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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Ди Марко Давиде
Милан
3:1
Второй тайм: 84'
Салернитана
0'
1:0
22' Гол
Леау Рафаэл
2:0
27' Гол
Жиру Оливье
37' Undefined phrase: football_event_
Эрнандес Тео
51' Желтая карточка
Пьероцци Никколо
2:1
64' Гол
Сими Нванкво
3:1
77' Гол
Калабрия Давиде

Ход матча

22'
Леау Рафаэл
1:0
27'
Жиру Оливье
(Флоренци Алессандро)
2:0
37'
Эрнандес Тео
 
51'
 
Пьероцци Никколо
59'
Адли Ясин
Леау Рафаэл
 
59'
Кальдара Маттиа
Габбия Маттео
 
60'
 
Сими Нванкво
Кастанос Григорис
61'
 
Виньято Эмануэль
Кандрева Антонио
64'
2:1
Сими Нванкво
(Самбья Саломон)
75'
 
Пеллегрино Марко
Дьомбер Норберт
77'
Калабрия Давиде
(Пулишич Кристиан)
3:1
82'
 
Сфайт Андрес Эмил
Маджоре Джулио
82'
 
Ленговски Матеуш
Дзаноли Алессандро

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 283 Количество передач 156
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 115
Милан 96.5% (111)
X 3.5% (4)
Салернитана 0% (0)
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Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
83
Миранте
Антонио
2
Калабрия
Давиде
46
Габбия
Маттео
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
42
Флоренци
Алессандро
14
Рейндерс
Тиджани
11
Пулишич
Кристиан
4
Беннасер
Исмаэль
10
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
1
Фиорилло
Винченцо
27
Пьероцци
Никколо
23
Дьомбер
Норберт
4
Пасалидис
Триантафиллос
59
Дзаноли
Алессандро
6
Самбья
Саломон
25
Маджоре
Джулио
18
Кулибали
Лассана
87
Кандрева
Антонио
20
Кастанос
Григорис
33
Чауна
Лум
Милан
4-2-3-1
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Милан
Салернитана

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 15 (4) 0.39
Пулишич Кристиан 12 0.32
Леау Рафаэл 9 0.24
Окафор Ноа 6 0.16
Лофтус-Чик Рубен 6 0.16
Йович Лука 6 0.16
Эрнандес Тео 5 (1) 0.13
Томори Фикайо 4 0.11
Рейндерс Тиджани 3 0.08
Габбия Маттео 2 0.05
Беннасер Исмаэль 2 (1) 0.05
Флоренци Алессандро 1 0.03
Чуквуэзе Саму 1 0.03
Адли Ясин 1 0.03
Траоре Шака 1 0.03
Шимич Ян-Карло 1 0.03
Калабрия Давиде 0 0
Муса Юнус 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Тиав Малик 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 (1) 0.16
Чауна Лум 4 0.11
Маджоре Джулио 4 0.11
Диа Булайе 4 (1) 0.11
Кастанос Григорис 3 0.08
Сими Нванкво 2 0.05
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Кабрал Жоване 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Пирола Лоренцо 1 0.03
Пьероцци Никколо 1 0.03
Мартеджани Агустин 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Самбья Саломон 0 0
Дзаноли Алессандро 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Виньято Эмануэль 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 11 1
Томори Фикайо 7 1
Рейндерс Тиджани 8 0
Калабрия Давиде 4 2
Тиав Малик 5 1
Флоренци Алессандро 5 0
Лофтус-Чик Рубен 5 0
Габбия Маттео 5 0
Леау Рафаэл 5 0
Муса Юнус 5 0
Стефано Пиоли 4 0
Йович Лука 2 1
Крунич Раде 3 0
Адли Ясин 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Беннасер Исмаэль 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Кьяер Симон 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Чуквуэзе Саму 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маджоре Джулио 8 1
Дьомбер Норберт 9 0
Индзаги Филиппо 6 0
Пьероцци Никколо 6 0
Кандрева Антонио 5 0
Башич Тома 5 0
Кулибали Лассана 5 0
Кастанос Григорис 5 0
Брадарич Домагой 5 0
Фасио Федерико 3 1
Самбья Саломон 4 0
Маццокки Паскуале 4 0
Пирола Лоренцо 4 0
Чауна Лум 4 0
Пасалидис Триантафиллос 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Фиорилло Винченцо 1 1
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Бохинен Эмиль 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0
Пеллегрино Марко 1 0
Мартеджани Агустин 1 0

Результаты матчей

Милан
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Салернитана
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
11
Милан
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Салернитана
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

15
27

Упущенные победы

32
10
Милан
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
Салернитана
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
27% (10)
43% (16)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

19
27

Упущенные победы

40
21

Голы по времени матча

Забито

36
12
17 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 4
13 Забивали первыми 6
21 Не забивали 28
5
14%
3
25%
1-15
2
6%
4
33%
16-30
10
28%
1
8%
31-45
6
17%
4
33%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
8
22%
0
0%
76-90

Пропущено

13
40
5 В 1-м тайме 23
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 16
1
8%
8
20%
1-15
2
15%
6
15%
16-30
2
15%
9
23%
31-45
2
15%
5
13%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
12
30%
76-90

Забито

38
19
17 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
3
8%
1
5%
1-15
6
16%
3
16%
16-30
8
21%
2
11%
31-45
8
21%
3
16%
46-60
2
5%
6
32%
61-75
11
29%
4
21%
76-90

Пропущено

32
36
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
3
9%
5
14%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
7
22%
5
14%
31-45
5
16%
5
14%
46-60
8
25%
4
11%
61-75
6
19%
14
39%
76-90

Забито

74
31
34 В 1-м тайме 14
40 Во 2-м тайме 17
25 Забивали первыми 11
3 Не забивали 14
8
11%
4
13%
1-15
8
11%
7
23%
16-30
18
24%
3
10%
31-45
14
19%
7
23%
46-60
7
9%
6
19%
61-75
19
26%
4
13%
76-90

Пропущено

45
76
18 В 1-м тайме 36
27 Во 2-м тайме 40
11 Пропускали первыми 25
24 Не пропускали 34
4
9%
13
17%
1-15
5
11%
9
12%
16-30
9
20%
14
18%
31-45
7
16%
10
13%
46-60
12
27%
4
5%
61-75
8
18%
26
34%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0
Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0
Салернитана
(20 матчей)
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 поражений
Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0
Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1

Результаты матчей

Милан
Салернитана

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
6 раз 32%
0:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%

Точный счет

2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
3:0
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
3
6 раз 32%
1
4 раза 21%
0
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:2
6 раз 16%
2:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 30%
3
11 раз 30%
2
10 раз 27%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 41%
1
15 раз 41%
2
7 раз 19%

Тоталы голов в матче

Милан
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
6
9
9
1.5
4
15
7
11
2.5
2
16
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
9
9
14
5
1.5
3
15
6
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
3
0.5
Больше Меньше
22
15
23
14
1.5
7
30
13
24
2.5
2
35
3.5
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 37 29 6 2 87 - 20 93
2.
Милан
 3:1 Заявка 38 23 8 7 76 - 47 77
3.
Ювентус
 Заявка 38 19 14 5 54 - 31 71
4.
Болонья
 Заявка 38 18 14 6 54 - 32 68
5.
Аталанта
 Заявка 36 20 6 10 67 - 39 66
6.
Рома
 Заявка 37 18 9 10 65 - 45 63
7.
Лацио
 Заявка 37 18 6 13 48 - 38 60
8.
Фиорентина
 Заявка 37 16 9 12 58 - 44 57
9.
Торино
 Заявка 37 13 14 10 36 - 33 53
10.
Наполи
 Заявка 37 13 13 11 55 - 48 52
11.
Дженоа
 Заявка 38 12 13 13 45 - 45 49
12.
Монца
 Заявка 38 11 12 15 39 - 51 45
13.
Верона
 Заявка 37 9 10 18 36 - 49 37
14.
Лечче
 Заявка 37 8 13 16 32 - 54 37
15.
Кальяри
 Заявка 38 8 12 18 42 - 68 36
16.
Фрозиноне
 Заявка 37 8 11 18 44 - 68 35
17.
Удинезе
 Заявка 37 5 19 13 37 - 54 34
18.
Эмполи
 Заявка 37 8 9 20 27 - 53 33
19.
Сассуоло
 Заявка 37 7 8 22 42 - 74 29
20.
Салернитана
 1:3 Заявка 38 2 10 26 30 - 81 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 14 4 1 44 - 11 46
2.
Милан
 3:1 Заявка 19 13 3 3 38 - 15 42
3.
Болонья
 Заявка 19 12 5 2 33 - 12 41
4.
Рома
 Заявка 19 12 4 3 38 - 19 40
5.
Ювентус
 Заявка 19 11 7 1 26 - 11 40
6.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 19 8 6 5 27 - 22 30
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 19 6 7 6 28 - 32 25
13.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
14.
Монца
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
15.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 1:3 Заявка 19 1 5 13 17 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 3:1 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 19 8 7 4 28 - 20 31
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Лацио
 Заявка 19 8 3 8 26 - 25 27
7.
Болонья
 Заявка 19 6 9 4 21 - 20 27
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Фиорентина
 Заявка 18 6 4 8 21 - 22 22
10.
Монца
 Заявка 19 5 6 8 16 - 25 21
11.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
12.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
13.
Дженоа
 Заявка 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Эмполи
 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Фрозиноне
 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
19.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
20.
Салернитана
 1:3 Заявка 19 1 5 13 13 - 43 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 15 (8)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 1 15
Верона Дуда Ондрей 2 12
Фиорентина Раньери Лука 15
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 82'
    Беннасер затянул с передачей сейчас. Жиру был в центре открыт, но передачу от партнера он так и не получил. Далее последовала потеря. 
  • 81'
    Ну что? Может, теперь можно все-таки на поле выпустить Кьяера? Все-таки два гола в такой ситуации сопернику отыграть будет уже непросто.
  • Опасный момент
    79'
    МОМЕНТ! Угловой заработали гости! После навеса с правого края Пьероцци головой пробил в сторону левой "девятки". Мяч просвистел рядом со стойкой!
  • Описание гола
    78'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАЛАБРИЯ! 3:1!
    Забивает третий гол "Милан"! С левого края последовал сейчас прострел от Пулишича, и Калабрия посылает в падении мяч в ворота соперника!
  • 76'
    Адли отдал пас на Пулишича. Последний прострелил мяч в центр штрафной - получилось крайне неточно. Снова снаряд теряют хозяева.
  • 75'
    Выход Сими явно многое упростил. В частности, в атаке стало многое получаться у "морских коньков". Но смогут ли гости все-таки спастись?
  • Замена
    74'
    Пеллегрино на поле вместо Дьомбера появляется тем временем. Очередная ротация случилась в нашем противостоянии.
  • Травма, повреждение
    73'
    Дьомбер получил сейчас повреждение. Медики на поле появились. Оказывается игроку обороны "Салернитаны" сейчас медицинская помощь. 
  • 71'
    Флоренци на фланге тянулся за игровым снарядом, но даже его подкат не помог оставить снаряд в игре. За лицевую линию сфера укатилась. 
  • 70'
    Рейндерс попытался один в один переиграть защитника, но в борьбе с соперником игровой снаряд он умудрился потерять.
  • Опасный момент
    69'
    МОМЕНТ! Чауна нанес удар по воротам соперника, но мяч по высокой траектории полетел за пределы футбольного поля. Получилось очень неточно. Визуально было опаснее.
  • 68'
    Да, и теперь не понятно, выйдет ли Кьяер на газон сыграть за "Милан". Сегодня миланская публика с этим игроком прощается.
  • Опасный момент
    66'
    МОМЕНТ! Сими! Оказался снова он на ударной позиции, но Миранте успевает до снаряда добраться и свой коллектив спасает!
  • Описание гола
    65'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИМИ! 2:1!
    Отыгрывают один гол игроки гостевой команды! Уже не зря Сими вышел. С левого края последовала подача в штрафную "Милана", и Сими, опередив Томори, переправил сферу в левый угол!
  • Угловой
    64'
    Угловой сейчас на левом фланге заработали игроки "Салернитаны". Будет подача в центр штрафной, судя по всему. Посмотрим, что из этого выйдет.
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    • 63'
      Сими сразу же у "морских коньков" выполнил подачу с левого края, и мяч в перчатки голкиперу прилетел. Здорово сработал страж рамки в этой ситуации.
    • Замена
      61'
      Сими на поле вышел вместо Кастаноса. Виньято также на футбольный газон. Кандрева ушел за пределы футбольного газона. 
    • Замена
      60'
      Габбия отправился за пределы поля. Кальдара вышел на футбольный газон местного стадиона. У гостей сейчас также ротации произойдут.
    • Замена
      59'
      Вместо Леау на поле Адли появился. Время замена. Первая ротация в составе миланского коллектива происходит. 
    • 58'
      Штрафной удар разыграли гости. Последовал у нас удар от Кулибали. Прямо по позиции голкипера сфера в итоге прилетела! Вратарь "Милана" справился с угрозой!
    • 56'
      Затянуло облако дыма сейчас стадион. Очевидно, что разожгли петарды сейчас болельщики. Плохо видно нам на поле футболистов команд. 
    • 55'
      Ну, злого умысла у Кулибали точно не было. Однако Габбия от того не легче, ведь получил он тычок в глаз от своего соперника. 
    • Травма, повреждение
      54'
      Габбия сейчас лежит на газоне. От Кулибали ему знатно прилетело по лицу. Хочется понять, отмашка была случайной или нет. Медики уже на поле. 
    • 53'
      Кандрева по левому флангу забегал с мячом. Выполнял он передачу в центр штрафной, но пас был слишком сильным и неточным. Сфера за пределы поля ушла. 
    • 51'
      Жиру с левого края отправлял мяч в центр штрафной, но Леау не смог игровой снаряд обработать. Случилась в итоге потеря. Сфера за пределы поля вылетела.
    • Желтая карточка
      50'
      Тео снесли сейчас на газон соперники. Штрафной удар заработала миланская команда. Пьероцци получает от рефери карточку желтого цвета. 
    • Опасный момент
      49'
      МОМЕНТ! Кандрева нанес удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. Было опасно, но неточно! Кипер сопроводил мяч взглядом. 
    • 47'
      Судя по всему, замен в перерыве в составе коллективов не было. В прежнем сочетании игроков на поле вышли оппоненты. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Свисток
      Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 2:0. Впереди после 45 минут матча у нас "Милан".
    • Угловой
      45'
      Неудачно угловой разыграли хозяева. Но следует атака второй волной. Габбия после навеса с правого края пробивает под перекладину - Фиорилло тащит на угловой!
    • Опасный момент
      44'
      МОМЕНТИЩЕ! Тео хотел забить сейчас! Слева он мяч получил, в ближний угол пробил, но сферу отбил на угловой вратарь гостей! Какой там по счету угловой уже?
    • 43'
      Заканчивается основное время первого тайма у нас. Жиру в атаке получил сейчас мяч и сумел нанести удар по воротам - сфера выше цели пошла.
    • 42'
      Флоренци сейчас получил мяч слева в штрафной, готовился пробить по воротам соперника, но было уже поздно. Да и нога поехала у игрока.
    • Угловой
      40'
      Новый угловой миланцы сейчас подали, но ничего интересного после розыгрыша стандартного положения придумать не удалось хозяевам. 
    • 39'
      Это только разозлит теперь миланскую команду. Думаю, что немало попыток сделает коллектив "красно-черных" на то, чтобы отрыв увеличить.
    • Офсайд
      38'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЕО ЭРНАНДЕС! 3:0!
      Классический разгром уже в первом тайме. Догнал у лицевой линии мяч Леау, сделал пас в центр, и Тео в касание снаряд переправил в ворота! Рефери берет паузы и определяет офсайд после подсказки судей "ВАР".
    • 37'
      Чауна сейчас простреливал с левого края в центр штрафной. В итоге передача игрока точной не получилась. Мяч ушел за пределы поля
    • 35'
      2:0 на табло, а уже все 4-5:0 могли гореть в пользу хозяев, которые ни на секунду не останавливаются и идут вперед. 
    • 34'
      Тео лезет вперед. Пробивает он с 11-ти метров по воротам соперника. Успевают "морские коньки" в падении выстрел заблокировать со стороны миланцев. 
    • Угловой
      33'
      Новая подача от угла поля. Теперь Жиру бьет головой по воротам соперника, но в ногу защитнику попадает, после чего сфера в перчатки киперу прилетает. 
    • Опасный момент
      31'
      ОПАСНО! Какой момент! Снова подача от Флоренци - бьет Томори, и спасает свой коллектив вратарь. Добивание приводит к рикошету и новому угловому. 
    • 30'
      Снова Леау по левому краю ускорился с мячом, выполнил он прострел в центр, но вновь нога защитника помешала мячу дойти до адресата. Вновь угловой.
    • 29'
      Кандрева отдал передачу в центр на Кулибали, но тот не смог должным образом сферу обработать. Мяч он по итогу после неудачной обработки теряет. 
    • 28'
      В МЛС, как известно, едет Оливье играть. Там что француз теперь будет бороздить поля в Северной Америке. Ну, а сегодня свой уход он уже забитым мячом отметил. 
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖИРУ! 2:0!
      Забил в своем последнем матче за "Юве" Алекс Сандро, забивает и Оливье Жиру за "Милан". Прекрасная подача от Флоренци с левого края, и Оливье ногой переправляет сферу в сетку, падая на газон.
    • Угловой
      26'
      Флоренции наносит дальний удар по воротам соперника. Попадает мяч в защитника, после чего вылетает за пределы футбольного поля. Шестой угловой в матче. 
    • 24'
      И снова Леау сейчас с левого края мяч загружал на Пулишича, но защитники не позволили до снаряда Кристиану добраться. Вынос в центр поля последовал. 
    • 23'
      Слишком легко забивает "Милан", но как же глупо ошибся Фиорилло. 34 года уже этому голкиперу. Должен он подобные моменты вывозить на опыте уже. 
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛЕАУ! 1:0!
      Что это было, Фиорилло? Рейндерс выполнил подачу в штрафную гостей. Фиорилло сыграл на выходе, но внезапно выпустил мяч из рук. Леау стоял рядом и просто катнул сферу в сетку!
    • Угловой
      20'
      Еще один угловой "Милан" заработал. Навес от Флоренци, но в центре штрафной только игроки "Салернитаны" оказываются. Они и разряжают обстановку. 
    • 19'
      Леау с правого края сейчас выполнял передачу в штрафную соперника, но вратарь сыграл на выходе, сумев выхватить сферу в свои перчатки.
    • 18'
      У гостей проходит сейчас атака по центру. Кастанос получает мяч в 30-ти метрах от ворот, наносит он удар по рамке соперника, и сфера летит за пределы поля. В аут она улетает.
    • 16'
      У "Милана" всего одна победа в шести последних матчах. Встреча против "Салернитаны" - прекрасный шанс показать яркую игру и порадовать фанатов победой. 
    • Опасный момент
      15'
      Подача с правого края следует на Томори. Тот головой из центра пробивает в дальний угол, и мяч летит несколько выше цели. Но было опасно сейчас!
    • Угловой
      14'
      И снова в атаке Пулишич. С правого края мы видим от Кристиана передачу в центр штрафной. В подкате успевает сыграть один из защитников, который мяч на угловой переводит. 
    • 12'
      Снова на Жиру с правого края пошла подача, но слишком авантюрным был этот пас. Оливье добежать до снаряда в данном случае не удалось. 
    • Угловой
      11'
      Первый в матче угловой заработали гости. Кандрева подавал снаряд с правого края в центр штрафной, и на выходе уверенно сыграл кипер "Милана".
    • 10'
      Пулишич сейчас с правого края простреливал мяч в центр штрафной, но там до снаряда ничто не добрался из футболистов миланской команды. Потеря.
    • 8'
      Активнее пока что начинает миланский коллектив. Несколько уже неплохих проходов "красно-черные" оформили, но соперник пока уверенно держит удар.  
    • 7'
      Рейндерс прошел к воротам соперника, сумев выполнить прострел в центр штрафной, но прямо в руки голкиперу сфера прилетела тут. 
    • 6'
      Флоренци подавал сейчас мяч в центр штрафной, и один из защитников до снаряда сумел добраться, выбив сферу подальше от ворот.
    • Угловой
      5'
      Леау рвался с мячом к воротам соперника. Простреливал он сферу в центр и смог снова угловой у ворот соперника заработать.
    • Угловой
      3'
      Первый угловой "Милан" разыграл. Жиру по воротам соперника пробивал, но в створ ворот соперника направить сферу он не сумел!
    • 2'
      Футболисты "Милана" предстали на поле в красно-черных футболках и белых трусах. Игроки "Салернитаны" вышли на газон в черно-белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!