Сам же московский клуб продолжает по большей части пытаться атаковать по левому флангу, где у "быков" немало проблем.

Умяров получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, Алексей Сухой остановил игру и дал выйти на поле врачам "Спартака".

Кобнан при развитии атаки по правой половине поля неумышленно наступил на ногу Умярову, который сыграл в подкате. Наиль чисто выбил мяч из-под ног соперника, но в итоге сам получил повреждение.

Вновь пришлось выйти на поле врачам "Спартака", но в итоге Умяров достаточно быстро поднялся. Наиль пока что прихрамывает, но первый тайм он должен будет попытаться доиграть.

Зобнину немного досталось от Волкова в борьбе за мяч на половине поля "быков", но это был игровой момент, а поэтому будет аут в пользу "Краснодара".

Ленини разогнал атаку по центру, но затем у Кевина не прошла передача к радиусу штрафной площади на Олусегуна.

Угловой у ворот "Спартака". Сперцян выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки московского клуба сыграли очень внимательно и без особого труда выбили мяч к центру поля.

Сперцян с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Кобнан в борьбе с Джикией не смог обострить ситуацию на поле.

Игнатов в завершении затяжной атаки "Спартака" из-за пределов штрафной площади с левой половины поля плотно пробил под перекладину, Агкацев в прыжке перевёл мяч на угловой.

Промес с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Краснодара" отбились при стандарте без особого труда.

Умяров в центре поля руками схватил за плечи Ленини. "Краснодар" на этот раз достаточно быстро разыграл стандарт.

Всё же погода сказалась сегодня на футболистах, будут "Краснодар" и "Спартак" действовать как вчера "Ростов" и "Рубин" в Ростове-на-Дону.

Олусегун прошёл вперёд по центру, а затем последовал удар по воротам от радиуса штрафной площади, мяч полетел точно по центру, Максименко поймал его без особого труда.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Зобнин!!! Хлусевич получил передачу на ход по левому флангу из центра поля от Умярова, далее Роман выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Зобнину, Роман оторвался от Ахметова и уверенно пробил в дальний угол ворот мимо Агкацева.

Эктов в центре поля нарушил правила против Зиньковского. Пока что свою игру "Краснодар" никак не может найти.

Всё же подошли болельщики на стадион "Краснодар", да и верхние ярусы заполнены хорошо, сегодня должно быть более 25 тысяч любителей футбола на трибунах.

13' Удалось "Спартаку" провести неплохую атаку по левому флангу, Хлусевич разогнал атаку, далее Даниил выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Зобнину, Роман от лицевой линии поля выполнил передачу на ближний угол вратарской на Промеса, Алонсо оказался первым на мяче и выбил его на угловой.

12' Волков огрел по ногам Зобнина на половине поля соперника. "Спартак" также никуда не стал спешить при розыгрыше мяча.

11' Волков на этот раз попытался разогнать атаку по правому флангу, но под давлением Хлусевича Сергей упустил мяч в аут.

10' Умяров в центре поля нарушил правила против Кобнана. "Краснодар" довольно долго разыгрывал стандарт.

9' Промес совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Квинси выполнил неудачный прострел во вратарскую, Агкацев немного размялся при игре на перехвате.

8' Баньяц попытался разогнать атаку по левой половине поля, но Михайло наткнулся на Чернова и как-то достаточно легко упал на газон, Алексей Сухой вполне справедливо показал, что нужно играть дальше.

7' Денисов перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Алонсо.

6' Баньяц пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел значительно выше цели.

5' Ахметов попытался теперь уже убежать в штрафную площадь по правой половине поля, но у своей штрафной грамотно в подкате как раз сыграл Хлусевич, который прервал развитие атаки соперника.

4' Джикия из центра поля выполнил заброс на ход Хлусевичу по левому флангу, Даниил оказался в небольшом офсайде.

3' Достаточно спокойно начинается игра, "Спартак" пока что контролирует мяч в центре поля.

2' Сегодня на стадионе "Краснодара" ожидается около 20 тысяч болельщиков, но пока что, по ощущениям, их меньше.