  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Tsyganok S.
Зенит
0:0
Первый тайм
Ахмат
Прогнозы 154
Зенит 90.3% (139)
X 3.9% (6)
Ахмат 5.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Ахмат
1.58
5.29
7.79
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Васютин
Александр
4
Круговой
Данил
28
Алип
Нуралы
2
Чистяков
Дмитрий
15
Караваев
Вячеслав
21
Ерохин
Александр
37
Кейрос
Ду
17
Мостовой
Андрей
11
Клаудиньо
Родригес
31
Мантуан
Густаво
33
Сергеев
Иван
II
88
Шелия
Гиорги
19
Быстров
Марат
15
Семёнов
Андрей
Игоревич
6
Челикович
Ясмин
40
Уциев
Ризван
24
Диванович
Заим
18
Камилов
Владислав
7
Бериша
Бернард
55
Тодорович
Дарко
9
Агаларов
Гамид
29
Ильин
Владимир
Зенит
Ахмат

История личных встреч

Зенит
Ахмат

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 4 победы

31 матч

45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.5%
48.4%
16.1%
11 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

25.8%
61.3%
12.9%
8 побед 19 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.6
1.44

Среднее время на гол

56
62

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.06
0.67

Среднее время на гол

84
135

Всего голов

41
33

Голов в среднем за матч

1.32
1.06

Тотал матчей

2.5
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

68
84

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1
Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0
Ахмат
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2
Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Зенит
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 - 0
4.
Сочи
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Урал
 0 - 0
4.
Рубин
 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 - 0
4.
Ахмат
 0:0 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 - 0
4.
Динамо Москва
 0 - 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 0 - 0
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ростов
 0 - 0
3.
Локомотив Москва
 0 - 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0:0 0 - 0
4.
Крылья Советов
 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 - 0
4.
Пари НН
 0 - 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Урал Аюпов Тимур 1
Локомотив Москва Тикнизян Наир 1
Локомотив Москва Изидор Вильсон 1
Пари НН Севикян Эдгар 1
Динамо Москва Гладышев Ярослав 1
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Тихий Дмитрий 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1
Урал Мамин Артём 1
Урал Аюпов Тимур 1
Локомотив Москва Глушенков Максим 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Потише стало на трибунах "Газпром Арены". Только фан-сектор не замолкает ни на секунду, постоянно озвучивая какие-то кричалки в поддержку своей команды.
  • Опасный момент
    19'
    С дальней дистанции последовал удар по воротам от Ильина, но Васютин всё прекрасно видел, поэтому без особых проблем поймал мяч. Но всё же это удар в створ ворот.
  • 18'
    Постепенно "Зенит" начал сбавлять прессинг на чужой половине поля. Понятно, что все команды в РПЛ сейчас не в оптимальной физической форме, поэтому должны брать паузы в определённых моментах.
  • Опасный момент
    17'
    Мостовой сумел немного оживить игру своими активными действиями. Сместился от с левого фланга в штрафную площадку и нанёс удар, но Шелия успел сложиться и намертво поймал мяч.
  • 16'
    Весьма беден пока что наш матч на голевые моменты. "Ахмат" явно побаивается ходить вперёд большими силами, а "Зенит" не может преодолевать насыщенные оборонительные редуты.
  • Судья
    15'
    Починили Клаудиньо, который начал жестами предъявлять претензии к главному арбитру, посоветовав тому получше следить за игрой, чтобы видеть нарушения правил против него.
  • Травма, повреждение
    14'
    Клаудиньо в жёстком единоборстве сошёлся с Агаларовым. Теперь бразильский россиянин нуждается в медицинской помощи, держась за правый бок.
  • 13'
    Клаудиньо сейчас потерял мяч в глубине поля, но гости из Грозного как-то не среагировали на это событие, так что контратаки не состоялось.
  • 12'
    Попытались левым флангом грозненцы огрызнуться своей контратакой, но безуспешно, так что контроль мяча достаточно быстро вернулся к "Зениту".
  • Опасный момент
    11'
    С левой ноги со стандартного положения Круговой решил пробить на силу, но мяч полетел практически по центру ворот, так что Шелия сумел справиться с этой угрозой.
  • Фол, нарушение
    10'
    Клаудиньо красиво убрал на замахе Семёнова, но был сбит соперником. Штрафной удар пробьют хозяева метров с 32 от ворот соперника, правее центральной оси.
  • Травма, повреждение
    9'
    Мостовой получил какое-то повреждение, но, думаю, ничего серьёзного. Слегка прихрамывает сейчас Андрей, но вскоре должен разбегаться и забыть о неприятных ощущениях.
  • Фол, нарушение
    8'
    Алип в предыдущем эпизоде решил вести борьбу на чужой половине поля до конца, но ему удалось только нарушить правила, хотя это для "Зенита" не худший вариант, ведь он исключает возможный контрвыпад на ворота Васютина.
  • Угловой
    7'
    Второй угловой на правом фланге заработали питерцы. Клаудиньо на этот раз попытался выполнить навес со стандарта, но не смог толком поднять мяч над землёй.
  • Судья
    6'
    Агаларов в одиночестве рвался в штрафную площадь хозяев поля, но далеко отпустил от себя мяч. После этого Гамид упал с криком, намекая, что против него фолил Чистяков, но свисток судьи молчит.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Грозненцы стараются работать в высоком командном прессинге, но пока что за контроль мяча никак не получается зацепиться - питерцы чётко перепасовываются поперёк поля.
    • Угловой
      4'
      Первый угловой на правом фланге заработали "сине-бело-голубые". Клаудиньо от флажка решил разыграть мяч накоротке, после чего пошла подача на дальний край штрафной площади, откуда головой пробил Алип, но слабовато, так что Шелия легко поймал мяч.
    • 3'
      Отметим также, что закрыта крыша сегодня на петербургском стадионе. Синоптики обещают в ближайшее время сильный дождь, поэтому организаторы встречи решили перестраховаться.
    • 2'
      Немало болельщиков собралось на трибунах "Газпром Арены". Мощная поддержка "Зенита" в этот вечер. Так что грозненцам будет очень непросто зацепиться за очки.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Команды вышли на поле. Звучит государственный гимн России.
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором петербургский "Зенит" сыграет дома с грозненским "Ахматом". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 32.9% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 154
    Зенит 90.3% (139)
    X 3.9% (6)
    Ахмат 5.8% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Ахмат
    1.58
    5.29
    7.79
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Зенит 0:0 Ахмат онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 0:0 Ахмат

    Исход игры
    Зенит
    88.6% (140)
    Ничья
    4.4% (7)
    Ахмат
    7% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.33% (62)
    Меньше
    52.67% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    45.04% (59)
    Нет
    54.96% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    32.9% (52)
    2:1 Зенит
    19.6% (31)
    3:1 Зенит
    11.4% (18)
    1:0 Зенит
    9.5% (15)
    3:0 Зенит
    2.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Зенит
    Ахмат
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     