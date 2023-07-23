Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Костаче Ионуц пробует нанести удар издали, но Andrei Gorcea держит все под контролем

84' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Тактическая замена. Джейсон Папо уходит с поля и его заменяет Кяйт Маттиас

81' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Бамгбойе Фуншо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

78' Кристя Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

74' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Рапид Бухарест будет все-таки засчитан.

73' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Рапид Бухарест

72' Г О О О О Л - Джейсон Папо забивает ударом с правой ноги!

72' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

69' Хорошую попытку сделал Филип Иоан . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Кипчу Александру пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

67' Матч возобновлен

65' Бордеяну Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Вэтэжелу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Г О О О О Л - Вэтэжелу Богдан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

59' Каржан Каталин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Матч возобновлен

53' Оайдэ Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Бамгбойе Фуншо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Горчеа Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Бамгбойе Фуншо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника