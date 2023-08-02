1:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
9'
0:1
13'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Bruno
Savio
2
Khellven
3
Ivaldo
26
Erick2
19
Хавьер
Тиаго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Bruno SavioПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Lucas Chavez
-
29 Luis Paz
-
24 Javier Uzeda
-
-
14 Yomar Rocha
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
- Вратарь
-
2 KhellvenЗащитник
-
3 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Кака IIЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Pablo I
-
-
-
28 Tomas Cuello
-
-
-
17 Hugo Moura
-
-
22 Madson II
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
Бомбардиры внутри турнира
Боливар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronnie Fernandez2
|3
|0.43
|Бехарано Диего
|2
|0.29
|Вильямиль Габриэль
|2
|0.29
|Эрвиас Пабло
|1
|0.14
|Родригес Патрисио II
|1
|0.14
|Lucas Chavez
|1
|0.14
|Javier Uzeda
|1
|0.14
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|3
|0.43
|Сантана Алекс
|2
|0.29
|Витор Буэно
|1
|0.14
|Christian Cardoso
|1
|0.14
|Erick2
|1
|0.14
|Romulo Cruz
|1
|0.14
|David Terans
|1 (1)
|0.14
Карточки
Боливар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сагредо Хесус
|2
|1
|Фернандес Роберто II
|2
|1
|Хустиниано Леонель
|2
|0
|Ronnie Fernandez2
|2
|0
|Вильямиль Габриэль
|2
|0
|Nicolas Ferreyra
|1
|0
|Родригес Патрисио II
|1
|0
|Вильярроэль Мойзес II
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Bryan Bentaberry
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Heleno
|3
|1
|Pablo I
|3
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|David Terans
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Madson II
|1
|0
|Каноббио Агустин
|1
|0
|Tomas Cuello
|1
|0
|Christian Cardoso
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
Результаты матчей
Боливар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Боливар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
3
6
Боливар
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Атлетико Паранаэнсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
3
7
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
10%
2
22%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Боливар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ориенте Петролеро - Боливар 1:1 Боливар - Стронгест 3:0 Ройял Пари - Боливар 0:0 Боливар - Гуабира 3:1
Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Боливар - Реал Санта Крус 3:0 Боливар - Серро Портеньо 2:0 Реал Томайпо - Боливар 0:0 Боливар - Атлетико Пальмафлор Винто 5:1 Боливар - Барселона Гуаякиль 1:0 Индепендьенте Петролеро - Боливар 2:1 Боливар - Университарио Винто 1:1 Серро Портеньо - Боливар 0:4 Насьональ Потоси - Боливар 3:2 Боливар - Вильстерман 1:3 Барселона Гуаякиль - Боливар 2:1 Олвейс Реди - Боливар 2:2 Либертад Гран Маморе - Боливар 2:0 Боливар - Вака Диес 3:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2
Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Результаты матчей
Боливар
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Боливар
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
33
24
15
15
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Вальдес Бруно
|2 1
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2