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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 24'
Удинезе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 118
Фрозиноне 20.3% (24)
X 58.5% (69)
Удинезе 21.2% (25)
Все прогнозы
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Черофолини
Микеле
20
Лирола
Поль
6
Романьоли
Симоне
5
Околи
Меме
19
Цортеа
Надир
32
Валери
Эмануэле
4
Брешианини
Марко
45
Барренечеа
Энцо
18
Соуле
Матиас
21
Арруи
Абду
70
Хеддира
Валид
40
Окойе
Мадука
31
Кристенсен
Томас
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
19
Эхизибуэ
Кингсли
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
12
Камара
Хассан
17
Лукка
Лоренцо
22
Бреннер
Фрозиноне
3-4-2-1
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Фрозиноне
Удинезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
1:3
СA
1:1
К
3:2
СA
2:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 11 (5) 0.29
Хеддира Валид 7 (1) 0.18
Маццителли Лука 5 0.13
Брешианини Марко 4 0.11
Арруи Абду 3 (1) 0.08
Жорже Кайо 3 (1) 0.08
Рейньер Жезус 2 0.05
Монтеризи Иларио 2 0.05
Лирола Поль 2 0.05
Цортеа Надир 1 0.03
Романьоли Симоне 1 0.03
Ибрагимович Арийон 1 0.03
Баэс Хайме 1 0.03
Чуни Марвин 1 0.03
Марчицца Риккардо 0 0
Околи Меме 0 0
Валери Эмануэле 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 8 0.21
Самарджич Лазар 6 (1) 0.16
Товен Флорьян 5 (1) 0.13
Перейра Роберто 5 (1) 0.13
Пайеро Мартин 2 0.05
Уолас Соуза 2 0.05
Саррага Ойер 2 0.05
Ловрич Санди 1 0.03
Кабаселе Кристиан 1 0.03
Саксесс Исаак 1 0.03
Камара Хассан 1 0.03
Джанетти Лаутаро 1 0.03
Земура Джордан 1 0.03
Феррейра Жоау 0 0
Кристенсен Томас 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 10 0
Околи Меме 9 0
Маццителли Лука 5 1
Романьоли Симоне 6 0
Ойоно Энтони 4 0
Соуле Матиас 4 0
Джелли Франческо 3 0
Рейньер Жезус 3 0
Цортеа Надир 3 0
Валери Эмануэле 3 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Брешианини Марко 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Геджемис Фарес 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 9 0
Перес Неуэн 7 1
Пайеро Мартин 7 1
Уолас Соуза 7 0
Эбоселе Фести 5 1
Перейра Роберто 6 0
Лукка Лоренцо 6 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Камара Хассан 5 0
Бийол Яка 5 0
Кристенсен Томас 3 1
Товен Флорьян 4 0
Джанетти Лаутаро 4 0
Саксесс Исаак 4 0
Эхизибуэ Кингсли 4 0
Самарджич Лазар 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Окойе Мадука 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Дэвис Кинан 1 0
Земура Джордан 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Удинезе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

12
9
Фрозиноне
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Удинезе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

32
16

Упущенные победы

6
15
Фрозиноне
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
24% (9)
27% (10)
Удинезе
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

39
16

Упущенные победы

18
24

Голы по времени матча

Забито

30
16
11 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 25
4
13%
1
6%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
4
13%
3
19%
31-45
4
13%
5
31%
46-60
9
30%
3
19%
61-75
6
20%
3
19%
76-90

Пропущено

29
23
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
7%
0
0%
1-15
7
24%
3
13%
16-30
5
17%
9
39%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
3
10%
2
9%
61-75
9
31%
8
35%
76-90

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 23
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
4
25%
5
25%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
1
6%
2
10%
76-90

Пропущено

37
30
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
5
14%
5
17%
1-15
7
19%
1
3%
16-30
5
14%
6
20%
31-45
5
14%
3
10%
46-60
5
14%
3
10%
61-75
10
27%
12
40%
76-90

Забито

46
36
19 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 16
11 Не забивали 11
7
15%
2
6%
1-15
5
11%
6
17%
16-30
7
15%
8
22%
31-45
8
17%
10
28%
46-60
12
26%
5
14%
61-75
7
15%
5
14%
76-90

Пропущено

66
53
31 В 1-м тайме 24
35 Во 2-м тайме 29
20 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 28
7
11%
5
9%
1-15
14
21%
4
8%
16-30
10
15%
15
28%
31-45
8
12%
4
8%
46-60
8
12%
5
9%
61-75
19
29%
20
38%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0
Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3
Удинезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1
Удинезе - Рома 1:2 Верона - Удинезе 1:0 Удинезе - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2

Результаты матчей

Фрозиноне
Удинезе

Точный счет

2:1
4 раза 22%
2:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 32%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%

Точный счет

2:1
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:0
5 раз 14%
3:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
11 раз 30%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 35%
0
11 раз 30%
2
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
18 раз 49%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
5
10
8
1.5
5
14
3
15
2.5
2
17
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
12
6
3
16
1.5
3
15
1
18
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
26
11
13
24
1.5
8
29
4
33
2.5
2
35
1
36
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 38 29 7 2 88 - 21 94
2.
Милан
 Заявка 38 22 9 7 76 - 49 75
3.
Ювентус
 Заявка 38 19 14 5 54 - 31 71
4.
Аталанта
 Заявка 37 21 6 10 70 - 39 69
5.
Болонья
 Заявка 38 18 14 6 54 - 32 68
6.
Рома
 0:1 Заявка 38 18 9 11 65 - 46 63
7.
Лацио
 0:0 Заявка 38 18 7 13 48 - 38 61
8.
Фиорентина
 Заявка 37 16 9 12 58 - 44 57
9.
Наполи
 Заявка 38 13 14 11 55 - 48 53
10.
Торино
 Заявка 38 13 14 11 36 - 36 53
11.
Дженоа
 Заявка 38 12 13 13 45 - 45 49
12.
Монца
 Заявка 38 11 12 15 39 - 51 45
13.
Верона
 1:1 Заявка 38 9 11 18 37 - 50 38
14.
Лечче
 Заявка 38 8 14 16 32 - 54 38
15.
Эмполи
 1:0 Заявка 38 9 9 20 28 - 53 36
16.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 38 8 12 18 44 - 68 36
17.
Кальяри
 Заявка 38 8 12 18 42 - 68 36
18.
Удинезе
 0:0 Заявка 38 5 20 13 37 - 54 35
19.
Сассуоло
 0:0 Заявка 38 7 9 22 42 - 74 30
20.
Салернитана
 Заявка 38 2 11 25 32 - 81 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 19 14 4 1 44 - 11 46
2.
Аталанта
 Заявка 18 13 2 3 40 - 13 41
3.
Болонья
 Заявка 19 12 5 2 33 - 12 41
4.
Милан
 Заявка 19 12 4 3 38 - 17 40
5.
Рома
 0:1 Заявка 19 12 4 3 38 - 19 40
6.
Ювентус
 Заявка 19 11 7 1 26 - 11 40
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 0:0 Заявка 19 10 4 5 22 - 13 34
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 19 8 6 5 27 - 22 30
11.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 19 7 5 7 28 - 31 26
12.
Наполи
 Заявка 19 6 7 6 24 - 27 25
13.
Кальяри
 Заявка 19 6 7 6 28 - 32 25
14.
Верона
 1:1 Заявка 19 6 6 7 22 - 25 24
15.
Монца
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
16.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
17.
Эмполи
 1:0 Заявка 19 5 5 9 14 - 22 20
18.
Сассуоло
 0:0 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
19.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 5 13 17 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 19 15 3 1 44 - 10 48
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 19 8 7 4 28 - 20 31
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Лацио
 0:0 Заявка 19 8 3 8 26 - 25 27
7.
Болонья
 Заявка 19 6 9 4 21 - 20 27
8.
Рома
 0:1 Заявка 19 6 5 8 27 - 27 23
9.
Фиорентина
 Заявка 18 6 4 8 21 - 22 22
10.
Монца
 Заявка 19 5 6 8 16 - 25 21
11.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 4 9 6 15 - 24 21
12.
Торино
 Заявка 19 5 5 9 18 - 27 20
13.
Дженоа
 Заявка 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Эмполи
 1:0 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Верона
 1:1 Заявка 19 3 5 11 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 19 2 8 9 15 - 27 14
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Сассуоло
 0:0 Заявка 19 2 4 13 19 - 40 10
19.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 6 12 15 - 43 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 15 (8)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 1 15
Верона Дуда Ондрей 2 12
Фиорентина Раньери Лука 15
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 23'
    Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 22'
    Камара Хассан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 22'
    Бийол Яка из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 22'
    Фрозиноне пытается что-то создать.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Фрозиноне
  • 20'
    Удинезе пытается что-то создать.
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    Прогнозы 118
    Фрозиноне 20.3% (24)
    X 58.5% (69)
    Удинезе 21.2% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрозиноне
    Ничья
    Удинезе
    3.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 0:0 Удинезе

    Исход игры
    Фрозиноне
    20.3% (24)
    Ничья
    58.5% (69)
    Удинезе
    21.2% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.95% (33)
    Меньше
    71.05% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    85.09% (97)
    Нет
    14.91% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    54.2% (64)
    1:2 Удинезе
    15.3% (18)
    1:0 Фрозиноне
    9.3% (11)
    2:1 Фрозиноне
    8.5% (10)
    0:1 Удинезе
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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