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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Минай
0:3
Конец матча
ЛНЗ Черкассы
0'
16' Желтая карточка
Муравский Назарий
0:1
45' Гол
Бойко Виталий
48' Желтая карточка
Прядун Максим
53' Желтая карточка
Andriy Buleza
0:2
54' Гол
Прядун Максим
0:3
78' Гол
Наумец Владислав
81' Желтая карточка
Пеньков Герман
90'+3
34
Ольховый
Илья
3
Солдат
Игорь
5
Кравчук
Юрий
23
Немчанинов
Дмитрий
2
Taras
Dmytruk
8
Andriy
Buleza
10
Одарюк
Владимир
44
Vadym
Vitenchuk
6
Ралюченко
Андрей
22
Yegor
Tverdokhlib
77
Вишневский
Олег
94
Пеньков
Герман
95
Стасюк
Пётр
71
Лопырёнок
Максим
34
Муравский
Назарий
17
Норенков
Денис
8
Хамелюк
Владислав
7
Шестаков
Сергей
10
Бойко
Виталий
27
Ivan
Tyshchenko
77
Савин
Антон
9
Прядун
Максим
Минай
ЛНЗ Черкассы

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vadym Vitenchuk 1 0.5
ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойко Виталий 1 0.5
Прядун Максим 1 0.5
Наумец Владислав 1 0.5
Пасич Геннадий 0 0
Стасюк Пётр 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бандура Александр 0 1
Панасенко Сергей 1 0
Vadym Vitenchuk 1 0
Кравчук Юрий 1 0
Andriy Buleza 1 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савин Антон 1 0
Пеньков Герман 1 0
Прядун Максим 1 0
Хамелюк Владислав 1 0
Муравский Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0

Результаты матчей

Минай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ЛНЗ Черкассы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Минай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛНЗ Черкассы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
0
Минай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЛНЗ Черкассы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1
Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2
ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0 Скорук - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - ФК Чернигов 2:2 СК Полтава - ЛНЗ Черкассы 0:1 Кремень - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлург Зп 1:0 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 Горняк-Спорт - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Скорук 3:0 ФК Чернигов - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - СК Полтава 1:0

Результаты матчей

Минай
ЛНЗ Черкассы

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Минай
ЛНЗ Черкассы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Александрия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Александрия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
5.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
6.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 2
Оболонь Черненко Руслан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 1 1
Оболонь Vitaliy Grusha 1 1
Шахтёр Донецк Траоре Лассина 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Petro Stasyuk сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Бойко Виталий бьет в цель!
    • 16'
      Муравский Назарий получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Минай 0:3 ЛНЗ Черкассы онлайн

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