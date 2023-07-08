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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Англия (до 21 года)
1:0
Второй тайм: 90'
Испания (до 21 года)
0'
24' Желтая карточка
Гомес Анхель
34' Желтая карточка
Баэна Алехандро
37' Желтая карточка
Бланко Антонио
1:0
45' Гол
Джонс Кёртис
45' Желтая карточка
Колуилл Леви
45' Желтая карточка
Сансет Ойян
62' Желтая карточка
Орос Аймар
70' Желтая карточка
Гиббс-Уайт Морган
74' Желтая карточка
Траффорд Джеймс
77' Желтая карточка
Дения Санти
86' Желтая карточка
Рикельме Родриго

Ход матча

24'
Гомес Анхель
 
34'
 
Баэна Алехандро
37'
 
Бланко Антонио
45'
Джонс Кёртис
(Палмер Коул)
1:0
45'
Колуилл Леви
 
45'
 
Сансет Ойян
59'
 
Вейга Габриэль
Сансет Ойян
59'
 
Баэна Алехандро
Родри Родриго
59'
 
Рикельме Родриго
Орос Аймар
62'
 
Орос Аймар
66'
Мадуэке Нони
Смит-Роу Эмил
 
70'
Гиббс-Уайт Морган
 
73'
Арчер Камерон
Гиббс-Уайт Морган
 
73'
 
Гомес Анхель
Гомес Виктор
73'
 
Барренечеа Андер
Скипп Оливер
74'
Траффорд Джеймс
 
77'
 
Дения Санти
82'
Эллиотт Харви
Палмер Коул
 
82'
Дойл Томми
Гордон Энтони
 
83'
 
Камелло Серхио
Бланко Антонио
86'
 
Рикельме Родриго

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 123 Количество передач 216
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 139
Англия (до 21 года) 53.2% (74)
X 22.3% (31)
Испания (до 21 года) 24.5% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия (до 21 года)
Ничья
Испания (до 21 года)
2.86
7.00
44.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Траффорд
Джеймс
14
Гарнер
Джеймс
5
Харвуд-Беллис
Тэйлор
4
Колуилл
Леви
2
Ааронс
Макс
20
Палмер
Коул
21
Гомес
Анхель
17
Джонс
Кёртис
10
Смит-Роу
Эмил
7
Гиббс-Уайт
Морган
11
Гордон
Энтони
1
Тенас
Арнау
2
Гомес
Виктор
14
Паредес
Айтор
5
Пачеко
Хон
3
Миранда
Хуан
6
Бланко
Антонио
16
Баэна
Алехандро
10
Родри
Родриго
8
Сансет
Ойян
17
Гомес
Серхио
9
Руис
Абель
Англия (до 21 года)
4-4-2
Испания (до 21 года)
4-2-3-1

История личных встреч

Англия (до 21 года)
Испания (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е
1:1
Е
0:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Англия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 2 0.33
Смит-Роу Эмил 2 0.33
Арчер Камерон 2 0.33
Гиббс-Уайт Морган 1 0.17
Палмер Коул 1 0.17
Рамси Джакоб 1 0.17
Джонс Кёртис 1 0.17
Эллиотт Харви 1 0.17
Испания (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руис Абель 3 0.5
Гомес Серхио 3 0.5
Миранда Хуан 2 0.33
Баэна Алехандро 1 0.17
Орос Аймар 1 0.17
Бланко Антонио 1 0.17
Сансет Ойян 1 0.17
Гомес Виктор 0 0
Родри Родриго 0 0
Барренечеа Андер 0 0

Карточки

Англия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 2 0
Джонсон Бен 2 0
Ааронс Макс 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Колуилл Леви 2 0
Гомес Анхель 1 0
Джонс Кёртис 1 0
Гордон Энтони 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Испания (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бланко Антонио 2 0
Баэна Алехандро 2 0
Гомес Виктор 1 0
Сансет Ойян 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Орос Аймар 1 0
Мартинес Арнау 1 0
Пачеко Хон 1 0
Дения Санти 1 0

Результаты матчей

Англия (до 21 года)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Испания (до 21 года)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Испания (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
9
Англия (до 21 года)
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Испания (до 21 года)
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (до 21 года)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Израиль (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0
Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0
Испания (до 21 года)
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:1 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) 2:2 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:0
Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Испания (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4 Испания (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 7:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:6 Словакия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Литва (до 21 года) 8:0 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:5 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1

Результаты матчей

Англия (до 21 года)
Испания (до 21 года)

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Англия (до 21 года)
Испания (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
2
3
1/4 финала
3 Грузия (до 21 года)
4 Израиль (до 21 года)
1 Англия (до 21 года)
0 Португалия (до 21 года)
2 Испания (до 21 года)
1 Швейцария (до 21 года)
1 Франция (до 21 года)
3 Украина (до 21 года)
1/2 финала
0 Израиль (до 21 года)
3 Англия (до 21 года)
5 Испания (до 21 года)
1 Украина (до 21 года)
Финал
Англия (до 21 года)
Испания (до 21 года)

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Руис Абель 3 (2)
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 3 (2)
Украина (до 21 года) Судаков Георгий 3
Франция (до 21 года) Баркола Бредли 2 (2)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
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Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 3
Испания (до 21 года) Бланко Антонио 2
Англия (до 21 года) Гиббс-Уайт Морган 2
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2
Англия (до 21 года) Джонсон Бен 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    89'
    ОПАСНО! В контратаке Арчер с правого края пробил по воротам - Тенас парировал мяч в сторону, после чего блестяще отразил добивание от Мадуэке. Остаётся пока что в игре сборная Испании.
  • Опасный момент
    88'
    Серхио Гомес от правого края штрафной площади из-под соперника сумел пробить по воротам в ближний нижний угол, но Траффорд сыграл внимательно, сумев справиться с данной угрозой.
  • 87'
    Торопятся испанцы, но не могут начать по-настоящему финальный штурм ворот соперника. Очень грамотно англичане держат оборону.
  • Желтая карточка
    86'
    Рикельме падал на левом краю атаки на линии штрафной площади соперника. Арбитру не понравились актёрские данные Родриго, так что он наказал его жёлтой карточкой.
  • Опасный момент
    85'
    Пожар возник в штрафной площади сборной Англии, но Вейга, который должен был оставить мяч на Камелло, решил сам пробить из сложного положения с разворота - мяч пролетел над воротами.
  • Замена
    84'
    Последняя замена в составе сборной Испании: вместо опорного полузащитника Антонио Бланко на поле вышел нападающий Серхио Камелло.
  • Замена
    83'
    Последние замены в составе сборной Англии: вместо Коула Палмера и Энтони Гордона эту встречу будет заканчивать Томми Дойл и Харви Эллиотт.
  • 82'
    В контратаке англичан Мадуэке промчался с мячом по левому флангу и простреливал вдоль ворот, но Тенас сыграл надёжно в рамке, сумев намертво зафиксировать мяч у себя.
  • 81'
    Вейга с дальней дистанции решил нанести неподготовленный удар, который получился точным, но совсем несильным, так что у Траффорда проблем не было.
  • Желтая карточка
    80'
    А вот главному тренеру сборной Испании Санти Дении рефери продемонстрировал жёлтую карточку за излишние эмоции, которые он проявлял у кромки поля.
  • Судья
    79'
    Орос рискованно начал поднимать за шкирку Палмера, который не торопится подниматься с газона, показывая, что ему больно. Судья боится сегодня удалять футболистов за неспортивное поведение.
  • Опасный момент
    78'
    Рикельме с правого края штрафной площади сумел пробить из-под Колуилла, но поразил сетку только с внешней стороны ворот.
  • Замена
    77'
    Также четвёртая замена произошла в составе сборной Испании: вместо Виктора Гомеса в игру вступил Андер Барренечеа.
  • 76'
    Жёлтую карточку получил Траффорд, так как слишком долго готовился к вводу мяча ударом от ворот. Рановато позволил себе такое английский вратарь.
  • Замена
    75'
    Двойная замена в составе сборной Англии: вместо Анхеля Гомеса и Моргана Гиббса-Уайта на поле вышли Оливер Скипп и Камерон Арчер.
  • Бонусы букмекеров
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    • Опасный момент
      74'
      Руис на правый край чужой штрафной площади протащил мяч и под натиском соперника всё же пробил по воротам, но в створ не попал.
    • 73'
      Мадуэке по левому флангу пытался разогнать новую контратаку сборной Англии, но поддержки у него не было, поэтому он грамотно принял решение притормозить и отыграть назад.
    • Желтая карточка
      72'
      Гиббс-Уайт на чужой половине поля в борьбе за высоко летящий мяч локтем двинул в лицо соперника, за что был удостоен жёлтой карточки.
    • Опасный момент
      71'
      Из-за пределов штрафной площади Руис сейчас нанёс плотный удар по воротам номинальных хозяев низом, но почти по центру ворот, так что Траффорд достаточно уверенно справился с данной угрозой.
    • Опасный момент
      70'
      ОПАСНО! С правого фланга в атаке испанцев Серхио Гомес вырезал мяч на голову Руису, но тот послал мяч чуть-чуть мимо левой штанги.
    • 69'
      Половина второго тайма уже позади. С каждой следующей сыгранной минутой англичане всё ближе к заветному трофею, но счёт остаётся "скользким", так что всякое может случиться в любой момент.
    • Замена
      68'
      Первая замена в составе сборной Англии: вместо Эмила Смита-Роу на поле вышел Нони Мадуэке.
    • Офсайд
      67'
      Штрафной удар заработали англичане в 30 метрах от ворот соперника, ближе к левому флангу. Мягкий навес последовал в штрафную площадку, но испанцы там выиграли борьбу, после чего судьи зафиксировали офсайд.
    • Опасный момент
      66'
      Джонс ворвался на левый край штрафной площади и в борьбе с соперником опасно пробивал низом в дальний угол, но Тенас здорово среагировал, успев сложиться, чем спас свою команду.
    • Офсайд
      65'
      Заброс на Гордона прошёл на левый фланг атаки, который прострелил в центр точно на Гиббса-Уайта, однако последний с ходу не сумел нормально поймать мяч на ногу. Расстраиваться не стоит, так как у Гордона зафиксирован офсайд.
    • Фол, нарушение
      64'
      Виктор Гомес теперь был неправ в середине поля в борьбе с Ааронсом, которого толкнул руками в спину. Нервничают испанцы, когда им приходится играть без мяча.
    • Желтая карточка
      63'
      Орос в центральном круге успел сорвать перспективную контратаку сборной Англии, за что получил в свой пассив жёлтую карточку. Очень коварны подобные контрвыпады от англичан.
    • Фол, нарушение
      62'
      Штрафной удар в глубине поля заработали испанцы. Со стандарта последовала планирующая подача в район линии вратарской площади, где Траффорд на выходе не рискнул ловить мяч, сработав кулаками.
    • 61'
      Левым флангом англичане обострили игру, Ааронс выполнил прострел вдоль ворот, но Тенас сыграл на перехвате, со второй попытки сумев накрыть мяч.
    • Замена
      60'
      Тройная замена в составе сборной Испании: вместо Алехандро Баэны, Ойяна Сансета и Родри на поле вышли Габриэль Вейга, Аймар Орос и Родриго Рикельме.
    • Фол, нарушение
      59'
      Нарушил правила сейчас Баэна на чужой половине против Гарнера, но это был обычный фол - за такой никто жёлтую карточку не покажет, тем более если она окажется второй.
    • 58'
      Баэна прорывался по левому флангу вперёд, но его в чистом подкате сумел остановить Джонс. Недоволен Алехандро, но он не в том положении, чтобы спорить с судьёй.
    • 57'
      Англичане впервые за несколько минут сумели выйти за центральную линию поля. Нужно стараться команде Ли Карсли немного выровнять игру и сбить атакующий ритм соперников.
    • Опасный момент
      56'
      После новой подачи углового с правого фланга с ближнего края вратарской площади в борьбе сумел пробить Миранда, но не попал он в створ ворот. Но гол в ворота Траффорда продолжает назревать.
    • Угловой
      55'
      Ещё два угловых с правого фланга подали испанские футболисты, но количество корнеров пока что не перерастает в качество, хотя номинальные гости стараются использовать различные варианты для розыгрышей.
    • Видеоповтор
      54'
      Видеоассистенты главного арбитра пересмотрели эпизод, определив, что офсайд действительно имел место, так что сборная Англии продолжает вести в счёте.
    • Офсайд
      53'
      ГО-О-ОЛ! После подачи стандарта Руис головой вонзил мяч в ворота. Но судьи в поле не зафиксировали взятие ворот из-за положения "вне игры".
    • Судья
      52'
      Штрафной удар на левом фланге атаки заработали испанцы, стараниями Баэны. После этого последний радел ногой Гордона, который позорно упал и начал демонстрировать муки. Но красной карточки пока не будет.
    • Угловой
      51'
      После подачи углового с левого фланга англичане недалеко отбили мяч, но после этого сумели блокировать удар со средней дистанции от Родри.
    • Опасный момент
      50'
      После нового прострела справа Сансет принял мяч на линии штрафной площади, после чего пробивал с разворота, но мяч задел ногу английского защитника и пошёл немного мимо створа ворот.
    • Угловой
      49'
      Виктор Гомес по правому флангу поддержал атаку сборной Испании, получил пас от Родри, после чего простреливал вдоль ворот, но Колуиллу удалось выбить мяч на угловой, после подачи которого ничего интересного не произошло.
    • 48'
      Несмотря на обилие жёлтых карточку по итогам первого тайма у опорных полузащитников, тренеры обеих команд решили пойти на риск, не став производить никаких замен.
    • 47'
      Заброс на правый край атаки следовал в направлении забегания Палмера, но тот мяч обработать всё же не сумело, так что игровой снаряд вышел за лицевую линию поля.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Англичане пока что с минимальным счётом обыгрывают испанцев в финале молодёжного Евро. Отдыхаем...
    • Красная карточка
      45'
      По красной карточке получили также ассистенты главный тренеров испанцев и англичан. Встреча продолжится в обычном формате.
    • Желтая карточка
      45'
      В итоге Колуилл и Сансет получил по жёлтой карточке.
    • Судья
      45'
      Конфликт возник между командами. Такое ощущение, что Палмер на радостях что-то выкрикнул в направлении скамейки запасных сборной Испании. Судье надо разобраться.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Коул Палмер!!!
      Палмер попытался пробить над "стенкой", но не перебросил её полностью, однако рикошет случился очень подло для Тенаса, который был пойман на противоходе, так что мяч влетел в ворота.
    • Фол, нарушение
      45'
      Палмер заработал опасный штрафной удар в 22 метрах от испанских ворот, немного правее центральной оси.
    • Угловой
      45'
      Угловой на левом фланге в контратаке заработали испанцы, но после подачи стандарта мяч уже был привычно выбит защитниками сборной Англии в поле.
    • Судья
      45'
      Палмер протащил мяч на правый край чужой штрафной площади, но там его взяли под контроль два защитника. Коул попытался схитрить и заработать пенальти, но на его падение судья никак не отреагировал.
    • Штанга
      45'
      ОПАСНО! После заброса из глубины поля подключившийся в атаку Колуилл головой пробил в крестовину. Счастье на стороне Испании.
    • Дополнительное время
      45'
      5 минут компенсировано.
    • Фол, нарушение
      44'
      Баэна в середине поля прихватил рукой соперника, который от него убегал. Судья не стал удалять 16-го номера сборной Испании, устно предупредив, что это в последний раз он его прощает.
    • 44'
      Активно обе команды двигаются в концовке первого тайма. Пока что признаки какой-либо усталости не наблюдаются. Не исключено, что матч в итоге уйдёт в дополнительное время, хотя об этому, конечно, говорить ещё очень рано.
    • Опасный момент
      43'
      С дальней дистанции Палмер мощно выстрелил по воротам, но Тенас видел этот выстрел, поэтому успел переместиться в ворота и поймать игровой снаряд.
    • Фол, нарушение
      42'
      В атаке вторым темпом следовал заброс на правый край штрафной площади, где оказался Миранда, но в борьбе с опекуном он сумел только нарушить правила.
    • Угловой
      41'
      Ещё один угловой с правого фланга подали испанцы, но снова обошлось без опасности. Английские защитники хороши в борьбе на "втором этаже".
    • 40'
      41 на 59 - такова статистика первого тайма по владению мячом в процентном соотношении. Но по опасным моментам у ворот англичане не уступают сборной Испании.
    • 39'
      Из глубины поля со стандарта последовала подача на левый край штрафной площади на Колуилла, который попытался головой выполнить скидку, но получилось только в руки Тенасу.
    • Желтая карточка
      38'
      Бланко в середине поля не успел за Гордоном, который мог разгонять перспективную атаку англичан. Здесь уже судья без колебаний полез в свой нагрудный карман.
    • Фол, нарушение
      37'
      Гордон на чужой половине поля нарушил правила, но при этом сам получил повреждение. Арбитру снова приходиться приглашать на поле медицинский наряд.
    • Желтая карточка
      36'
      Баэна в центральном круге решил внезапно ударить по ногам Анхеля Гомеса, который предварительно ловко обыграл соперника. Арбитр, после небольших раздумий, наказал нарушителя карточкой.
    • Угловой
      35'
      После розыгрыша углового с правого фланга следовала подача в район линии вратарской площади англичан, но там уверенно на выходе сумел мяч поймать Траффорд.
    • Опасный момент
      34'
      Родри выцарапал мяч на подступах к чужой штрафной площади и наносил удар по воротам с 19 метров, но мяч немного задел ногу защитника и пошёл чуть мимо правого нижнего угла ворот.
    • 33'
      Руис уже на ногах и полон сил. Его команда, тем временем, выполнила подачу со стандарта в штрафную площадку, но там до мяча никто не дотянулся, хотя выглядело всё достаточно остро.
    • Травма, повреждение
      32'
      Руису на поле оказали медицинскую помощь. Испанский нападающий отыгрывает роль умирающего лебедя, но всё же разжалобить судью и удалить соперника у него не получается.
    • Фол, нарушение
      31'
      Анхель Гомес в середине поля грубовато поймал на бедро Руиса. По очень тонкому льду ходит 21-й номер английской "молодёжки", так как у него жёлтая карточка в пассиве уже имеется.
    • 30'
      Родри по правому краю протащил мяч вперёд, отдал затем пас вдоль линии штрафной площади на Сансета, но получилось немного неточно.
    • 29'
      Пытаются некоторое футболисты устраивать провокации на поле, но на них пока что никто не реагирует агрессивно, понимая, что в финале никак нельзя поддаваться эмоциям и подводить свои команды.
    • Фол, нарушение
      28'
      Гиббс-Уайт на чужой половине поля пытался сыграть на опережении против Бланко, но удалось ему только нарушить правила, так как соперник грамотно сработал корпусом.
    • 27'
      Заброс на левый край следовал на Миранду, который пытался по бровке головой переадресовать мяч на Серхио Гомеса, но игровой снаряд выскочил за боковую линию.
    • Травма, повреждение
      26'
      Баэне потребовалась медицинская помощь, но он получил просто небольшой ушиб. Сейчас медики поработают баллончиками, что позволят спортсмену справиться с дискомфортными ощущениями.
    • Желтая карточка
      25'
      Анхель Гомес стал лауреатом первой жёлтой карточки. Потеряв позицию после потери мяча, он грязновато сзади ударил по ногам Баэну, который от него убегал.
    • 24'
      Стараются в середине первого тайма англичане прибавить в движении и захватить инициативу на центральном плацдарме. Испанцы принимают попытки противодействия этому.
    • Фол, нарушение
      23'
      Анхель Гомес из глубины поля забрасывал мяч в штрафную площадку в направлении Гиббса-Уайта, но тому удалось только нарушить правила в единоборстве с Паредесом.
    • 22'
      Всё нормально с Гарнером - он сможет продолжать встречу. Медики провели несколько коротких тестов, определив, что сотрясения мозга у парня нет.
    • Травма, повреждение
      21'
      Повреждение получил Гарнер по итогам прошлого эпизода, столкнувшись головами с соперником, из-за чего оказался в нокдауне. Все остальные футболисты отправились на водопой.
    • Опасный момент
      20'
      Первый угловой в матче на левом фланге заработали испанцы. Опасная подача от Серхио Гомеса прошла на ближнюю штангу, где головой мяч в дальний угол подсекал Паредес, но мяч пошёл немного мимо цели.
    • Фол, нарушение
      19'
      Против Баэны в середине поля нарушены правила со стороны Анхеля Гомеса. Стараются команды перестраховываться и применять тактику мелкого фола, чтобы игра продолжалась в посредственном ритме.
    • 18'
      Палмер протащил на правый фланг атаки, но поддержки у него не было. Несмотря на это, хавбек "Манчестер Сити" в борьбе с двумя защитниками сумел заработать аут.
    • 17'
      Снова, глядя на котировки букмекеров, мы видим практически равенство. Вероятность каждого исхода по итогам основного времени оценивается в 33-34 процента.
    • 16'
      Активный Баэна ворвался на полной скорости на левый край штрафной площади, но под прессингом защитника не сумел нанести качественный удар - мяч попросту не лёг нормально на ногу Алехандро.
    • Травма, повреждение
      15'
      Миранда нарушил правила против Гарнера, причём последний после этого отмахнулся и поставил сечку на переносице Хуана. Арбитр решил, что это обычный игровой эпизод.
    • Опасный момент
      14'
      Отобрали мяч у чужой штрафной площади испанцы, после чего Баэна метров с 20 с левого края опасно пробил в дальний нижний угол ворот, но мяч прошёл чуть-чуть мимо цели.
    • 13'
      По движению испанцы пока что смотрятся даже интересней англичан, но не исключено, что это приведёт к тому, что подопечные Санти Дении попросту быстрее устанут.
    • 12'
      Миранда в контратаке испанской команды простреливал в штрафную площадку, но мяч пошёл между двух партнёров по команде - одному в недодачу, а другому в противоход.
    • 11'
      Комбинационная игра у сборной Испании пока что совершенно не клеится - в простых ситуациях футболисты номинальных гостей теряют мяч при своих позиционных наступлениях.
    • 10'
      Руис по левому флангу пытался отдать передачу на Серхио Гомеса в контратаке испанцев, но Харвуд-Беллис прочитал ситуацию, а падении сумев отбить мяч за боковую линию.
    • 9'
      Сборная Англии у букмекеров начала превращаться в фаворитов этого финала. В первой десятиминутку инициатива принадлежит сборной Англии, на что аналитики оперативно реагируют.
    • Опасный момент
      8'
      Снова Гордон обострил игру на левом фланге, на этот раз прострелив вдоль ворот на набегающего Гиббса-Уайта, но Морган снова чуть-чуть не дотянулся до мяча.
    • Опасный момент
      7'
      Гордон в первой серьёзной атаке сборная Англии сместился с мячом в штрафную площадку и плотно пробил по воротам - Тенас с трудом парировал мяч, а Гиббс-Уайт не попал по мячу, имея шанс сработать на добивании.
    • Фол, нарушение
      6'
      Баэна нарушил правила в середине поля, после чего немного потолкался с Колуиллом. Последний по итогам конфликта хотел пожать руку соперника, но испанец отказался от перемирия.
    • 5'
      Англичане пока что больше владеют мячом, но без подходов к воротам Тенаса. Испанские футболисты несколько робко стараются демонстрировать видимость высокого прессинга.
    • Фол, нарушение
      4'
      Ни одна из команд не стремится на первых минутах демонстрировать серьёзную агрессию. Побаиваются друг друга соперники, поэтому будут стараться свести риски к минимуму. Испанцы в середине поля совершили первый фол в этом финале.
    • 3'
      Оба тренера у кромки поля стараются излучать спокойствие и уверенность. Ли Карсли достал какую-то жвачку. Посмотрим, окажется ли она для него и его команды счастливой...
    • 2'
      Фаворита букмекеры в этом финале не видят, считая, что шансы на завоевания трофея у этих соперников примерно 50 на 50. Посмотрим, как получится на самом деле.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Batumi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года)

    Исход игры
    Англия (до 21 года)
    53.2% (74)
    Ничья
    22.3% (31)
    Испания (до 21 года)
    24.5% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.39% (71)
    Меньше
    36.61% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    83.93% (94)
    Нет
    16.07% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Англия (до 21 года)
    28.1% (39)
    1:1 Ничья
    16.5% (23)
    1:2 Испания (до 21 года)
    15.8% (22)
    1:0 Англия (до 21 года)
    8.6% (12)
    2:3 Испания (до 21 года)
    2.9% (4)
    0:1 Испания (до 21 года)
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    2:0 Англия (до 21 года)
    1.4% (2)
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    Испания (до 21 года)
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