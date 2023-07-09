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Локомотив Москва
0:0
Первый тайм
СКА-Хабаровск
Прогнозы 77
Локомотив Москва 94.8% (73)
X 3.9% (3)
СКА-Хабаровск 1.3% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
СКА-Хабаровск
1.45
5.20
7.30
Все Коэффициенты
Локомотив Москва
СКА-Хабаровск

История личных встреч

Локомотив Москва
СКА-Хабаровск

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
2:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1
Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0
СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    21'
    Мусалову потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • 20'
    Алейников с Кириллом Никитиным несогласованно сыграли на правом фланге и мяч потеряли.
  • Угловой
    19'
    Следующий угловой удар Глушенков решил разыграть, но направил мяч в ноги сопернику.
  • Угловой
    18'
    Сугробов кулаками выбил мяч от ворот после подачи от углового флага.
  • 17'
    Подачу Дзюбы слева к воротам заблокировал Кожемякин.
  • 16'
    Глушенков оказался на газоне в чужой штрафной площади. Карасёв находился рядом и нарушения правил в эпизоде не усмотрел.
  • 15'
    Дзюба скидкой по центру отправил вперёд Жемалетдинова. Рифат между тремя соперниками к воротам проскочить не смог.
  • 14'
    Мусалов справа навесил на Симоняна, который головой пробил рядом с левой штангой.
  • 12'
    Покидышев по центру не позволил Дзюбе приблизиться к штрафной площади.
  • Угловой
    11'
    Угловой удар исполнили хозяева. Завершилось всё очень неточным ударом по воротам.
  • 10'
    Жемалетдинов слева прорвался в штрафную площадь. Мяч у Рифата выбили, но на пути оказался Дзюба. Артёму с разворота пробить по воротам не удалось.
  • 9'
    После скидки Дзюбы Глушенков с линии штрафной площади несильно низом пробил правее ворот.
  • 8'
    Навес Рыбчинского слева не дошёл до партнёров. На этот раз мяч полетел значительно выше, но всё равно достался соперникам.
  • 7'
    Тикнизян слева подошёл к штрафной площади, где мяч у него выбил Мусалов.
  • 6'
    Морозов не позволил убежать слева к воротам Кириллу Никитину. Хабаровчане введут мяч в игру броском из аута.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Дзюба справа прострелил к воротам. Глушенкову подправить полёт мяча не удалось, и сфера оказалась в руках у Сугробова.
    • 4'
      Рыбчинский слева прошёл вперёд и попытался навесить к воротам. Мяч полетел низко и был перехвачен соперниками.
    • 3'
      "Локомотив" начал матч с уверенного контроля мяча. С развитием атак у команд в первые минуты не складывается.
    • 2'
      "Локомотив" играет в белой форме, "СКА-Хабаровск" - в красных футболках и тёмно-синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на ""РЖД-Арене!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют московский «Локомотив» и «СКА-Хабаровск». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 77
    Локомотив Москва 94.8% (73)
    X 3.9% (3)
    СКА-Хабаровск 1.3% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    1.45
    5.20
    7.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Локомотив Москва 0:0 СКА-Хабаровск онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Локомотив Москва
    94.9% (74)
    Ничья
    3.8% (3)
    СКА-Хабаровск
    1.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.05% (38)
    Меньше
    47.95% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    53.42% (39)
    Нет
    46.58% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    39.7% (31)
    2:0 Локомотив Москва
    26.9% (21)
    1:0 Локомотив Москва
    12.8% (10)
    3:1 Локомотив Москва
    5.1% (4)
    1:1 Ничья
    3.8% (3)
    3:0 Локомотив Москва
    2.6% (2)
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    СКА-Хабаровск
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