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  3. Московский кубок селебрити (МКС) 2023

Московский кубок селебрити (МКС)

ФК Деньги
 
Позже
FC Bus
Прогнозы 2
ФК Деньги 100% (2)
X 0% (0)
FC Bus 0% (0)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

ФК Деньги
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Григорян Саркисджан 1 0.33
ТИГА 1 0.33
FC Bus
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лепский Максим (Лепский Максим) 2 0.67
Конюхов Артем 1 0.33
Горяинов Владимир (XXL) 1 0.33
Атаев Ораз (ORAZ) 1 (1) 0.33
Петросян Эмиль (EmSoull, MANU) 0 0
Бондарец Никита (Bondar) 0 0

Карточки

ФК Деньги
Игрок Желтая карточка Красная карточка
FC Bus
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цветков Александр (TSVETKOV) 1 0
Горяинов Владимир (XXL) 1 0
Куами Куажеп Карл Уистанд (CARL) 1 0
Бондарец Никита (Bondar) 1 0

Результаты матчей

ФК Деньги
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
FC Bus
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
ФК Деньги
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
FC Bus
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
ФК Деньги
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
FC Bus
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Деньги
(9 матчей)
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 поражений
ФК Амкал - ФК Деньги 0:1 ФК Деньги - ФК 10 1:1 ФК Деньги - ФК Матч 1:3 ФК Деньги - 2DROTS 5:1
ФК Деньги - ФК Бей Беги 0:1 ФК Деньги - ФК Эгриси 4:5 ФК 10 - ФК Деньги 5:1 ФК Деньги - ФК Дружина 2:2 ФК Сахалинец - ФК Деньги 4:0
FC Bus
(9 матчей)
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 поражения
ФК Матч - FC Bus 2:5 FC Bus - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Амкал - FC Bus 2:0 ФК 10 - FC Bus 2:4
ФК Козлы - FC Bus 1:1 FC Bus - ФК Титан 1:2 ФК Родина Медиа - FC Bus 2:0 ФК Матч - FC Bus 2:0 2DROTS - FC Bus 1:2

Результаты матчей

ФК Деньги
FC Bus

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ФК Деньги
FC Bus

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
FC Bus Лепский Максим (Лепский Максим) 2 (1)
FC Bus Конюхов Артем 1 (1)
ФК Деньги Григорян Саркисджан 1
ФК 10 Гаракоев Сейт-Даут (ГАРАКОЕВ) 1
ФК Амкал Дубников Кирилл (DUB) 1
Весь список

Топ нарушителей
ФК Матч Сурков Никита (SURKOV) 1 1
ФК Матч Кокенко Виталий (KOKENKO) 1
ФК Матч Дурасов Сергей (GONDURASA) 1
ФК Матч Безлихотнов Никита 1
ФК Амкал Кузькин Дмитрий (KUZ9) 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ФК Деньги - FC Bus от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2023, осталось 2 дня 9 часов 58 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 44.4% пользователей.
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    • Прогнозы 2
    ФК Деньги 100% (2)
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    FC Bus 0% (0)
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    Где смотреть матч ФК Деньги - FC Bus онлайн

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    Прогнозы на матч ФК Деньги - FC Bus

    Исход игры
    ФК Деньги
    55.6% (5)
    Ничья
    11.1% (1)
    FC Bus
    33.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (7)
    Меньше
    22.22% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (8)
    Нет
    11.11% (1)
    Популярный счёт
    2:1 ФК Деньги
    44.4% (4)
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    FC Bus
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