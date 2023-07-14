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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Рапид Бухарест
0:0
Первый тайм: 18'
Сепси
0'
2' Желтая карточка
Бэлаша Михай
9' Желтая карточка
Кристя Юлиан

Ход матча

2'
 
Бэлаша Михай
9'
Кристя Юлиан
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Сепси
2.45
3.50
3.95
Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
47
Браун
Кристофер
15
Кристя
Юлиан
23
Албу
Кристиан
26
Оайдэ
Рэзван
7
Бамгбойе
Фуншо
80
Каржан
Каталин
96
Папо
Джейсон
45
Дуганджич
Марко
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
4
Тамаш
Марк
44
Бэлаша
Михай
25
Bogdan
Otelita
11
Штефэнеску
Мариус
5
Родригес
Хонатан
II
6
Паун
Николае
8
Георге
Ион
18
Шафранко
Павол
10
Матей
Космин
Рапид Бухарест
Сепси

История личных встреч

Рапид Бухарест
Сепси

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
3:0
С
1:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.25

Среднее время на гол

54
360

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
126

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристя Юлиан 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бэлаша Михай 1 0

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1
Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2
Сепси
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0
Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Стяуа - Сепси 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Рапид Бухарест
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Стяуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
У Крайова 1948
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Рапид Бухарест
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
У Крайова 1948
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стяуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сепси
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Сепси
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
У Крайова 1948
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стяуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рапид Бухарест
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
УТА Арад Поп Рареш 1
Оцелул Галац Alexandru Pop 1
Оцелул Галац Teles 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
Сепси Бэлаша Михай 1
Оцелул Галац Желев Милен 1
Рапид Бухарест Кристя Юлиан 1
Оцелул Галац Ariel Lopez1 1
Весь список
  • 17'
    Bogdan Otelita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 17'
    Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 16'
    Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 16'
    Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 16'
    Бамгбойе Фуншо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 16'
    Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Рапид Бухарест: 64%, Сепси: 36%.
  • 15'
    Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Лучшие коэффициенты
    Рапид Бухарест
    Ничья
    Сепси
    2.45
    3.50
    3.95
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    Где смотреть матч Рапид Бухарест 0:0 Сепси онлайн

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