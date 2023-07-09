Дзюба скидкой по центру отправил вперёд Жемалетдинова. Рифат между тремя соперниками к воротам проскочить не смог.

Глушенков оказался на газоне в чужой штрафной площади. Карасёв находился рядом и нарушения правил в эпизоде не усмотрел.

Сугробов кулаками выбил мяч от ворот после подачи от углового флага.

Следующий угловой удар Глушенков решил разыграть, но направил мяч в ноги сопернику.

Алейников с Кириллом Никитиным несогласованно сыграли на правом фланге и мяч потеряли.

14' Мусалов справа навесил на Симоняна, который головой пробил рядом с левой штангой.

12' Покидышев по центру не позволил Дзюбе приблизиться к штрафной площади.

11' Угловой удар исполнили хозяева. Завершилось всё очень неточным ударом по воротам.

10' Жемалетдинов слева прорвался в штрафную площадь. Мяч у Рифата выбили, но на пути оказался Дзюба. Артёму с разворота пробить по воротам не удалось.

9' После скидки Дзюбы Глушенков с линии штрафной площади несильно низом пробил правее ворот.

8' Навес Рыбчинского слева не дошёл до партнёров. На этот раз мяч полетел значительно выше, но всё равно достался соперникам.

7' Тикнизян слева подошёл к штрафной площади, где мяч у него выбил Мусалов.