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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 41'
Оренбург
0'
Воробьев попадает в штангу (виде...
Голевой момент Мелешина (видео)....
Прогнозы 196
Спартак Москва 82.1% (161)
X 9.2% (18)
Оренбург 8.7% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Оренбург
1.65
4.84
5.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
98
Максименко
Александр
97
Денисов
Даниил
68
Литвинов
Руслан
4
Дуарте
Алексис
82
Хлусевич
Даниил
47
Зобнин
Роман
35
Мартинс
Кристофер
8
Мозес
Виктор
17
Зиньковский
Антон
70
Мелёшин
Павел
10
Промес
Квинси
99
Сысуев
Николай
2
Полуяхтов
Владимир
15
Гойкович
Ренато
22
Перес
Матиас
25
Печенин
Кирилл
23
Вера
Лукас
Габриэль
55
Капленко
Кирилл
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
17
Ковалёв
Юрий
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
Спартак Москва
4-3-3
Оренбург
4-3-3

История личных встреч

Спартак Москва
Оренбург

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.78
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

50
67

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0
Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2
Оренбург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Оренбург - Габала 1:1 Sucleia - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2
Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Оренбург
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Спартак Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Спартак Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Оренбург
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оренбург
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спартак Москва
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 2
Краснодар Кордоба Джон 1 (1)
Рубин Даку Мирлинд 1 (1)
Динамо Москва Смолов Фёдор 1
ЦСКА Москва Заболотный Антон 1
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 1
Локомотив Москва Дзюба Артём 1
Урал Кулаков Денис 1
Пари НН Калинский Николай 1
Краснодар Кордоба Джон 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    "Спартак" пока что контролирует мяч в центре поля, было бы неплохо московскому клубу попытаться создать перед перерывом хотя бы ещё один опасный момент. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Печенин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Воробьёв при обработке мяча подыграл себе рукой, Артём Чистяков всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Спартака". 
  • Угловой
    40'
    Угловой у ворот "Оренбурга". Промес выполнил подачу на ближний угол вратарской, Мансилья головой выбил мяч на правую половину поля. 
  • 39'
    Хлусевич разогнал атаку по левой половине поля, далее последовала передача к левому углу штрафной площади на Промеса, Квинси подработал мяч и пробил по воротам, мяч задел защитника "Оренбурга", а затем его у правого угла вратарской выловил Сысуев. 
  • Штанга
    38'
    Ковалёв совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Юрий выполнил подачу в центр штрафной площади, Воробьёв головой пробил в правы угол ворот, мяч попал в штангу, а затем ушёл за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Мелёшин при игре в подкате в центре поля грубовато сыграл против Вера, но Артём Чистяков решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Угловой
    36'
    Промес с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Мартинс головой сбросил мяч к линии штрафной площади чуть назад, Хлусевич эффектно обыграл пару соперников, а затем Даниил неплохо пробил в дальний угол ворот, Сысуев в прыжке спас свою команду, следом Литвинов не смог подстроиться под мяч, чтобы сыграть на добивании. 
  • 35'
    Флорентин в центре поля перехватил мяч у Мартинса, далее Габриэль убежал к правому углу штрафной площади и выполнил прострел в центр штрафной, сам Мартинс исправил свою ошибку и удачно подставил ногу, мяч до Воробьёва в итоге не дошёл. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Денисов в центре поля нарушил правила против Мансильи. Игроки "Оренбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 33'
    Дуарте перехватил мяч в центре поля, далее Алексис сам прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог поддержать атаку. 
  • Опасный момент
    32'
    Зиньковский разогнал атаку по правому флангу, далее Антону прибежал помочь Зобнин, Антон и Роман отыгрались друг с другом, Зобнин в итоге стянул на себя двух соперников, а затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Зиньковский плотно пробил в ближний угол ворот, Сысуев сложился и грамотно отбил мяч на своего партнёра по команде. 
  • 31'
    Из центра поля Флорентин выполнил слишком сильную подачу на ход Печенину по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • Угловой
    30'
    Промес с углового на этот раз выполнил подачу на ближний угол вратарской, Литвинов головой направил мяч под правую штангу, Сысуев в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений. 
  • Угловой
    29'
    Промес с углового выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, Мартинс в касание сбросил мяч в центр штрафной площади, Зобнин в касание пробил в левый угол ворот, Воробьёв удачно расположился на линии вратарской, мяч ушёл на повторный корнер. 
  • 28'
    Удалось "Спартаку" провести достаточно быструю атаку, которая завершилась передачей на левый угол штрафной площади, Мозес пробил по воротам, мяч попал в защитника "Оренбурга" и ушёл на угловой. 
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    • 27'
      Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Спартака" на ход Воробьёву, Максименко вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
    • 26'
      Зиньковский сместился на правую половину поля от боковой линии поля, а затем Антон из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • Угловой
      25'
      Флорентин с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Гойкович в борьбе с Дуарте не смог добраться до мяча и выполнить скидку к линии вратарской. 
    • 24'
      Хлусевич ошибся при игре на правом фланге у своей штрафной площади и на ровном месте отправил мяч на угловой. 
    • Угловой
      23'
      А вот и "Оренбург" заработал угловой за счёт активного Мансильи на левом фланге. С углового Флорентин выполнил подачу в центр к линии вратарской, Максименко не очень удачно сыграл на выходе, но всё же выловил мяч. 
    • Угловой
      22'
      Промес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинс пытался в касание сбросить мяч к линии вратарской, получился подарок для игрока "Оренбурга". 
    • 21'
      Хлусевич с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Роман пробил по воротам, мяч задел защитника "Оренбурга" и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Зобнин в позиционной борьбе в штрафной площади "Оренбурга" нарушил правила против Полуяхтова. Гости довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Хлусевич перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Мансильи. 
    • Угловой
      18'
      Промес с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, там совсем не оказалось игроков "Спартака". 
    • 17'
      Хлусевич с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Полуяхтова и ушёл на угловой. 
    • 16'
      Зобнин сместился на правый фланг, Роман выполнил подачу в центр штрафной площади, Мелёшин никак не может зацепиться за мяч. 
    • 15'
      Перес с левого фланга выполнил заброс на ход Ковалёву из глубины поля, мяч немного свалился с ноги у Матиаса и улетел в аут. 
    • 14'
      Добавим, что Максименко сегодня проводит 140-й матч за "Спартак", быть может Александру повезёт и он проведёт его "сухим". 
    • 13'
      Мансилья совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Брайан выполнил далеко не самую лучшую подачу в штрафную площадь, мяч полетел точно в руки Максименко. 
    • 12'
      Промес вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем под давлением нескольких соперников Квинси не смог создать хотя бы относительно опасный момент. 
    • 11'
      Гойкович из глубины поля выполнил заброс на ход Ковалёву по правому флангу, Юрий неудачно обработал мяч и упустил его в аут. 
    • Угловой
      10'
      Промес с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Зобнин головой выполнил скидку к дальней штанге, два игрока "Спартака" запоздали с рывком, в итоге завершить момент ударом по воротам не получилось. 
    • Опасный момент
      9'
      "Спартак" мог открывать счёт в матче! Мозес выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Хлусевича, Даниил пробил в дальний угол ворот, Сысуев в прыжке кончиками пальцев коснулся мяча, а затем его из вратарской на угловой вынес Перес. 
    • 8'
      Зиньковский с правого фланга от углового флажка выполнил подачу в центр штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • Опасный момент
      7'
      С правой половины поля последовал заброс на левый угол штрафной площади от Вера, Денисов упустил Мансилью, Брайан в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 6'
      "Оренбург" достаточно уверенно начинает матч, стараются подопечные Иржи Ярошика ничем не уступать "Спартаку" в Москве. 
    • Угловой
      5'
      Промес выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Оренбурга" перехватили мяч и едва не провели контратаку три в одного, но всё же гости немного замешкались на половине поля соперника, момент в итоге был упущен. 
    • 4'
      Мозес теперь уже по левому флангу вместе с Мелёшиным разогнал атаку, далее последовала подача к центр штрафной площади, мяч от защитника "Оренбурга" ушёл на угловой. 
    • 3'
      Хлусевич попытался разогнать атаку по левому флангу, но его накрыл Перес, который выбил мяч в аут. 
    • 2'
      Сальваторе Боккетти, который является совсем не чужим для «Спартака» приехал на этот матч и нанёс символический удар по мячу перед стартовым свистком.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Спартак" на домашнем поле считается у букмекеров явным фаворитом. Однако, Иржи Ярошик после ухода Марцела Лички в "Динамо" также может удержать неплохой состав "Оренбурга", а где-то даже усилить его. Также не будем забывать про проблемы с обороной "Спартака", которые сегодня вновь могут сказаться. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Артём Чистяков из Азова. Помогать ему на бровках будут Алексей Стипиди из Краснодара и Алексей Ширяев из Ставрополя. Резервным арбитром на этот матч назначен Евгений Буланов из Саранска. На VAR будут работать Евгений Турбин из Дмитрова и Андрей Фисенко из Владивостока. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Оренбургом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 21.4% пользователей.
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    Прогнозы 196
    Спартак Москва 82.1% (161)
    X 9.2% (18)
    Оренбург 8.7% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Оренбург
    1.65
    4.84
    5.60
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    Где смотреть матч Спартак Москва 0:0 Оренбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Оренбург

    Исход игры
    Спартак Москва
    82.1% (161)
    Ничья
    9.2% (18)
    Оренбург
    8.7% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (69)
    Меньше
    43.9% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    56.1% (69)
    Нет
    43.9% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    21.4% (42)
    2:0 Спартак Москва
    17.9% (35)
    1:0 Спартак Москва
    6.6% (13)
    3:1 Спартак Москва
    6.1% (12)
    1:1 Ничья
    3.1% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (5)
    2:3 Оренбург
    1.5% (3)
    3:0 Спартак Москва
    1.5% (3)
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    Спартак Москва
    Оренбург
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