История личных встреч
Ростов
Рубин
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
27 матчей
37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.23
1.21
Среднее время на гол
73
74
Всего голов
11
20
Голов в среднем за матч
0.79
1.54
Среднее время на гол
114
58
Всего голов
27
37
Голов в среднем за матч
1
1.37
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
90
65
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1
Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1
Рубин
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1
Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
- — Выход в плей-офф
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Прогнозы на матч Ростов - Рубин
Исход игры
Ростов
74.2% (46)
Ничья
12.9% (8)
Рубин
12.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
59.32% (35)
Меньше
40.68% (24)
Обе команды забьют
Да
67.8% (40)
Нет
32.2% (19)
Популярный счёт
2:1 Ростов
40.3% (25)
1:0 Ростов
17.7% (11)
2:0 Ростов
9.7% (6)
1:2 Рубин
8.1% (5)
1:1 Ничья
8.1% (5)
3:4 Рубин
3.2% (2)
2:2 Ничья
3.2% (2)
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