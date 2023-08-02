2:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаБустос Фабрисио
28' Желтая карточкаФернандес Игнасио
45' Желтая карточкаПирес Леандро
0:1
45' ГолВаленсия Эннер
56' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
62' Желтая карточкаАрангис Чарлес
1:1
65' ГолСолари Пабло
69' Желтая карточкаДжонни
2:1
79' ГолСолари Пабло
90' Желтая карточкаЭнрике Педро
90'+5
Ход матча
20'
45'
45'
0:1
56'
62'
65'
1:1
69'
74'
79'
2:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
33
Рочет
Серхио
44
Витао
30
Джонни
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Фунес МориЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Нападающий
-
11 ВандерсонНападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 LuccaНападающий
-
-
41 Matheus Dias
-
-
21 Igor Gomes
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Ривер Плейт
Интернасьонал Порту Алегре
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|4 (1)
|0.57
|Солари Пабло
|3
|0.43
|Альендро Родриго
|2
|0.29
|Барко Эсекьель
|2 (1)
|0.29
|Борха Мигель
|1
|0.14
|Де ла Крус Николас
|1
|0.14
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адриано Луис
|3
|0.43
|Патрик Алан
|3 (1)
|0.43
|Валенсия Эннер
|1
|0.14
|Меркадо Габриэль
|1
|0.14
|Де Пена Карлос
|1
|0.14
|Alexandre Zurawski
|1
|0.14
|José Maurisio3
|1
|0.14
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Леандро
|2
|1
|Диас Энцо Эрнан
|2
|1
|Перес Энцо
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Рондон Саломон
|0
|1
|Борха Мигель
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
|Парадела Хосе
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Hernandez2
|1
|1
|Меркадо Габриэль
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Джонни
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Вандерсон
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Baralhas
|1
|0
|Витао
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
3
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
1
6
Ривер Плейт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
1
9
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
4
36%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2
Результаты матчей
Ривер Плейт
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
16
16
16
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Вальдес Бруно
|2 1
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2