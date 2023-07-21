Динамо Москва

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Главным арбитром на этот матч назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Егор Болховитин из Ленинградской области и Дмитрий Ермаков из Санкт-Петербурга. Резервным арбитром на этот матч назначен Алексей Сухой из Люберец. За VAR будут отвечать Евгений Турбин из Дмитрова и Антон Кобзев из Москвы.