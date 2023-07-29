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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Металлист-1925
1:2
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
27' Желтая карточка
Бондаренко Артём
0:1
30' Гол
Матвиенко Николай
0:2
47' Гол
Траоре Лассина
1:2
56' Гол
Юсов Дмитрий
63' Желтая карточка
Траоре Лассина
71' Желтая карточка
Ткачук Андрей
90' Желтая карточка
Безуглый Никита
90' Желтая карточка
Русин Ростислав
90' Желтая карточка
90'+7
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
3
Ткачук
Евгений
17
Курило
Игорь
30
Безуглый
Никита
27
Кравченко
Дмитрий
6
Вачиберадзе
Бека
21
Бичек
Константин
10
Русин
Ростислав
97
Oleksiy
Sydorov
14
Юсов
Дмитрий
31
Ризнык
Дмитрий
13
Гочолеишвили
Гиорги
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
20
Топалов
Дмитрий
8
Крыськив
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
11
Зубков
Александр
90
Кащук
Алексей
14
Сикан
Даниил
2
Траоре
Лассина
Металлист-1925
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Металлист-1925
Шахтёр Донецк

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:7
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
7

Среднее время на гол

90
12

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
38

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 1 1
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матвиенко Николай 1 1
Траоре Лассина 1 1
Кащук Алексей 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ткачук Андрей 1 0
Русин Ростислав 1 0
Безуглый Никита 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Лассина 1 0
Бондаренко Артём 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Металлист-1925
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0
Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Чайка Песчанокопское 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3
Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3

Результаты матчей

Металлист-1925
Шахтёр Донецк

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 1 (1)
Полесье Будковский Филипп 1
Металлист-1925 Юсов Дмитрий 1
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 1
Шахтёр Донецк Траоре Лассина 1
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Полесье Гитченко Андрей 1
Металлист-1925 Ткачук Андрей 1
Заря Мишнёв Дмитрий 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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