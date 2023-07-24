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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Ботошани
1:1
Первый тайм: 40'
Петролул Плоешти

Ход матча

14'
0:1
Грозав Георге-Теодор
(Будеску Константин)
38'
Роман Михай
(Дикан Виктор)
1:1

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Петролул Плоешти
5.30
3.80
3.40
Все Коэффициенты
12
Razvan
Catalin
Began
19
Патаке
Андрей
3
Мутомбо
Габриэль
32
Шерони
Алин
40
Пий
Джуниор
8
Флореску
Эдуард
6
Дикан
Виктор
99
Забу
Сирил
80
Iulian
Carausu
10
Роман
Михай
V
93
Виргиль
Пинсон
38
Зима
Лукаш
71
Seniko
Doua
4
Папп
Пол
34
Guilherme
Gomes
Garutti
5
Тичу
Валентин
Константин
7
Грозав
Георге-Теодор
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
99
Муси
Александру
Мариан
10
Будеску
Константин
17
Петрович
Зоран
Ботошани
Петролул Плоешти

История личных встреч

Ботошани
Петролул Плоешти

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

20 матчей

30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
С
5:0
С
2:1
Л1ГБ
0:4
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ДА
1:1
ВД
4:2
ВД
2:1
ВД
2:2
ВД
1:0
ВД
4:2
ВД
0:2
ВД
1:1

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.89
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.73
1.27

Среднее время на гол

52
70

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.8
1.15

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

50
78

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 1 0.5
Муси Александру Мариан 1 0.5
Будеску Константин 0 0
Тичу Валентин Константин 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Секу 1 0
Eugen Gabriel David 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0
ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0
Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5

Результаты матчей

Ботошани
Петролул Плоешти

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ЧФР Клуж
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Рапид Бухарест
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Петролул Плоешти
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сепси
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Ботошани
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Петролул Плоешти
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ботошани
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
УТА Арад
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Университатя Клуж
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Германнштадт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Петролул Плоешти
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ботошани
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Волунтари
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Волунтари Мерлой Джордже 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (1)
Германнштадт Балауре Сильвиу 2
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2
Весь список

Топ нарушителей
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Университатя Клуж Нистор Дан 2
Стяуа Эджума Малком 2
ЧФР Клуж Мухар Карло 2
Сепси Штефэнеску Мариус 2
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Ботошани
    Ничья
    Петролул Плоешти
    5.30
    3.80
    3.40
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    Где смотреть матч Ботошани 1:1 Петролул Плоешти онлайн

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