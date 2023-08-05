Тур: 2. Стадион: Ника.
1:0
Второй тайм: 87'
0'
36' Желтая карточкаКулаков Андрей
1:0
37' ГолArtem Shulyanskyi
41' Желтая карточкаБезуглый Никита
64' Желтая карточкаТкачук Евгений
Ход матча
36'
37'
41'
64'
30
Копына
Юрий
37
Мозиль
Олег
14
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Юсов ДмитрийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
История личных встреч
Александрия
Металлист-1925
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Среднее время на гол
36
36
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
45
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Artem Shulyanskyi
|2
|1
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|1
|0.5
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Логинов Сергей
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безуглый Никита
|2
|0
|Ткачук Андрей
|1
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Металлист-1925
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Александрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Металлист-1925
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Александрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Металлист-1925
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0
Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0
Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Чайка Песчанокопское 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1
Результаты матчей
Александрия
Металлист-1925
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Александрия
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (2)
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|2
|Александрия
|Artem Shulyanskyi
|2
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|2
|Заря
|Иордания
|1 1
|Верес
|Балан Денис
|1 1
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|1 1
|Оболонь
|Vitaliy Grusha
|1 1
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|2