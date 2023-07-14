Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Матч возобновлен

86' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Думитреску Андрес

83' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Домашкан Виталий пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

81' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Матч возобновлен

80' Marius Stefanescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Удар от ворот произведет Сепси

78' Stefan Panoiu не смог попасть в створ ударом издали

77' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Дуганджич Марко нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

77' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Bogdan Otelita из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

74' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Албу Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Албу Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Тактическая замена. Джейсон Папо уходит с поля и его заменяет Ионицэ Александру II

70' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Marius Stefanescu получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' Roland Niczuly получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Сепси отменен из-за положения "вне игры".

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сепси

66' Команда Сепси забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

65' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Браун Кристофер плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

65' Г О О О О О Л! Сепси забивает! Marius Stefanescu отличился.

65' Оня Рэзван пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

64' Паун Николае - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали

60' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Сепси

57' Оня Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Судья сигнализирует, что Marius Stefanescu из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Джейсон Папо

55' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Родригес Хонатан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Шафранко Павол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Георге Ион не смог попасть в створ ударом издали

49' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Каржан Каталин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.