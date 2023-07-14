Тур: 1. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Колтеску Себастьян
0:0
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаБэлаша Михай
9' Желтая карточкаКристя Юлиан
30' Желтая карточкаBogdan Otelita
64' Желтая карточкаПаун Николае
65' Undefined phrase: football_event_Штефэнеску Мариус
68' Желтая карточкаНикзули Роланд
68' Желтая карточкаРодригес Хонатан
68' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
90' Желтая карточкаВалье Борха
90'+7
Ход матча
2'
9'
30'
64'
68'
68'
90'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
15
Кристя
Юлиан
26
Оайдэ
Рэзван
96
Папо
Джейсон
44
Бэлаша
Михай
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Валье БорхаНападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матей КосминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Алими ИсникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландНападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
История личных встреч
Рапид Бухарест
Сепси
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.25
Среднее время на гол
54
360
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
126
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валье Борха
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
|Родригес Хонатан II
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
|Bogdan Otelita
|1
|0
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1
Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2
Сепси
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0
Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Стяуа - Сепси 1:0
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|УТА Арад
|Поп Рареш
|1
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|1
|Оцелул Галац
|Teles
|0 (1)
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|1
|Рапид Бухарест
|Валье Борха
|1
|Сепси
|Бэлаша Михай
|1
|Оцелул Галац
|Желев Милен
|1
|Рапид Бухарест
|Кристя Юлиан
|1