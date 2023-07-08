Последние замены в составе сборной Англии: вместо Коула Палмера и Энтони Гордона эту встречу будет заканчивать Томми Дойл и Харви Эллиотт.

Пожар возник в штрафной площади сборной Англии, но Вейга, который должен был оставить мяч на Камелло, решил сам пробить из сложного положения с разворота - мяч пролетел над воротами.

Рикельме падал на левом краю атаки на линии штрафной площади соперника. Арбитру не понравились актёрские данные Родриго, так что он наказал его жёлтой карточкой.

Торопятся испанцы, но не могут начать по-настоящему финальный штурм ворот соперника. Очень грамотно англичане держат оборону.

Серхио Гомес от правого края штрафной площади из-под соперника сумел пробить по воротам в ближний нижний угол, но Траффорд сыграл внимательно, сумев справиться с данной угрозой.

ОПАСНО! В контратаке Арчер с правого края пробил по воротам - Тенас парировал мяч в сторону, после чего блестяще отразил добивание от Мадуэке. Остаётся пока что в игре сборная Испании.

Двойная замена в составе сборной Англии: вместо Анхеля Гомеса и Моргана Гиббса-Уайта на поле вышли Оливер Скипп и Камерон Арчер.

Жёлтую карточку получил Траффорд, так как слишком долго готовился к вводу мяча ударом от ворот. Рановато позволил себе такое английский вратарь.

Также четвёртая замена произошла в составе сборной Испании: вместо Виктора Гомеса в игру вступил Андер Барренечеа.

Рикельме с правого края штрафной площади сумел пробить из-под Колуилла, но поразил сетку только с внешней стороны ворот.

Орос рискованно начал поднимать за шкирку Палмера, который не торопится подниматься с газона, показывая, что ему больно. Судья боится сегодня удалять футболистов за неспортивное поведение.

А вот главному тренеру сборной Испании Санти Дении рефери продемонстрировал жёлтую карточку за излишние эмоции, которые он проявлял у кромки поля.

Вейга с дальней дистанции решил нанести неподготовленный удар, который получился точным, но совсем несильным, так что у Траффорда проблем не было.

В контратаке англичан Мадуэке промчался с мячом по левому флангу и простреливал вдоль ворот, но Тенас сыграл надёжно в рамке, сумев намертво зафиксировать мяч у себя.

Заброс на Гордона прошёл на левый фланг атаки, который прострелил в центр точно на Гиббса-Уайта, однако последний с ходу не сумел нормально поймать мяч на ногу. Расстраиваться не стоит, так как у Гордона зафиксирован офсайд.

Джонс ворвался на левый край штрафной площади и в борьбе с соперником опасно пробивал низом в дальний угол, но Тенас здорово среагировал, успев сложиться, чем спас свою команду.

Штрафной удар заработали англичане в 30 метрах от ворот соперника, ближе к левому флангу. Мягкий навес последовал в штрафную площадку, но испанцы там выиграли борьбу, после чего судьи зафиксировали офсайд.

Половина второго тайма уже позади. С каждой следующей сыгранной минутой англичане всё ближе к заветному трофею, но счёт остаётся "скользким", так что всякое может случиться в любой момент.

ОПАСНО! С правого фланга в атаке испанцев Серхио Гомес вырезал мяч на голову Руису, но тот послал мяч чуть-чуть мимо левой штанги.

Из-за пределов штрафной площади Руис сейчас нанёс плотный удар по воротам номинальных хозяев низом, но почти по центру ворот, так что Траффорд достаточно уверенно справился с данной угрозой.

Гиббс-Уайт на чужой половине поля в борьбе за высоко летящий мяч локтем двинул в лицо соперника, за что был удостоен жёлтой карточки.

Мадуэке по левому флангу пытался разогнать новую контратаку сборной Англии, но поддержки у него не было, поэтому он грамотно принял решение притормозить и отыграть назад.

Руис на правый край чужой штрафной площади протащил мяч и под натиском соперника всё же пробил по воротам, но в створ не попал.

Заброс на правый край атаки следовал в направлении забегания Палмера, но тот мяч обработать всё же не сумело, так что игровой снаряд вышел за лицевую линию поля.

Несмотря на обилие жёлтых карточку по итогам первого тайма у опорных полузащитников, тренеры обеих команд решили пойти на риск, не став производить никаких замен.

Виктор Гомес по правому флангу поддержал атаку сборной Испании, получил пас от Родри, после чего простреливал вдоль ворот, но Колуиллу удалось выбить мяч на угловой, после подачи которого ничего интересного не произошло.

После нового прострела справа Сансет принял мяч на линии штрафной площади, после чего пробивал с разворота, но мяч задел ногу английского защитника и пошёл немного мимо створа ворот.

После подачи углового с левого фланга англичане недалеко отбили мяч, но после этого сумели блокировать удар со средней дистанции от Родри.

Штрафной удар на левом фланге атаки заработали испанцы, стараниями Баэны. После этого последний радел ногой Гордона, который позорно упал и начал демонстрировать муки. Но красной карточки пока не будет.

ГО-О-ОЛ! После подачи стандарта Руис головой вонзил мяч в ворота. Но судьи в поле не зафиксировали взятие ворот из-за положения "вне игры".

Видеоассистенты главного арбитра пересмотрели эпизод, определив, что офсайд действительно имел место, так что сборная Англии продолжает вести в счёте.

Ещё два угловых с правого фланга подали испанские футболисты, но количество корнеров пока что не перерастает в качество, хотя номинальные гости стараются использовать различные варианты для розыгрышей.

После новой подачи углового с правого фланга с ближнего края вратарской площади в борьбе сумел пробить Миранда, но не попал он в створ ворот. Но гол в ворота Траффорда продолжает назревать.

Англичане впервые за несколько минут сумели выйти за центральную линию поля. Нужно стараться команде Ли Карсли немного выровнять игру и сбить атакующий ритм соперников.

Баэна прорывался по левому флангу вперёд, но его в чистом подкате сумел остановить Джонс. Недоволен Алехандро, но он не в том положении, чтобы спорить с судьёй.

Нарушил правила сейчас Баэна на чужой половине против Гарнера, но это был обычный фол - за такой никто жёлтую карточку не покажет, тем более если она окажется второй.

Тройная замена в составе сборной Испании: вместо Алехандро Баэны, Ойяна Сансета и Родри на поле вышли Габриэль Вейга, Аймар Орос и Родриго Рикельме.

Левым флангом англичане обострили игру, Ааронс выполнил прострел вдоль ворот, но Тенас сыграл на перехвате, со второй попытки сумев накрыть мяч.

Штрафной удар в глубине поля заработали испанцы. Со стандарта последовала планирующая подача в район линии вратарской площади, где Траффорд на выходе не рискнул ловить мяч, сработав кулаками.

Орос в центральном круге успел сорвать перспективную контратаку сборной Англии, за что получил в свой пассив жёлтую карточку. Очень коварны подобные контрвыпады от англичан.

Виктор Гомес теперь был неправ в середине поля в борьбе с Ааронсом, которого толкнул руками в спину. Нервничают испанцы, когда им приходится играть без мяча.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Англичане пока что с минимальным счётом обыгрывают испанцев в финале молодёжного Евро. Отдыхаем...

45' По красной карточке получили также ассистенты главный тренеров испанцев и англичан. Встреча продолжится в обычном формате.

45' В итоге Колуилл и Сансет получил по жёлтой карточке.

45' Конфликт возник между командами. Такое ощущение, что Палмер на радостях что-то выкрикнул в направлении скамейки запасных сборной Испании. Судье надо разобраться.

45' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Коул Палмер!!!

Палмер попытался пробить над "стенкой", но не перебросил её полностью, однако рикошет случился очень подло для Тенаса, который был пойман на противоходе, так что мяч влетел в ворота.

45' Палмер заработал опасный штрафной удар в 22 метрах от испанских ворот, немного правее центральной оси.

45' Угловой на левом фланге в контратаке заработали испанцы, но после подачи стандарта мяч уже был привычно выбит защитниками сборной Англии в поле.

45' Палмер протащил мяч на правый край чужой штрафной площади, но там его взяли под контроль два защитника. Коул попытался схитрить и заработать пенальти, но на его падение судья никак не отреагировал.

45' ОПАСНО! После заброса из глубины поля подключившийся в атаку Колуилл головой пробил в крестовину. Счастье на стороне Испании.

45' 5 минут компенсировано.

44' Баэна в середине поля прихватил рукой соперника, который от него убегал. Судья не стал удалять 16-го номера сборной Испании, устно предупредив, что это в последний раз он его прощает.

44' Активно обе команды двигаются в концовке первого тайма. Пока что признаки какой-либо усталости не наблюдаются. Не исключено, что матч в итоге уйдёт в дополнительное время, хотя об этому, конечно, говорить ещё очень рано.

43' С дальней дистанции Палмер мощно выстрелил по воротам, но Тенас видел этот выстрел, поэтому успел переместиться в ворота и поймать игровой снаряд.

42' В атаке вторым темпом следовал заброс на правый край штрафной площади, где оказался Миранда, но в борьбе с опекуном он сумел только нарушить правила.

41' Ещё один угловой с правого фланга подали испанцы, но снова обошлось без опасности. Английские защитники хороши в борьбе на "втором этаже".

40' 41 на 59 - такова статистика первого тайма по владению мячом в процентном соотношении. Но по опасным моментам у ворот англичане не уступают сборной Испании.

39' Из глубины поля со стандарта последовала подача на левый край штрафной площади на Колуилла, который попытался головой выполнить скидку, но получилось только в руки Тенасу.

38' Бланко в середине поля не успел за Гордоном, который мог разгонять перспективную атаку англичан. Здесь уже судья без колебаний полез в свой нагрудный карман.

37' Гордон на чужой половине поля нарушил правила, но при этом сам получил повреждение. Арбитру снова приходиться приглашать на поле медицинский наряд.

36' Баэна в центральном круге решил внезапно ударить по ногам Анхеля Гомеса, который предварительно ловко обыграл соперника. Арбитр, после небольших раздумий, наказал нарушителя карточкой.

35' После розыгрыша углового с правого фланга следовала подача в район линии вратарской площади англичан, но там уверенно на выходе сумел мяч поймать Траффорд.

34' Родри выцарапал мяч на подступах к чужой штрафной площади и наносил удар по воротам с 19 метров, но мяч немного задел ногу защитника и пошёл чуть мимо правого нижнего угла ворот.

33' Руис уже на ногах и полон сил. Его команда, тем временем, выполнила подачу со стандарта в штрафную площадку, но там до мяча никто не дотянулся, хотя выглядело всё достаточно остро.

32' Руису на поле оказали медицинскую помощь. Испанский нападающий отыгрывает роль умирающего лебедя, но всё же разжалобить судью и удалить соперника у него не получается.

31' Анхель Гомес в середине поля грубовато поймал на бедро Руиса. По очень тонкому льду ходит 21-й номер английской "молодёжки", так как у него жёлтая карточка в пассиве уже имеется.

30' Родри по правому краю протащил мяч вперёд, отдал затем пас вдоль линии штрафной площади на Сансета, но получилось немного неточно.

29' Пытаются некоторое футболисты устраивать провокации на поле, но на них пока что никто не реагирует агрессивно, понимая, что в финале никак нельзя поддаваться эмоциям и подводить свои команды.

28' Гиббс-Уайт на чужой половине поля пытался сыграть на опережении против Бланко, но удалось ему только нарушить правила, так как соперник грамотно сработал корпусом.

27' Заброс на левый край следовал на Миранду, который пытался по бровке головой переадресовать мяч на Серхио Гомеса, но игровой снаряд выскочил за боковую линию.

26' Баэне потребовалась медицинская помощь, но он получил просто небольшой ушиб. Сейчас медики поработают баллончиками, что позволят спортсмену справиться с дискомфортными ощущениями.

25' Анхель Гомес стал лауреатом первой жёлтой карточки. Потеряв позицию после потери мяча, он грязновато сзади ударил по ногам Баэну, который от него убегал.

24' Стараются в середине первого тайма англичане прибавить в движении и захватить инициативу на центральном плацдарме. Испанцы принимают попытки противодействия этому.

23' Анхель Гомес из глубины поля забрасывал мяч в штрафную площадку в направлении Гиббса-Уайта, но тому удалось только нарушить правила в единоборстве с Паредесом.

22' Всё нормально с Гарнером - он сможет продолжать встречу. Медики провели несколько коротких тестов, определив, что сотрясения мозга у парня нет.

21' Повреждение получил Гарнер по итогам прошлого эпизода, столкнувшись головами с соперником, из-за чего оказался в нокдауне. Все остальные футболисты отправились на водопой.

20' Первый угловой в матче на левом фланге заработали испанцы. Опасная подача от Серхио Гомеса прошла на ближнюю штангу, где головой мяч в дальний угол подсекал Паредес, но мяч пошёл немного мимо цели.

19' Против Баэны в середине поля нарушены правила со стороны Анхеля Гомеса. Стараются команды перестраховываться и применять тактику мелкого фола, чтобы игра продолжалась в посредственном ритме.

18' Палмер протащил на правый фланг атаки, но поддержки у него не было. Несмотря на это, хавбек "Манчестер Сити" в борьбе с двумя защитниками сумел заработать аут.

17' Снова, глядя на котировки букмекеров, мы видим практически равенство. Вероятность каждого исхода по итогам основного времени оценивается в 33-34 процента.

16' Активный Баэна ворвался на полной скорости на левый край штрафной площади, но под прессингом защитника не сумел нанести качественный удар - мяч попросту не лёг нормально на ногу Алехандро.

15' Миранда нарушил правила против Гарнера, причём последний после этого отмахнулся и поставил сечку на переносице Хуана. Арбитр решил, что это обычный игровой эпизод.

14' Отобрали мяч у чужой штрафной площади испанцы, после чего Баэна метров с 20 с левого края опасно пробил в дальний нижний угол ворот, но мяч прошёл чуть-чуть мимо цели.

13' По движению испанцы пока что смотрятся даже интересней англичан, но не исключено, что это приведёт к тому, что подопечные Санти Дении попросту быстрее устанут.

12' Миранда в контратаке испанской команды простреливал в штрафную площадку, но мяч пошёл между двух партнёров по команде - одному в недодачу, а другому в противоход.

11' Комбинационная игра у сборной Испании пока что совершенно не клеится - в простых ситуациях футболисты номинальных гостей теряют мяч при своих позиционных наступлениях.

10' Руис по левому флангу пытался отдать передачу на Серхио Гомеса в контратаке испанцев, но Харвуд-Беллис прочитал ситуацию, а падении сумев отбить мяч за боковую линию.

9' Сборная Англии у букмекеров начала превращаться в фаворитов этого финала. В первой десятиминутку инициатива принадлежит сборной Англии, на что аналитики оперативно реагируют.

8' Снова Гордон обострил игру на левом фланге, на этот раз прострелив вдоль ворот на набегающего Гиббса-Уайта, но Морган снова чуть-чуть не дотянулся до мяча.

7' Гордон в первой серьёзной атаке сборная Англии сместился с мячом в штрафную площадку и плотно пробил по воротам - Тенас с трудом парировал мяч, а Гиббс-Уайт не попал по мячу, имея шанс сработать на добивании.

6' Баэна нарушил правила в середине поля, после чего немного потолкался с Колуиллом. Последний по итогам конфликта хотел пожать руку соперника, но испанец отказался от перемирия.

5' Англичане пока что больше владеют мячом, но без подходов к воротам Тенаса. Испанские футболисты несколько робко стараются демонстрировать видимость высокого прессинга.

4' Ни одна из команд не стремится на первых минутах демонстрировать серьёзную агрессию. Побаиваются друг друга соперники, поэтому будут стараться свести риски к минимуму. Испанцы в середине поля совершили первый фол в этом финале.

3' Оба тренера у кромки поля стараются излучать спокойствие и уверенность. Ли Карсли достал какую-то жвачку. Посмотрим, окажется ли она для него и его команды счастливой...

2' Фаворита букмекеры в этом финале не видят, считая, что шансы на завоевания трофея у этих соперников примерно 50 на 50. Посмотрим, как получится на самом деле.