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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Рух Львов
2:1
Конец матча
Заря
0'
3' Желтая карточка
Антюх Денис
19' Желтая карточка
Иордания
0:1
21' Гол
Русин Назарий
37' Желтая карточка
Дидик Роман
42' Желтая карточка
Волошин Викентий
65' Желтая карточка
Яцык Александр
1:1
67' Гол
Рунич Василий
84' Вторая желтая карточка
Иордания
2:1
86' Гол
Климчук Юрий
88' Желтая карточка
Marko Sapuha
90'+5
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
35
Fernando
Edson
63
Marko
Sapuha
10
Притула
Остап
91
Denys
Teslyuk
7
Климчук
Юрий
17
Мысык
Марьян
1
Сапутин
Александр
70
Кирюханцев
Игорь
55
Иордания
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
9
Мишнёв
Дмитрий
15
Дришлюк
Кирилл
31
Русин
Назарий
16
Волошин
Викентий
7
Антюх
Денис
11
Алефиренко
Даниил
Рух Львов
Заря

История личных встреч

Рух Львов
Заря

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Среднее время на гол

25
60

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 1 1
Рунич Василий 1 1
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Назарий 1 1
Антюх Денис 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 1 0
Marko Sapuha 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иордания 1 1
Антюх Денис 1 0
Волошин Викентий 1 0
Яцык Александр 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Рух Львов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Заря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0
Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1
Заря
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1
Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3

Результаты матчей

Рух Львов
Заря

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Металлист-1925
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Шахтёр Донецк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Металлист-1925
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шахтёр Донецк
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Шахтёр Донецк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Металлист-1925
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 1 (1)
Полесье Будковский Филипп 1
Заря Русин Назарий 1
Рух Львов Рунич Василий 1
Полесье Макуана Бени 1
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Полесье Гитченко Андрей 1
Полесье Кравченко Никита 1
Колос Ковалёвка Бондаренко Валерий 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Волошин Викентий получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Дидик Роман получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Denys Antyukh сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Русин Назарий бьет в цель!
    • 19'
      Иордания получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Denys Antyukh получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рух Львов 2:1 Заря онлайн

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