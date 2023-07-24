Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

89' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Ханка Серджу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Роман Михай V выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Мутомбо Габриэль получил желтую карточку от судьи

83' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Lucian Dumitriu нанес удар головой, но Razvan Catalin Began спокойно отбил мяч.

77' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Iulian Carausu наказан за толчок Lucian Dumitriu

75' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

75' Шерони Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Хорошую попытку сделал Грозав Георге-Теодор . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Удар от ворот произведет Ботошани

70' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Ботошани

68' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

66' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

65' Патаке Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Lucian Dumitriu нанес удар, но тот был заблокирован.

64' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Ботошани

63' Оооо... вот это был удар! Жаир должен был забить с этой позиции.

63' Жаир нанес удар, но промахнулся очень сильно.

62' Матч возобновлен

61' Тактическая замена. Петрович Зоран уходит с поля и его заменяет Lucian Dumitriu

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Забу Сирил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

59' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ботошани

58' Забу Сирил из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Ботошани

53' Патаке Андрей получил желтую карточку от судьи

53' Забу Сирил из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

52' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Виргиль Пинсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Ботошани

49' Ох, нехорошо это выглядит. Муси Александру Мариан получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Муси Александру Мариан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника