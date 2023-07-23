Тур: 2. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Калин Юлиан
0:3
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаПапо Джейсон
26' Желтая карточкаБик Овидиу
27' Желтая карточкаНистор Дан
37' Желтая карточкаВэтэжелу Богдан
0:1
45' ГолДуганджич Марко
0:2
62' Гол в свои воротаВэтэжелу Богдан
0:3
72' ГолПапо Джейсон
90'+7
Ход матча
25'
26'
27'
37'
45'
62'
0:2
66'
72'
0:3
Владение мячом
94
Бик
Овидиу
59
Попадюк
Дору
10
Нистор
Дан
19
Оня
Рэзван
15
Кристя
Юлиан
26
Оайдэ
Рэзван
96
Папо
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Университатя Клуж
Рапид Бухарест
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.83
1.13
Среднее время на гол
108
80
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.38
0.67
Среднее время на гол
65
135
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.14
0.93
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
78
96
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кипчу Александру
|1
|0.5
|Нистор Дан
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|1
|0.5
|Папо Джейсон
|1
|0.5
|Каржан Каталин
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нистор Дан
|2
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Бик Овидиу
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валье Борха
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Университатя Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рапид Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0
Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0
Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0
Результаты матчей
Университатя Клуж
Рапид Бухарест
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Волунтари
|Мерлой Джордже
|3
|Фарул Констанца
|Ларие Йонуц
|3
|Стяуа
|Коман Флоринел
|2 (1)
|Германнштадт
|Балауре Сильвиу
|2
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|2
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2
|Стяуа
|Эджума Малком
|2
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|2
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|2