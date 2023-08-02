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Кубок Либертадорес
2023

Ривер Плейт
2:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
20' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
28' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
45' Желтая карточка
Пирес Леандро
0:1
45' Гол
Валенсия Эннер
56' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
62' Желтая карточка
Арангис Чарлес
1:1
65' Гол
Солари Пабло
69' Желтая карточка
Джонни
2:1
79' Гол
Солари Пабло
90' Желтая карточка
Энрике Педро
90'+5
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
21
Барко
Эсекьель
29
Альендро
Родриго
10
Фернандес
Игнасио
18
Бельтран
Лукас
33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
14
Де
Пена
Карлос
30
Джонни
20
Арангис
Чарлес
10
Патрик
Алан
13
Валенсия
Эннер
11
Вандерсон
Ривер Плейт
4-1-3-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-1-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Интернасьонал Порту Алегре

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
2:2
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельтран Лукас 4 (1) 0.57
Солари Пабло 3 0.43
Альендро Родриго 2 0.29
Барко Эсекьель 2 (1) 0.29
Борха Мигель 1 0.14
Де ла Крус Николас 1 0.14
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адриано Луис 3 0.43
Патрик Алан 3 (1) 0.43
Валенсия Эннер 1 0.14
Меркадо Габриэль 1 0.14
Де Пена Карлос 1 0.14
Alexandre Zurawski 1 0.14
José Maurisio3 1 0.14

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Леандро 2 1
Диас Энцо Эрнан 2 1
Перес Энцо 3 0
Фернандес Игнасио 3 0
Де ла Крус Николас 2 0
Рондон Саломон 0 1
Борха Мигель 1 0
Альендро Родриго 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Парадела Хосе 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Hernandez2 1 1
Меркадо Габриэль 2 0
Ромуло 2 0
Арангис Чарлес 1 0
Джонни 1 0
Патрик Алан 1 0
Энрике Педро 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Вандерсон 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Baralhas 1 0
Витао 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
3
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

1
6
Ривер Плейт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

1
9

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
4
36%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2

Результаты матчей

Ривер Плейт
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
4
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
1 Флуминенсе
2 Ривер Плейт
1 Интернасьонал Порту Алегре
3 Боливар
1 Атлетико Паранаэнсе
Депортиво Перейра
Индепендьенте дель Валле
Насьональ Монтевидео
Бока Хуниорс
Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго
Олимпия Асунсьон
Атлетико Насьональ II
Расинг Авельянеда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Вальдес Бруно 2 1
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Весь список
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