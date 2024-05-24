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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Аталанта
 
Позже
Торино
Прогнозы 52
Аталанта 80.8% (42)
X 11.5% (6)
Торино 7.7% (4)
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Аталанта
Торино

История личных встреч

Аталанта
Торино

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
4:4
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:4
СA
0:7
СA
2:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:5
СB
1:2
СB
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.86
1.47

Среднее время на гол

48
61

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.33
1.71

Среднее время на гол

67
52

Всего голов

46
46

Голов в среднем за матч

1.59
1.59

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 12 (2) 0.33
Скамакка Джанлука 11 0.31
Де Кетеларе Шарль 10 (1) 0.28
Лукман Адемола 9 0.25
Эдерсон Хонорато 6 0.17
Пашалич Марио 5 (1) 0.14
Миранчук Алексей 3 0.08
Муриэль Луис 2 0.06
Дзаппакоста Давиде 2 0.06
Туре Эль Билал 2 0.06
Хольм Эмиль 1 0.03
Колашинац Сеад 1 0.03
Баккер Митчел 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Хин Исак 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 13 0.35
Санабрия Антонио 5 (2) 0.14
Влашич Никола 3 0.08
Илич Иван 3 0.08
Радоньич Неманья 3 0.08
Буонджорно Алессандро 3 0.08
Белланова Рауль 1 0.03
Родригес Рикардо 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Шуурс Перр 1 0.03
Пеллегри Пьетро 1 0.03
Савва Заннетос 1 0.03
Лазаро Валентино 0 0
Войвода Мергим 0 0
Тамез Адриен 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 10 0
Эдерсон Хонорато 8 0
Толой Рафаэл 5 1
Джимсити Берат 5 0
Дзаппакоста Давиде 5 0
Хатебур Ханс 5 0
Копмейнерс Тëн 5 0
Хольм Эмиль 5 0
Колашинац Сеад 4 0
Лукман Адемола 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Пашалич Марио 3 0
Руджери Маттео 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Туре Эль Билал 2 0
Хин Исак 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 11 0
Юрич Иван II 5 3
Риччи Самуэле 8 1
Тамез Адриен 6 1
Буонджорно Алессандро 7 0
Белланова Рауль 5 0
Родригес Рикардо 4 0
Лазаро Валентино 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Влашич Никола 3 0
Войвода Мергим 3 0
Пеллегри Пьетро 3 0
Илич Иван 3 0
Сапата Дуван 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Сазонов Саба 2 0
Ловато Маттео 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Аталанта
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Торино
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
79% (15)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
7
Аталанта
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Торино
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

24
18
Аталанта
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (17)
28% (10)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)
Торино
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
11% (4)
73% (27)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
49% (18)
38% (14)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

29
25

Голы по времени матча

Забито

37
17
18 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 5
20 Не забивали 26
4
11%
3
18%
1-15
6
16%
1
6%
16-30
8
22%
5
29%
29%
31-45
7
19%
4
24%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
8
22%
3
18%
76-90

Пропущено

13
26
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
1
8%
2
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
4
31%
6
23%
46-60
2
15%
8
31%
61-75
3
23%
6
23%
76-90

Забито

31
18
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
20 Не забивали 27
5
16%
1
6%
1-15
4
13%
3
17%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
7
23%
4
22%
46-60
4
13%
3
17%
61-75
6
19%
5
28%
76-90

Пропущено

25
9
13 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 6
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
1
11%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
3
12%
4
44%
46-60
3
12%
2
22%
61-75
6
24%
2
22%
76-90

Забито

68
35
32 В 1-м тайме 15
36 Во 2-м тайме 20
25 Забивали первыми 13
4 Не забивали 16
9
13%
4
11%
1-15
10
15%
4
11%
16-30
13
19%
7
20%
31-45
14
21%
8
23%
46-60
8
12%
4
11%
61-75
14
21%
8
23%
76-90

Пропущено

38
35
17 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 19
4
11%
2
6%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
9
24%
4
11%
31-45
7
18%
10
29%
46-60
5
13%
10
29%
61-75
9
24%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1
Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2
Торино
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0
Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0

Результаты матчей

Аталанта
Торино

Точный счет

2:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
7 раз 37%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
9 раз 24%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 36%
1
10 раз 28%
3
6 раз 17%
0
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
16 раз 43%
1
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
10
9
12
5
1.5
5
14
6
11
2.5
3
16
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
11
7
10
9
1.5
6
12
3
16
2.5
1
17
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
4
0.5
Больше Меньше
21
16
22
14
1.5
11
26
9
27
2.5
4
33
3
33
3.5
1
35
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 37 29 6 2 87 - 20 93
2.
Милан
 Заявка 37 22 8 7 73 - 46 74
3.
Болонья
 Заявка 37 18 14 5 54 - 30 68
4.
Ювентус
 Заявка 37 18 14 5 52 - 31 68
5.
Аталанта
 Заявка 36 20 6 10 67 - 39 66
6.
Рома
 Заявка 37 18 9 10 65 - 45 63
7.
Лацио
 Заявка 37 18 6 13 48 - 38 60
8.
Фиорентина
 Заявка 37 16 9 12 58 - 44 57
9.
Торино
 Заявка 37 13 14 10 36 - 33 53
10.
Наполи
 Заявка 37 13 13 11 55 - 48 52
11.
Дженоа
 Заявка 37 11 13 13 43 - 45 46
12.
Монца
 Заявка 37 11 12 14 39 - 49 45
13.
Верона
 Заявка 37 9 10 18 36 - 49 37
14.
Лечче
 Заявка 37 8 13 16 32 - 54 37
15.
Кальяри
 Заявка 38 8 12 18 42 - 68 36
16.
Фрозиноне
 Заявка 37 8 11 18 44 - 68 35
17.
Удинезе
 Заявка 37 5 19 13 37 - 54 34
18.
Эмполи
 Заявка 37 8 9 20 27 - 53 33
19.
Сассуоло
 Заявка 37 7 8 22 42 - 74 29
20.
Салернитана
 Заявка 37 2 10 25 29 - 78 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 14 4 1 44 - 11 46
2.
Болонья
 Заявка 19 12 5 2 33 - 12 41
3.
Рома
 Заявка 19 12 4 3 38 - 19 40
4.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
5.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 19 6 7 6 28 - 32 25
13.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
14.
Монца
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
15.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 5 13 17 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 19 8 7 4 28 - 20 31
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
7.
Лацио
 Заявка 19 8 3 8 26 - 25 27
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Фиорентина
 Заявка 18 6 4 8 21 - 22 22
10.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
11.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
12.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
13.
Дженоа
 Заявка 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Эмполи
 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Фрозиноне
 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
19.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Рома Лукаку Ромелу 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 1 15
Верона Дуда Ондрей 2 12
Фиорентина Раньери Лука 15
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 мая 2024, осталось 2 дня 7 часов 2 минуты.

    Главный судья: Соцца Симоне

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  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 52
    Аталанта 80.8% (42)
    X 11.5% (6)
    Торино 7.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Торино
    3.50
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    3.60
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    3.55
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    Прогнозы на матч Аталанта - Торино

    Исход игры
    Аталанта
    80.8% (42)
    Ничья
    11.5% (6)
    Торино
    7.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (33)
    Меньше
    31.25% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    77.08% (37)
    Нет
    22.92% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    46.2% (24)
    2:0 Аталанта
    17.3% (9)
    1:1 Ничья
    7.7% (4)
    3:1 Аталанта
    5.8% (3)
    1:2 Торино
    5.8% (3)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    1:0 Аталанта
    3.8% (2)
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