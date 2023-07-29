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Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Металлист-1925
1:2
Второй тайм: 90+'
Шахтёр Донецк
0'
27' Желтая карточка
Бондаренко Артём
0:1
30' Гол
Матвиенко Николай
0:2
47' Гол
Траоре Лассина
1:2
56' Гол
Юсов Дмитрий
63' Желтая карточка
Траоре Лассина
71' Желтая карточка
Ткачук Андрей
90' Желтая карточка
Безуглый Никита
90' Желтая карточка
Русин Ростислав
90' Желтая карточка
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
3
Ткачук
Евгений
17
Курило
Игорь
30
Безуглый
Никита
27
Кравченко
Дмитрий
6
Вачиберадзе
Бека
21
Бичек
Константин
10
Русин
Ростислав
97
Oleksiy
Sydorov
14
Юсов
Дмитрий
31
Ризнык
Дмитрий
13
Гочолеишвили
Гиорги
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
20
Топалов
Дмитрий
8
Крыськив
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
11
Зубков
Александр
90
Кащук
Алексей
14
Сикан
Даниил
2
Траоре
Лассина
Металлист-1925
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Металлист-1925
Шахтёр Донецк

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:7
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
7

Среднее время на гол

90
12

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
38

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 1 1
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матвиенко Николай 1 1
Траоре Лассина 1 1
Кащук Алексей 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ткачук Андрей 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Лассина 1 0
Бондаренко Артём 1 0

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0
Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Чайка Песчанокопское 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3
Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Шахтёр Донецк
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Металлист-1925
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шахтёр Донецк
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Металлист-1925
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шахтёр Донецк
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Металлист-1925
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 1 (1)
Полесье Будковский Филипп 1
Металлист-1925 Юсов Дмитрий 1
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 1
Шахтёр Донецк Траоре Лассина 1
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Полесье Гитченко Андрей 1
Металлист-1925 Ткачук Андрей 1
Заря Мишнёв Дмитрий 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Металлист-1925
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    17.00
    6.40
    1.23
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Металлист-1925 1:2 Шахтёр Донецк онлайн

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