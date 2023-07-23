  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Зенит
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 66
Зенит 87.9% (58)
X 6.1% (4)
Ахмат 6.1% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Ахмат
1.38
5.60
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Зенит
Ахмат

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 4 победы

31 матч

45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.5%
48.4%
16.1%
11 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

25.8%
61.3%
12.9%
8 побед 19 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.6
1.44

Среднее время на гол

56
62

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.06
0.67

Среднее время на гол

84
135

Всего голов

41
33

Голов в среднем за матч

1.32
1.06

Тотал матчей

2.5
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

68
84

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1
Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0
Ахмат
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2
Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 - 0
4.
Сочи
 0 - 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Урал
 0 - 0
4.
Рубин
 0 - 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 - 0
4.
Ахмат
 0 - 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 - 0
4.
Динамо Москва
 0 - 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 0 - 0
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 - 0
4.
Локомотив Москва
 0 - 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0 - 0
4.
Крылья Советов
 0 - 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 - 0
4.
Пари НН
 0 - 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июля 2023, осталось 2 дня 12 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Зенит 87.9% (58)
    X 6.1% (4)
    Ахмат 6.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Ахмат
    1.38
    5.60
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Зенит - Ахмат онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Зенит - Ахмат

    Исход игры
    Зенит
    88.1% (59)
    Ничья
    6% (4)
    Ахмат
    6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.03% (29)
    Меньше
    53.97% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    46.03% (29)
    Нет
    53.97% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    35.8% (24)
    2:1 Зенит
    22.4% (15)
    1:0 Зенит
    13.4% (9)
    3:1 Зенит
    11.9% (8)
    2:2 Ничья
    3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Зенит
    Ахмат
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     