Тур: 1. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
74
Фомин
Даниил
10
Смолов
Фёдор
11
Батчи
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Смолов ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Купцов ИльяВратарь
-
31 Лещук ИгорьВратарь
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Батчи ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
73 Штепа МихаилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
История личных встреч
Динамо Москва
Краснодар
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.55
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.27
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
70
90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2
Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2
Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1
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|Команда
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|Команда
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|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва - Краснодар
Исход игры
Динамо Москва
48.9% (91)
Ничья
27.4% (51)
Краснодар
23.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
61.98% (75)
Меньше
38.02% (46)
Обе команды забьют
Да
84.3% (102)
Нет
15.7% (19)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
23.1% (43)
1:1 Ничья
15.1% (28)
1:2 Краснодар
8.6% (16)
1:0 Динамо Москва
7% (13)
2:2 Ничья
4.8% (9)
3:2 Динамо Москва
1.6% (3)
2:0 Динамо Москва
1.6% (3)
3:1 Динамо Москва
1.1% (2)
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