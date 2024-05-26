Тур: 38. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Соцца Симоне
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
61
Тамез
Адриен
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
54 Диао СиренНападающий
-
Главный тренер: Tullio Gritti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кабич Урош
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Торино
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.86
1.47
Среднее время на гол
48
61
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.33
1.71
Среднее время на гол
67
52
Всего голов
46
46
Голов в среднем за матч
1.59
1.59
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Копмейнерс Тëн
|12 (2)
|0.33
|Скамакка Джанлука
|11
|0.31
|Де Кетеларе Шарль
|10 (1)
|0.28
|Лукман Адемола
|9
|0.25
|Эдерсон Хонорато
|6
|0.17
|Пашалич Марио
|5 (1)
|0.14
|Миранчук Алексей
|3
|0.08
|Муриэль Луис
|2
|0.06
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.06
|Туре Эль Билал
|2
|0.06
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Колашинац Сеад
|1
|0.03
|Баккер Митчел
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
|Хин Исак
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|13
|0.35
|Санабрия Антонио
|5 (2)
|0.14
|Влашич Никола
|3
|0.08
|Илич Иван
|3
|0.08
|Радоньич Неманья
|3
|0.08
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.08
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Родригес Рикардо
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Шуурс Перр
|1
|0.03
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|Савва Заннетос
|1
|0.03
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Тамез Адриен
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|10
|0
|Эдерсон Хонорато
|8
|0
|Толой Рафаэл
|5
|1
|Джимсити Берат
|5
|0
|Дзаппакоста Давиде
|5
|0
|Хатебур Ханс
|5
|0
|Копмейнерс Тëн
|5
|0
|Хольм Эмиль
|5
|0
|Колашинац Сеад
|4
|0
|Лукман Адемола
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|4
|0
|Пашалич Марио
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Хин Исак
|2
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|11
|0
|Юрич Иван II
|5
|3
|Риччи Самуэле
|8
|1
|Тамез Адриен
|6
|1
|Буонджорно Алессандро
|7
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Родригес Рикардо
|4
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Джиджи Коффи
|3
|0
|Влашич Никола
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Пеллегри Пьетро
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Сапата Дуван
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Сазонов Саба
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Торино
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
79% (15)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
7
Аталанта
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Торино
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
24
18
Аталанта
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (17)
28% (10)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)
Торино
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
11% (4)
73% (27)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
49% (18)
38% (14)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
29
25
Голы по времени матча
Забито
37
17
18 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 5
20 Не забивали 26
4
11%
3
18%
1-15
6
16%
1
6%
16-30
8
22%
5
29%
29%
31-45
7
19%
4
24%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
8
22%
3
18%
76-90
Пропущено
13
26
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
1
8%
2
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
4
31%
6
23%
46-60
2
15%
8
31%
61-75
3
23%
6
23%
76-90
Забито
31
18
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
20 Не забивали 27
5
16%
1
6%
1-15
4
13%
3
17%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
7
23%
4
22%
46-60
4
13%
3
17%
61-75
6
19%
5
28%
76-90
Пропущено
25
9
13 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 6
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
1
11%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
3
12%
4
44%
46-60
3
12%
2
22%
61-75
6
24%
2
22%
76-90
Забито
68
35
32 В 1-м тайме 15
36 Во 2-м тайме 20
25 Забивали первыми 13
4 Не забивали 16
9
13%
4
11%
1-15
10
15%
4
11%
16-30
13
19%
7
20%
31-45
14
21%
8
23%
46-60
8
12%
4
11%
61-75
14
21%
8
23%
76-90
Пропущено
38
35
17 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 19
4
11%
2
6%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
9
24%
4
11%
31-45
7
18%
10
29%
46-60
5
13%
10
29%
61-75
9
24%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1
Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2
Торино
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0
Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0
Результаты матчей
Аталанта
Торино
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
7 раз 37%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
9 раз 24%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 36%
1
10 раз 28%
3
6 раз 17%
0
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
16 раз 43%
1
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
109
125
514
611
316
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
117
109
612
316
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
324
Больше Меньше
2116
2214
1126
927
433
333
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|6
|2
|87 - 20
|93
|2.
|Заявка
|38
|22
|9
|7
|76 - 49
|75
|3.
|Заявка
|38
|19
|14
|5
|54 - 31
|71
|4.
|Заявка
|38
|18
|14
|6
|54 - 32
|68
|5.
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|67 - 39
|66
|6.
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|65 - 45
|63
|7.
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|48 - 38
|60
|8.
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|58 - 44
|57
|9.
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|36 - 33
|53
|10.
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|11.
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|45 - 45
|49
|12.
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|39 - 51
|45
|13.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 49
|37
|14.
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|32 - 54
|37
|15.
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|42 - 68
|36
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|44 - 68
|35
|17.
|Заявка
|37
|5
|19
|13
|37 - 54
|34
|18.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|27 - 53
|33
|19.
|Заявка
|37
|7
|8
|22
|42 - 74
|29
|20.
|Заявка
|38
|2
|11
|25
|32 - 81
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|44 - 11
|46
|2.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|3.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 17
|40
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 19
|40
|5.
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|26 - 11
|40
|6.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|18 - 9
|33
|10.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 22
|30
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 32
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 34
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|22 - 30
|14
|20.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|17 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|38 - 32
|35
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 25
|27
|7.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 20
|27
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 22
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 25
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|12.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|13.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|15.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|16 - 37
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|20.
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|15 - 43
|9
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|15 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (4)
|Рома
|Паредес Леандро
|1 15
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|15
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта - Торино
Исход игры
Аталанта
80.6% (100)
Ничья
12.9% (16)
Торино
6.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
67.26% (76)
Меньше
32.74% (37)
Обе команды забьют
Да
75.22% (85)
Нет
24.78% (28)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
43.5% (54)
2:0 Аталанта
14.5% (18)
1:1 Ничья
8.1% (10)
3:1 Аталанта
7.3% (9)
1:0 Аталанта
6.5% (8)
1:2 Торино
4% (5)
2:2 Ничья
3.2% (4)
3:2 Аталанта
1.6% (2)
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