив "красно-черных" на то, чтобы отрыв увеличить.

38' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЕО ЭРНАНДЕС! 3:0!

Классический разгром уже в первом тайме. Догнал у лицевой линии мяч Леау, сделал пас в центр, и Тео в касание снаряд переправил в ворота! Рефери берет паузы и определяет офсайд после подсказки судей "ВАР".

37' Чауна сейчас простреливал с левого края в центр штрафной. В итоге передача игрока точной не получилась. Мяч ушел за пределы поля

35' 2:0 на табло, а уже все 4-5:0 могли гореть в пользу хозяев, которые ни на секунду не останавливаются и идут вперед.

34' Тео лезет вперед. Пробивает он с 11-ти метров по воротам соперника. Успевают "морские коньки" в падении выстрел заблокировать со стороны миланцев.

33' Новая подача от угла поля. Теперь Жиру бьет головой по воротам соперника, но в ногу защитнику попадает, после чего сфера в перчатки киперу прилетает.

31' ОПАСНО! Какой момент! Снова подача от Флоренци - бьет Томори, и спасает свой коллектив вратарь. Добивание приводит к рикошету и новому угловому.

30' Снова Леау по левому краю ускорился с мячом, выполнил он прострел в центр, но вновь нога защитника помешала мячу дойти до адресата. Вновь угловой.

29' Кандрева отдал передачу в центр на Кулибали, но тот не смог должным образом сферу обработать. Мяч он по итогу после неудачной обработки теряет.

28' В МЛС, как известно, едет Оливье играть. Там что француз теперь будет бороздить поля в Северной Америке. Ну, а сегодня свой уход он уже забитым мячом отметил.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖИРУ! 2:0!

Забил в своем последнем матче за "Юве" Алекс Сандро, забивает и Оливье Жиру за "Милан". Прекрасная подача от Флоренци с левого края, и Оливье ногой переправляет сферу в сетку, падая на газон.

26' Флоренции наносит дальний удар по воротам соперника. Попадает мяч в защитника, после чего вылетает за пределы футбольного поля. Шестой угловой в матче.

24' И снова Леау сейчас с левого края мяч загружал на Пулишича, но защитники не позволили до снаряда Кристиану добраться. Вынос в центр поля последовал.

23' Слишком легко забивает "Милан", но как же глупо ошибся Фиорилло. 34 года уже этому голкиперу. Должен он подобные моменты вывозить на опыте уже.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛЕАУ! 1:0!

Что это было, Фиорилло? Рейндерс выполнил подачу в штрафную гостей. Фиорилло сыграл на выходе, но внезапно выпустил мяч из рук. Леау стоял рядом и просто катнул сферу в сетку!

20' Еще один угловой "Милан" заработал. Навес от Флоренци, но в центре штрафной только игроки "Салернитаны" оказываются. Они и разряжают обстановку.

19' Леау с правого края сейчас выполнял передачу в штрафную соперника, но вратарь сыграл на выходе, сумев выхватить сферу в свои перчатки.

18' У гостей проходит сейчас атака по центру. Кастанос получает мяч в 30-ти метрах от ворот, наносит он удар по рамке соперника, и сфера летит за пределы поля. В аут она улетает.

16' У "Милана" всего одна победа в шести последних матчах. Встреча против "Салернитаны" - прекрасный шанс показать яркую игру и порадовать фанатов победой.

15' Подача с правого края следует на Томори. Тот головой из центра пробивает в дальний угол, и мяч летит несколько выше цели. Но было опасно сейчас!

14' И снова в атаке Пулишич. С правого края мы видим от Кристиана передачу в центр штрафной. В подкате успевает сыграть один из защитников, который мяч на угловой переводит.

12' Снова на Жиру с правого края пошла подача, но слишком авантюрным был этот пас. Оливье добежать до снаряда в данном случае не удалось.

11' Первый в матче угловой заработали гости. Кандрева подавал снаряд с правого края в центр штрафной, и на выходе уверенно сыграл кипер "Милана".

10' Пулишич сейчас с правого края простреливал мяч в центр штрафной, но там до снаряда ничто не добрался из футболистов миланской команды. Потеря.

8' Активнее пока что начинает миланский коллектив. Несколько уже неплохих проходов "красно-черные" оформили, но соперник пока уверенно держит удар.

7' Рейндерс прошел к воротам соперника, сумев выполнить прострел в центр штрафной, но прямо в руки голкиперу сфера прилетела тут.

6' Флоренци подавал сейчас мяч в центр штрафной, и один из защитников до снаряда сумел добраться, выбив сферу подальше от ворот.

5' Леау рвался с мячом к воротам соперника. Простреливал он сферу в центр и смог снова угловой у ворот соперника заработать.

3' Первый угловой "Милан" разыграл. Жиру по воротам соперника пробивал, но в створ ворот соперника направить сферу он не сумел!

2' Футболисты "Милана" предстали на поле в красно-черных футболках и белых трусах. Игроки "Салернитаны" вышли на газон в черно-белом обмундировании.