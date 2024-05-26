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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико
Наполи
0:0
Конец матча
Лечче
0'
90'+6

Ход матча

46'
Распадори Джакомо
Симеоне Джованни
 
46'
Нгонж Сириль
Политано Маттео
 
55'
 
Пьеротти Сантьяго
Крстович Никола
56'
 
Гонсалес Хоан
Алмквист Понтус
65'
 
Пикколи Роберто
Галло Антонино
65'
Осимхен Виктор
Каюсте Йенс
 
77'
 
Рафья Хамза
Бериша Медон
77'
 
Уден Реми
Блен Алексис
85'
Маццокки Паскуале
Ди Лоренцо Джованни
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 675 Количество передач 328
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Наполи 94.1% (112)
X 5.9% (7)
Лечче 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
55
Эстигор
Лео
5
Жуан
Жезус
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
24
Каюсте
Йенс
21
Политано
Маттео
18
Симеоне
Джованни
77
Кварацхелия
Хвича
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
6
Баскиротто
Федерико
5
Понграчич
Марин
25
Галло
Антонино
7
Алмквист
Понтус
29
Блен
Алексис
20
Рамадани
Юльбер
13
Доргу
Патрик
18
Бериша
Медон
9
Крстович
Никола
Наполи
4-3-3
Лечче
4-4-1-1

История личных встреч

Наполи
Лечче

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:4
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
1:4
СA
0:2
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

2.2
2.33

Среднее время на гол

40
38

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1.2

Среднее время на гол

108
75

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.45
1.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
49

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 15 (3) 0.39
Кварацхелия Хвича 11 0.29
Политано Маттео 8 (2) 0.21
Распадори Джакомо 5 0.13
Зелиньски Пётр 3 (1) 0.08
Ррахмани Амир 3 0.08
Нгонж Сириль 3 0.08
Элмас Эльиф 2 0.05
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Оливера Матиас 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Симеоне Джованни 1 0.03
Эстигор Лео 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 7 (1) 0.18
Пикколи Роберто 5 (1) 0.13
Уден Реми 3 0.08
Банда Ламек 2 0.05
Жендрей Валентен 2 0.05
Сансоне Никола 2 0.05
Алмквист Понтус 2 0.05
Доргу Патрик 2 0.05
Гонсалес Хоан 1 0.03
Ди Франческо Федерико 1 0.03
Рамадани Юльбер 1 0.03
Рафья Хамза 1 0.03
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.03
Галло Антонино 0 0
Блен Алексис 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Пьеротти Сантьяго 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кварацхелия Хвича 8 0
Руй Мариу 6 1
Жуан Жезус 7 0
Каюсте Йенс 7 0
Осимхен Виктор 5 1
Ди Лоренцо Джованни 6 0
Ррахмани Амир 5 0
Вальтер Маццарри 3 1
Лоботка Станислав 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Оливера Матиас 3 0
Эстигор Лео 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Франческо Кальцона 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Траоре Хамед 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 13 0
Понграчич Марин 9 1
Банда Ламек 5 1
Гонсалес Хоан 6 0
Доргу Патрик 6 0
Крстович Никола 4 1
Роберто Д'Аверса 5 0
Алмквист Понтус 5 0
Жендрей Валентен 5 0
Пикколи Роберто 5 0
Каба Мохамед 3 1
Баскиротто Федерико 3 1
Сансоне Никола 4 0
Блен Алексис 4 0
Стрефецца Габриэль 4 0
Рафья Хамза 4 0
Уден Реми 3 0
Галло Антонино 2 0
Венути Лоренцо 1 0
Туба Ахмед 1 0

Результаты матчей

Наполи
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Лечче
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

10
11
Наполи
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Лечче
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

8
17

Упущенные победы

31
17
Наполи
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (11)
45% (17)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
39% (15)
37% (14)
Лечче
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (11)
47% (18)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
32% (12)
42% (16)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

13
18

Упущенные победы

41
28

Голы по времени матча

Забито

24
14
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
25 Не забивали 29
0
0%
3
21%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
8
33%
5
36%
61-75
7
29%
29%
3
21%
76-90

Пропущено

27
28
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
3
11%
3
11%
1-15
4
15%
6
21%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
4
15%
7
25%
46-60
6
22%
2
7%
61-75
7
26%
7
25%
76-90

Забито

31
17
11 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
26 Не забивали 27
2
6%
2
12%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
8
26%
1
6%
46-60
4
13%
2
12%
61-75
8
26%
10
59%
76-90

Пропущено

21
27
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
3
14%
1
4%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
5
24%
4
15%
31-45
5
24%
7
26%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
4
19%
5
19%
76-90

Забито

55
31
19 В 1-м тайме 9
36 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 13
13 Не забивали 18
2
4%
5
16%
1-15
7
13%
2
6%
16-30
10
18%
2
6%
31-45
9
16%
2
6%
46-60
12
22%
7
23%
61-75
15
27%
13
42%
76-90

Пропущено

48
55
20 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 33
21 Пропускали первыми 23
31 Не пропускали 31
6
13%
4
7%
1-15
6
13%
11
20%
16-30
8
17%
7
13%
31-45
9
19%
14
25%
46-60
8
17%
7
13%
61-75
11
23%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2
Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1
Лечче
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1
Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0

Результаты матчей

Наполи
Лечче

Точный счет

2:1
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:2
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 24%
1:0
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:4
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 34%
2
12 раз 32%
1
7 раз 18%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
6
1 раз 3%
0
16 раз 42%
1
14 раз 37%
2
6 раз 16%
3
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Наполи
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
11
8
9
10
1.5
5
14
1
18
2.5
1
18
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
11
8
9
10
1.5
3
16
5
14
2.5
1
18
3
16
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
13
0.5
Больше Меньше
22
16
18
20
1.5
8
30
6
32
2.5
2
36
4
34
3.5
1
37
4.5
1
37
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 2:2 Заявка 38 29 7 2 89 - 22 94
2.
Милан
 Заявка 38 22 9 7 76 - 49 75
3.
Ювентус
 Заявка 38 19 14 5 54 - 31 71
4.
Аталанта
 Заявка 37 21 6 10 70 - 39 69
5.
Болонья
 Заявка 38 18 14 6 54 - 32 68
6.
Рома
 1:1 Заявка 38 18 10 10 66 - 46 64
7.
Лацио
 0:0 Заявка 38 18 7 13 48 - 38 61
8.
Фиорентина
 Заявка 37 16 9 12 58 - 44 57
9.
Наполи
 Заявка 38 13 14 11 55 - 48 53
10.
Торино
 Заявка 38 13 14 11 36 - 36 53
11.
Дженоа
 Заявка 38 12 13 13 45 - 45 49
12.
Монца
 Заявка 38 11 12 15 39 - 51 45
13.
Верона
 2:2 Заявка 38 9 11 18 38 - 51 38
14.
Лечче
 Заявка 38 8 14 16 32 - 54 38
15.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 38 8 12 18 44 - 68 36
16.
Кальяри
 Заявка 38 8 12 18 42 - 68 36
17.
Удинезе
 0:0 Заявка 38 5 20 13 37 - 54 35
18.
Эмполи
 1:1 Заявка 38 8 10 20 28 - 54 34
19.
Сассуоло
 0:0 Заявка 38 7 9 22 42 - 74 30
20.
Салернитана
 Заявка 38 2 11 25 32 - 81 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 2:2 Заявка 19 14 4 1 44 - 11 46
2.
Аталанта
 Заявка 18 13 2 3 40 - 13 41
3.
Болонья
 Заявка 19 12 5 2 33 - 12 41
4.
Милан
 Заявка 19 12 4 3 38 - 17 40
5.
Рома
 1:1 Заявка 19 12 4 3 38 - 19 40
6.
Ювентус
 Заявка 19 11 7 1 26 - 11 40
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 0:0 Заявка 19 10 4 5 22 - 13 34
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 19 8 6 5 27 - 22 30
11.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 19 7 5 7 28 - 31 26
12.
Наполи
 Заявка 19 6 7 6 24 - 27 25
13.
Кальяри
 Заявка 19 6 7 6 28 - 32 25
14.
Верона
 2:2 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
15.
Монца
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
16.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
17.
Сассуоло
 0:0 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
18.
Эмполи
 1:1 Заявка 19 4 6 9 14 - 23 18
19.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 5 13 17 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 2:2 Заявка 19 15 3 1 45 - 11 48
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 19 8 7 4 28 - 20 31
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Лацио
 0:0 Заявка 19 8 3 8 26 - 25 27
7.
Болонья
 Заявка 19 6 9 4 21 - 20 27
8.
Рома
 1:1 Заявка 19 6 6 7 28 - 27 24
9.
Фиорентина
 Заявка 18 6 4 8 21 - 22 22
10.
Монца
 Заявка 19 5 6 8 16 - 25 21
11.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 4 9 6 15 - 24 21
12.
Торино
 Заявка 19 5 5 9 18 - 27 20
13.
Дженоа
 Заявка 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Эмполи
 1:1 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Верона
 2:2 Заявка 19 3 5 11 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 19 2 8 9 15 - 27 14
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Сассуоло
 0:0 Заявка 19 2 4 13 19 - 40 10
19.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 6 12 15 - 43 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 15 (8)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 1 15
Верона Дуда Ондрей 2 12
Фиорентина Раньери Лука 15
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Наполи: 67%, Лечче: 33%.
  • 96'
    Осимхен Виктор нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.
  • 96'
    Нгонж Сириль из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Наполи пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: Наполи: 67%, Лечче: 33%.
  • 95'
    Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
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