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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 24.
Росарио Сентраль
2:0
Конец матча
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
1:0
9' Гол
Fabricio Oviedo
40' Желтая карточка
Brian Blasi
48' Желтая карточка
Octavio Bianchi
2:0
63' Гол
Victor Malcorra
76' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
80' Желтая карточка
Калински Энсо
80' Желтая карточка
Кампас Хаминтон
81' Желтая карточка
Facundo Mallo
90' Желтая карточка
Ismael Cortez
90' Желтая карточка
Gustavo Canto
90'+5
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
5
Francis
Mac
Allister
45
Kevin
Ortiz
39
Fabricio
Oviedo
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
9
Велиз
Алехо
22
Matias
Mansilla
17
Brian
Blasi
2
Fabio
Pereyra
14
Gonzalo
Goni
29
Gustavo
Canto
12
Ciro
Rius
25
Масиэль
Леандро
28
Mauro
Pitton
77
Lucas
Besozzi
44
Brian
Farioli
18
Lucas
Emanuel
Gamba
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Сентраль Кордоба СдЕ
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Сентраль Кордоба СдЕ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
0:3
ЛП
0:1
ЛП
2:4
ЛП
2:2
С
1:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1
2.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
40

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велиз Алехо 8 (1) 0.33
Victor Malcorra 5 (2) 0.21
Laurtaro Giaccone 4 0.17
Кампас Хаминтон 3 0.13
Jhonatan Candia 2 0.08
Damian Alberto Martinez 2 0.08
Carlos Quintana 2 (1) 0.08
Alan Rodriguez2 1 0.04
Francis Mac Allister 1 0.04
Комар Хуан 1 0.04
Tomas O'Connor 1 0.04
Инфантино Джино 1 0.04
Fabricio Oviedo 1 0.04
Facundo Mallo 0 0
Kevin Ortiz 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Emanuel Gamba 5 (1) 0.21
Масиэль Леандро 4 0.17
Lucas Besozzi 3 0.13
Ciro Rius 1 0.04
Brian Farioli 1 0.04
Facundo Castelli 1 0.04
Gonzalo Goni 1 0.04
Торрес Кристиан 1 0.04
Marcelo Benitez II 1 0.04
Jesus Soraire 1 0.04

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 10 1
Damian Alberto Martinez 8 1
Facundo Mallo 9 0
Francis Mac Allister 5 0
Carlos Quintana 4 0
Кампас Хаминтон 4 0
Броун Хорхе 3 0
Монтойя Вальтер 3 0
Alan Rodriguez2 1 1
Victor Malcorra 2 0
Luca Martinez Dupuy 2 0
Комар Хуан 1 0
Jhonatan Candia 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Инфантино Джино 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Велиз Алехо 1 0
Octavio Bianchi 1 0
Alejo Toledo 1 0
Ismael Cortez 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Canto 6 0
Ciro Rius 4 1
Fabio Pereyra 5 0
Mauro Pitton 4 0
Marcelo Benitez II 4 0
Brian Blasi 4 0
Калински Энсо 3 0
Facundo Castelli 3 0
Julian Navas 3 0
Жордан Федерико 2 0
Jesus Soraire 2 0
Brian Farioli 2 0
Торрес Кристиан 1 0
Lucas Besozzi 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
7
Росарио Сентраль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

6
9
Росарио Сентраль
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (9)
50% (12)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
42% (10)
8% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

17
8

Волевые поражения

10
16

Голы по времени матча

Забито

24
11
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 18
4
17%
3
27%
1-15
7
29%
29%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
5
21%
2
18%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
4
17%
3
27%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
25%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

17
8
4 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
4
24%
3
38%
76-90

Забито

32
20
16 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
7
22%
3
15%
1-15
8
25%
4
20%
16-30
1
3%
5
25%
31-45
6
19%
2
10%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
5
16%
5
25%
76-90

Пропущено

25
23
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
5
20%
3
13%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
5
20%
5
22%
46-60
7
28%
4
17%
61-75
5
20%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реал Пилар - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Депортиво Линьерс 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Хусто Хосе де Уркиса - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Хенераль Ламадрид 3:1 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Леандро Н. Алем 1:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба СдЕ 4:1 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
12 раз 50%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
6
7
6
1.5
3
9
3
10
2.5
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
6
6
3
8
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
12
12
10
14
1.5
7
17
3
21
2.5
2
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 24 17 3 4 42 - 15 54
2.
Тальерес Кордоба
 24 13 6 5 38 - 20 45
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 11 10 3 22 - 9 43
4.
Ланус
 24 11 8 5 33 - 23 41
5.
Дефенса и Хустисия
 24 11 7 6 31 - 19 40
6.
Эстудиантес Ла Плата
 24 10 9 5 27 - 19 39
7.
Росарио Сентраль
 24 10 9 5 32 - 25 39
8.
Годой Крус
 24 10 7 7 31 - 26 37
9.
Бока Хуниорс
 24 10 5 9 26 - 22 35
10.
Бельграно
 24 10 5 9 20 - 21 35
11.
Архентинос Хуниорс
 24 9 7 8 26 - 19 34
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 8 9 7 22 - 21 33
13.
Атлетико Платенсе
 24 9 5 10 25 - 27 32
14.
Расинг Авельянеда
 24 8 8 8 31 - 31 32
15.
Барракас Сентраль
 24 7 10 7 24 - 28 31
16.
Атлетико Тукуман
 1:0 24 7 9 8 21 - 27 30
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 8 9 19 - 24 29
18.
Сармьенто
 24 7 7 10 22 - 22 28
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Химнасия Ла-Плата
 0:1 24 7 7 10 20 - 31 28
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Банфилд
 24 6 7 11 17 - 30 25
23.
Велес Сарсфилд
 24 5 10 9 23 - 25 25
24.
Индепендьенте Авельянеда
 24 5 10 9 22 - 29 25
25.
Унион Санта-Фе
 24 5 10 9 17 - 25 25
26.
Колон
 24 4 13 7 19 - 27 25
27.
Уракан
 24 4 7 13 16 - 28 19
28.
Арсенал Саранди
 24 5 3 16 16 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
2.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 8 5 0 12 - 0 29
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
7.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
8.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
9.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
11.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
12.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
13.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
14.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
15.
Химнасия Ла-Плата
 0:1 11 5 4 2 11 - 8 19
16.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
17.
Атлетико Тукуман
 1:0 12 5 4 3 13 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
23.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
24.
Сармьенто
 11 4 3 4 15 - 12 15
25.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
26.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 11 3 4 4 9 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
11.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 5 - 9 13
12.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
14.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
15.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
16.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
17.
Атлетико Тукуман
 1:0 12 2 5 5 8 - 14 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
19.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
20.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
22.
Химнасия Ла-Плата
 0:1 13 2 3 8 9 - 23 9
23.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
24.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
25.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
26.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
27.
Уракан
 13 1 3 9 7 - 16 6
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ланус Leandro Diaz III 11 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 8
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Густаво Канто получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Ismael Cortez получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Octavio Bianchi уходит с поля. Tomas O'Connor выходит вместо него
  • 90'
    Фрэнсис Макаллистер уходит с поля. Alejo Toledo выходит вместо него
  • 81'
    Facundo Mallo получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Кампас Хаминтон получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Брайан Бласи получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Fabricio Oviedo уходит с поля. Octavio Bianchi выходит вместо него
    • 9'
      Кампас Хаминтон сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Fabricio Oviedo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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