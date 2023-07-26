  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Кукуян Павел
Оренбург
0:3
Первый тайм
ЦСКА Москва
0:2. Гол Бактиера Зайнутдинова (...
Кеняйкин получил прямую красную ...
0:1. Гол Ярослава Арбузова (виде...

Ход матча

12'
0:1
Арбузов Ярослав
14'
Кеняйкин Алексей
 
17'
Гошев Евгений
Марин Джимми
 
18'
0:2
Зайнутдинов Бактиёр
22'
0:3
Гаич Милан
Прогнозы 154
Оренбург 16.2% (25)
X 25.3% (39)
ЦСКА Москва 58.4% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
ЦСКА Москва
7.50
4.80
2.14
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Кеняйкин
Алексей
81
Сидоров
Максим
3
Сиваков
Михаил
4
Хотулёв
Данила
38
Титков
Николай
8
Башич
Иван
11
Оганесян
Степан
17
Ковалёв
Юрий
80
Марин
Джимми
13
Обухов
Владимир
7
Гюрлюк
Эмирджан
1
Гошев
Евгений
15
Гойкович
Ренато
25
Печенин
Кирилл
22
Перес
Матиас
2
Полуяхтов
Владимир
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
55
Капленко
Кирилл
23
Вера
Лукас
Габриэль
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
37
Капустянский
Даниил
24
Муро
Томас
49
Тороп
Владислав
90
Лукин
Матвей
68
Рядно
Михаил
27
Мойзес
Моура
22
Гаич
Милан
II
88
Мендес
Виктор
20
Кучаев
Константин
19
Зайнутдинов
Бактиёр
80
Арбузов
Ярослав
72
Ермаков
Никита
9
Чалов
Фёдор
35
Акинфеев
Игорь
86
Шайхутдинов
Владимир
52
Бандикян
Артём
14
Набабкин
Кирилл
53
Глебов
Кирилл
31
Кисляк
Матвей
44
Носков
Егор
6
Мухин
Максим
91
Заболотный
Антон
Оренбург
ЦСКА Москва

История личных встреч

Оренбург
ЦСКА Москва

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
60

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зайнутдинов Бактиёр 1 1
Гаич Милан II 1 1
Арбузов Ярослав 1 1

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кеняйкин Алексей 0 1
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Sucleia - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2
Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5
Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Оренбург
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 - 0
3.
ЦСКА Москва
 3:0 0 - 0
4.
Оренбург
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Урал
 0 - 0
4.
Рубин
 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 0 - 0
4.
Балтика
 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 - 0
4.
Динамо Москва
 0 - 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оренбург
 0:3 0 - 0
4.
Факел
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ростов
 0 - 0
3.
Локомотив Москва
 0 - 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 - 0
3.
Зенит
 0 - 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 - 0
4.
Пари НН
 0 - 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Урал Аюпов Тимур 1
ЦСКА Москва Зайнутдинов Бактиёр 1
ЦСКА Москва Гаич Милан II 1
Локомотив Москва Тикнизян Наир 1
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Кеняйкин Алексей 1
Пари НН Тихий Дмитрий 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1
Урал Мамин Артём 1
Урал Аюпов Тимур 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Мендес пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в полузащитника "Оренбурга". 
  • 41'
    Чалов от радиуса штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Арбузов грамотно пропустил мяч на Зайнутдинова, Бактиёр далее в касание выполнил прострел в центр к линии вратарской на Ермакова, Хотулёв оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 40'
    Совсем немного времени осталось до перерыва, важно "Оренбургу" не получить в свои ворота четвёртый мяч, чтобы уже совсем не "развалиться". 
  • 39'
    Гаич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Зайнутдинов в прыжке грудью подработал мяч, а затем Бактиёр в падении через себя пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, в итоге Гошев выловил его без особого труда. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Кучаев перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Гюрлюка. 
  • 37'
    Гюрлюк при развитии атаки по правой половине поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади ЦСКА на Обухова, Рядно грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч. 
  • 36'
    Арбузов совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской, Гаич немного не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • 35'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Ковалёву по правому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 34'
    Мендес на половине поля соперника перехватил мяч, следом последовала передача к радиусу штрафной площади, Ермаков подработал мяч и пробил в левый угол ворот, получилось немного неточно. 
  • Офсайд
    33'
    Вновь игроки ЦСКА попытались провести атаку по левому флангу, но на этот раз Зайнутдинов забрался в небольшой офсайд. 
  • 32'
    Конечно же "Оренбург" не будет сдаваться при своих болельщиков даже при таком счёте, нужно команде Иржи Ярошика в этот вечер постараться забить хотя бы один мяч. 
  • 31'
    Оганесян совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Степан сместился к радиусу штрафной площади и выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Гюрлюк подработал мяч и пробил в ближний угол ворот на исполнение, Тороп сыграл без ошибок и забрал мяч в руки. 
  • 30'
    Башич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в плотной борьбе с соперниками Обухов не смог головой пробить по воротам, мяч слабо полетел в руки Торопу. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Зайнутдинов на правом фланге нарушил правила против Гюрлюка. "Оренбург" тщательно готовится к стандарту. 
  • 28'
    Из центра поля последовал заброс на ход Ковалёву по правому флангу, Зайнутдинов накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      27'
      Арбузов в борьбе с Сиваковым на половине поля соперника оказался на газоне, Павел Кукуян не дал свистка, а затем Ярослав рукой схватил за ногу капитана "Оренбурга". 
    • 26'
      Дал Павел Кукуян небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух. 
    • Судья
      25'
      Зайнутдинов убежал в штрафную площадь по левой половине поля и в борьбе с соперником оказался на газоне. Павел Кукуян показал, что нужно играть дальше. 
    • 24'
      Совсем провальный матч сегодня получается для "Оренбурга", наверняка никто не мог подумать, что для команды Иржи Ярошика так плохо будут складываться события. 
    • Описание гола
      23'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3!!! Гаич!!! Чалов с левой половины поля выполнил передачу на левый фланг на ход Зайнутдинову, Бактиёр в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной площади, Титков неудачно выбил мяч на левую половину поля, получился пас на Чалова к линии штрафной, Фёдор пробил по воротам, мяч попал в Ермакова, который был в центре штрафной площади, а затем отскочил к правому углу вратарской на свободного Гаича, который уже не мог промахнуться. 
    • 22'
      Ермаков при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу к углу штрафной площади на ход Гаичу, Милан выполнил подачу в центр штрафной, мяч попал в Хотулёва и улетел в аут. 
    • 21'
      Титков из центра поля выполнил заброс на ход Ковалёву по правому флангу, Юрий убежал к правому углу штрафной площади и выполнил подачу на дальний угол вратарской, Оганесян под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Арбузов перестарался в борьбе за мяч у левого угла штрафной площади "Оренбурга", Ярослав в подкате огрел по ногам Башича. 
    • 19'
      Очень весомую заявку на победу уже в первой половине тайма сделал ЦСКА, теперь команда Владимира Федотова может попробовать сыграть по счёту. 
    • Описание гола
      18'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Зайнутдинов!!! Бактиёр Зайнутдинов со стандарта отлично пробил в левый угол ворот, Гошев, как показалось, слишком сильно открыл левый угол ворот, в итоге Бактиёр и наказал голкипера. 
    • Замена
      17'
      В составе "Оренбурга" произошла замена. Вместо Джимми Марина на поле вышел Евгений Гошев. 
    • Красная карточка
      16'
      Удаление в составе "Оренбурга"! Активный Арбузов после передача из центра поля убежал по центру к радиусу штрафной площади, Кеняйкин ошибся при игре на выходе за пределами штрафной площади, Алексей уже попросту прыгнул в ноги сопернику и руками сбил Ярослава. Павел Кукуян не стал прощать голкипера "Оренбурга" и показал ему прямую красную карточку. 
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Арбузов!!! Рядно со своей половины поля выполнил заброс на ход Зайнутдинову по левому флангу, Бактиёр далее выполнил подачу в центр штрафной площади, Хотулёв выбил мяч к левому углу радиуса штрафной площади, где удачно на подборе сыграл Арбузов. Ярослав смог укрыть мяч от соперника, а затем молодой атакующий полузащитник ЦСКА точно пробил под правую штангу. 
    • 14'
      Чалов из центра поля выполнил передачу на ход Арбузову по левой половине поля, Сиваков грамотно сыграл в подкате и перехватил мяч. 
    • 13'
      Оганесян попытался развить атаку по левому флангу вновь, но на этот раз у Степана не прошла проникающая передача на левы угол штрафной площади. 
    • 12'
      Гюрлюк прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Эмирджан на исполнение пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слабо, Тороп выловил его без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Марин перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади ЦСКА, правила были нарушены против Зайнутдинова. 
    • 10'
      Сидоров сместился немного в центр с левой половины поля, а затем Максим пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Лукина. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Зайнутдинов на правом фланге нарушил правила против Ковалёва. Игроки "Оренбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 8'
      Активный Гюрлюк в продолжении момента под давлением Чалова с правого фланга пытался выполнить подачу в штрафную площадь, но в итоге Эмирджан упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      7'
      Гюрлюк с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, на этот раз Чалов головой выбил мяч на правый фланг. 
    • Угловой
      6'
      Угловой у ворот ЦСКА. Гюрлюк выполнил подачу на ближний угол вратарской, Рядно не стал рисковать и головой выбил мяч на повторный корнер. 
    • 5'
      Арбузов на левом фланге отыгрался с Зайнутдиновым, Бактиёр в итоге выполнил подачу в центр штрафной площади, Гаич под давлением соперника головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 4'
      Могли игроки "Оренбурга" провести неплохую атаку по левой половине поля, но Оганесян не смог подстроиться под мяч после передачи от Гюрлюка, мяч в итоге улетел в аут. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Арбузов сразу же вернул "должок" своему сопернику, в центре поля Ярослав подтолкнул Башича. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Башич в борьбе за мяч в центре поля сразу же нарушил правила против Арбузова. Активно команды начали вести борьбу за мяч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт наверняка непредсказуемый матч. Иржи Ярошик в интервью перед матчем заявил, что "Оренбург" при своих болельщиках будет обязательно стараться играть на победу и в активный футбол. 
    • До матча
    • Сегодня Владимир Федотов и Иржи Ярошик конечно же провели ротацию состава после первого тура чемпионата России. Однако, учитывая непростые погодные условия, "Оренбург" может иметь преимущество за счёт более длинной скамейки запасных. 
    • Главным арбитром на этот матч назначен Павел Кукуян из Сочи. Помогать ему на бровках будут Андрей Гурбанов из Краснодара и Варанцо Петросян из Ростова-на-Дону. Резервным арбитром на этот матч назначен Николай Волошин из Смоленска. 
    • В Оренбурге сегодня очень жарко, а искусственное поле не добавляет "оптимизма" футболистам. В тени на стадионе было под +35 градусов. 
    • Напомним, что в группе А также выступают воронежский "Факел" и "Сочи", но данный матч начнётся уже после нашей встречи в 18:30 по московскому времени. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура группового этапа Кубка России между "Оренбургом" и московским ЦСКА, которые выступают в группе А. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 32.5% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 154
    Оренбург 16.2% (25)
    X 25.3% (39)
    ЦСКА Москва 58.4% (90)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    ЦСКА Москва
    7.50
    4.80
    2.14
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Оренбург 0:3 ЦСКА Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург 0:3 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Оренбург
    16.2% (25)
    Ничья
    25.3% (39)
    ЦСКА Москва
    58.4% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.42% (78)
    Меньше
    38.58% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    80.31% (102)
    Нет
    19.69% (25)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    32.5% (50)
    1:1 Ничья
    16.2% (25)
    0:1 ЦСКА Москва
    8.4% (13)
    2:2 Ничья
    6.5% (10)
    0:2 ЦСКА Москва
    5.8% (9)
    3:2 Оренбург
    4.5% (7)
    1:3 ЦСКА Москва
    3.2% (5)
    2:1 Оренбург
    2.6% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Оренбург
    ЦСКА Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     