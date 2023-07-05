Стадион: Батуми Стадиум.
История личных встреч
Англия (до 21 года)
Испания (до 21 года)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Англия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордон Энтони
|2
|0.4
|Смит-Роу Эмил
|2
|0.4
|Арчер Камерон
|2
|0.4
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.2
|Палмер Коул
|1
|0.2
|Рамси Джакоб
|1
|0.2
|Эллиотт Харви
|1
|0.2
Испания (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руис Абель
|3
|0.6
|Гомес Серхио
|3
|0.6
|Миранда Хуан
|2
|0.4
|Баэна Алехандро
|1
|0.2
|Орос Аймар
|1
|0.2
|Бланко Антонио
|1
|0.2
|Сансет Ойян
|1
|0.2
|Гомес Виктор
|0
|0
|Родри Родриго
|0
|0
|Барренечеа Андер
|0
|0
Карточки
Англия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонсон Бен
|2
|0
|Ааронс Макс
|2
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Джонс Кёртис
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
|Колуилл Леви
|1
|0
Испания (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Виктор
|1
|0
|Бланко Антонио
|1
|0
|Баэна Алехандро
|1
|0
|Бернабе Адриан
|1
|0
|Мартинес Арнау
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Результаты матчей
Англия (до 21 года)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Испания (до 21 года)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Испания (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
9
Англия (до 21 года)
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Испания (до 21 года)
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
0
0%
1
11%
91-120
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Англия (до 21 года)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Израиль (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0
Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0
Результаты матчей
Англия (до 21 года)
Испания (до 21 года)
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Англия (до 21 года)
Испания (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
23
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Англия (до 21 года)
Испания (до 21 года)
|Испания (до 21 года)
|Руис Абель
|3 (2)
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|3 (2)
|Украина (до 21 года)
|Судаков Георгий
|3
|Франция (до 21 года)
|Баркола Бредли
|2 (2)
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|2 (1)
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 3
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|2
|Англия (до 21 года)
|Джонсон Бен
|2
|Англия (до 21 года)
|Ааронс Макс
|2
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|2
Прогнозы на матч Англия (до 21 года) - Испания (до 21 года)
Исход игры
Англия (до 21 года)
64% (16)
Ничья
8% (2)
Испания (до 21 года)
28% (7)
Тотал 2.5
Больше
75% (18)
Меньше
25% (6)
Обе команды забьют
Да
83.33% (20)
Нет
16.67% (4)
Популярный счёт
2:1 Англия (до 21 года)
44% (11)
1:2 Испания (до 21 года)
20% (5)
1:0 Англия (до 21 года)
16% (4)
1:1 Ничья
8% (2)
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