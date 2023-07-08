Вновь поднялся Черчесов после паузы и показал, что с ним всё нормально. Пауза под конец первого тайма немного затянулась.

Заур с правой половины поля выполнил подачу на левый угол штрафной площади, но Корюков под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

Логашов в центре поля нарушил правила против Бондаря. Bus довольно быстро разыграл стандарт на этот раз.

Володя по центру совершил рывок к линии штрафной площади, в итоге Дьяков всё же выбил мяч на угловой.

Одна минута была добавлена к основному времени первого тайма.

С углового последовала слабая подача в центр штрафной площади, ФК "Деньги" прочитали момент и сразу же выбили мяч в центр поля.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма ФК "Деньги" и FC Bus сыграли в более атакующий футбол, если вспоминать финал верхней сетки. Однако, голов у нас по-прежнему нет. Пока что немного отдохнём, а затем быть может вратарей хотя бы прогонят из ворот, чтобы хоть что-то залетело.

Ораз грубо ошибся при игре на правом фланге и на ровном месте отправил мяч на угловой.

С углового последовала подача на ближний угол вратарской. Ораз исправился за свою ошибку и в прыжке головой выбил мяч в аут.

Полузащитник "Денег" Саркисджан Григорян получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Бондаря.

Третий подряд тайм на МКС сегодня может быть без забитых мячей. Такой медиафутбол нам не нужен.

Цветков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Денег" не стали рисковать, мяч вновь был выбит на угловой.

Игроки Bus вновь разыграли угловой между собой, а затем уже с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, где никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Володя с правой половины поля выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Делима подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, Печёнкин не сразу, но всё же поймал мяч и не дал Лепскому шанса сыграть на добивании.

Черчесов получил повреждение в борьбе за верховой мяч с Оразом на половине поля соперника в игровом эпизоде. Вышли врачи на поле, пауза в игре.

Ораз получил по ногам в центральном круге в борьбе за мяч. FC Bus не стал торопиться при розыгрыше мяча.

В составе ФК "Деньги" готовится уже ряд замен в середине первого тайма, что типично для медиафутбола. Напоминаем, что здесь замены никто не считает и вполне можно делать обратные замены.

Главный тренер FC Bus сегодня отбывает дисквалификацию, но он эмоционально ведёт себя и на трибуне.

Марти по правой половине поля убежал в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Абрамов сократил дистанцию и спас свою команду, а затем Корюков выбил мяч на угловой.

С углового последовала подача на дальний угол вратарской, Дьяков головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Фомич в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Bus попытался провести контратаку по левому флангу, но в итоге в обороне "Деньги" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Из центра поля последовала передача на ход Марти по правому флангу, на этот раз Артур забрался в офсайд.

Арта в центре поля нарушил правила против Бондаря. Bus не стал спешить при розыгрыше мяча.

Григорян совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил хорошую подачу на ближний угол вратарской, Фомич головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел в сантиметрах от перекладины.

Черчесов грамотно поставил корпус на своей половине поля в борьбе за мяч и заставил на себе нарушить правила.

22' Вновь игроки Bus разыграли корнер между собой, далее с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, где уже никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

21' Корюков получил мяч на левом углу штрафной площади после подачи с правого фланга, Василий сразу же пробил по воротам, мяч попал в защитника "Денег" и ушёл на угловой.

20' Болельщиков FC Bus на трибунах немного, но они активно поддерживают свою команду и гонят её вперёд.

19' Сейчас последовала очень мягкая подача на левый угол штрафной площади "Денег", Печёнкин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

18' Bus продолжают куда больше времени проводить с мячом, сегодня ребята настроены первыми забить, а не отыгрываться, как это было в матче против "Матча".

17' Корюков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки ФК "Деньги" без особого труда отвели угрозу от своих владений при этом стандарте.

16' Игроки Bus решили разыграть стандарт, Корюков покатил мяч на Горяинова к левому углу штрафной площади, в итоге Володя заработал угловой для своей команды.

15' Володя совершил рывок вперёд по левой половине поля, где его уже сбил Черчесов. Инал за срыв перспективной атаки получил жёлтую карточку.

14' Углового в итоге почему-то судья не назначил, хотя касание мяча со стороны Опоку было очевидным.

13' Инал Черчесов получил повреждение по итогам прошлого эпизода. Вышли на поле врачи, но после паузы Черчесов поднялся и показал, что он готов играть дальше.

12' Черчесов получил передачу в радиус штрафной площади и пробил по воротам, Опоку вновь уверенно пошёл в подкат и заблокировал попытку, мяч ушёл на угловой.

11' Григорян разыграл корнер с партнёром по команде, далее последовал удар по воротам от правого угла штрафной площади, Опоку мужественно принял мяч на себя.

10' Фомич довольно неплохо пробил по воротам от радиуса штрафной площади после отскока, мяч задел ногу Ораза и ушёл на угловой.

9' Угловой теперь заработали игроки Bus. Вэс и Бондарь разыграли корнер между собой, Никита с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Печёнкин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

8' Со стандарта последовала подача в центр штрафной площади, в борьбе за мяч была небольшая суматоха, но Абрамов в итоге грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

7' Корюков на правом фланге нарушил правила против Фомича. Игроки "Денег" тщательно готовятся к стандарту.

6' Добавим, что к этому матчу на трибунах уже практически не осталось болельщиков, данные команды пока что не очень сильно развили свою медийку.

5' Активный Бондарец попытался убежать в штрафную площадь по правому флангу, но под давлением соперников Никита упустил мяч за лицевую линию поля.

4' Корюков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, "Деньги" вновь очень внимательно сыграли в своей штрафной площади, на этот раз мяч был выбит как можно дальше от своих ворот.

3' Со стандарта последовала подача в центр штрафной площади, игроки "Деньги" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

2' Сразу же Bus отправился в атаку и заработал стандарт на левом фланге, правила были нарушены против Цветкова.