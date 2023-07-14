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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Рапид Бухарест
0:0
Конец матча
Сепси
0'
2' Желтая карточка
Бэлаша Михай
9' Желтая карточка
Кристя Юлиан
30' Желтая карточка
Bogdan Otelita
64' Желтая карточка
Паун Николае
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Штефэнеску Мариус
68' Желтая карточка
Никзули Роланд
68' Желтая карточка
Родригес Хонатан
68' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
90' Желтая карточка
Валье Борха
90'+7
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
15
Кристя
Юлиан
47
Браун
Кристофер
26
Оайдэ
Рэзван
23
Албу
Кристиан
7
Бамгбойе
Фуншо
80
Каржан
Каталин
96
Папо
Джейсон
45
Дуганджич
Марко
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
44
Бэлаша
Михай
4
Тамаш
Марк
25
Bogdan
Otelita
11
Штефэнеску
Мариус
5
Родригес
Хонатан
II
6
Паун
Николае
8
Георге
Ион
18
Шафранко
Павол
10
Матей
Космин
Рапид Бухарест
Сепси

История личных встреч

Рапид Бухарест
Сепси

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
3:0
С
1:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.25

Среднее время на гол

54
360

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
126

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валье Борха 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бэлаша Михай 1 0
Никзули Роланд 1 0
Штефэнеску Мариус 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Паун Николае 1 0
Bogdan Otelita 1 0

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1
Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2
Сепси
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0
Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Стяуа - Сепси 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Стяуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
У Крайова 1948
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
У Крайова 1948
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стяуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
У Крайова 1948
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стяуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
УТА Арад Поп Рареш 1
Оцелул Галац Alexandru Pop 1
Оцелул Галац Teles 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
Рапид Бухарест Валье Борха 1
Сепси Бэлаша Михай 1
Оцелул Галац Желев Милен 1
Рапид Бухарест Кристя Юлиан 1
Весь список
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