Бомбардиры внутри турнира
ФК Деньги
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Григорян Саркисджан
|1
|0.33
|ТИГА
|1
|0.33
FC Bus
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лепский Максим (Лепский Максим)
|2
|0.67
|Конюхов Артем
|1
|0.33
|Горяинов Владимир (XXL)
|1
|0.33
|Атаев Ораз (ORAZ)
|1 (1)
|0.33
|Петросян Эмиль (EmSoull, MANU)
|0
|0
|Бондарец Никита (Bondar)
|0
|0
Карточки
ФК Деньги
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
FC Bus
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цветков Александр (TSVETKOV)
|1
|0
|Горяинов Владимир (XXL)
|1
|0
|Куами Куажеп Карл Уистанд (CARL)
|1
|0
|Бондарец Никита (Bondar)
|1
|0
Результаты матчей
ФК Деньги
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
FC Bus
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
ФК Деньги
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
FC Bus
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
ФК Деньги
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
FC Bus
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Деньги
(9 матчей)
33.3%
11.1%
55.6%
FC Bus
(9 матчей)
44.4%
11.1%
44.5%
Результаты матчей
ФК Деньги
FC Bus
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ФК Деньги
FC Bus
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|FC Bus
|Лепский Максим (Лепский Максим)
|2 (1)
|FC Bus
|Конюхов Артем
|1 (1)
|ФК Деньги
|Григорян Саркисджан
|1
|ФК 10
|Гаракоев Сейт-Даут (ГАРАКОЕВ)
|1
|ФК Амкал
|Дубников Кирилл (DUB)
|1
|ФК Матч
|Сурков Никита (SURKOV)
|1 1
|ФК Матч
|Кокенко Виталий (KOKENKO)
|1
|ФК Матч
|Дурасов Сергей (GONDURASA)
|1
|ФК Матч
|Безлихотнов Никита
|1
|ФК Амкал
|Кузькин Дмитрий (KUZ9)
|1
Прогнозы на матч ФК Деньги - FC Bus
Исход игры
ФК Деньги
55.6% (5)
Ничья
11.1% (1)
FC Bus
33.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (7)
Меньше
22.22% (2)
Обе команды забьют
Да
88.89% (8)
Нет
11.11% (1)
Популярный счёт
2:1 ФК Деньги
44.4% (4)
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