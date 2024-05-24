Тур: 38. Стадион: Бенито Стирпе. Главный судья: Довери Даниэле
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фрозиноне
Удинезе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|11 (5)
|0.3
|Хеддира Валид
|7 (1)
|0.19
|Маццителли Лука
|5
|0.14
|Брешианини Марко
|4
|0.11
|Арруи Абду
|3 (1)
|0.08
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.08
|Рейньер Жезус
|2
|0.05
|Монтеризи Иларио
|2
|0.05
|Лирола Поль
|2
|0.05
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Романьоли Симоне
|1
|0.03
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.03
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Чуни Марвин
|1
|0.03
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Околи Меме
|0
|0
|Валери Эмануэле
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|8
|0.22
|Самарджич Лазар
|6 (1)
|0.16
|Товен Флорьян
|5 (1)
|0.14
|Перейра Роберто
|5 (1)
|0.14
|Пайеро Мартин
|2
|0.05
|Уолас Соуза
|2
|0.05
|Саррага Ойер
|2
|0.05
|Ловрич Санди
|1
|0.03
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.03
|Саксесс Исаак
|1
|0.03
|Камара Хассан
|1
|0.03
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.03
|Земура Джордан
|1
|0.03
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Кристенсен Томас
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|10
|0
|Околи Меме
|9
|0
|Маццителли Лука
|5
|1
|Романьоли Симоне
|6
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Соуле Матиас
|4
|0
|Джелли Франческо
|3
|0
|Рейньер Жезус
|3
|0
|Цортеа Надир
|3
|0
|Валери Эмануэле
|3
|0
|Арруи Абду
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
|Геджемис Фарес
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|9
|0
|Перес Неуэн
|7
|1
|Пайеро Мартин
|7
|1
|Уолас Соуза
|7
|0
|Эбоселе Фести
|5
|1
|Перейра Роберто
|6
|0
|Лукка Лоренцо
|6
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Камара Хассан
|5
|0
|Бийол Яка
|5
|0
|Кристенсен Томас
|3
|1
|Товен Флорьян
|4
|0
|Джанетти Лаутаро
|4
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|4
|0
|Самарджич Лазар
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Масина Адам
|2
|0
|Окойе Мадука
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Дэвис Кинан
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Удинезе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
12
9
Фрозиноне
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Удинезе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
32
16
Упущенные победы
6
15
Фрозиноне
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
24% (9)
27% (10)
Удинезе
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
39
16
Упущенные победы
18
24
Голы по времени матча
Забито
30
16
11 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 25
4
13%
1
6%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
4
13%
3
19%
31-45
4
13%
5
31%
46-60
9
30%
3
19%
61-75
6
20%
3
19%
76-90
Пропущено
29
23
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
7%
0
0%
1-15
7
24%
3
13%
16-30
5
17%
9
39%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
3
10%
2
9%
61-75
9
31%
8
35%
76-90
Забито
16
20
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 23
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
4
25%
5
25%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
1
6%
2
10%
76-90
Пропущено
37
30
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
5
14%
5
17%
1-15
7
19%
1
3%
16-30
5
14%
6
20%
31-45
5
14%
3
10%
46-60
5
14%
3
10%
61-75
10
27%
12
40%
76-90
Забито
46
36
19 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 16
11 Не забивали 11
7
15%
2
6%
1-15
5
11%
6
17%
16-30
7
15%
8
22%
31-45
8
17%
10
28%
46-60
12
26%
5
14%
61-75
7
15%
5
14%
76-90
Пропущено
66
53
31 В 1-м тайме 24
35 Во 2-м тайме 29
20 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 28
7
11%
5
9%
1-15
14
21%
4
8%
16-30
10
15%
15
28%
31-45
8
12%
4
8%
46-60
8
12%
5
9%
61-75
19
29%
20
38%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0
Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3
Удинезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1
Удинезе - Рома 1:2 Верона - Удинезе 1:0 Удинезе - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2
Результаты матчей
Фрозиноне
Удинезе
Точный счет
2:1
4 раза 22%
2:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 32%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
Точный счет
2:1
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:0
5 раз 14%
3:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
11 раз 30%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 35%
0
11 раз 30%
2
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
18 раз 49%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
145
108
514
315
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
126
316
315
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
2611
1324
829
433
235
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|6
|2
|87 - 20
|93
|2.
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|73 - 46
|74
|3.
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|54 - 30
|68
|4.
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|52 - 31
|68
|5.
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|67 - 39
|66
|6.
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|65 - 45
|63
|7.
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|48 - 38
|60
|8.
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|58 - 44
|57
|9.
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|36 - 33
|53
|10.
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|43 - 45
|46
|12.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|39 - 49
|45
|13.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 49
|37
|14.
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|32 - 54
|37
|15.
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|42 - 68
|36
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|44 - 68
|35
|17.
|Заявка
|37
|5
|19
|13
|37 - 54
|34
|18.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|27 - 53
|33
|19.
|Заявка
|37
|7
|8
|22
|42 - 74
|29
|20.
|Заявка
|37
|2
|10
|25
|29 - 78
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|44 - 11
|46
|2.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|3.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 19
|40
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|5.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|18 - 9
|33
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 32
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 34
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|22 - 30
|14
|20.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|17 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|38 - 32
|35
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|7.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 25
|27
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 22
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|12.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|13.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|15.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|16 - 37
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|14 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|1 15
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|15
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фрозиноне - Удинезе
Исход игры
Фрозиноне
14.3% (7)
Ничья
63.3% (31)
Удинезе
22.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
28.26% (13)
Меньше
71.74% (33)
Обе команды забьют
Да
86.96% (40)
Нет
13.04% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
55.1% (27)
1:2 Удинезе
14.3% (7)
2:1 Фрозиноне
6.1% (3)
0:1 Удинезе
6.1% (3)
2:2 Ничья
6.1% (3)
1:0 Фрозиноне
4.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!