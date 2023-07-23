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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Университатя Клуж
 
Позже
Рапид Бухарест
Лучшие коэффициенты
Университатя Клуж
Ничья
Рапид Бухарест
3.00
3.25
2.65
Все Коэффициенты
33
Горчеа
Андрей
88
Димитров
Радослав
6
Мирон
Джордже
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
94
Бик
Овидиу
37
Бордеяну
Михай
27
Кипчу
Александру
10
Нистор
Дан
7
Стойка
Янис
59
Попадюк
Дору
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
15
Кристя
Юлиан
47
Браун
Кристофер
26
Оайдэ
Рэзван
23
Албу
Кристиан
96
Папо
Джейсон
7
Бамгбойе
Фуншо
45
Дуганджич
Марко
80
Каржан
Каталин
Университатя Клуж
Рапид Бухарест

История личных встреч

Университатя Клуж
Рапид Бухарест

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:0
К
0:0
С
1:0
ЛI
1:0
ЛI
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ДА
1:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
3:0
ДА
1:2

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.13

Среднее время на гол

108
80

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.38
0.67

Среднее время на гол

65
135

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.14
0.93

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

78
96

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кипчу Александру 1 1
Нистор Дан 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нистор Дан 1 0
Пициан Андрей 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валье Борха 1 0
Кристя Юлиан 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Университатя Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0
Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0
Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0

Результаты матчей

Университатя Клуж
Рапид Бухарест

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ЧФР Клуж
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Сепси
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Ботошани
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
УТА Арад
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ботошани
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Волунтари
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Волунтари Мерлой Джордже 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (1)
Германнштадт Балауре Сильвиу 2
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2
Весь список

Топ нарушителей
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Стяуа Эджума Малком 2
ЧФР Клуж Мухар Карло 2
Сепси Штефэнеску Мариус 2
Сепси Матей Космин 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cluj Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Университатя Клуж
Ничья
Рапид Бухарест
3.00
3.25
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Университатя Клуж - Рапид Бухарест онлайн

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Университатя Клуж
Рапид Бухарест
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