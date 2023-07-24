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РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Ростов
 
Позже
Рубин
Прогнозы 62
Ростов 74.2% (46)
X 12.9% (8)
Рубин 12.9% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Рубин
2.36
3.45
3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ростов
Рубин

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

27 матчей

37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.23
1.21

Среднее время на гол

73
74

Всего голов

11
20

Голов в среднем за матч

0.79
1.54

Среднее время на гол

114
58

Всего голов

27
37

Голов в среднем за матч

1
1.37

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

90
65

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1
Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1
Рубин
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1
Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 - 0
4.
Сочи
 0 - 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Урал
 0 - 0
4.
Рубин
 0 - 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 - 0
4.
Ахмат
 0 - 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 - 0
4.
Динамо Москва
 0 - 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 0 - 0
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 - 0
4.
Локомотив Москва
 0 - 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0 - 0
4.
Крылья Советов
 0 - 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 - 0
4.
Пари НН
 0 - 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2023, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



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    • Прогнозы 62
    Ростов 74.2% (46)
    X 12.9% (8)
    Рубин 12.9% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Рубин
    2.36
    3.45
    3.20
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ростов - Рубин

    Исход игры
    Ростов
    74.2% (46)
    Ничья
    12.9% (8)
    Рубин
    12.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.32% (35)
    Меньше
    40.68% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    67.8% (40)
    Нет
    32.2% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    40.3% (25)
    1:0 Ростов
    17.7% (11)
    2:0 Ростов
    9.7% (6)
    1:2 Рубин
    8.1% (5)
    1:1 Ничья
    8.1% (5)
    3:4 Рубин
    3.2% (2)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
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