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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Bulanov E.
Ростов
0:0
Первый тайм
Рубин
Фамейе забивает из офсайда (виде...
Рахмоналиев пробил в перекладину...

Ход матча

28'
Щетинин Кирилл
 
38'
 
Безруков Руслан
Прогнозы 148
Ростов 71.6% (106)
X 14.9% (22)
Рубин 13.5% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Рубин
3.05
3.45
3.60
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Ростов
Рубин

История личных встреч

Ростов
Рубин

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

27 матчей

37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.23
1.21

Среднее время на гол

73
74

Всего голов

11
20

Голов в среднем за матч

0.79
1.54

Среднее время на гол

114
58

Всего голов

27
37

Голов в среднем за матч

1
1.37

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

90
65

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щетинин Кирилл 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1
Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1
Рубин
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1
Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Сочи
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ростов
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Рубин
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сочи
 0 - 0
2.
ЦСКА Москва
 0 - 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ростов
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Урал
 0 - 0
4.
Рубин
 0:0 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ахмат
 0 - 0
3.
Балтика
 0 - 0
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 - 0
4.
Динамо Москва
 0 - 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Сочи
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Оренбург
 0 - 0
4.
Факел
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Ростов
 0:0 0 - 0
3.
Локомотив Москва
 0 - 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Крылья Советов
 0 - 0
3.
Зенит
 0 - 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 - 0
4.
Пари НН
 0 - 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Сочи Заика Кирилл 1
Факел Черов Василий 1
Балтика Кузьмин Максим 1
Урал Аюпов Тимур 1
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Оренбург Кеняйкин Алексей 1
Сочи Бурмистров Никита 1
Факел Марков Евгений 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ростов" и "Рубин" не порадовали нас забитыми мячами. Пока что обе команды играют в достаточно динамичный футбол, где много фолов, а вот с созданием голевых моментов у клубов проблемы. 
  • 45'
    Уридия разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Зотов попытался перебросить мяч через ногу Прохина при смещении к левому углу вратарской, но в итоге Александр сыграл неудачно и упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Евгений Буланов к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Апшацев решился на удар по воротам с дальней дистанции, Песьяков хорошо видел момент и без особого труда поймал мяч, который полетел по центру. 
  • 43'
    Фамейе ворвался в штрафную площадь с левого фланга и пробил по воротам, мяч попал в Осипенко. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Комаров разогнал атаку по правой половине поля, далее Иван выполнил передачу в центр штрафной площади, где Тошевски нарушил правила против Вуячича. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Активный Тошевски попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но всё же Давид нарушил правила против Безрукова. 
  • Желтая карточка
    40'
    Фланговый защитник "Рубина" Руслан Безруков получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Комарова. 
  • Судья
    39'
    Максецов с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Яновичу не дал Тошевски сыграть на выходе должным образом, но Евгений Буланов показал, что можно играть дальше, подбор был за защитниками "Рубина". 
  • 38'
    Комаров совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади на Тошевского, Вуячич оказался первым на мяче и выбил его на правую половину поля. 
  • 37'
    Кабутов со стандарта теперь уже выполнил подачу к радиусу штрафной площади, мяч полетел довольно низко, а поэтому игроки "Ростова" перехватили его без особого труда. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Семенчук в центре поля нарушил правила против Фамейе в борьбе за верховой мяч. "Рубин" тщательно готовится к стандарту. 
  • 35'
    Поднялся Апшацев после паузы, Марат показал, что с ним всё нормально, он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    34'
    Апшацеву досталось в прошлом эпизоде в борьбе за верховой мяч в своей штрафной площади. Евгений Буланов остановил игру. 
  • 33'
    Миронов со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Вуячич неплохо сыграл головой и выбил его к радиусу штрафной, подбор был за игроками "Рубина". 
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    • Офсайд
      32'
      Безруков с левого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Фамейе забрался на этот раз в небольшой офсайд. 
    • 31'
      Кабутов с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Песьяков грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Угловой
      30'
      Угловой у ворот "Ростова". Кабутов выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде при стандарте у ворот соперника не смог добраться до мяча. 
    • Желтая карточка
      29'
      Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Кабутова. 
    • Офсайд
      28'
      Быструю атаку по правой половине поля попытались провести игроки "Ростова", но в итоге при обостряющей передаче вперёд Тошевски забрался в офсайд. 
    • 27'
      Семенчук с левого фланга выполнил подачу в радиус штрафной площади, защитники "Рубина" сыграли внимательно и общими усилиями перехватили мяч. 
    • 26'
      Вновь с правого фланга последовала передача на правый угол штрафной площади "Рубина", но на этот раз Прохин не смог довести мяч до активного Комарова. 
    • Судья
      25'
      Дал небольшую паузу Евгений Буланов футболистам, могут они попить воды и перевести дух. 
    • Угловой
      24'
      Комаров с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской вновь, но и на этот раз игроки "Рубина" сыграли без ошибок и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Опасный момент
      23'
      Кузнецов с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Комаров зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, после рикошета мяч полетел точно под штангу, но Янович успел среагировать и перевести его на угловой. 
    • Травма, повреждение
      22'
      Тошевски в борьбе за мяч на половине поля "Рубина" налетел на Вуячича в игровом эпизоде. Дал Евгений Булатов небольшую паузу игроку "Ростова", Давид показал, что с ним всё нормально и он готов играть дальше. 
    • Угловой
      21'
      Комаров с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 20'
      А вот и первый угловой в матче заработал "Ростов". Тошевски после заброса к правому углу вратарской заставил Вуячича выбить мяч за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Апшацев в центральном круге нарушил правила на этот раз. Марат рискует доиграться и до перерыва получить жёлтую карточку. 
    • Угловой
      18'
      Ещё один угловой заработал "Рубин". Кабутов выполнил подачу в центр штрафной площади, Осипенко хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 17'
      Кабутов с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади на Уридию, Семенчук вновь оказался первым на мяче и головой выбил мяч в аут. 
    • 16'
      Довольно часто "Ростов" стал пытаться атаковать через правый фланг за счёт длинных передач вперёд, но пока что данная тактика успеха не приносит. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Зотов в центре поля огрел по ногам Щетинина. "Ростов" на этот раз не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 14'
      Янович и Вуячич сыграли несогласованно между собой в штрафной площади после заброса с правой половины поля, Игор в итоге всё сделал сам и выбил мяч на левый фланг. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Апшацев вновь нарушил правила в центре поля. Довольно много мелких фолов в нашем матче. 
    • Угловой
      12'
      Кабутов с углового неудачно закрутил мяч на дальний угол вратарской, получилось так, что мяч в полёте ушёл за лицевую линию поля. Евгений Буланов с подсказки своего помощника на бровке показал, что будет удар от ворот. 
    • 11'
      Кабутов выполнил передачу на ход Уридии по правому флангу, Мераби в борьбе с Семенчуком заработал угловой для своей команды. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Кабутов перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Тугарева. 
    • 9'
      Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади "Рубина", Янович немного размялся при игре на выходе. 
    • 8'
      Добавим, что в Ростове-на-Дону сегодня довольно жарко, как и в последние дни, а поэтому даже в вечернее время показывать быстрый и атакующий футбол игрокам будет трудно. 
    • 7'
      Болельщики "Ростова" активно гонят свою команду вперёд, они верят в успех даже молодых ребят в этот вечер. 
    • Штанга
      6'
      Рахмоналиев из-за пределов штрафной площади неожиданно плотно пробил по воротам, мяч задел перекладину и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 5'
      Кабутов из аута с правого фланга вбросил мяч к правому углу штрафной площади, Зотов выполнил подачу на дальний угол вратарской, Песьяков грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 4'
      Болельщиков на "Ростов Арене" сегодня собралось не очень много, но, больше, чем средняя посещаемость "Ростова" в последних матчах. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Апшацев в центре поля нарушил правила против Миронова. Игроки "Ростова" быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Щетинин сразу же нарушил правила в центре поля. Молодые футболисты "Ростова" показывают серьёзный настрой на матч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Ростов" проверит в деле довольно много молодых игроков, что для команды Валерия Карпина в условиях проблем с регистрацией футболистов уже не в первый раз. "Рубин" также провёл довольно большую ротацию, а поэтому и со стороны Рашида Рахимова есть доверие к молодым футболистам. 
    • До матча
    • Напомним, что в группе В первый матч был сыгран вчера вечером, московский "Локомотив" на домашнем поле одержал волевую победу над "Уралом" из Екатеринбурга со счётом 2:1. 
    • Главным арбитром на этот матч назначен Евгений Буланов из Саранска. Помогать ему на бровках будут Андрей Веретёшкин из Санкт-Петербурга и Хамид Талаев из Грозного. Резервным арбитром на этот матч назначен Рафаэль Шафеев из Волгограда. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура группового этапа Кубка России. Сегодня в заключительном матче игрового дня в группе В между собой в Ростове-на-Дону сойдутся "Ростов" и казанский "Рубин". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 148
    Ростов 71.6% (106)
    X 14.9% (22)
    Рубин 13.5% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Рубин
    3.05
    3.45
    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 0:0 Рубин

    Исход игры
    Ростов
    71.3% (107)
    Ничья
    15.3% (23)
    Рубин
    13.3% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.94% (73)
    Меньше
    42.06% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    69.84% (88)
    Нет
    30.16% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    36% (54)
    1:0 Ростов
    17.3% (26)
    1:1 Ничья
    10% (15)
    2:0 Ростов
    6% (9)
    1:2 Рубин
    4% (6)
    3:4 Рубин
    3.3% (5)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    3:1 Ростов
    1.3% (2)
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