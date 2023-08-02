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  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Боливар
3:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
0:1
9' Гол
Erick2
1:1
13' Гол
Ronnie Fernandez2
2:1
27' Гол
Бехарано Диего
3:1
76' Гол
Ronnie Fernandez2
90' Желтая карточка
Вильямиль Габриэль
90'+6
1
Лампе
Карлос
3
Bryan
Bentaberry
22
Nicolas
Ferreyra
4
Сагредо
Хесус
8
Бехарано
Диего
17
Родригес
Патрисио
II
15
Вильямиль
Габриэль
23
Хустиниано
Леонель
10
Bruno
Savio
9
Ronnie
Fernandez2
19
Jose
M.F.
Moreno
Chico4
1
Bento
Krepski
2
Khellven
3
Ivaldo
4
Роша
Кайке
30
Lucas
Esquivel
20
Видаль
Артуро
5
Фернандиньо
XII
26
Erick2
19
Хавьер
Тиаго
9
Роке
Витор
14
Каноббио
Агустин
Боливар
3-4-1-2
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Боливар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronnie Fernandez2 4 0.57
Бехарано Диего 3 0.43
Вильямиль Габриэль 2 0.29
Эрвиас Пабло 1 0.14
Родригес Патрисио II 1 0.14
Lucas Chavez 1 0.14
Javier Uzeda 1 0.14
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 3 0.43
Сантана Алекс 2 0.29
Витор Буэно 1 0.14
Christian Cardoso 1 0.14
Erick2 1 0.14
Romulo Cruz 1 0.14
David Terans 1 (1) 0.14

Карточки

Боливар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сагредо Хесус 2 1
Фернандес Роберто II 2 1
Хустиниано Леонель 2 0
Ronnie Fernandez2 2 0
Вильямиль Габриэль 2 0
Nicolas Ferreyra 1 0
Родригес Патрисио II 1 0
Вильярроэль Мойзес II 1 0
Вака Рамиро 1 0
Bryan Bentaberry 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Heleno 3 1
Pablo I 3 0
Сантана Алекс 2 0
Ivaldo 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
David Terans 1 0
Педринью Роша 1 0
Madson II 1 0
Каноббио Агустин 1 0
Tomas Cuello 1 0
Christian Cardoso 1 0
Bento Krepski 1 0

Результаты матчей

Боливар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Боливар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

3
6
Боливар
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Атлетико Паранаэнсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

3
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
10%
2
22%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Боливар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ориенте Петролеро - Боливар 1:1 Боливар - Стронгест 3:0 Ройял Пари - Боливар 0:0 Боливар - Гуабира 3:1
Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Боливар - Реал Санта Крус 3:0 Боливар - Серро Портеньо 2:0 Реал Томайпо - Боливар 0:0 Боливар - Атлетико Пальмафлор Винто 5:1 Боливар - Барселона Гуаякиль 1:0 Индепендьенте Петролеро - Боливар 2:1 Боливар - Университарио Винто 1:1 Серро Портеньо - Боливар 0:4 Насьональ Потоси - Боливар 3:2 Боливар - Вильстерман 1:3 Барселона Гуаякиль - Боливар 2:1 Олвейс Реди - Боливар 2:2 Либертад Гран Маморе - Боливар 2:0 Боливар - Вака Диес 3:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2
Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2

Результаты матчей

Боливар
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Боливар
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
1 Флуминенсе
2 Ривер Плейт
1 Интернасьонал Порту Алегре
3 Боливар
1 Атлетико Паранаэнсе
Депортиво Перейра
Индепендьенте дель Валле
Насьональ Монтевидео
Бока Хуниорс
Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго
Олимпия Асунсьон
Атлетико Насьональ II
Расинг Авельянеда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Вальдес Бруно 2 1
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Ронни Фернандес сделал результативную передачу.
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