Тур: 24.
2:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолFabricio Oviedo
40' Желтая карточкаBrian Blasi
48' Желтая карточкаOctavio Bianchi
2:0
63' ГолVictor Malcorra
76' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
80' Желтая карточкаКалински Энсо
80' Желтая карточкаКампас Хаминтон
81' Желтая карточкаFacundo Mallo
90' Желтая карточкаIsmael Cortez
90' Желтая карточкаGustavo Canto
90'+5
Ход матча
9'
40'
48'
63'
80'
80'
81'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Kevin
Ortiz
17
Brian
Blasi
14
Gonzalo
Goni
12
Ciro
Rius
28
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
36 Jose Amado
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Росарио Сентраль
Сентраль Кордоба СдЕ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1
2.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
40
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велиз Алехо
|8 (1)
|0.33
|Victor Malcorra
|5 (2)
|0.21
|Laurtaro Giaccone
|4
|0.17
|Кампас Хаминтон
|3
|0.13
|Jhonatan Candia
|2
|0.08
|Damian Alberto Martinez
|2
|0.08
|Carlos Quintana
|2 (1)
|0.08
|Alan Rodriguez2
|1
|0.04
|Francis Mac Allister
|1
|0.04
|Комар Хуан
|1
|0.04
|Tomas O'Connor
|1
|0.04
|Инфантино Джино
|1
|0.04
|Fabricio Oviedo
|1
|0.04
|Facundo Mallo
|0
|0
|Kevin Ortiz
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Emanuel Gamba
|5 (1)
|0.21
|Масиэль Леандро
|4
|0.17
|Lucas Besozzi
|3
|0.13
|Ciro Rius
|1
|0.04
|Brian Farioli
|1
|0.04
|Facundo Castelli
|1
|0.04
|Gonzalo Goni
|1
|0.04
|Торрес Кристиан
|1
|0.04
|Marcelo Benitez II
|1
|0.04
|Jesus Soraire
|1
|0.04
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|10
|1
|Damian Alberto Martinez
|8
|1
|Facundo Mallo
|9
|0
|Francis Mac Allister
|5
|0
|Carlos Quintana
|4
|0
|Кампас Хаминтон
|4
|0
|Броун Хорхе
|3
|0
|Монтойя Вальтер
|3
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|1
|Victor Malcorra
|2
|0
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
|Laurtaro Giaccone
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Octavio Bianchi
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
|Ismael Cortez
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Canto
|6
|0
|Ciro Rius
|4
|1
|Fabio Pereyra
|5
|0
|Mauro Pitton
|4
|0
|Marcelo Benitez II
|4
|0
|Brian Blasi
|4
|0
|Калински Энсо
|3
|0
|Facundo Castelli
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Жордан Федерико
|2
|0
|Jesus Soraire
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
7
Росарио Сентраль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
6
9
Росарио Сентраль
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (9)
50% (12)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
42% (10)
8% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
10
16
Голы по времени матча
Забито
24
11
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 18
4
17%
3
27%
1-15
7
29%
29%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
5
21%
2
18%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
4
17%
3
27%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
25%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Пропущено
17
8
4 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
4
24%
3
38%
76-90
Забито
32
20
16 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
7
22%
3
15%
1-15
8
25%
4
20%
16-30
1
3%
5
25%
31-45
6
19%
2
10%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
5
16%
5
25%
76-90
Пропущено
25
23
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
5
20%
3
13%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
5
20%
5
22%
46-60
7
28%
4
17%
61-75
5
20%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реал Пилар - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Депортиво Линьерс 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Хусто Хосе де Уркиса - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Хенераль Ламадрид 3:1 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Леандро Н. Алем 1:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба СдЕ 4:1 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
12 раз 50%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
66
76
39
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
66
38
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
1212
1014
717
321
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|17
|3
|4
|42 - 15
|54
|2.
|24
|13
|6
|5
|38 - 20
|45
|3.
|24
|11
|10
|3
|22 - 9
|43
|4.
|24
|11
|8
|5
|33 - 23
|41
|5.
|24
|11
|7
|6
|31 - 19
|40
|6.
|24
|10
|9
|5
|27 - 19
|39
|7.
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|8.
|24
|10
|7
|7
|31 - 26
|37
|9.
|24
|10
|5
|9
|26 - 22
|35
|10.
|24
|10
|5
|9
|20 - 21
|35
|11.
|24
|9
|7
|8
|26 - 19
|34
|12.
|24
|8
|9
|7
|22 - 21
|33
|13.
|24
|9
|5
|10
|25 - 27
|32
|14.
|24
|8
|8
|8
|31 - 31
|32
|15.
|24
|7
|10
|7
|24 - 28
|31
|16.
|1:0
|24
|7
|9
|8
|21 - 27
|30
|17.
|24
|7
|8
|9
|19 - 24
|29
|18.
|24
|7
|7
|10
|22 - 22
|28
|19.
|24
|7
|7
|10
|22 - 27
|28
|20.
|0:1
|24
|7
|7
|10
|20 - 31
|28
|21.
|24
|6
|8
|10
|18 - 30
|26
|22.
|24
|6
|7
|11
|17 - 30
|25
|23.
|24
|5
|10
|9
|23 - 25
|25
|24.
|24
|5
|10
|9
|22 - 29
|25
|25.
|24
|5
|10
|9
|17 - 25
|25
|26.
|24
|4
|13
|7
|19 - 27
|25
|27.
|24
|4
|7
|13
|16 - 28
|19
|28.
|24
|5
|3
|16
|16 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|2.
|11
|10
|0
|1
|21 - 5
|30
|3.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|6.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|16 - 8
|24
|8.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|9.
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|10.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|11.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|12.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|13.
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|14.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|15.
|0:1
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|16.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|17.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|13 - 13
|19
|18.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|19.
|12
|5
|2
|5
|9 - 8
|17
|20.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|21.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|23.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|24.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|25.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|26.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|28.
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|2.
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|3.
|11
|5
|2
|4
|13 - 8
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|13
|4
|2
|7
|8 - 14
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|5 - 9
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|13.
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|14.
|13
|2
|6
|5
|7 - 13
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|16.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|17.
|1:0
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|18.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|19.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|21.
|12
|1
|6
|5
|7 - 14
|9
|22.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|23.
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|24.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|25.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|26.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|27.
|13
|1
|3
|9
|7 - 16
|6
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 8