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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Тремолада Париде
Лацио
0:0
Второй тайм: 59'
Сассуоло
0'
19' Желтая карточка
Вольпато Кристиан

Ход матча

19'
 
Вольпато Кристиан
53'
Андерсон Фелипе
Весино Матиас
 
53'
Гендузи Маттео
Ровелла Николо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 392 Количество передач 161
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 118
Лацио 94.9% (112)
X 4.2% (5)
Сассуоло 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лацио
Ничья
Сассуоло
8.35
5.56
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
23
Хюсай
Эльсейд
13
Романьоли
Алессио
34
Хила
Марио
77
Марушич
Адам
3
Пеллегрини
Лука
5
Весино
Матиас
65
Ровелла
Николо
6
Камада
Даити
20
Дзакканьи
Маттиа
19
Кастельянос
Валентин
28
Краньо
Алессио
5
Эрлич
Мартин
21
Вити
Маттиа
13
Феррари
Джанмарко
2
Миссори
Филиппо
14
Обьянг
Педро
35
Липани
Лука
42
Торстведт
Кристиан
43
Дойг
Джош
23
Вольпато
Кристиан
8
Мулаттьери
Самуэле
Лацио
3-4-2-1
Сассуоло
3-5-2

История личных встреч

Лацио
Сассуоло

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:1
ТМК
1:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:3
СA
6:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
3:2
СA
3:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

2.18
1.73

Среднее время на гол

41
52

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1
1.36

Среднее время на гол

90
66

Всего голов

35
34

Голов в среднем за матч

1.59
1.55

Тотал матчей

2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
58

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 7 (4) 0.18
Весино Матиас 6 0.16
Альберто Луис 5 0.13
Андерсон Фелипе 5 0.13
Дзакканьи Маттиа 5 0.13
Кастельянос Валентин 4 0.11
Исаксен Густав 3 0.08
Гендузи Маттео 2 0.05
Камада Даити 2 0.05
Патрик 2 0.05
Педро Родригес 1 0.03
Катальди Данило 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Пеллегрини Лука 1 0.03
Лаццари Мануэль 0 0
Ровелла Николо 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 11 (2) 0.29
Берарди Доменико 9 (5) 0.24
Торстведт Кристиан 6 0.16
Лорьенте Арман 5 0.13
Энрике Матеус 2 0.05
Байрами Недим 2 0.05
Дефрель Грегоре 1 0.03
Рачич Урош 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Эрлич Мартин 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дойг Джош 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романьоли Алессио 9 0
Иммобиле Чиро 8 0
Весино Матиас 8 0
Катальди Данило 8 0
Пеллегрини Лука 6 1
Альберто Луис 7 0
Дзакканьи Маттиа 7 0
Маурицио Сарри 5 1
Ровелла Николо 6 0
Лаццари Мануэль 4 1
Казале Николо 5 0
Марушич Адам 3 1
Хила Марио 3 1
Педро Родригес 4 0
Патрик 4 0
Гендузи Маттео 2 1
Андерсон Фелипе 3 0
Исаксен Густав 3 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Камада Даити 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Матеус 7 1
Болока Даниэль 6 1
Нето Руан 6 1
Торстведт Кристиан 7 0
Берарди Доменико 6 0
Дойг Джош 6 0
Эрлич Мартин 5 0
Лорьенте Арман 5 0
Феррари Джанмарко 4 0
Пинамонти Андреа 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Лопес Максим 0 1
Обьянг Педро 1 0
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Винья Матиас 1 0
Рачич Урош 1 0
Кумбулла Мараш 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Вольпато Кристиан 1 0

Результаты матчей

Лацио
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Сассуоло
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
15
Лацио
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Сассуоло
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
6% (1)
78% (14)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

16
23

Упущенные победы

20
18
Лацио
58.1%
41.9%
18 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (7)
49% (18)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
30% (11)
27% (10)
Сассуоло
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
30% (11)
32% (12)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
22% (8)
49% (18)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

21
27

Упущенные победы

22
33

Голы по времени матча

Забито

20
21
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
25 Не забивали 26
5
25%
4
19%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
4
20%
4
19%
61-75
6
30%
2
10%
76-90

Пропущено

15
38
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 18
1
7%
3
8%
1-15
2
13%
4
11%
16-30
4
27%
5
13%
31-45
4
27%
9
24%
46-60
2
13%
7
18%
61-75
2
13%
10
26%
76-90

Забито

25
23
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 11
21 Не забивали 23
3
12%
6
26%
1-15
4
16%
5
22%
16-30
5
20%
4
17%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
3
12%
2
9%
76-90

Пропущено

26
34
8 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
2
8%
6
18%
1-15
3
12%
4
12%
16-30
3
12%
4
12%
31-45
5
19%
4
12%
46-60
7
27%
6
18%
61-75
6
23%
10
29%
29%
76-90

Забито

45
44
20 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 16
22 Забивали первыми 17
9 Не забивали 12
8
18%
10
23%
1-15
5
11%
10
23%
16-30
7
16%
8
18%
31-45
7
16%
6
14%
46-60
9
20%
6
14%
61-75
9
20%
4
9%
76-90

Пропущено

41
72
15 В 1-м тайме 26
26 Во 2-м тайме 46
13 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 34
3
7%
9
13%
1-15
5
12%
8
11%
16-30
7
17%
9
13%
31-45
9
22%
13
18%
46-60
9
22%
13
18%
61-75
8
20%
20
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0
Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1
Сассуоло
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1
Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0

Результаты матчей

Лацио
Сассуоло

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

0:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
4:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
0
8 раз 22%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Лацио
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
5
5
13
1.5
5
14
3
15
2.5
3
16
1
17
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
11
7
8
11
1.5
6
12
2
17
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
8
0.5
Больше Меньше
25
12
13
24
1.5
11
26
5
32
2.5
4
33
1
36
3.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 2:2 Заявка 38 29 7 2 89 - 22 94
2.
Милан
 Заявка 38 22 9 7 76 - 49 75
3.
Ювентус
 Заявка 38 19 14 5 54 - 31 71
4.
Аталанта
 Заявка 37 21 6 10 70 - 39 69
5.
Болонья
 Заявка 38 18 14 6 54 - 32 68
6.
Рома
 1:1 Заявка 38 18 10 10 66 - 46 64
7.
Лацио
 0:0 Заявка 38 18 7 13 48 - 38 61
8.
Фиорентина
 Заявка 37 16 9 12 58 - 44 57
9.
Наполи
 Заявка 38 13 14 11 55 - 48 53
10.
Торино
 Заявка 38 13 14 11 36 - 36 53
11.
Дженоа
 Заявка 38 12 13 13 45 - 45 49
12.
Монца
 Заявка 38 11 12 15 39 - 51 45
13.
Верона
 2:2 Заявка 38 9 11 18 38 - 51 38
14.
Лечче
 Заявка 38 8 14 16 32 - 54 38
15.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 38 8 12 18 44 - 68 36
16.
Кальяри
 Заявка 38 8 12 18 42 - 68 36
17.
Удинезе
 0:0 Заявка 38 5 20 13 37 - 54 35
18.
Эмполи
 1:1 Заявка 38 8 10 20 28 - 54 34
19.
Сассуоло
 0:0 Заявка 38 7 9 22 42 - 74 30
20.
Салернитана
 Заявка 38 2 11 25 32 - 81 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 2:2 Заявка 19 14 4 1 44 - 11 46
2.
Аталанта
 Заявка 18 13 2 3 40 - 13 41
3.
Болонья
 Заявка 19 12 5 2 33 - 12 41
4.
Милан
 Заявка 19 12 4 3 38 - 17 40
5.
Рома
 1:1 Заявка 19 12 4 3 38 - 19 40
6.
Ювентус
 Заявка 19 11 7 1 26 - 11 40
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 0:0 Заявка 19 10 4 5 22 - 13 34
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 19 8 6 5 27 - 22 30
11.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 19 7 5 7 28 - 31 26
12.
Наполи
 Заявка 19 6 7 6 24 - 27 25
13.
Кальяри
 Заявка 19 6 7 6 28 - 32 25
14.
Верона
 2:2 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
15.
Монца
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
16.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
17.
Сассуоло
 0:0 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
18.
Эмполи
 1:1 Заявка 19 4 6 9 14 - 23 18
19.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 5 13 17 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 2:2 Заявка 19 15 3 1 45 - 11 48
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 19 8 7 4 28 - 20 31
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Лацио
 0:0 Заявка 19 8 3 8 26 - 25 27
7.
Болонья
 Заявка 19 6 9 4 21 - 20 27
8.
Рома
 1:1 Заявка 19 6 6 7 28 - 27 24
9.
Фиорентина
 Заявка 18 6 4 8 21 - 22 22
10.
Монца
 Заявка 19 5 6 8 16 - 25 21
11.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 4 9 6 15 - 24 21
12.
Торино
 Заявка 19 5 5 9 18 - 27 20
13.
Дженоа
 Заявка 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Эмполи
 1:1 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Верона
 2:2 Заявка 19 3 5 11 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 19 2 8 9 15 - 27 14
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Сассуоло
 0:0 Заявка 19 2 4 13 19 - 40 10
19.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 6 12 15 - 43 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 15 (8)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 1 15
Верона Дуда Ондрей 2 12
Фиорентина Раньери Лука 15
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Судья сигнализирует, что Миссори Филиппо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Пеллегрини Лука
  • 58'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 58'
    Миссори Филиппо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 58'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 58'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 57'
    Обьянг Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 57'
    Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Прогнозы 118
    Лацио 94.9% (112)
    X 4.2% (5)
    Сассуоло 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Сассуоло
    8.35
    5.56
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    8.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 0:0 Сассуоло

    Исход игры
    Лацио
    94.9% (112)
    Ничья
    4.2% (5)
    Сассуоло
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.98% (49)
    Меньше
    57.02% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    38.6% (44)
    Нет
    61.4% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    47.5% (56)
    2:1 Лацио
    28.8% (34)
    3:0 Лацио
    5.9% (7)
    1:0 Лацио
    5.9% (7)
    3:1 Лацио
    5.1% (6)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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