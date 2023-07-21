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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 183
Динамо Москва 49.7% (91)
X 27.3% (50)
Краснодар 23% (42)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Краснодар
2.31
3.90
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шунин
Антон
2
Даса
Элазар
3
Бальбуэна
Фабиан
6
Фернандес
Роберто
7
Скопинцев
Дмитрий
47
Захарян
Арсен
74
Фомин
Даниил
77
Макаров
Денис
10
Смолов
Фёдор
13
Нгамалё
Николя
70
Тюкавин
Константин
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
31
Кайо
Панталеао
4
Алонсо
Хуниор
98
Петров
Сергей
53
Черников
Александр
88
Кривцов
Никита
7
Ахметов
Ильзат
11
Батчи
Жоау
10
Сперцян
Эдуард
9
Кордоба
Джон
Динамо Москва
4-2-3-1
Краснодар
4-2-3-1

История личных встреч

Динамо Москва
Краснодар

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.55
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.27
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

70
90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2
Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2
Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1
Команда И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Егор Болховитин из Ленинградской области и Дмитрий Ермаков из Санкт-Петербурга. Резервным арбитром на этот матч назначен Алексей Сухой из Люберец. За VAR будут отвечать Евгений Турбин из Дмитрова и Антон Кобзев из Москвы. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на первом матче нового сезона чемпионата России. Новый сезон открывается очень интересным матчем между московским "Динамо" и "Краснодаром". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2023, осталось 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 183
Динамо Москва 49.7% (91)
X 27.3% (50)
Краснодар 23% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Краснодар
2.31
3.90
3.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Динамо Москва - Краснодар онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Москва - Краснодар

Исход игры
Динамо Москва
48.9% (91)
Ничья
27.4% (51)
Краснодар
23.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
61.98% (75)
Меньше
38.02% (46)
Обе команды забьют
Да
84.3% (102)
Нет
15.7% (19)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
23.1% (43)
1:1 Ничья
15.1% (28)
1:2 Краснодар
8.6% (16)
1:0 Динамо Москва
7% (13)
2:2 Ничья
4.8% (9)
3:2 Динамо Москва
1.6% (3)
2:0 Динамо Москва
1.6% (3)
3:1 Динамо Москва
1.1% (2)
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