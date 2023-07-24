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РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Оренбург
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 62
Оренбург 8.1% (5)
X 19.4% (12)
ЦСКА Москва 72.6% (45)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
ЦСКА Москва
3.60
3.95
2.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Оренбург
ЦСКА Москва

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
60

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Sucleia - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2
Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5
Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 - 0
4.
Сочи
 0 - 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Урал
 0 - 0
4.
Рубин
 0 - 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 - 0
4.
Ахмат
 0 - 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 - 0
4.
Динамо Москва
 0 - 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 0 - 0
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 - 0
4.
Локомотив Москва
 0 - 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0 - 0
4.
Крылья Советов
 0 - 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 - 0
4.
Пари НН
 0 - 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2023, осталось 2 дня 7 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Оренбург 8.1% (5)
    X 19.4% (12)
    ЦСКА Москва 72.6% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.60
    3.95
    2.05
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Оренбург - ЦСКА Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Оренбург - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Оренбург
    7.9% (5)
    Ничья
    19% (12)
    ЦСКА Москва
    73% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.66% (37)
    Меньше
    39.34% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    73.77% (45)
    Нет
    26.23% (16)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    41.3% (26)
    1:1 Ничья
    14.3% (9)
    0:1 ЦСКА Москва
    12.7% (8)
    0:2 ЦСКА Москва
    11.1% (7)
    1:3 ЦСКА Москва
    4.8% (3)
    2:2 Ничья
    4.8% (3)
    3:2 Оренбург
    3.2% (2)
    2:1 Оренбург
    3.2% (2)
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