Активный Тошевски попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но всё же Давид нарушил правила против Безрукова.

Комаров разогнал атаку по правой половине поля, далее Иван выполнил передачу в центр штрафной площади, где Тошевски нарушил правила против Вуячича.

Фамейе ворвался в штрафную площадь с левого фланга и пробил по воротам, мяч попал в Осипенко.

Апшацев решился на удар по воротам с дальней дистанции, Песьяков хорошо видел момент и без особого труда поймал мяч, который полетел по центру.

Две минуты добавил Евгений Буланов к основному времени первого тайма.

Уридия разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Зотов попытался перебросить мяч через ногу Прохина при смещении к левому углу вратарской, но в итоге Александр сыграл неудачно и упустил мяч за лицевую линию поля.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ростов" и "Рубин" не порадовали нас забитыми мячами. Пока что обе команды играют в достаточно динамичный футбол, где много фолов, а вот с созданием голевых моментов у клубов проблемы.

Миронов со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Вуячич неплохо сыграл головой и выбил его к радиусу штрафной, подбор был за игроками "Рубина".

Апшацеву досталось в прошлом эпизоде в борьбе за верховой мяч в своей штрафной площади. Евгений Буланов остановил игру.

Поднялся Апшацев после паузы, Марат показал, что с ним всё нормально, он готов играть дальше.

Семенчук в центре поля нарушил правила против Фамейе в борьбе за верховой мяч. "Рубин" тщательно готовится к стандарту.

Кабутов со стандарта теперь уже выполнил подачу к радиусу штрафной площади, мяч полетел довольно низко, а поэтому игроки "Ростова" перехватили его без особого труда.

Комаров совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади на Тошевского, Вуячич оказался первым на мяче и выбил его на правую половину поля.

Максецов с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Яновичу не дал Тошевски сыграть на выходе должным образом, но Евгений Буланов показал, что можно играть дальше, подбор был за защитниками "Рубина".

Фланговый защитник "Рубина" Руслан Безруков получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Комарова.

Кузнецов с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Комаров зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, после рикошета мяч полетел точно под штангу, но Янович успел среагировать и перевести его на угловой.

Комаров с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской вновь, но и на этот раз игроки "Рубина" сыграли без ошибок и выбили мяч подальше от своих ворот.

Дал небольшую паузу Евгений Буланов футболистам, могут они попить воды и перевести дух.

Вновь с правого фланга последовала передача на правый угол штрафной площади "Рубина", но на этот раз Прохин не смог довести мяч до активного Комарова.

Семенчук с левого фланга выполнил подачу в радиус штрафной площади, защитники "Рубина" сыграли внимательно и общими усилиями перехватили мяч.

Быструю атаку по правой половине поля попытались провести игроки "Ростова", но в итоге при обостряющей передаче вперёд Тошевски забрался в офсайд.

Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Кабутова.

Угловой у ворот "Ростова". Кабутов выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде при стандарте у ворот соперника не смог добраться до мяча.

Кабутов с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Песьяков грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Безруков с левого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Фамейе забрался на этот раз в небольшой офсайд.

22' Тошевски в борьбе за мяч на половине поля "Рубина" налетел на Вуячича в игровом эпизоде. Дал Евгений Булатов небольшую паузу игроку "Ростова", Давид показал, что с ним всё нормально и он готов играть дальше.

21' Комаров с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

20' А вот и первый угловой в матче заработал "Ростов". Тошевски после заброса к правому углу вратарской заставил Вуячича выбить мяч за лицевую линию поля.

19' Апшацев в центральном круге нарушил правила на этот раз. Марат рискует доиграться и до перерыва получить жёлтую карточку.

18' Ещё один угловой заработал "Рубин". Кабутов выполнил подачу в центр штрафной площади, Осипенко хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

17' Кабутов с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади на Уридию, Семенчук вновь оказался первым на мяче и головой выбил мяч в аут.

16' Довольно часто "Ростов" стал пытаться атаковать через правый фланг за счёт длинных передач вперёд, но пока что данная тактика успеха не приносит.

15' Зотов в центре поля огрел по ногам Щетинина. "Ростов" на этот раз не стал торопиться при розыгрыше мяча.

14' Янович и Вуячич сыграли несогласованно между собой в штрафной площади после заброса с правой половины поля, Игор в итоге всё сделал сам и выбил мяч на левый фланг.

13' Апшацев вновь нарушил правила в центре поля. Довольно много мелких фолов в нашем матче.

12' Кабутов с углового неудачно закрутил мяч на дальний угол вратарской, получилось так, что мяч в полёте ушёл за лицевую линию поля. Евгений Буланов с подсказки своего помощника на бровке показал, что будет удар от ворот.

11' Кабутов выполнил передачу на ход Уридии по правому флангу, Мераби в борьбе с Семенчуком заработал угловой для своей команды.

10' Кабутов перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Тугарева.

9' Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади "Рубина", Янович немного размялся при игре на выходе.

8' Добавим, что в Ростове-на-Дону сегодня довольно жарко, как и в последние дни, а поэтому даже в вечернее время показывать быстрый и атакующий футбол игрокам будет трудно.

7' Болельщики "Ростова" активно гонят свою команду вперёд, они верят в успех даже молодых ребят в этот вечер.

6' Рахмоналиев из-за пределов штрафной площади неожиданно плотно пробил по воротам, мяч задел перекладину и ушёл за лицевую линию поля.

5' Кабутов из аута с правого фланга вбросил мяч к правому углу штрафной площади, Зотов выполнил подачу на дальний угол вратарской, Песьяков грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

4' Болельщиков на "Ростов Арене" сегодня собралось не очень много, но, больше, чем средняя посещаемость "Ростова" в последних матчах.

3' Апшацев в центре поля нарушил правила против Миронова. Игроки "Ростова" быстро разыграли стандарт.

2' Щетинин сразу же нарушил правила в центре поля. Молодые футболисты "Ростова" показывают серьёзный настрой на матч.