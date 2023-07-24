Тур: 2. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Андрей Флорин
1:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолГрозав Георге-Теодор
1:1
38' ГолРоман Михай
42' Желтая карточкаШерони Алин
53' Желтая карточкаПатаке Андрей
85' Желтая карточкаМутомбо Габриэль
86' Желтая карточкаДроле Жан-Армель
90' Undefined phrase: football_event_Грозав Георге-Теодор
1:1
90' Не забитый пенальтиГрозав Георге-Теодор
90'+13
Ход матча
14'
38'
1:1
42'
53'
85'
86'
90'
Владение мячом
32
Шерони
Алин
40
Пий
Джуниор
99
Забу
Сирил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
- Нападающий
-
10 Роман МихайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Камара СекуНападающий
-
26 Razvan Cret
-
23 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
71 Seniko DouaЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
-
-
-
93 Zoran Mitrov
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
История личных встреч
Ботошани
Петролул Плоешти
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
20 матчей
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.89
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.73
1.27
Среднее время на гол
52
70
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.8
1.15
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
50
78
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роман Михай V
|1
|0.5
|Дикан Виктор
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0.5
|Муси Александру Мариан
|1
|0.5
|Будеску Константин
|0
|0
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Секу
|1
|0
|Шерони Алин
|1
|0
|Мутомбо Габриэль
|1
|0
|Патаке Андрей
|1
|0
|Дроле Жан-Армель
|1
|0
|Eugen Gabriel David
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
1
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0
ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0
Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5
Результаты матчей
Ботошани
Петролул Плоешти
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Волунтари
|Мерлой Джордже
|3
|Фарул Констанца
|Ларие Йонуц
|3
|Стяуа
|Коман Флоринел
|2 (1)
|Германнштадт
|Балауре Сильвиу
|2
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|2
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2
|Стяуа
|Эджума Малком
|2
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|2
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|2