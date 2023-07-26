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РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Факел
 
Позже
Сочи
Прогнозы 138
Факел 23.9% (33)
X 44.9% (62)
Сочи 31.2% (43)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Сочи
2.48
3.20
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гудиев
Виталий
30
Кудряшов
Фёдор
92
Брызгалов
Сергей
15
Суслов
Кирилл
28
Магаль
Руслан
23
Якимов
Вячеслав
88
Мастерной
Владислав
2
Черов
Василий
11
Моцпан
Никита
7
Долгов
Александр
9
Максимов
Максим
12
Заболотный
Николай
33
Алвес
Марсело
20
Юрганов
Игорь
26
Мещанинов
Артём
27
Заика
Кирилл
14
Кравцов
Кирилл
8
Батырев
Амир
71
Медведев
Юрий
24
Де
лас
Куэвас
Мигель
10
Игнатьев
Иван
18
Бурмистров
Никита
Факел
Сочи

История личных встреч

Факел
Сочи

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ТМК
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
64

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0
Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2
Сочи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1
Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 - 0
3.
ЦСКА Москва
 0 - 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Урал
 0 - 0
4.
Рубин
 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 0 - 0
4.
Балтика
 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 - 0
4.
Динамо Москва
 0 - 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оренбург
 0 - 0
4.
Факел
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ростов
 0 - 0
3.
Локомотив Москва
 0 - 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 - 0
3.
Зенит
 0 - 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 - 0
4.
Пари НН
 0 - 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Урал Аюпов Тимур 1
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 1
ЦСКА Москва Зайнутдинов Бактиёр 1
ЦСКА Москва Гаич Милан II 1
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
Оренбург Кеняйкин Алексей 1
Пари НН Тихий Дмитрий 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1
Урал Мамин Артём 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором воронежский "Факел" сыграет дома с "Сочи". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 138
Факел 23.9% (33)
X 44.9% (62)
Сочи 31.2% (43)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Сочи
2.48
3.20
3.40
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Где смотреть матч Факел - Сочи онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Факел - Сочи

Исход игры
Факел
24.1% (33)
Ничья
44.5% (61)
Сочи
31.4% (43)
Тотал 2.5
Больше
38.76% (50)
Меньше
61.24% (79)
Обе команды забьют
Да
77.52% (100)
Нет
22.48% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (50)
1:2 Сочи
14.6% (20)
1:0 Факел
10.9% (15)
2:1 Факел
10.9% (15)
0:1 Сочи
7.3% (10)
2:2 Ничья
5.8% (8)
2:3 Сочи
2.9% (4)
0:2 Сочи
2.9% (4)
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