Промес с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Мартинс головой сбросил мяч к линии штрафной площади чуть назад, Хлусевич эффектно обыграл пару соперников, а затем Даниил неплохо пробил в дальний угол ворот, Сысуев в прыжке спас свою команду, следом Литвинов не смог подстроиться под мяч, чтобы сыграть на добивании.

Мелёшин при игре в подкате в центре поля грубовато сыграл против Вера, но Артём Чистяков решил обойтись без жёлтой карточки.

Ковалёв совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Юрий выполнил подачу в центр штрафной площади, Воробьёв головой пробил в правы угол ворот, мяч попал в штангу, а затем ушёл за лицевую линию поля.

Хлусевич разогнал атаку по левой половине поля, далее последовала передача к левому углу штрафной площади на Промеса, Квинси подработал мяч и пробил по воротам, мяч задел защитника "Оренбурга", а затем его у правого угла вратарской выловил Сысуев.

Угловой у ворот "Оренбурга". Промес выполнил подачу на ближний угол вратарской, Мансилья головой выбил мяч на правую половину поля.

Печенин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Воробьёв при обработке мяча подыграл себе рукой, Артём Чистяков всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Спартака".

"Спартак" пока что контролирует мяч в центре поля, было бы неплохо московскому клубу попытаться создать перед перерывом хотя бы ещё один опасный момент.

35' Флорентин в центре поля перехватил мяч у Мартинса, далее Габриэль убежал к правому углу штрафной площади и выполнил прострел в центр штрафной, сам Мартинс исправил свою ошибку и удачно подставил ногу, мяч до Воробьёва в итоге не дошёл.

34' Денисов в центре поля нарушил правила против Мансильи. Игроки "Оренбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

33' Дуарте перехватил мяч в центре поля, далее Алексис сам прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог поддержать атаку.

32' Зиньковский разогнал атаку по правому флангу, далее Антону прибежал помочь Зобнин, Антон и Роман отыгрались друг с другом, Зобнин в итоге стянул на себя двух соперников, а затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Зиньковский плотно пробил в ближний угол ворот, Сысуев сложился и грамотно отбил мяч на своего партнёра по команде.

31' Из центра поля Флорентин выполнил слишком сильную подачу на ход Печенину по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

30' Промес с углового на этот раз выполнил подачу на ближний угол вратарской, Литвинов головой направил мяч под правую штангу, Сысуев в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений.

29' Промес с углового выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, Мартинс в касание сбросил мяч в центр штрафной площади, Зобнин в касание пробил в левый угол ворот, Воробьёв удачно расположился на линии вратарской, мяч ушёл на повторный корнер.