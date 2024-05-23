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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Ди Марко Давиде
Милан
 
Позже
Салернитана
Прогнозы 48
Милан 97.9% (47)
X 2.1% (1)
Салернитана 0% (0)
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4-2-3-1
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Милан
Салернитана

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 14 (4) 0.38
Пулишич Кристиан 12 0.32
Леау Рафаэл 8 0.22
Окафор Ноа 6 0.16
Лофтус-Чик Рубен 6 0.16
Йович Лука 6 0.16
Эрнандес Тео 5 (1) 0.14
Томори Фикайо 4 0.11
Рейндерс Тиджани 3 0.08
Габбия Маттео 2 0.05
Беннасер Исмаэль 2 (1) 0.05
Флоренци Алессандро 1 0.03
Чуквуэзе Саму 1 0.03
Адли Ясин 1 0.03
Траоре Шака 1 0.03
Шимич Ян-Карло 1 0.03
Калабрия Давиде 0 0
Муса Юнус 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Тиав Малик 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 (1) 0.16
Чауна Лум 4 0.11
Маджоре Джулио 4 0.11
Диа Булайе 4 (1) 0.11
Кастанос Григорис 3 0.08
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кабрал Жоване 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Пирола Лоренцо 1 0.03
Пьероцци Никколо 1 0.03
Мартеджани Агустин 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Дзаноли Алессандро 0 0
Самбья Саломон 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Виньято Эмануэль 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 11 1
Томори Фикайо 7 1
Рейндерс Тиджани 8 0
Калабрия Давиде 4 2
Тиав Малик 5 1
Флоренци Алессандро 5 0
Лофтус-Чик Рубен 5 0
Габбия Маттео 5 0
Леау Рафаэл 5 0
Муса Юнус 5 0
Стефано Пиоли 4 0
Йович Лука 2 1
Крунич Раде 3 0
Адли Ясин 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Беннасер Исмаэль 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Кьяер Симон 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Чуквуэзе Саму 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маджоре Джулио 8 1
Дьомбер Норберт 9 0
Индзаги Филиппо 6 0
Кандрева Антонио 5 0
Башич Тома 5 0
Кулибали Лассана 5 0
Кастанос Григорис 5 0
Брадарич Домагой 5 0
Пьероцци Никколо 5 0
Фасио Федерико 3 1
Самбья Саломон 4 0
Маццокки Паскуале 4 0
Пирола Лоренцо 4 0
Чауна Лум 4 0
Пасалидис Триантафиллос 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Фиорилло Винченцо 1 1
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Бохинен Эмиль 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0
Пеллегрино Марко 1 0
Мартеджани Агустин 1 0

Результаты матчей

Милан
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Салернитана
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
11
Милан
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Салернитана
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

15
27

Упущенные победы

32
10
Милан
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
Салернитана
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
27% (10)
43% (16)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

19
27

Упущенные победы

40
21

Голы по времени матча

Забито

36
12
17 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 4
13 Забивали первыми 6
21 Не забивали 28
5
14%
3
25%
1-15
2
6%
4
33%
16-30
10
28%
1
8%
31-45
6
17%
4
33%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
8
22%
0
0%
76-90

Пропущено

13
40
5 В 1-м тайме 23
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 16
1
8%
8
20%
1-15
2
15%
6
15%
16-30
2
15%
9
23%
31-45
2
15%
5
13%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
12
30%
76-90

Забито

38
19
17 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
3
8%
1
5%
1-15
6
16%
3
16%
16-30
8
21%
2
11%
31-45
8
21%
3
16%
46-60
2
5%
6
32%
61-75
11
29%
4
21%
76-90

Пропущено

32
36
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
3
9%
5
14%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
7
22%
5
14%
31-45
5
16%
5
14%
46-60
8
25%
4
11%
61-75
6
19%
14
39%
76-90

Забито

74
31
34 В 1-м тайме 14
40 Во 2-м тайме 17
25 Забивали первыми 11
3 Не забивали 14
8
11%
4
13%
1-15
8
11%
7
23%
16-30
18
24%
3
10%
31-45
14
19%
7
23%
46-60
7
9%
6
19%
61-75
19
26%
4
13%
76-90

Пропущено

45
76
18 В 1-м тайме 36
27 Во 2-м тайме 40
11 Пропускали первыми 25
24 Не пропускали 34
4
9%
13
17%
1-15
5
11%
9
12%
16-30
9
20%
14
18%
31-45
7
16%
10
13%
46-60
12
27%
4
5%
61-75
8
18%
26
34%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0
Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0
Салернитана
(20 матчей)
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 поражений
Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0
Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1

Результаты матчей

Милан
Салернитана

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
6 раз 32%
0:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%

Точный счет

2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
3:0
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
3
6 раз 32%
1
4 раза 21%
0
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:2
6 раз 16%
2:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 30%
3
11 раз 30%
2
10 раз 27%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 41%
1
15 раз 41%
2
7 раз 19%

Тоталы голов в матче

Милан
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
6
9
9
1.5
4
15
7
11
2.5
2
16
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
9
9
14
5
1.5
3
15
6
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
3
0.5
Больше Меньше
22
15
23
14
1.5
7
30
13
24
2.5
2
35
3.5
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 37 29 6 2 87 - 20 93
2.
Милан
 Заявка 37 22 8 7 73 - 46 74
3.
Болонья
 Заявка 37 18 14 5 54 - 30 68
4.
Ювентус
 Заявка 37 18 14 5 52 - 31 68
5.
Аталанта
 Заявка 36 20 6 10 67 - 39 66
6.
Рома
 Заявка 37 18 9 10 65 - 45 63
7.
Лацио
 Заявка 37 18 6 13 48 - 38 60
8.
Фиорентина
 Заявка 37 16 9 12 58 - 44 57
9.
Торино
 Заявка 37 13 14 10 36 - 33 53
10.
Наполи
 Заявка 37 13 13 11 55 - 48 52
11.
Дженоа
 Заявка 37 11 13 13 43 - 45 46
12.
Монца
 Заявка 37 11 12 14 39 - 49 45
13.
Верона
 Заявка 37 9 10 18 36 - 49 37
14.
Лечче
 Заявка 37 8 13 16 32 - 54 37
15.
Кальяри
 Заявка 38 8 12 18 42 - 68 36
16.
Фрозиноне
 Заявка 37 8 11 18 44 - 68 35
17.
Удинезе
 Заявка 37 5 19 13 37 - 54 34
18.
Эмполи
 Заявка 37 8 9 20 27 - 53 33
19.
Сассуоло
 Заявка 37 7 8 22 42 - 74 29
20.
Салернитана
 Заявка 37 2 10 25 29 - 78 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 14 4 1 44 - 11 46
2.
Болонья
 Заявка 19 12 5 2 33 - 12 41
3.
Рома
 Заявка 19 12 4 3 38 - 19 40
4.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
5.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 19 6 7 6 28 - 32 25
13.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
14.
Монца
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
15.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 5 13 17 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 19 8 7 4 28 - 20 31
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
7.
Лацио
 Заявка 19 8 3 8 26 - 25 27
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Фиорентина
 Заявка 18 6 4 8 21 - 22 22
10.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
11.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
12.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
13.
Дженоа
 Заявка 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Эмполи
 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Фрозиноне
 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
19.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Рома Лукаку Ромелу 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 1 15
Верона Дуда Ондрей 2 12
Фиорентина Раньери Лука 15
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Салернитана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 1 день 19 часов 6 минут.

    Главный судья: Ди Марко Давиде

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 48
    Милан 97.9% (47)
    X 2.1% (1)
    Салернитана 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Салернитана
    13.00
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    9.20
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    8.78
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан - Салернитана

    Исход игры
    Милан
    97.9% (47)
    Ничья
    2.1% (1)
    Салернитана
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.17% (17)
    Меньше
    63.83% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    25.53% (12)
    Нет
    74.47% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    50% (24)
    2:1 Милан
    16.7% (8)
    1:0 Милан
    12.5% (6)
    3:0 Милан
    8.3% (4)
    3:1 Милан
    6.3% (3)
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