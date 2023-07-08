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  3. Московский кубок селебрити (МКС) 2023

Московский кубок селебрити (МКС)

ФК Деньги
0:0
Идёт матч
FC Bus
0'
Прогнозы 111
ФК Деньги 72.1% (80)
X 18% (20)
FC Bus 9.9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Деньги
Ничья
FC Bus
2.90
3.43
2.90
Все Коэффициенты
ФК Деньги
FC Bus

Бомбардиры внутри турнира

ФК Деньги
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Григорян Саркисджан 1 0.25
ТИГА 1 0.25
FC Bus
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лепский Максим (Лепский Максим) 2 0.5
Конюхов Артем 1 0.25
Горяинов Владимир (XXL) 1 0.25
Атаев Ораз (ORAZ) 1 (1) 0.25
Петросян Эмиль (EmSoull, MANU) 0 0
Бондарец Никита (Bondar) 0 0

Карточки

ФК Деньги
Игрок Желтая карточка Красная карточка
FC Bus
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цветков Александр (TSVETKOV) 1 0
Горяинов Владимир (XXL) 1 0
Куами Куажеп Карл Уистанд (CARL) 1 0
Бондарец Никита (Bondar) 1 0

Результаты матчей

ФК Деньги
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
FC Bus
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
ФК Деньги
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
FC Bus
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
ФК Деньги
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
FC Bus
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Деньги
(9 матчей)
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 поражений
ФК Амкал - ФК Деньги 0:1 ФК Деньги - ФК 10 1:1 ФК Деньги - ФК Матч 1:3 ФК Деньги - 2DROTS 5:1
ФК Деньги - ФК Бей Беги 0:1 ФК Деньги - ФК Эгриси 4:5 ФК 10 - ФК Деньги 5:1 ФК Деньги - ФК Дружина 2:2 ФК Сахалинец - ФК Деньги 4:0
FC Bus
(9 матчей)
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 поражения
ФК Матч - FC Bus 2:5 FC Bus - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Амкал - FC Bus 2:0 ФК 10 - FC Bus 2:4
ФК Козлы - FC Bus 1:1 FC Bus - ФК Титан 1:2 ФК Родина Медиа - FC Bus 2:0 ФК Матч - FC Bus 2:0 2DROTS - FC Bus 1:2

Результаты матчей

ФК Деньги
FC Bus

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ФК Деньги
FC Bus

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
FC Bus Лепский Максим (Лепский Максим) 2 (1)
FC Bus Конюхов Артем 1 (1)
ФК Деньги Григорян Саркисджан 1
ФК 10 Гаракоев Сейт-Даут (ГАРАКОЕВ) 1
ФК Амкал Дубников Кирилл (DUB) 1
Весь список

Топ нарушителей
ФК Матч Сурков Никита (SURKOV) 1 1
ФК Матч Кокенко Виталий (KOKENKO) 1
ФК Матч Дурасов Сергей (GONDURASA) 1
ФК Матч Безлихотнов Никита 1
ФК Амкал Кузькин Дмитрий (KUZ9) 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма ФК "Деньги" и FC Bus сыграли в более атакующий футбол, если вспоминать финал верхней сетки. Однако, голов у нас по-прежнему нет. Пока что немного отдохнём, а затем быть может вратарей хотя бы прогонят из ворот, чтобы хоть что-то залетело. 
  • Угловой
    45'
    С углового последовала слабая подача в центр штрафной площади, ФК "Деньги" прочитали момент и сразу же выбили мяч в центр поля. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одна минута была добавлена к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Володя по центру совершил рывок к линии штрафной площади, в итоге Дьяков всё же выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Логашов в центре поля нарушил правила против Бондаря. Bus довольно быстро разыграл стандарт на этот раз. 
  • 42'
    Заур с правой половины поля выполнил подачу на левый угол штрафной площади, но Корюков под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 41'
    Вновь поднялся Черчесов после паузы и показал, что с ним всё нормально. Пауза под конец первого тайма немного затянулась. 
  • Травма, повреждение
    40'
    Черчесов получил повреждение в борьбе за верховой мяч с Оразом на половине поля соперника в игровом эпизоде. Вышли врачи на поле, пауза в игре.  
  • 39'
    Володя с правой половины поля выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Делима подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, Печёнкин не сразу, но всё же поймал мяч и не дал Лепскому шанса сыграть на добивании. 
  • Угловой
    38'
    Игроки Bus вновь разыграли угловой между собой, а затем уже с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, где никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 37'
    Цветков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Денег" не стали рисковать, мяч вновь был выбит на угловой. 
  • 36'
    Третий подряд тайм на МКС сегодня может быть без забитых мячей. Такой медиафутбол нам не нужен. 
  • Желтая карточка
    35'
    Полузащитник "Денег" Саркисджан Григорян получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Бондаря. 
  • Угловой
    34'
    С углового последовала подача на ближний угол вратарской. Ораз исправился за свою ошибку и в прыжке головой выбил мяч в аут. 
  • 33'
    Ораз грубо ошибся при игре на правом фланге и на ровном месте отправил мяч на угловой. 
  • Бонусы букмекеров
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    • Фол, нарушение
      32'
      Черчесов грамотно поставил корпус на своей половине поля в борьбе за мяч и заставил на себе нарушить правила. 
    • Опасный момент
      31'
      Григорян совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил хорошую подачу на ближний угол вратарской, Фомич головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел в сантиметрах от перекладины. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Арта в центре поля нарушил правила против Бондаря. Bus не стал спешить при розыгрыше мяча. 
    • Офсайд
      29'
      Из центра поля последовала передача на ход Марти по правому флангу, на этот раз Артур забрался в офсайд. 
    • 28'
      Bus попытался провести контратаку по левому флангу, но в итоге в обороне "Деньги" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Угловой
      27'
      С углового последовала подача на дальний угол вратарской, Дьяков головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Фомич в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Опасный момент
      26'
      Марти по правой половине поля убежал в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Абрамов сократил дистанцию и спас свою команду, а затем Корюков выбил мяч на угловой. 
    • 25'
      Главный тренер FC Bus сегодня отбывает дисквалификацию, но он эмоционально ведёт себя и на трибуне. 
    • 24'
      В составе ФК "Деньги" готовится уже ряд замен в середине первого тайма, что типично для медиафутбола. Напоминаем, что здесь замены никто не считает и вполне можно делать обратные замены. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Ораз получил по ногам в центральном круге в борьбе за мяч. FC Bus не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Угловой
      22'
      Вновь игроки Bus разыграли корнер между собой, далее с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, где уже никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 21'
      Корюков получил мяч на левом углу штрафной площади после подачи с правого фланга, Василий сразу же пробил по воротам, мяч попал в защитника "Денег" и ушёл на угловой. 
    • 20'
      Болельщиков FC Bus на трибунах немного, но они активно поддерживают свою команду и гонят её вперёд. 
    • 19'
      Сейчас последовала очень мягкая подача на левый угол штрафной площади "Денег", Печёнкин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 18'
      Bus продолжают куда больше времени проводить с мячом, сегодня ребята настроены первыми забить, а не отыгрываться, как это было в матче против "Матча". 
    • Угловой
      17'
      Корюков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки ФК "Деньги" без особого труда отвели угрозу от своих владений при этом стандарте. 
    • 16'
      Игроки Bus решили разыграть стандарт, Корюков покатил мяч на Горяинова к левому углу штрафной площади, в итоге Володя заработал угловой для своей команды. 
    • Желтая карточка
      15'
      Володя совершил рывок вперёд по левой половине поля, где его уже сбил Черчесов. Инал за срыв перспективной атаки получил жёлтую карточку. 
    • Судья
      14'
      Углового в итоге почему-то судья не назначил, хотя касание мяча со стороны Опоку было очевидным. 
    • Травма, повреждение
      13'
      Инал Черчесов получил повреждение по итогам прошлого эпизода. Вышли на поле врачи, но после паузы Черчесов поднялся и показал, что он готов играть дальше. 
    • 12'
      Черчесов получил передачу в радиус штрафной площади и пробил по воротам, Опоку вновь уверенно пошёл в подкат и заблокировал попытку, мяч ушёл на угловой. 
    • Угловой
      11'
      Григорян разыграл корнер с партнёром по команде, далее последовал удар по воротам от правого угла штрафной площади, Опоку мужественно принял мяч на себя. 
    • 10'
      Фомич довольно неплохо пробил по воротам от радиуса штрафной площади после отскока, мяч задел ногу Ораза и ушёл на угловой. 
    • Угловой
      9'
      Угловой теперь заработали игроки Bus. Вэс и Бондарь разыграли корнер между собой, Никита с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Печёнкин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Угловой
      8'
      Со стандарта последовала подача в центр штрафной площади, в борьбе за мяч была небольшая суматоха, но Абрамов в итоге грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Корюков на правом фланге нарушил правила против Фомича. Игроки "Денег" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 6'
      Добавим, что к этому матчу на трибунах уже практически не осталось болельщиков, данные команды пока что не очень сильно развили свою медийку. 
    • 5'
      Активный Бондарец попытался убежать в штрафную площадь по правому флангу, но под давлением соперников Никита упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      4'
      Корюков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, "Деньги" вновь очень внимательно сыграли в своей штрафной площади, на этот раз мяч был выбит как можно дальше от своих ворот. 
    • 3'
      Со стандарта последовала подача в центр штрафной площади, игроки "Деньги" не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Сразу же Bus отправился в атаку и заработал стандарт на левом фланге, правила были нарушены против Цветкова. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что в этом матче "Деньги" и FC Bus покажут куда более атакующий футбол, где уже будут забитые голы не только в серии пенальти. 
    • До матча
    • Напомним, что победитель этого матча в следующем матче сыграет с Broke Boys, которые чуть ранее в финале верхней сетки в серии пенальти уступили 2DROTS. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на финальном матче нижней сетки Московского Кука Селебрити. Сегодня между собой путёвку в матч за решающую битву за место в Гранд-финале разыграют "ФК Деньги" и FC Bus. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 111
    ФК Деньги 72.1% (80)
    X 18% (20)
    FC Bus 9.9% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ФК Деньги
    Ничья
    FC Bus
    2.90
    3.43
    2.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ФК Деньги 0:0 FC Bus онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФК Деньги 0:0 FC Bus

    Исход игры
    ФК Деньги
    72.1% (80)
    Ничья
    18% (20)
    FC Bus
    9.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.81% (74)
    Меньше
    30.19% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    77.36% (82)
    Нет
    22.64% (24)
    Популярный счёт
    2:1 ФК Деньги
    43.2% (48)
    1:0 ФК Деньги
    15.3% (17)
    2:2 Ничья
    7.2% (8)
    1:1 Ничья
    7.2% (8)
    3:1 ФК Деньги
    3.6% (4)
    2:0 ФК Деньги
    3.6% (4)
    1:2 FC Bus
    2.7% (3)
    3:2 ФК Деньги
    2.7% (3)
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    ФК Деньги
    FC Bus
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