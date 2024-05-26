Тур: 38. Стадион: Бенито Стирпе. Главный судья: Довери Даниэле
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Лирола
Поль
19
Цортеа
Надир
18
Соуле
Матиас
21
Арруи
Абду
40
Окойе
Мадука
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
22
Бреннер
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
-
21 Арруи АбдуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 БреннерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фрозиноне
Удинезе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|11 (5)
|0.29
|Хеддира Валид
|7 (1)
|0.18
|Маццителли Лука
|5
|0.13
|Брешианини Марко
|4
|0.11
|Арруи Абду
|3 (1)
|0.08
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.08
|Рейньер Жезус
|2
|0.05
|Монтеризи Иларио
|2
|0.05
|Лирола Поль
|2
|0.05
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Романьоли Симоне
|1
|0.03
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.03
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Чуни Марвин
|1
|0.03
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Околи Меме
|0
|0
|Валери Эмануэле
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|8
|0.21
|Самарджич Лазар
|6 (1)
|0.16
|Товен Флорьян
|5 (1)
|0.13
|Перейра Роберто
|5 (1)
|0.13
|Пайеро Мартин
|2
|0.05
|Уолас Соуза
|2
|0.05
|Саррага Ойер
|2
|0.05
|Ловрич Санди
|1
|0.03
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.03
|Саксесс Исаак
|1
|0.03
|Камара Хассан
|1
|0.03
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.03
|Земура Джордан
|1
|0.03
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Кристенсен Томас
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|10
|0
|Околи Меме
|9
|0
|Маццителли Лука
|5
|1
|Романьоли Симоне
|6
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Соуле Матиас
|4
|0
|Джелли Франческо
|3
|0
|Рейньер Жезус
|3
|0
|Цортеа Надир
|3
|0
|Валери Эмануэле
|3
|0
|Арруи Абду
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
|Геджемис Фарес
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|9
|0
|Перес Неуэн
|7
|1
|Пайеро Мартин
|7
|1
|Уолас Соуза
|7
|0
|Эбоселе Фести
|5
|1
|Перейра Роберто
|6
|0
|Лукка Лоренцо
|6
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Камара Хассан
|5
|0
|Бийол Яка
|5
|0
|Кристенсен Томас
|3
|1
|Товен Флорьян
|4
|0
|Джанетти Лаутаро
|4
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|4
|0
|Самарджич Лазар
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Масина Адам
|2
|0
|Окойе Мадука
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Дэвис Кинан
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Удинезе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
12
9
Фрозиноне
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Удинезе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
32
16
Упущенные победы
6
15
Фрозиноне
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
24% (9)
27% (10)
Удинезе
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
39
16
Упущенные победы
18
24
Голы по времени матча
Забито
30
16
11 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 25
4
13%
1
6%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
4
13%
3
19%
31-45
4
13%
5
31%
46-60
9
30%
3
19%
61-75
6
20%
3
19%
76-90
Пропущено
29
23
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
7%
0
0%
1-15
7
24%
3
13%
16-30
5
17%
9
39%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
3
10%
2
9%
61-75
9
31%
8
35%
76-90
Забито
16
20
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 23
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
4
25%
5
25%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
1
6%
2
10%
76-90
Пропущено
37
30
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
5
14%
5
17%
1-15
7
19%
1
3%
16-30
5
14%
6
20%
31-45
5
14%
3
10%
46-60
5
14%
3
10%
61-75
10
27%
12
40%
76-90
Забито
46
36
19 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 16
11 Не забивали 11
7
15%
2
6%
1-15
5
11%
6
17%
16-30
7
15%
8
22%
31-45
8
17%
10
28%
46-60
12
26%
5
14%
61-75
7
15%
5
14%
76-90
Пропущено
66
53
31 В 1-м тайме 24
35 Во 2-м тайме 29
20 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 28
7
11%
5
9%
1-15
14
21%
4
8%
16-30
10
15%
15
28%
31-45
8
12%
4
8%
46-60
8
12%
5
9%
61-75
19
29%
20
38%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0
Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3
Удинезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1
Удинезе - Рома 1:2 Верона - Удинезе 1:0 Удинезе - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2
Результаты матчей
Фрозиноне
Удинезе
Точный счет
2:1
4 раза 22%
2:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 32%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
Точный счет
2:1
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:0
5 раз 14%
3:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
11 раз 30%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 35%
0
11 раз 30%
2
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
18 раз 49%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
145
108
514
315
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
126
316
315
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
2611
1324
829
433
235
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|38
|29
|7
|2
|88 - 21
|94
|2.
|Заявка
|38
|22
|9
|7
|76 - 49
|75
|3.
|Заявка
|38
|19
|14
|5
|54 - 31
|71
|4.
|Заявка
|37
|21
|6
|10
|70 - 39
|69
|5.
|Заявка
|38
|18
|14
|6
|54 - 32
|68
|6.
|0:1 Заявка
|38
|18
|9
|11
|65 - 46
|63
|7.
|0:0 Заявка
|38
|18
|7
|13
|48 - 38
|61
|8.
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|58 - 44
|57
|9.
|Заявка
|38
|13
|14
|11
|55 - 48
|53
|10.
|Заявка
|38
|13
|14
|11
|36 - 36
|53
|11.
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|45 - 45
|49
|12.
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|39 - 51
|45
|13.
|1:1 Заявка
|38
|9
|11
|18
|37 - 50
|38
|14.
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|32 - 54
|38
|15.
|1:0 Заявка
|38
|9
|9
|20
|28 - 53
|36
|16.
|0:0 Заявка
|38
|8
|12
|18
|44 - 68
|36
|17.
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|42 - 68
|36
|18.
|0:0 Заявка
|38
|5
|20
|13
|37 - 54
|35
|19.
|0:0 Заявка
|38
|7
|9
|22
|42 - 74
|30
|20.
|Заявка
|38
|2
|11
|25
|32 - 81
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|19
|14
|4
|1
|44 - 11
|46
|2.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|40 - 13
|41
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 17
|40
|5.
|0:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 19
|40
|6.
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|26 - 11
|40
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|22 - 13
|34
|9.
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|18 - 9
|33
|10.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 22
|30
|11.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|28 - 31
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|24 - 27
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 32
|25
|14.
|1:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|17.
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|14 - 22
|20
|18.
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 34
|20
|19.
|0:0 Заявка
|19
|1
|11
|7
|22 - 30
|14
|20.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|17 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|19
|15
|3
|1
|44 - 10
|48
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|38 - 32
|35
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 25
|27
|7.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 20
|27
|8.
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 27
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 22
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 25
|21
|11.
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|15 - 24
|21
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 27
|20
|13.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|1:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|15.
|1:1 Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 25
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|15 - 27
|14
|17.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
|18.
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 40
|10
|19.
|0:0 Заявка
|19
|1
|7
|11
|16 - 37
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|15 - 43
|9
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|Рома
|Паредес Леандро
|1 15
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|15
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрозиноне 0:0 Удинезе
Исход игры
Фрозиноне
20.3% (24)
Ничья
58.5% (69)
Удинезе
21.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
28.95% (33)
Меньше
71.05% (81)
Обе команды забьют
Да
85.09% (97)
Нет
14.91% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
54.2% (64)
1:2 Удинезе
15.3% (18)
1:0 Фрозиноне
9.3% (11)
2:1 Фрозиноне
8.5% (10)
0:1 Удинезе
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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