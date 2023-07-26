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РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Крылья Советов
 
Позже
Балтика
Прогнозы 178
Крылья Советов 79.2% (141)
X 3.9% (7)
Балтика 16.9% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Балтика
1.94
3.74
4.65
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Крылья Советов
Балтика

История личных встреч

Крылья Советов
Балтика

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
180

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3
Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0
Балтика
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1
Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 - 0
3.
ЦСКА Москва
 0 - 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Урал
 0 - 0
4.
Рубин
 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 0 - 0
4.
Балтика
 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 - 0
4.
Динамо Москва
 0 - 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оренбург
 0 - 0
4.
Факел
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ростов
 0 - 0
3.
Локомотив Москва
 0 - 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 - 0
3.
Зенит
 0 - 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 - 0
4.
Пари НН
 0 - 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Урал Аюпов Тимур 1
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 1
ЦСКА Москва Зайнутдинов Бактиёр 1
ЦСКА Москва Гаич Милан II 1
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
Оренбург Кеняйкин Алексей 1
Пари НН Тихий Дмитрий 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1
Урал Мамин Артём 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Крылья Советов" принимают "Балтику". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
Прогнозы 178
Крылья Советов 79.2% (141)
X 3.9% (7)
Балтика 16.9% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Балтика
1.94
3.74
4.65
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Где смотреть матч Крылья Советов - Балтика онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Крылья Советов - Балтика

Исход игры
Крылья Советов
79.4% (143)
Ничья
3.9% (7)
Балтика
16.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
54.69% (70)
Меньше
45.31% (58)
Обе команды забьют
Да
56.25% (72)
Нет
43.75% (56)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
28.3% (51)
1:0 Крылья Советов
22.8% (41)
2:0 Крылья Советов
6.7% (12)
2:3 Балтика
4.4% (8)
1:2 Балтика
2.2% (4)
1:1 Ничья
2.2% (4)
3:1 Крылья Советов
1.7% (3)
3:0 Крылья Советов
1.1% (2)
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