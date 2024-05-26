Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Удар от ворот произведет Лечче

90' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

88' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Матч возобновится спорным мячом

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Распадори Джакомо пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

86' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

84' Удар от ворот произведет Наполи

84' Уден Реми не смог попасть в створ ударом издали

82' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Лечче

82' Осимхен Виктор не смог попасть в створ ударом издали

81' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Лечче

80' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Бериша Медон получил легкую травму, и его заменил Хамза Рафья.

77' Удар от ворот произведет Лечче

77' Эстигор Лео из команды Наполи не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

76' Распадори Джакомо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Бериша Медон получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Бериша Медон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

70' Удар от ворот произведет Наполи

70' Пикколи Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

69' Жендрей Валентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

64' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Нгонж Сириль и попал в перекладину!

63' Удар от ворот произведет Наполи

62' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Наполи

57' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

56' Удар от ворот произведет Лечче

55' Удар от ворот произведет Лечче

55' Распадори Джакомо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' ШТАНГА! Так было близко к голу - Каюсте Йенс нанес удар в каркас ворот!

53' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Лечче

52' Кварацхелия Хвича оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Хорошую попытку сделал Распадори Джакомо . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Кварацхелия Хвича навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Нгонж Сириль . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Удар от ворот произведет Лечче

47' Каюсте Йенс не смог попасть в створ ударом издали

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.