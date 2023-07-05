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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Стадион: .
Англия (до 21 года)
 
Позже
Испания (до 21 года)
Прогнозы 24
Англия (до 21 года) 66.7% (16)
X 8.3% (2)
Испания (до 21 года) 25% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Англия (до 21 года)
Ничья
Испания (до 21 года)
2.71
3.58
2.83
Все Коэффициенты

История личных встреч

Англия (до 21 года)
Испания (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е
1:1
Е
0:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Англия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 2 0.4
Смит-Роу Эмил 2 0.4
Арчер Камерон 2 0.4
Гиббс-Уайт Морган 1 0.2
Палмер Коул 1 0.2
Рамси Джакоб 1 0.2
Эллиотт Харви 1 0.2
Испания (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руис Абель 3 0.6
Гомес Серхио 3 0.6
Миранда Хуан 2 0.4
Баэна Алехандро 1 0.2
Орос Аймар 1 0.2
Бланко Антонио 1 0.2
Сансет Ойян 1 0.2
Гомес Виктор 0 0
Родри Родриго 0 0
Барренечеа Андер 0 0

Карточки

Англия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонсон Бен 2 0
Ааронс Макс 2 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Джонс Кёртис 1 0
Гордон Энтони 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Колуилл Леви 1 0
Испания (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Виктор 1 0
Бланко Антонио 1 0
Баэна Алехандро 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Мартинес Арнау 1 0
Пачеко Хон 1 0

Результаты матчей

Англия (до 21 года)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Испания (до 21 года)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Испания (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
9
Англия (до 21 года)
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Испания (до 21 года)
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (до 21 года)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Израиль (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0
Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0

Результаты матчей

Англия (до 21 года)
Испания (до 21 года)

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Англия (до 21 года)
Испания (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
2
3
1/4 финала
3 Грузия (до 21 года)
4 Израиль (до 21 года)
1 Англия (до 21 года)
0 Португалия (до 21 года)
2 Испания (до 21 года)
1 Швейцария (до 21 года)
1 Франция (до 21 года)
3 Украина (до 21 года)
1/2 финала
0 Израиль (до 21 года)
3 Англия (до 21 года)
5 Испания (до 21 года)
1 Украина (до 21 года)
Финал
Англия (до 21 года)
Испания (до 21 года)

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Руис Абель 3 (2)
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 3 (2)
Украина (до 21 года) Судаков Георгий 3
Франция (до 21 года) Баркола Бредли 2 (2)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 3
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2
Англия (до 21 года) Джонсон Бен 2
Англия (до 21 года) Ааронс Макс 2
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия (до 21 года) - Испания (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2023, осталось 2 дня 9 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 24
    Англия (до 21 года) 66.7% (16)
    X 8.3% (2)
    Испания (до 21 года) 25% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия (до 21 года)
    Ничья
    Испания (до 21 года)
    2.71
    3.58
    2.83
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Англия (до 21 года) - Испания (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Англия (до 21 года) - Испания (до 21 года)

    Исход игры
    Англия (до 21 года)
    64% (16)
    Ничья
    8% (2)
    Испания (до 21 года)
    28% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (18)
    Меньше
    25% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (20)
    Нет
    16.67% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Англия (до 21 года)
    44% (11)
    1:2 Испания (до 21 года)
    20% (5)
    1:0 Англия (до 21 года)
    16% (4)
    1:1 Ничья
    8% (2)
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    Испания (до 21 года)
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