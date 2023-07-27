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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Сухой Алексей
Краснодар
0:1
Первый тайм
Спартак Москва

Ход матча

21'
0:1
Зобнин Роман
(Хлусевич Даниил)
Прогнозы 184
Краснодар 38.6% (71)
X 31.5% (58)
Спартак Москва 29.9% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Спартак Москва
7.80
4.60
2.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Краснодар
Спартак Москва

История личных встреч

Краснодар
Спартак Москва

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед

29 матчей

31%
6.9%
62.1%
9 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
4:3
WЗКР
4:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КPП
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ТМК
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:4
ПЛ
4:0
К
2:1
К
1:2

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.57
1.2

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

2.4
1.79

Среднее время на гол

37
50

Всего голов

58
43

Голов в среднем за матч

2
1.48

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зобнин Роман 1 1
Хлусевич Даниил 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1
Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3
Спартак Москва
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2
Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Сочи
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
3.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
4.
Краснодар
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сочи
 0 - 0
2.
ЦСКА Москва
 0 - 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Рубин
 0 - 0
4.
Урал
 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ахмат
 0 - 0
3.
Балтика
 0 - 0
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
2.
Динамо Москва
 0 - 0
3.
Спартак Москва
 1:0 0 - 0
4.
Краснодар
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Сочи
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Оренбург
 0 - 0
4.
Факел
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 0 - 0
2.
Локомотив Москва
 0 - 0
3.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Крылья Советов
 0 - 0
3.
Зенит
 0 - 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 0:1 0 - 0
4.
Пари НН
 0 - 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Сочи Заика Кирилл 1
Факел Черов Василий 1
Спартак Москва Зобнин Роман 1
Балтика Кузьмин Максим 1
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Оренбург Кеняйкин Алексей 1
Сочи Бурмистров Никита 1
Факел Марков Евгений 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    38'
    Бальде на левом фланге нарушил правила против Сперцяна. Игроки "Краснодара" тщательно готовятся к стандарту. 
  • 37'
    Вновь пришлось выйти на поле врачам "Спартака", но в итоге Умяров достаточно быстро поднялся. Наиль пока что прихрамывает, но первый тайм он должен будет попытаться доиграть. 
  • Травма, повреждение
    36'
    Кобнан при развитии атаки по правой половине поля неумышленно наступил на ногу Умярову, который сыграл в подкате. Наиль чисто выбил мяч из-под ног соперника, но в итоге сам получил повреждение. 
  • 35'
    Футболисты "Спартака" и "Краснодара" вновь воспользовались паузой и сразу же отправились пить воду. 
  • 34'
    Поднялся Умяров после паузы, показал Наиль, что с ним всё нормально, он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    33'
    Умяров получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, Алексей Сухой остановил игру и дал выйти на поле врачам "Спартака". 
  • 32'
    Сам же московский клуб продолжает по большей части пытаться атаковать по левому флангу, где у "быков" немало проблем. 
  • 31'
    Игроки "Краснодара" вновь стали пытаться проводить позиционные атаки, но плотную оборону "Спартака" вскрыть никак не получается. 
  • 30'
    Во второй "волне" атаки "Спартака" последовала подача к линии вратарской на Бальде, Агкацев вовремя вышел из ворот и уверенно перехватил мяч. 
  • Угловой
    29'
    Промес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Арутюнян головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Опасный момент
    28'
    Игнатов в завершении затяжной атаки "Спартака" из-за пределов штрафной площади с левой половины поля плотно пробил под перекладину, Агкацев в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 27'
    Сперцян с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Кобнан в борьбе с Джикией не смог обострить ситуацию на поле. 
  • Угловой
    26'
    Угловой у ворот "Спартака". Сперцян выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки московского клуба сыграли очень внимательно и без особого труда выбили мяч к центру поля. 
  • 25'
    Ленини разогнал атаку по центру, но затем у Кевина не прошла передача к радиусу штрафной площади на Олусегуна. 
  • 24'
    Зобнину немного досталось от Волкова в борьбе за мяч на половине поля "быков", но это был игровой момент, а поэтому будет аут в пользу "Краснодара". 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 23'
      Всё же подошли болельщики на стадион "Краснодар", да и верхние ярусы заполнены хорошо, сегодня должно быть более 25 тысяч любителей футбола на трибунах. 
    • 22'
      Возобновляется матч, Владимир Ивич наверняка уже попросил свою команду как-то перестроиться. Нужно начинать доставлять обороне "Спартака" больше проблем. 
    • Судья
      21'
      Алексей Сухой дал небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Эктов в центре поля нарушил правила против Зиньковского. Пока что свою игру "Краснодар" никак не может найти. 
    • Описание гола
      19'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Зобнин!!! Хлусевич получил передачу на ход по левому флангу из центра поля от Умярова, далее Роман выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Зобнину, Роман оторвался от Ахметова и уверенно пробил в дальний угол ворот мимо Агкацева. 
    • 18'
      "Спартак" пока что вновь стал куда больше времени контролировать мяч, а вот "Краснодар" ждёт момента для проведения контратаки. 
    • 17'
      Олусегун прошёл вперёд по центру, а затем последовал удар по воротам от радиуса штрафной площади, мяч полетел точно по центру, Максименко поймал его без особого труда. 
    • 16'
      Всё же погода сказалась сегодня на футболистах, будут "Краснодар" и "Спартак" действовать как вчера "Ростов" и "Рубин" в Ростове-на-Дону. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Умяров в центре поля руками схватил за плечи Ленини. "Краснодар" на этот раз достаточно быстро разыграл стандарт. 
    • Угловой
      14'
      Промес с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Краснодара" отбились при стандарте без особого труда. 
    • 13'
      Удалось "Спартаку" провести неплохую атаку по левому флангу, Хлусевич разогнал атаку, далее Даниил выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Зобнину, Роман от лицевой линии поля выполнил передачу на ближний угол вратарской на Промеса, Алонсо оказался первым на мяче и выбил его на угловой. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Волков огрел по ногам Зобнина на половине поля соперника. "Спартак" также никуда не стал спешить при розыгрыше мяча. 
    • 11'
      Волков на этот раз попытался разогнать атаку по правому флангу, но под давлением Хлусевича Сергей упустил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Умяров в центре поля нарушил правила против Кобнана. "Краснодар" довольно долго разыгрывал стандарт. 
    • 9'
      Промес совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Квинси выполнил неудачный прострел во вратарскую, Агкацев немного размялся при игре на перехвате. 
    • Судья
      8'
      Баньяц попытался разогнать атаку по левой половине поля, но Михайло наткнулся на Чернова и как-то достаточно легко упал на газон, Алексей Сухой вполне справедливо показал, что нужно играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Денисов перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Алонсо.  
    • 6'
      Баньяц пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 5'
      Ахметов попытался теперь уже убежать в штрафную площадь по правой половине поля, но у своей штрафной грамотно в подкате как раз сыграл Хлусевич, который прервал развитие атаки соперника. 
    • 4'
      Джикия из центра поля выполнил заброс на ход Хлусевичу по левому флангу, Даниил оказался в небольшом офсайде. 
    • 3'
      Достаточно спокойно начинается игра, "Спартак" пока что контролирует мяч в центре поля. 
    • 2'
      Сегодня на стадионе "Краснодара" ожидается около 20 тысяч болельщиков, но пока что, по ощущениям, их меньше. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная и наверняка непредсказуемая битва в Краснодаре. Будем надеяться, что клубы порадуют нас ярким футболом, где будет немало забитых мячей. 
    • До матча
    • В Краснодаре сегодня было довольно жарко и душно, но, будем надеяться, что это сильно не будет мешать футболистам, всё же матч поставлен на вечернее время. 
    • Напомним, что "Краснодар" и "Спартак" выступают в группе D, где уже достаточно давно сыграли первыми московское "Динамо" и "Нижний Новгород". В этом противостоянии нижегородский клуб добыл победу в серии пенальти. Это значит, что в случае победы в основное время "Краснодар" или "Спартак" сразу же выйдут на чистое первое место в группе. 
    • Главным арбитром на этот матч назначен Алексей Сухой из Люберец. Помогать ему на бровках будут Александр Богданов из Вереи и Арам Петросян из Бронниц. Резервным арбитром на этот матч назначен Антон Фролов из Москвы. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на заключительном матче первого тура группового этапа Кубка России между "Краснодаром" и московским "Спартаком". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 88 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 184
    Краснодар 38.6% (71)
    X 31.5% (58)
    Спартак Москва 29.9% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Спартак Москва
    7.80
    4.60
    2.75
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 0:1 Спартак Москва

    Исход игры
    Краснодар
    38.9% (72)
    Ничья
    31.4% (58)
    Спартак Москва
    29.7% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.22% (88)
    Меньше
    31.78% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    92.25% (119)
    Нет
    7.75% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    23.8% (44)
    1:1 Ничья
    17.3% (32)
    2:2 Ничья
    9.2% (17)
    1:2 Спартак Москва
    9.2% (17)
    3:2 Краснодар
    2.7% (5)
    1:0 Краснодар
    2.7% (5)
    4:3 Краснодар
    1.1% (2)
    0:1 Спартак Москва
    1.1% (2)
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    Краснодар
    Спартак Москва
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