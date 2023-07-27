Стадион: Стадион Краснодар (Краснодар). Главный судья: Сухой Алексей
0:1
Первый тайм
Ход матча
21'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кобнан МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Батчи ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 КадиНападающий
- Защитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Маслов ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
87 Зорин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
История личных встреч
Краснодар
Спартак Москва
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед
29 матчей
31%
6.9%
62.1%
9 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.57
1.2
Среднее время на гол
57
75
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
2.4
1.79
Среднее время на гол
37
50
Всего голов
58
43
Голов в среднем за матч
2
1.48
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зобнин Роман
|1
|1
|Хлусевич Даниил
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1
Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3
Спартак Москва
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2
Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|-
|0
|2.
|0
|-
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0
|-
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|2.
|0
|-
|0
|3.
|1:0
|0
|-
|0
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|-
|0
|2.
|0
|-
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|0
|-
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|3.
|0:1
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1
|Сочи
|Заика Кирилл
|1
|Факел
|Черов Василий
|1
|Спартак Москва
|Зобнин Роман
|1
|Балтика
|Кузьмин Максим
|1
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|Факел
|Кудряшов Фёдор
|1
|Оренбург
|Кеняйкин Алексей
|1
|Сочи
|Бурмистров Никита
|1
|Факел
|Марков Евгений
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар 0:1 Спартак Москва
Исход игры
Краснодар
38.9% (72)
Ничья
31.4% (58)
Спартак Москва
29.7% (55)
Тотал 2.5
Больше
68.22% (88)
Меньше
31.78% (41)
Обе команды забьют
Да
92.25% (119)
Нет
7.75% (10)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
23.8% (44)
1:1 Ничья
17.3% (32)
2:2 Ничья
9.2% (17)
1:2 Спартак Москва
9.2% (17)
3:2 Краснодар
2.7% (5)
1:0 Краснодар
2.7% (5)
4:3 Краснодар
1.1% (2)
0:1 Спартак Москва
1.1% (2)
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