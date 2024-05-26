Тур: 38. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Дионизи Федерико
0'
90'+6
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
11 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
675 Количество передач 328
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
-
8.00 Точный счёт — 2:0
55
Эстигор
Лео
24
Каюсте
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Доргу ПатрикПолузащитник
-
18 Бериша МедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
-
83 Самек ДаниэлЗащитник
- Полузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Лечче
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
2.2
2.33
Среднее время на гол
40
38
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1.2
Среднее время на гол
108
75
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.45
1.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
49
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|0.39
|Кварацхелия Хвича
|11
|0.29
|Политано Маттео
|8 (2)
|0.21
|Распадори Джакомо
|5
|0.13
|Зелиньски Пётр
|3 (1)
|0.08
|Ррахмани Амир
|3
|0.08
|Нгонж Сириль
|3
|0.08
|Элмас Эльиф
|2
|0.05
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Оливера Матиас
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Симеоне Джованни
|1
|0.03
|Эстигор Лео
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|7 (1)
|0.18
|Пикколи Роберто
|5 (1)
|0.13
|Уден Реми
|3
|0.08
|Банда Ламек
|2
|0.05
|Жендрей Валентен
|2
|0.05
|Сансоне Никола
|2
|0.05
|Алмквист Понтус
|2
|0.05
|Доргу Патрик
|2
|0.05
|Гонсалес Хоан
|1
|0.03
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.03
|Рамадани Юльбер
|1
|0.03
|Рафья Хамза
|1
|0.03
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.03
|Галло Антонино
|0
|0
|Блен Алексис
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Пьеротти Сантьяго
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кварацхелия Хвича
|8
|0
|Руй Мариу
|6
|1
|Жуан Жезус
|7
|0
|Каюсте Йенс
|7
|0
|Осимхен Виктор
|5
|1
|Ди Лоренцо Джованни
|6
|0
|Ррахмани Амир
|5
|0
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Лоботка Станислав
|4
|0
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Оливера Матиас
|3
|0
|Эстигор Лео
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|1
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Нгонж Сириль
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Франческо Кальцона
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|13
|0
|Понграчич Марин
|9
|1
|Банда Ламек
|5
|1
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Доргу Патрик
|6
|0
|Крстович Никола
|4
|1
|Роберто Д'Аверса
|5
|0
|Алмквист Понтус
|5
|0
|Жендрей Валентен
|5
|0
|Пикколи Роберто
|5
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Баскиротто Федерико
|3
|1
|Сансоне Никола
|4
|0
|Блен Алексис
|4
|0
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Уден Реми
|3
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Лечче
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Сухие победы
1
7
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
10
11
Наполи
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Лечче
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
8
17
Упущенные победы
31
17
Наполи
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (11)
45% (17)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
39% (15)
37% (14)
Лечче
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (11)
47% (18)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
32% (12)
42% (16)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
13
18
Упущенные победы
41
28
Голы по времени матча
Забито
24
14
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
25 Не забивали 29
0
0%
3
21%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
8
33%
5
36%
61-75
7
29%
29%
3
21%
76-90
Пропущено
27
28
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
3
11%
3
11%
1-15
4
15%
6
21%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
4
15%
7
25%
46-60
6
22%
2
7%
61-75
7
26%
7
25%
76-90
Забито
31
17
11 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
26 Не забивали 27
2
6%
2
12%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
8
26%
1
6%
46-60
4
13%
2
12%
61-75
8
26%
10
59%
76-90
Пропущено
21
27
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
3
14%
1
4%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
5
24%
4
15%
31-45
5
24%
7
26%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
4
19%
5
19%
76-90
Забито
55
31
19 В 1-м тайме 9
36 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 13
13 Не забивали 18
2
4%
5
16%
1-15
7
13%
2
6%
16-30
10
18%
2
6%
31-45
9
16%
2
6%
46-60
12
22%
7
23%
61-75
15
27%
13
42%
76-90
Пропущено
48
55
20 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 33
21 Пропускали первыми 23
31 Не пропускали 31
6
13%
4
7%
1-15
6
13%
11
20%
16-30
8
17%
7
13%
31-45
9
19%
14
25%
46-60
8
17%
7
13%
61-75
11
23%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2
Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1
Лечче
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1
Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0
Результаты матчей
Наполи
Лечче
Точный счет
2:1
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:2
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 24%
1:0
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:4
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 34%
2
12 раз 32%
1
7 раз 18%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
6
1 раз 3%
0
16 раз 42%
1
14 раз 37%
2
6 раз 16%
3
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Наполи
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
118
910
514
118
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
118
910
316
514
118
316
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2513
Больше Меньше
2216
1820
830
632
236
434
137
137
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|38
|29
|7
|2
|89 - 22
|94
|2.
|Заявка
|38
|22
|9
|7
|76 - 49
|75
|3.
|Заявка
|38
|19
|14
|5
|54 - 31
|71
|4.
|Заявка
|37
|21
|6
|10
|70 - 39
|69
|5.
|Заявка
|38
|18
|14
|6
|54 - 32
|68
|6.
|1:1 Заявка
|38
|18
|10
|10
|66 - 46
|64
|7.
|0:0 Заявка
|38
|18
|7
|13
|48 - 38
|61
|8.
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|58 - 44
|57
|9.
|Заявка
|38
|13
|14
|11
|55 - 48
|53
|10.
|Заявка
|38
|13
|14
|11
|36 - 36
|53
|11.
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|45 - 45
|49
|12.
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|39 - 51
|45
|13.
|2:2 Заявка
|38
|9
|11
|18
|38 - 51
|38
|14.
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|32 - 54
|38
|15.
|0:0 Заявка
|38
|8
|12
|18
|44 - 68
|36
|16.
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|42 - 68
|36
|17.
|0:0 Заявка
|38
|5
|20
|13
|37 - 54
|35
|18.
|1:1 Заявка
|38
|8
|10
|20
|28 - 54
|34
|19.
|0:0 Заявка
|38
|7
|9
|22
|42 - 74
|30
|20.
|Заявка
|38
|2
|11
|25
|32 - 81
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|19
|14
|4
|1
|44 - 11
|46
|2.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|40 - 13
|41
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 17
|40
|5.
|1:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 19
|40
|6.
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|26 - 11
|40
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|22 - 13
|34
|9.
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|18 - 9
|33
|10.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 22
|30
|11.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|28 - 31
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|24 - 27
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 32
|25
|14.
|2:2 Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|17.
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 34
|20
|18.
|1:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 23
|18
|19.
|0:0 Заявка
|19
|1
|11
|7
|22 - 30
|14
|20.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|17 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|19
|15
|3
|1
|45 - 11
|48
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|38 - 32
|35
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 25
|27
|7.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 20
|27
|8.
|1:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|28 - 27
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 22
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 25
|21
|11.
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|15 - 24
|21
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 27
|20
|13.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|1:1 Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|15.
|2:2 Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 25
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|15 - 27
|14
|17.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
|18.
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 40
|10
|19.
|0:0 Заявка
|19
|1
|7
|11
|16 - 37
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|15 - 43
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|15 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (4)
|Рома
|Паредес Леандро
|1 15
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|15
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11