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РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Пари НН
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 148
Пари НН 15.5% (23)
X 23% (34)
Динамо Москва 61.5% (91)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Динамо Москва
3.95
3.52
2.70
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Пари НН
Динамо Москва

История личных встреч

Пари НН
Динамо Москва

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
4:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.17
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
60

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0
Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5
СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 - 0
4.
Сочи
 0 - 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Урал
 0 - 0
4.
Рубин
 0 - 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 - 0
4.
Ахмат
 0 - 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 - 0
4.
Динамо Москва
 0 - 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 0 - 0
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 - 0
4.
Локомотив Москва
 0 - 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0 - 0
4.
Крылья Советов
 0 - 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 - 0
4.
Пари НН
 0 - 0
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  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 1-го тура группового этапа Кубка России "Пари НН" принимает московское "Динамо". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июля 2023, осталось 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 148
Пари НН 15.5% (23)
X 23% (34)
Динамо Москва 61.5% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Динамо Москва
3.95
3.52
2.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Пари НН - Динамо Москва онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Пари НН - Динамо Москва

Исход игры
Пари НН
17.3% (27)
Ничья
23.1% (36)
Динамо Москва
59.6% (93)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (72)
Меньше
43.75% (56)
Обе команды забьют
Да
75% (96)
Нет
25% (32)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
32.7% (51)
1:1 Ничья
15.4% (24)
0:1 Динамо Москва
11.5% (18)
2:1 Пари НН
5.1% (8)
0:2 Динамо Москва
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:0 Пари НН
2.6% (4)
3:2 Пари НН
1.9% (3)
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