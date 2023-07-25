Клаудиньо в жёстком единоборстве сошёлся с Агаларовым. Теперь бразильский россиянин нуждается в медицинской помощи, держась за правый бок.

Починили Клаудиньо, который начал жестами предъявлять претензии к главному арбитру, посоветовав тому получше следить за игрой, чтобы видеть нарушения правил против него.

Весьма беден пока что наш матч на голевые моменты. "Ахмат" явно побаивается ходить вперёд большими силами, а "Зенит" не может преодолевать насыщенные оборонительные редуты.

Мостовой сумел немного оживить игру своими активными действиями. Сместился от с левого фланга в штрафную площадку и нанёс удар, но Шелия успел сложиться и намертво поймал мяч.

Постепенно "Зенит" начал сбавлять прессинг на чужой половине поля. Понятно, что все команды в РПЛ сейчас не в оптимальной физической форме, поэтому должны брать паузы в определённых моментах.

С дальней дистанции последовал удар по воротам от Ильина, но Васютин всё прекрасно видел, поэтому без особых проблем поймал мяч. Но всё же это удар в створ ворот.

Потише стало на трибунах "Газпром Арены". Только фан-сектор не замолкает ни на секунду, постоянно озвучивая какие-то кричалки в поддержку своей команды.

13' Клаудиньо сейчас потерял мяч в глубине поля, но гости из Грозного как-то не среагировали на это событие, так что контратаки не состоялось.

12' Попытались левым флангом грозненцы огрызнуться своей контратакой, но безуспешно, так что контроль мяча достаточно быстро вернулся к "Зениту".

11' С левой ноги со стандартного положения Круговой решил пробить на силу, но мяч полетел практически по центру ворот, так что Шелия сумел справиться с этой угрозой.

10' Клаудиньо красиво убрал на замахе Семёнова, но был сбит соперником. Штрафной удар пробьют хозяева метров с 32 от ворот соперника, правее центральной оси.

9' Мостовой получил какое-то повреждение, но, думаю, ничего серьёзного. Слегка прихрамывает сейчас Андрей, но вскоре должен разбегаться и забыть о неприятных ощущениях.

8' Алип в предыдущем эпизоде решил вести борьбу на чужой половине поля до конца, но ему удалось только нарушить правила, хотя это для "Зенита" не худший вариант, ведь он исключает возможный контрвыпад на ворота Васютина.

7' Второй угловой на правом фланге заработали питерцы. Клаудиньо на этот раз попытался выполнить навес со стандарта, но не смог толком поднять мяч над землёй.