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Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Рух Львов
0:1
Перерыв
Заря
0'
3' Желтая карточка
Антюх Денис
19' Желтая карточка
Иордания
0:1
21' Гол
Русин Назарий
37' Желтая карточка
Дидик Роман
42' Желтая карточка
Волошин Викентий

Ход матча

3'
 
Антюх Денис
19'
 
Иордания
21'
0:1
Русин Назарий
(Антюх Денис)
37'
Дидик Роман
 
42'
 
Волошин Викентий
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
Заря
4.06
3.55
2.22
Все Коэффициенты
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
35
Fernando
Edson
63
Marko
Sapuha
10
Притула
Остап
91
Denys
Teslyuk
7
Климчук
Юрий
17
Мысык
Марьян
1
Сапутин
Александр
70
Кирюханцев
Игорь
55
Иордания
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
9
Мишнёв
Дмитрий
15
Дришлюк
Кирилл
31
Русин
Назарий
16
Волошин
Викентий
7
Антюх
Денис
11
Алефиренко
Даниил
Рух Львов
Заря

История личных встреч

Рух Львов
Заря

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Среднее время на гол

25
60

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Назарий 1 1
Антюх Денис 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иордания 1 0
Антюх Денис 1 0
Волошин Викентий 1 0

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0
Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1
Заря
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1
Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Заря
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рух Львов
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Заря
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рух Львов
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Заря
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Рух Львов
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Полесье Будковский Филипп 1
Заря Русин Назарий 1
Полесье Макуана Бени 1
Полесье Танковский Вячеслав 0 (2)
Заря Антюх Денис 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Балан Денис 1 1
Полесье Гитченко Андрей 1
Заря Иордания 1
Полесье Кравченко Никита 1
Колос Ковалёвка Бондаренко Валерий 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 42'
    Волошин Викентий получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Дидик Роман получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Denys Antyukh сделал результативную передачу.
  • 21'
    Г О О О О Л - Русин Назарий бьет в цель!
  • 19'
    Иордания получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Denys Antyukh получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
Заря
4.06
3.55
2.22
Все Коэффициенты
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