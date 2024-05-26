Тур: 38. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Тремолада Париде
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
392 Количество передач 161
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Хила
Марио
77
Марушич
Адам
21
Вити
Маттиа
14
Обьянг
Педро
35
Липани
Лука
43
Дойг
Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Дойг ДжошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лацио
Сассуоло
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
2.18
1.73
Среднее время на гол
41
52
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1
1.36
Среднее время на гол
90
66
Всего голов
35
34
Голов в среднем за матч
1.59
1.55
Тотал матчей
2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
56
58
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|7 (4)
|0.18
|Весино Матиас
|6
|0.16
|Альберто Луис
|5
|0.13
|Андерсон Фелипе
|5
|0.13
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0.13
|Кастельянос Валентин
|4
|0.11
|Исаксен Густав
|3
|0.08
|Гендузи Маттео
|2
|0.05
|Камада Даити
|2
|0.05
|Патрик
|2
|0.05
|Педро Родригес
|1
|0.03
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Марушич Адам
|1
|0.03
|Пеллегрини Лука
|1
|0.03
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|Ровелла Николо
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|11 (2)
|0.29
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.24
|Торстведт Кристиан
|6
|0.16
|Лорьенте Арман
|5
|0.13
|Энрике Матеус
|2
|0.05
|Байрами Недим
|2
|0.05
|Дефрель Грегоре
|1
|0.03
|Рачич Урош
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Эрлич Мартин
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
|Дойг Джош
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романьоли Алессио
|9
|0
|Иммобиле Чиро
|8
|0
|Весино Матиас
|8
|0
|Катальди Данило
|8
|0
|Пеллегрини Лука
|6
|1
|Альберто Луис
|7
|0
|Дзакканьи Маттиа
|7
|0
|Маурицио Сарри
|5
|1
|Ровелла Николо
|6
|0
|Лаццари Мануэль
|4
|1
|Казале Николо
|5
|0
|Марушич Адам
|3
|1
|Хила Марио
|3
|1
|Педро Родригес
|4
|0
|Патрик
|4
|0
|Гендузи Маттео
|2
|1
|Андерсон Фелипе
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Камада Даити
|2
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Матеус
|7
|1
|Болока Даниэль
|6
|1
|Нето Руан
|6
|1
|Торстведт Кристиан
|7
|0
|Берарди Доменико
|6
|0
|Дойг Джош
|6
|0
|Эрлич Мартин
|5
|0
|Лорьенте Арман
|5
|0
|Феррари Джанмарко
|4
|0
|Пинамонти Андреа
|4
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Обьянг Педро
|1
|0
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
|Вольпато Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Сассуоло
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
15
Лацио
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Сассуоло
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
6% (1)
78% (14)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
16
23
Упущенные победы
20
18
Лацио
58.1%
41.9%
18 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (7)
49% (18)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
30% (11)
27% (10)
Сассуоло
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
30% (11)
32% (12)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
22% (8)
49% (18)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
21
27
Упущенные победы
22
33
Голы по времени матча
Забито
20
21
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
25 Не забивали 26
5
25%
4
19%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
4
20%
4
19%
61-75
6
30%
2
10%
76-90
Пропущено
15
38
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 18
1
7%
3
8%
1-15
2
13%
4
11%
16-30
4
27%
5
13%
31-45
4
27%
9
24%
46-60
2
13%
7
18%
61-75
2
13%
10
26%
76-90
Забито
25
23
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 11
21 Не забивали 23
3
12%
6
26%
1-15
4
16%
5
22%
16-30
5
20%
4
17%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
3
12%
2
9%
76-90
Пропущено
26
34
8 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
2
8%
6
18%
1-15
3
12%
4
12%
16-30
3
12%
4
12%
31-45
5
19%
4
12%
46-60
7
27%
6
18%
61-75
6
23%
10
29%
29%
76-90
Забито
45
44
20 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 16
22 Забивали первыми 17
9 Не забивали 12
8
18%
10
23%
1-15
5
11%
10
23%
16-30
7
16%
8
18%
31-45
7
16%
6
14%
46-60
9
20%
6
14%
61-75
9
20%
4
9%
76-90
Пропущено
41
72
15 В 1-м тайме 26
26 Во 2-м тайме 46
13 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 34
3
7%
9
13%
1-15
5
12%
8
11%
16-30
7
17%
9
13%
31-45
9
22%
13
18%
46-60
9
22%
13
18%
61-75
8
20%
20
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0
Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1
Сассуоло
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1
Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0
Результаты матчей
Лацио
Сассуоло
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
4:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 43%
0
8 раз 22%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Лацио
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
145
513
514
315
316
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
117
811
612
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
298
Больше Меньше
2512
1324
1126
532
433
136
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|38
|29
|7
|2
|89 - 22
|94
|2.
|Заявка
|38
|22
|9
|7
|76 - 49
|75
|3.
|Заявка
|38
|19
|14
|5
|54 - 31
|71
|4.
|Заявка
|37
|21
|6
|10
|70 - 39
|69
|5.
|Заявка
|38
|18
|14
|6
|54 - 32
|68
|6.
|1:1 Заявка
|38
|18
|10
|10
|66 - 46
|64
|7.
|0:0 Заявка
|38
|18
|7
|13
|48 - 38
|61
|8.
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|58 - 44
|57
|9.
|Заявка
|38
|13
|14
|11
|55 - 48
|53
|10.
|Заявка
|38
|13
|14
|11
|36 - 36
|53
|11.
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|45 - 45
|49
|12.
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|39 - 51
|45
|13.
|2:2 Заявка
|38
|9
|11
|18
|38 - 51
|38
|14.
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|32 - 54
|38
|15.
|0:0 Заявка
|38
|8
|12
|18
|44 - 68
|36
|16.
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|42 - 68
|36
|17.
|0:0 Заявка
|38
|5
|20
|13
|37 - 54
|35
|18.
|1:1 Заявка
|38
|8
|10
|20
|28 - 54
|34
|19.
|0:0 Заявка
|38
|7
|9
|22
|42 - 74
|30
|20.
|Заявка
|38
|2
|11
|25
|32 - 81
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|19
|14
|4
|1
|44 - 11
|46
|2.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|40 - 13
|41
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 17
|40
|5.
|1:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 19
|40
|6.
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|26 - 11
|40
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|22 - 13
|34
|9.
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|18 - 9
|33
|10.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 22
|30
|11.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|28 - 31
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|24 - 27
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 32
|25
|14.
|2:2 Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|17.
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 34
|20
|18.
|1:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 23
|18
|19.
|0:0 Заявка
|19
|1
|11
|7
|22 - 30
|14
|20.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|17 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|19
|15
|3
|1
|45 - 11
|48
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|38 - 32
|35
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 25
|27
|7.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 20
|27
|8.
|1:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|28 - 27
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 22
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 25
|21
|11.
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|15 - 24
|21
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 27
|20
|13.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|1:1 Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|15.
|2:2 Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 25
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|15 - 27
|14
|17.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
|18.
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 40
|10
|19.
|0:0 Заявка
|19
|1
|7
|11
|16 - 37
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|15 - 43
|9
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|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|15 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (4)
|Рома
|Паредес Леандро
|1 15
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|15
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Сассуоло
Исход игры
Лацио
94.9% (112)
Ничья
4.2% (5)
Сассуоло
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.98% (49)
Меньше
57.02% (65)
Обе команды забьют
Да
38.6% (44)
Нет
61.4% (70)
Популярный счёт
2:0 Лацио
47.5% (56)
2:1 Лацио
28.8% (34)
3:0 Лацио
5.9% (7)
1:0 Лацио
5.9% (7)
3:1 Лацио
5.1% (6)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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