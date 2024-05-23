Тур: 38. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Ди Марко Давиде
Позже
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Салернитана
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|14 (4)
|0.38
|Пулишич Кристиан
|12
|0.32
|Леау Рафаэл
|8
|0.22
|Окафор Ноа
|6
|0.16
|Лофтус-Чик Рубен
|6
|0.16
|Йович Лука
|6
|0.16
|Эрнандес Тео
|5 (1)
|0.14
|Томори Фикайо
|4
|0.11
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.08
|Габбия Маттео
|2
|0.05
|Беннасер Исмаэль
|2 (1)
|0.05
|Флоренци Алессандро
|1
|0.03
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.03
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Траоре Шака
|1
|0.03
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.03
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Тиав Малик
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|6 (1)
|0.16
|Чауна Лум
|4
|0.11
|Маджоре Джулио
|4
|0.11
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.11
|Кастанос Григорис
|3
|0.08
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кабрал Жоване
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Пирола Лоренцо
|1
|0.03
|Пьероцци Никколо
|1
|0.03
|Мартеджани Агустин
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Дзаноли Алессандро
|0
|0
|Самбья Саломон
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|11
|1
|Томори Фикайо
|7
|1
|Рейндерс Тиджани
|8
|0
|Калабрия Давиде
|4
|2
|Тиав Малик
|5
|1
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|5
|0
|Габбия Маттео
|5
|0
|Леау Рафаэл
|5
|0
|Муса Юнус
|5
|0
|Стефано Пиоли
|4
|0
|Йович Лука
|2
|1
|Крунич Раде
|3
|0
|Адли Ясин
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Беннасер Исмаэль
|2
|0
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Чуквуэзе Саму
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маджоре Джулио
|8
|1
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Индзаги Филиппо
|6
|0
|Кандрева Антонио
|5
|0
|Башич Тома
|5
|0
|Кулибали Лассана
|5
|0
|Кастанос Григорис
|5
|0
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Пьероцци Никколо
|5
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Самбья Саломон
|4
|0
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Пирола Лоренцо
|4
|0
|Чауна Лум
|4
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Фиорилло Винченцо
|1
|1
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пеллегрино Марко
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Милан
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Салернитана
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
11
Милан
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Салернитана
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
15
27
Упущенные победы
32
10
Милан
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
Салернитана
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
27% (10)
43% (16)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
19
27
Упущенные победы
40
21
Голы по времени матча
Забито
36
12
17 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 4
13 Забивали первыми 6
21 Не забивали 28
5
14%
3
25%
1-15
2
6%
4
33%
16-30
10
28%
1
8%
31-45
6
17%
4
33%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
8
22%
0
0%
76-90
Пропущено
13
40
5 В 1-м тайме 23
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 16
1
8%
8
20%
1-15
2
15%
6
15%
16-30
2
15%
9
23%
31-45
2
15%
5
13%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
12
30%
76-90
Забито
38
19
17 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
3
8%
1
5%
1-15
6
16%
3
16%
16-30
8
21%
2
11%
31-45
8
21%
3
16%
46-60
2
5%
6
32%
61-75
11
29%
4
21%
76-90
Пропущено
32
36
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
3
9%
5
14%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
7
22%
5
14%
31-45
5
16%
5
14%
46-60
8
25%
4
11%
61-75
6
19%
14
39%
76-90
Забито
74
31
34 В 1-м тайме 14
40 Во 2-м тайме 17
25 Забивали первыми 11
3 Не забивали 14
8
11%
4
13%
1-15
8
11%
7
23%
16-30
18
24%
3
10%
31-45
14
19%
7
23%
46-60
7
9%
6
19%
61-75
19
26%
4
13%
76-90
Пропущено
45
76
18 В 1-м тайме 36
27 Во 2-м тайме 40
11 Пропускали первыми 25
24 Не пропускали 34
4
9%
13
17%
1-15
5
11%
9
12%
16-30
9
20%
14
18%
31-45
7
16%
10
13%
46-60
12
27%
4
5%
61-75
8
18%
26
34%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0
Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0
Салернитана
(20 матчей)
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 поражений
Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0
Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1
Результаты матчей
Милан
Салернитана
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
6 раз 32%
0:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
Точный счет
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
3:0
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
3
6 раз 32%
1
4 раза 21%
0
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:2
6 раз 16%
2:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 30%
3
11 раз 30%
2
10 раз 27%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 41%
1
15 раз 41%
2
7 раз 19%
Тоталы голов в матче
Милан
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
136
99
415
711
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
99
145
315
613
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
343
Больше Меньше
2215
2314
730
1324
235
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|6
|2
|87 - 20
|93
|2.
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|73 - 46
|74
|3.
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|54 - 30
|68
|4.
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|52 - 31
|68
|5.
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|67 - 39
|66
|6.
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|65 - 45
|63
|7.
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|48 - 38
|60
|8.
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|58 - 44
|57
|9.
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|36 - 33
|53
|10.
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|43 - 45
|46
|12.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|39 - 49
|45
|13.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 49
|37
|14.
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|32 - 54
|37
|15.
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|42 - 68
|36
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|44 - 68
|35
|17.
|Заявка
|37
|5
|19
|13
|37 - 54
|34
|18.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|27 - 53
|33
|19.
|Заявка
|37
|7
|8
|22
|42 - 74
|29
|20.
|Заявка
|37
|2
|10
|25
|29 - 78
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|44 - 11
|46
|2.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|3.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 19
|40
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|5.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|18 - 9
|33
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 32
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 34
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|22 - 30
|14
|20.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|17 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|38 - 32
|35
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|7.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 25
|27
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 22
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|12.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|13.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|15.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|16 - 37
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|14 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|1 15
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|15
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан - Салернитана
Исход игры
Милан
97.9% (47)
Ничья
2.1% (1)
Салернитана
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.17% (17)
Меньше
63.83% (30)
Обе команды забьют
Да
25.53% (12)
Нет
74.47% (35)
Популярный счёт
2:0 Милан
50% (24)
2:1 Милан
16.7% (8)
1:0 Милан
12.5% (6)
3:0 Милан
8.3% (4)
3:1 Милан
6.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!