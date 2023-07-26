Арбузов совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской, Гаич немного не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Гюрлюк при развитии атаки по правой половине поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади ЦСКА на Обухова, Рядно грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч.

Кучаев перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Гюрлюка.

Гаич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Зайнутдинов в прыжке грудью подработал мяч, а затем Бактиёр в падении через себя пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, в итоге Гошев выловил его без особого труда.

Совсем немного времени осталось до перерыва, важно "Оренбургу" не получить в свои ворота четвёртый мяч, чтобы уже совсем не "развалиться".

Чалов от радиуса штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Арбузов грамотно пропустил мяч на Зайнутдинова, Бактиёр далее в касание выполнил прострел в центр к линии вратарской на Ермакова, Хотулёв оказался первым на мяче и выбил его в аут.

Мендес пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в полузащитника "Оренбурга".

Из центра поля последовал заброс на ход Ковалёву по правому флангу, Зайнутдинов накрыл соперника и выбил мяч в аут.

Зайнутдинов на правом фланге нарушил правила против Гюрлюка. "Оренбург" тщательно готовится к стандарту.

Башич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в плотной борьбе с соперниками Обухов не смог головой пробить по воротам, мяч слабо полетел в руки Торопу.

Оганесян совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Степан сместился к радиусу штрафной площади и выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Гюрлюк подработал мяч и пробил в ближний угол ворот на исполнение, Тороп сыграл без ошибок и забрал мяч в руки.

Конечно же "Оренбург" не будет сдаваться при своих болельщиков даже при таком счёте, нужно команде Иржи Ярошика в этот вечер постараться забить хотя бы один мяч.

Вновь игроки ЦСКА попытались провести атаку по левому флангу, но на этот раз Зайнутдинов забрался в небольшой офсайд.

Мендес на половине поля соперника перехватил мяч, следом последовала передача к радиусу штрафной площади, Ермаков подработал мяч и пробил в левый угол ворот, получилось немного неточно.

Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Ковалёву по правому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Зайнутдинов!!! Бактиёр Зайнутдинов со стандарта отлично пробил в левый угол ворот, Гошев, как показалось, слишком сильно открыл левый угол ворот, в итоге Бактиёр и наказал голкипера.

Очень весомую заявку на победу уже в первой половине тайма сделал ЦСКА, теперь команда Владимира Федотова может попробовать сыграть по счёту.

Арбузов перестарался в борьбе за мяч у левого угла штрафной площади "Оренбурга", Ярослав в подкате огрел по ногам Башича.

Титков из центра поля выполнил заброс на ход Ковалёву по правому флангу, Юрий убежал к правому углу штрафной площади и выполнил подачу на дальний угол вратарской, Оганесян под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Ермаков при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу к углу штрафной площади на ход Гаичу, Милан выполнил подачу в центр штрафной, мяч попал в Хотулёва и улетел в аут.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3!!! Гаич!!! Чалов с левой половины поля выполнил передачу на левый фланг на ход Зайнутдинову, Бактиёр в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной площади, Титков неудачно выбил мяч на левую половину поля, получился пас на Чалова к линии штрафной, Фёдор пробил по воротам, мяч попал в Ермакова, который был в центре штрафной площади, а затем отскочил к правому углу вратарской на свободного Гаича, который уже не мог промахнуться.

Совсем провальный матч сегодня получается для "Оренбурга", наверняка никто не мог подумать, что для команды Иржи Ярошика так плохо будут складываться события.

Зайнутдинов убежал в штрафную площадь по левой половине поля и в борьбе с соперником оказался на газоне. Павел Кукуян показал, что нужно играть дальше.

Дал Павел Кукуян небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух.

Арбузов в борьбе с Сиваковым на половине поля соперника оказался на газоне, Павел Кукуян не дал свистка, а затем Ярослав рукой схватил за ногу капитана "Оренбурга".

17' В составе "Оренбурга" произошла замена. Вместо Джимми Марина на поле вышел Евгений Гошев.

16' Удаление в составе "Оренбурга"! Активный Арбузов после передача из центра поля убежал по центру к радиусу штрафной площади, Кеняйкин ошибся при игре на выходе за пределами штрафной площади, Алексей уже попросту прыгнул в ноги сопернику и руками сбил Ярослава. Павел Кукуян не стал прощать голкипера "Оренбурга" и показал ему прямую красную карточку.

15' Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Арбузов!!! Рядно со своей половины поля выполнил заброс на ход Зайнутдинову по левому флангу, Бактиёр далее выполнил подачу в центр штрафной площади, Хотулёв выбил мяч к левому углу радиуса штрафной площади, где удачно на подборе сыграл Арбузов. Ярослав смог укрыть мяч от соперника, а затем молодой атакующий полузащитник ЦСКА точно пробил под правую штангу.

14' Чалов из центра поля выполнил передачу на ход Арбузову по левой половине поля, Сиваков грамотно сыграл в подкате и перехватил мяч.

13' Оганесян попытался развить атаку по левому флангу вновь, но на этот раз у Степана не прошла проникающая передача на левы угол штрафной площади.

12' Гюрлюк прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Эмирджан на исполнение пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слабо, Тороп выловил его без особого труда.

11' Марин перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади ЦСКА, правила были нарушены против Зайнутдинова.

10' Сидоров сместился немного в центр с левой половины поля, а затем Максим пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Лукина.

9' Зайнутдинов на правом фланге нарушил правила против Ковалёва. Игроки "Оренбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

8' Активный Гюрлюк в продолжении момента под давлением Чалова с правого фланга пытался выполнить подачу в штрафную площадь, но в итоге Эмирджан упустил мяч за лицевую линию поля.

7' Гюрлюк с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, на этот раз Чалов головой выбил мяч на правый фланг.

6' Угловой у ворот ЦСКА. Гюрлюк выполнил подачу на ближний угол вратарской, Рядно не стал рисковать и головой выбил мяч на повторный корнер.

5' Арбузов на левом фланге отыгрался с Зайнутдиновым, Бактиёр в итоге выполнил подачу в центр штрафной площади, Гаич под давлением соперника головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

4' Могли игроки "Оренбурга" провести неплохую атаку по левой половине поля, но Оганесян не смог подстроиться под мяч после передачи от Гюрлюка, мяч в итоге улетел в аут.

3' Арбузов сразу же вернул "должок" своему сопернику, в центре поля Ярослав подтолкнул Башича.

2' Башич в борьбе за мяч в центре поля сразу же нарушил правила против Арбузова. Активно команды начали вести борьбу за мяч.