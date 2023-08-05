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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Александрия
1:0
Конец матча
Металлист-1925
0'
36' Желтая карточка
Кулаков Андрей
1:0
37' Гол
Artem Shulyanskyi
41' Желтая карточка
Безуглый Никита
64' Желтая карточка
Ткачук Евгений
90' Желтая карточка
Kyrylo Sigeev
90'+4
77
Шевченко
Никита
30
Копына
Юрий
18
Логинов
Сергей
4
Бабогло
Владислав
55
Смирный
Евгений
8
Kyrylo
Sigeev
19
Плакса
Родион
9
Калитвинцев
Владислав
21
Беляев
Александр
11
Artem
Shulyanskyi
10
Кулаков
Андрей
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
3
Ткачук
Евгений
30
Безуглый
Никита
2
Капинус
Дмитрий
21
Бичек
Константин
19
Ткачук
Андрей
28
Габелок
Артём
10
Русин
Ростислав
97
Oleksiy
Sydorov
14
Юсов
Дмитрий
Александрия
Металлист-1925

История личных встреч

Александрия
Металлист-1925

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
К
2:5

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
45

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Artem Shulyanskyi 2 1
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 1 0.5

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Kyrylo Sigeev 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безуглый Никита 2 0
Ткачук Андрей 1 0
Ткачук Евгений 1 0
Русин Ростислав 1 0

Результаты матчей

Александрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Металлист-1925
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Александрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Металлист-1925
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Александрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0
Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0
Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Чайка Песчанокопское 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1

Результаты матчей

Александрия
Металлист-1925

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Александрия
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Металлист-1925
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
5.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
6.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Александрия Artem Shulyanskyi 2
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 1 1
Оболонь Vitaliy Grusha 1 1
Шахтёр Донецк Траоре Лассина 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Безуглый Никита получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Г О О О О Л - Artem Shulyanskyi бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
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    • 36'
      Кулаков Андрей получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Александрия 1:0 Металлист-1925 онлайн

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