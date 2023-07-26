Стадион: Газовик. Главный судья: Кукуян Павел
0:3
Первый тайм
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Ход матча
12'
0:1
14'
18'
22'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
17
Ковалёв
Юрий
80
Марин
Джимми
22
Перес
Матиас
24
Муро
Томас
90
Лукин
Матвей
68
Рядно
Михаил
27
Мойзес
Моура
44
Носков
Егор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ковалёв ЮрийНападающий
-
80 Марин ДжиммиНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Перес МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Муро Томас
-
Главный тренер: Ярошик Иржи
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
68 Рядно МихаилЗащитник
-
27 Мойзес МоураЗащитник
-
22 Гаич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Носков ЕгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Оренбург
ЦСКА Москва
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Среднее время на гол
180
72
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.1
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
60
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|1
|Гаич Милан II
|1
|1
|Арбузов Ярослав
|1
|1
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кеняйкин Алексей
|0
|1
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Sucleia - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2
Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5
Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|2.
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|-
|0
|3.
|3:0
|0
|-
|0
|4.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0:3
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|-
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|-
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1
|Урал
|Аюпов Тимур
|1
|ЦСКА Москва
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|ЦСКА Москва
|Гаич Милан II
|1
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|1
|Оренбург
|Кеняйкин Алексей
|1
|Пари НН
|Тихий Дмитрий
|1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1
|Урал
|Мамин Артём
|1
|Урал
|Аюпов Тимур
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург 0:3 ЦСКА Москва
Исход игры
Оренбург
16.2% (25)
Ничья
25.3% (39)
ЦСКА Москва
58.4% (90)
Тотал 2.5
Больше
61.42% (78)
Меньше
38.58% (49)
Обе команды забьют
Да
80.31% (102)
Нет
19.69% (25)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
32.5% (50)
1:1 Ничья
16.2% (25)
0:1 ЦСКА Москва
8.4% (13)
2:2 Ничья
6.5% (10)
0:2 ЦСКА Москва
5.8% (9)
3:2 Оренбург
4.5% (7)
1:3 ЦСКА Москва
3.2% (5)
2:1 Оренбург
2.6% (4)
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